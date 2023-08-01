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Колесников и Чикунова – гении. Но неужели все наше плавание держится на двух спортсменах?

Кубок России
плавание плавание
сборная России сборная России
Евгения Чикунова Евгения Чикунова
Климент Колесников Климент Колесников
сборная России жен сборная России жен
Чемпионат мира по водным видам спорта Чемпионат мира по водным видам спорта
Сергей Чепик
Водные виды Водные виды

В Фукуоке завершился водный чемпионат мира, а параллельно в Казани прошел финал Кубка России по плаванию.

И в этом плане федерация сделала все грамотно – можно посмотреть, где наши спортсмены находятся в мировой системе координат.

ВФП, кстати, еще и простимулировала всех, пообещав за результаты в Казани, превышающие японские, по миллиону рублей. Для плавания – ощутимый бонус.

Но Кубок России отчетливо показал, что в России сейчас только два звездных пловца – Климент Колесников и Евгения Чикунова. Климу 23 года, Жене – 18. Оба в этом году били мировые рекорды (причем Чикунова в олимпийской дисциплине), а в Казани допом заработали семизначные бонусы. Колесников второй год – лучший в мире в спринте на спине. Чикуновой нет равных в длинном брассе.

При иных обстоятельствах ребята были бы многократными чемпионами мира. Что-то они точно взяли бы и в Будапеште-2022, и в этом году. В плане спортивной карьеры происходящее сейчас с ними – трагедия. Невозможно представить, что чувствуют спортсмены, когда чемпионаты мира выигрываются с секундами, которые они показывают на тренировках, а им приходится наблюдать за этим по телевизору.

Отдельные респекты тренерам, которые находят способы мотивировать учеников даже в нынешней ситуации.

В порядке и Кирилл Пригода – он стабильно хорош на 200 брассом. Есть еще Олег Костин. У него шикарный результат на 50 м баттерфляем. Но тут важная оговорка – эта дисциплина неолимпийская.

В остальном в результатах наших пловцов все, скорее, грустно.

* на некоторых дисциплинах в финале Кубка России победили белорусы, но для наглядности сравнения именно нашей сборной с результатами на ЧМ в таблицу внесены быстрейшие из россиян.

В нашем плавании выросло золотое поколение! Как же грустно, что Россия пропускает второй ЧМ подряд

Главный тренер говорит, что у нас на подходе сильнейшая сборная в истории. Что с этим не так?

Удивляет комментарий главного тренера сборной России Сергея Чепика:

«Первых мест на ЧМ у нас было бы три, вторых – два, третьих – два, четвертых – три. И, самое интересное, у нас 29 человек плыли бы в финалах. Это та критическая масса, которая должна прорваться и выстрелить в ближайшее время. Самые положительные ощущения от этого финала Кубка России. Очень рад, что у нас такая команда. Думаю, на ближайшую перспективу 1-2 года, сильнейшая наша команда из всех, что была», – объяснял он «Матч ТВ»

Теперь легкая статистика личных медалей россиян:

  • ЧМ-2017 – 7
  • ЧМ-2019 – 11 
  • ЧМ-2023 – было бы только 6

Тенденция не выглядит так, будто мы стоим накануне рождения величайшей сборной. Динамика, наоборот, настораживает.

«29 человек в финале». Звучит солидно. Но цифры можно развернуть и в куда менее привлекательном ключе: в 16 дисциплинах из 34 Россия осталась бы без финалистов.

Тот же Чепик в другом комментарии расхваливал плотность результатов на 200 м кролем и примерялся на верхние ступеньки в эстафете 4х200 м. Но многократно доказано, что такая арифметика в плавании не работает. Казалось бы, сложи сумму результатов четырех быстрейших пловцов страны... Увы, не все так просто. Обязательно кто-то просядет, а кто-то выдаст этап жизни.

Мы столько раз были уверены в большой победе, но по факту в новейшей истории Россия выиграла лишь две крутых эстафеты: 4х200 м на Олимпиаде-1992 в Барселоне и кролевые 4х100 м на ЧМ-2003, где феерил Александр Попов.

В целом, у нас действительно крепкая сборная. Не Австралия или США, но явно в середине первого десятка. Но постоянное стремление подать ситуацию в сильно более светлых тонах, чем она есть, утомляет.

А проплыл бы кто-то на чемпионате мира быстрее, чем в Казани?

Отдельный вопрос – мотивация. Плыть на внутреннем старте или на чемпионате мира – колоссальная разница. Уровень эмоций и накала несопоставим. 

Однако помимо настроения есть и обратная сторона – совершенно другие конкуренция и давление. Зачастую выкладываться на полную нужно трижды – еще и в предварительном заплыве, и в полуфинале. Тогда как на российских стартах топы до финалов могут откровенно купаться.

Объясню на примере нашего лучшего пловца Климента Колесникова.

На ЧМ-2019 на своей коронке – 50 м на спине – он с первым временем прошел квалификацию – 24,61. Потом никого не заметил в полуфинале – 24,35. Ближайший из соперников был в 0,19 – солидный запас для короткого заплыва. Но в финале Колесникова зажался – показал только 24,51 и стал третьим. 

Еще примеры? Олимпийские игры в Токио, престижнейшие 100 м кролем. В полуфинале Климент кладет рекорд Европы – 47,11! Это на 0,12 быстрее, чем у Калеба Дрессела. Помню, после этого мы говорили в пресс-центре со звездой французского плавания Янником Аньелем, который работал экспертом для одного из каналов, и тот уверял: после такого Колесников своего не отдаст. Однако в финале Клим снова зажался и проплыл аж на 0,33 хуже, чем в полуфинале. Тогда как Дрессел и австралиец Кайл Чалмерс, наоборот, добавили – и сдвинули его на третью строчку.

Так что плыть быстро три раза и один раз – это чуть ли не разные виды спорта.

Возможно, Колесников оброс опытом и сейчас раскладывался бы по турниру иначе. Но, судя по опыту прошлых лет, абсолютное большинство российских пловцов на топ-стартах плывут хуже, чем на чемпионате России. Исключения: Юля Ефимова, Евгений Рылов, Антон Чупков.

Так, а что важного было на чемпионате мира?

У российских пловцов все еще остается шанс выступить на Олимпиаде-2024. Благо, в этом виде квалификация не по рейтингу, а по результатам. Даже если вдруг зеленый свет зажжется, например, только 20 июня 2024-го, мы сможем заявить полную команду (увы, за исключением эстафет).

Так что следить за тенденциями важно. И вот самое интересное с ЧМ-2023:

🇺🇸 Американцы впервые за 22 года проиграли общекомандный зачет. Интересно, что последний раз такое было все в той же Фукуоке. И тогда, в 2001-м, их тоже обставили австралийцы.

🇦🇺 Прорыв Австралии: 13 золотых медалей, 5 мировых рекордов, а личные награды взяли 10 (!) разных спортсменов. Настоящая команда звезд.

🇫🇷 Леон Маршан – главный герой чемпионата мира. Сломал последний из мировых рекордов Майкла Фелпса и сцапал сразу три золота (200 баттерфляем, 200 и 400 комплекс). Претендент на звание главного спортсмена Франции на домашней Олимпиаде.

🇱🇹 Рута Мейлутите – наглядное пособие, как перезапустить карьеру с самого дна.

🇹🇳 Возвращение Ахмеда Хафнуйи. Тунисец после сенсационной победы в Токио-2020 пропал со всех орбит. Однако в Фукуоке не просто всплыл, а предстал монстром: проиграл 0,02 австралийцу Шорту за золото на 400, но отыгрался у него же на 800, а потом забрал еще и 1500 (всего 0,05 от американца Финке).

🇨🇳 Цинь Хаян – мегазвезда из Китая. Парень, которого никто не видел ни на последней Олимпиаде, ни на чемпионатах мира, зарешал абсолютно весь брасс (три золота, плюс мировой рекорд на 200) и помог сборной победить в комбинированной микст-эстафете.

🇷🇴 Разочарование турнира: Давид Попович. 17-летний вундеркинд в прошлом году взорвал мировое плавание, сделав крайне редкий дубль: 100 + 200 кролем. А позже на Евро еще и снес мировой рекорд на сотне, стоявший 13 лет. Вопреки всем ожиданиям в Фукуоке румын остался вообще без медалей. Что будет дальше?

🌎 И надо отдельно отметить, что в следующем году ожидается полноценное возвращение трех суперзвезд, пропустивших ЧМ-2023: Калеба Дрессела, Криштофа Милака и Адама Пити. С ними будет еще веселее.

Лучший пловец мира пропал на год. А вернулся со стихотворением о страхе перед водой

Фото: Всероссийская Федерация Плавания/Алексей Савченко; Xu Chang/XinHua, YUTAKA/AFLO, Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press

1 комментарий

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igorrado@yandex.ru
Чикунова и Колесников - это топы, конечно!
Не будут активно лезть в Z-риторику - свое еще на международных стартах возьмут!
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