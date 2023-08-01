В Фукуоке завершился водный чемпионат мира, а параллельно в Казани прошел финал Кубка России по плаванию.

И в этом плане федерация сделала все грамотно – можно посмотреть, где наши спортсмены находятся в мировой системе координат.

ВФП, кстати, еще и простимулировала всех, пообещав за результаты в Казани, превышающие японские, по миллиону рублей. Для плавания – ощутимый бонус.

Но Кубок России отчетливо показал, что в России сейчас только два звездных пловца – Климент Колесников и Евгения Чикунова. Климу 23 года, Жене – 18. Оба в этом году били мировые рекорды (причем Чикунова в олимпийской дисциплине), а в Казани допом заработали семизначные бонусы. Колесников второй год – лучший в мире в спринте на спине. Чикуновой нет равных в длинном брассе.

При иных обстоятельствах ребята были бы многократными чемпионами мира. Что-то они точно взяли бы и в Будапеште-2022, и в этом году. В плане спортивной карьеры происходящее сейчас с ними – трагедия. Невозможно представить, что чувствуют спортсмены, когда чемпионаты мира выигрываются с секундами, которые они показывают на тренировках, а им приходится наблюдать за этим по телевизору.

Отдельные респекты тренерам, которые находят способы мотивировать учеников даже в нынешней ситуации.

В порядке и Кирилл Пригода – он стабильно хорош на 200 брассом. Есть еще Олег Костин. У него шикарный результат на 50 м баттерфляем. Но тут важная оговорка – эта дисциплина неолимпийская.

В остальном в результатах наших пловцов все, скорее, грустно.

* на некоторых дисциплинах в финале Кубка России победили белорусы, но для наглядности сравнения именно нашей сборной с результатами на ЧМ в таблицу внесены быстрейшие из россиян.

Главный тренер говорит, что у нас на подходе сильнейшая сборная в истории. Что с этим не так?

Удивляет комментарий главного тренера сборной России Сергея Чепика:

«Первых мест на ЧМ у нас было бы три, вторых – два, третьих – два, четвертых – три. И, самое интересное, у нас 29 человек плыли бы в финалах. Это та критическая масса, которая должна прорваться и выстрелить в ближайшее время. Самые положительные ощущения от этого финала Кубка России. Очень рад, что у нас такая команда. Думаю, на ближайшую перспективу 1-2 года, сильнейшая наша команда из всех, что была», – объяснял он «Матч ТВ»

Теперь легкая статистика личных медалей россиян:

ЧМ-2017 – 7

ЧМ-2019 – 11

ЧМ-2023 – было бы только 6

Тенденция не выглядит так, будто мы стоим накануне рождения величайшей сборной. Динамика, наоборот, настораживает.

«29 человек в финале». Звучит солидно. Но цифры можно развернуть и в куда менее привлекательном ключе: в 16 дисциплинах из 34 Россия осталась бы без финалистов.

Тот же Чепик в другом комментарии расхваливал плотность результатов на 200 м кролем и примерялся на верхние ступеньки в эстафете 4х200 м. Но многократно доказано, что такая арифметика в плавании не работает. Казалось бы, сложи сумму результатов четырех быстрейших пловцов страны... Увы, не все так просто. Обязательно кто-то просядет, а кто-то выдаст этап жизни.

Мы столько раз были уверены в большой победе, но по факту в новейшей истории Россия выиграла лишь две крутых эстафеты: 4х200 м на Олимпиаде-1992 в Барселоне и кролевые 4х100 м на ЧМ-2003, где феерил Александр Попов.

В целом, у нас действительно крепкая сборная. Не Австралия или США, но явно в середине первого десятка. Но постоянное стремление подать ситуацию в сильно более светлых тонах, чем она есть, утомляет.

А проплыл бы кто-то на чемпионате мира быстрее, чем в Казани?

Отдельный вопрос – мотивация. Плыть на внутреннем старте или на чемпионате мира – колоссальная разница. Уровень эмоций и накала несопоставим.

Однако помимо настроения есть и обратная сторона – совершенно другие конкуренция и давление. Зачастую выкладываться на полную нужно трижды – еще и в предварительном заплыве, и в полуфинале. Тогда как на российских стартах топы до финалов могут откровенно купаться.

Объясню на примере нашего лучшего пловца Климента Колесникова.

На ЧМ-2019 на своей коронке – 50 м на спине – он с первым временем прошел квалификацию – 24,61. Потом никого не заметил в полуфинале – 24,35. Ближайший из соперников был в 0,19 – солидный запас для короткого заплыва. Но в финале Колесникова зажался – показал только 24,51 и стал третьим.

Еще примеры? Олимпийские игры в Токио, престижнейшие 100 м кролем. В полуфинале Климент кладет рекорд Европы – 47,11! Это на 0,12 быстрее, чем у Калеба Дрессела. Помню, после этого мы говорили в пресс-центре со звездой французского плавания Янником Аньелем, который работал экспертом для одного из каналов, и тот уверял: после такого Колесников своего не отдаст. Однако в финале Клим снова зажался и проплыл аж на 0,33 хуже, чем в полуфинале. Тогда как Дрессел и австралиец Кайл Чалмерс, наоборот, добавили – и сдвинули его на третью строчку.

Так что плыть быстро три раза и один раз – это чуть ли не разные виды спорта.

Возможно, Колесников оброс опытом и сейчас раскладывался бы по турниру иначе. Но, судя по опыту прошлых лет, абсолютное большинство российских пловцов на топ-стартах плывут хуже, чем на чемпионате России. Исключения: Юля Ефимова, Евгений Рылов, Антон Чупков.

Так, а что важного было на чемпионате мира?

У российских пловцов все еще остается шанс выступить на Олимпиаде-2024. Благо, в этом виде квалификация не по рейтингу, а по результатам. Даже если вдруг зеленый свет зажжется, например, только 20 июня 2024-го, мы сможем заявить полную команду (увы, за исключением эстафет).

Так что следить за тенденциями важно. И вот самое интересное с ЧМ-2023:

🇺🇸 Американцы впервые за 22 года проиграли общекомандный зачет. Интересно, что последний раз такое было все в той же Фукуоке. И тогда, в 2001-м, их тоже обставили австралийцы.

🇦🇺 Прорыв Австралии: 13 золотых медалей, 5 мировых рекордов, а личные награды взяли 10 (!) разных спортсменов. Настоящая команда звезд.

🇫🇷 Леон Маршан – главный герой чемпионата мира. Сломал последний из мировых рекордов Майкла Фелпса и сцапал сразу три золота (200 баттерфляем, 200 и 400 комплекс). Претендент на звание главного спортсмена Франции на домашней Олимпиаде.

🇱🇹 Рута Мейлутите – наглядное пособие, как перезапустить карьеру с самого дна.

🇹🇳 Возвращение Ахмеда Хафнуйи. Тунисец после сенсационной победы в Токио-2020 пропал со всех орбит. Однако в Фукуоке не просто всплыл, а предстал монстром: проиграл 0,02 австралийцу Шорту за золото на 400, но отыгрался у него же на 800, а потом забрал еще и 1500 (всего 0,05 от американца Финке).

🇨🇳 Цинь Хаян – мегазвезда из Китая. Парень, которого никто не видел ни на последней Олимпиаде, ни на чемпионатах мира, зарешал абсолютно весь брасс (три золота, плюс мировой рекорд на 200) и помог сборной победить в комбинированной микст-эстафете.

🇷🇴 Разочарование турнира: Давид Попович. 17-летний вундеркинд в прошлом году взорвал мировое плавание, сделав крайне редкий дубль: 100 + 200 кролем. А позже на Евро еще и снес мировой рекорд на сотне, стоявший 13 лет. Вопреки всем ожиданиям в Фукуоке румын остался вообще без медалей. Что будет дальше?

🌎 И надо отдельно отметить, что в следующем году ожидается полноценное возвращение трех суперзвезд, пропустивших ЧМ-2023: Калеба Дрессела, Криштофа Милака и Адама Пити. С ними будет еще веселее.

Фото: Всероссийская Федерация Плавания/Алексей Савченко; Xu Chang/XinHua, YUTAKA/AFLO, Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press