13 комментариев

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Одна из главных соперниц Ефимовой возродилась! Травила Юлю, отхватила дисквал, теперь взяла ЧМ – 10 лет спустя

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Победа 26-летней Руты Мейлутите на ЧМ-2023 на 100 м брассом – шок.

Если 15-я личная золотая медаль Кэти Ледеки на чемпионатах мира просто статистика, то успех литовки – явление.  Хотя бы потому что американка последние 11 лет буднично штампует титулы, а Рута успела ярко вспыхнуть, погаснуть, залететь на двухлетний бан, завершить карьеру и, когда этого уже никто не ждал, реанимировать ее.

«Раньше я ее уважала»: реакция на дисквалификацию Ефимовой

Мейлутите поразила на Олимпиаде-2012.

По всем прикидкам 100 м должны были разыграть наша Юлия Ефимова и американка Ребекка Сони. Возможно, еще Лейзл Джонс из Австралии. Ну, если карта ляжет, может быть, азиатки – японки или китаянки. Но от 15-летнего тинейджера из Прибалтики абсолютно никто ничего не ждал. Больше того, о существовании Руты Мейлутите знали единицы.

Однако уже в предварительном заплыве она впечатлила – 1.05,66. Минус почти 2 секунды с личного рекорда. Сони и Ефимова не понимали, что происходит и кто это ворвался на их вечеринку, а в полуфинале литовка сняла еще 0,45.

Главный заплыв по времени получился не настолько мощным, но ключевым было другое: юная Мейлутите выгрызла золото. Для Литвы, в истории которой после 1992-го суммарно было только 4 олимпийских чемпиона, это стало событием. Для плавания – тоже.

За год Рута только добавила. Одна из самых красивых дуэлей ЧМ-2013 в Барселоне – Ефимова vs Мейлутите.

Юля дала в предвариловке по рекорду России, но Рута ответила рекордом Европы, а в полуфинале добила рекордом мира. В финале она привезла нашей спортсменке полкорпуса. Ефимова отбила победой на 200 м. На неолимпийском полтиннике девчонки обменялись мировыми, но в финале Юлия со своим умением собираться в самые сложные моменты выгрызла касание. 2:1 в личной дуэли и какая-никакая месть за Лондон.

В 2014-м Мейлутите поиздевалась над детьми на юношеских Олимпийских играх в Нанкине, из-за этого пропустив 100 м на Евро, зато успела к 50 м – куда вышла практически с рейса. Долгий перелет и смена часовых поясов не помешали ей легко выиграть. Ефимовой на том турнире не было – из-за 16-месячного дисквала за дегидроэпиандростерон, который вероятно содержался в пищевой добавке.

Правда, Рута в случайность произошедшего не поверила. А когда через год всплыла история с мельдонием и последующим оправданием (помните ту массовую амнистию, под которую не попала только Мария Шарапова?), совсем закипела.

«Раньше я уважала ее, считала одной из самых сильных соперниц. У нас было серьезное противостояние. Но теперь я не расцениваю ее как честную спортсменку. Она приняла допинг случайно? Ефимова в спорте уже не один год и прекрасно знает, насколько нужно быть осторожной с разными веществами. Я думаю, что ей дали очень мягкое наказание. Люди, которые применяли допинг, должны наказываться более сурово. Поздравляю, FINA. Вы потеряли доверие тысяч чистых пловцов и болельщиков».

«Самое удивительное, что я немного рада допуску Ефимовой, потому что хочу ее победить», – спустя время Мейлутите обновила позицию.

Правда, ее дела после совершеннолетия пошли на спад. 

• ЧМ-2015 – серебро на сотне, но отставание от Ефимовой целых 0,7;

• ОИ-2016 – 7-е место;

• ЧМ-2017 – 4-я на 100 м, Юлия к тому моменту полностью переключилась на баттл с Лилли Кинг;

• ЧЕ-2018 – Ефимова просто не заметила Руту и сцапала три личных золота.

Юлия ее простила, но на дорожке больше не проигрывала

Карьера 21-летней Мейлутите двигалась в сторону заката. А известия от 2019-го, казалось, добили окончательно. Одна из самых юных олимпийских чемпионок в истории за год пропустила три допинг-теста – и, не сумев толком объяснить произошедшее, получила два года дисквалификации.

В Литве, кстати, никто и не думал говорить, будто бедная девочка стала жертвой демонов из WADA.

«Очень жаль, что наша золотая рыбка дисквалифицирована из-за такой постыдной ошибки, – посетовала глава национального антидопингового агентства Кристина Ягминиене. – Это прекрасный пример того, что даже такие звезды, как Рута, должны четко выполнять правила. К сожалению, многие относятся к этому халатно, думая, что это не имеет большого значения. Такая безответственность может самым пагубным образом сказаться на карьере спортсмена, как с финансовой, так и с моральной точек зрения».

«Худшая новость, которую только можно было получить, – вторил ей босс федерации плавания Эмилис Вайткайтис. – Очень обидно, что на таком нарушении попалась столь опытная спортсменка, которая заполняет все эти данные уже 15 лет. Рута прошла сотни допинг-тестов и всегда громко высказывалась за чистый спорт. Это очень разочаровывает».  

Литовская пловчиха Мейлутите завершила карьеру. Обвиняла Ефимову в допинге, а в итоге влипла сама

Сама Мейлутите сообщила, что заканчивает со спортом. Это казалось логичным.

Интересно, что Ефимова, которая прежде Руту не жаловала, в тот момент заступилась за одну из самых принципиальных соперниц в карьере.

«Она ко мне подходила, мы с ней разговаривали, и она очень извинялась, сказала, что была не права. Все люди делают ошибки, и она с этим согласна. А с этими флажками… Вы не представляете, как это тяжело. Пропуск – это мелочь, они у меня и самой часто бывают».

Ренессанс: победа на олимпийских 100 м спустя… 10 лет

Три года фамилия Мейлутите вообще не мелькала в новостях. Пока в апреле 2022-го она не выступила с политической акцией: бассейн в Вильнюсе окрасили в красный, символизирующий кровь, цвет. И Рута проплыла его, а кадры разлетелись по мировым сайтам.

Следующий раз литовская пловчиха заявила о себе уже с точки зрения спортивных достижений. Возобновила карьеру – и внезапно вернулась к топ-уровню и результатам юности. На ЧМ-2022 выиграла неолимпийские 50 м брассом (впервые в жизни покорив эту дистанцию на больших турнирах), а на олимпийской сотне заскочила на подиум, в битве за бронзу на 0,05 отодвинув саму Лилли Кинг.

Теперь, в Фукуоке, Мейлутите вообще скинула со своего прошлогоднего результата сразу 1,4 секунды – и одержала убедительную победу. Спустя 10 лет она снова выиграла сотню на чемпионате мира. И вряд ли кто-то удивится, если в Париже, спустя 12 лет, она снова окажется на олимпийской вершине. 

Чемпионат мира по водным видам спорта-2023

Фукуока, Япония

Плавание

Женщины, 100 м, брасс

1. Рута Мейлутите (Литва) – 1.04,62

2. Татьяна Шонмакер (ЮАР) – 1.05,84

3. Лидия Джейкоби (США) – 1.05,94

4. Лилли Кинг (США) – 1.06,02

Фото: Gettyimages.ru/Quinn Rooney, Alexander Hassenstein, Clive Rose, Adam Pretty; Twitter/MeilutyteRuta

13 комментариев

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garp
Ответ Death_Hunter
Обманщица и нечестная спортсменка
которая из двух?
+10
-4
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garp
Девочки, не ссорьтесь.

Вообще топовый спортсмен из маленькой страны это всегда замечательно.
+3
0
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upahead
хорошая статья, спасибо
+1
0
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Андрей Балабаев
Какая же лицемерка. Травить россиянку-это пожалуйста, а самой не стыдно после допинга выступать. Ну и страшная как крокодил. Это объясняется еë комплексы в отношении Ефимовой
0
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0
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sintenced
Ответ garp
которая из двух?
Ну за допинг диквал отбывала только одна из них, так что...
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