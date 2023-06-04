Допинговые скандалы – часть спорта. И если сами дисквалификации давно не удивляют, то оправдания – порой раздолье для любителей детективов и фантастики.

Вот даже самое громкое дело последних лет – триметазидин у Камилы Валиевой. Предположение защиты о том, что фигуристка попила из стакана дедушки, который принимал лекарства, срезонировало. Кому-то это показалось смешным и фантасмагоричным.

Но мы подняли такие дела, что даже Тереза Йохауг с губной помадой отдыхает.

Кабаны, лоси и тортеллини. Еда, которая может навредить карьере

Начнем с историй, чем-то напоминающих валиевскую.

И напомним, что каждый спортсмен несет ответственность за все, что попадает в его организм. Отговорки в стиле «а я не знал» не прокатывают. За питанием атлетам нужно следить – желательно не только за своим, но и за всех тех, кто сидит рядом за столом. Ведь спасти может лишь задокументированная случайность.

• Вот в пробе теннисистки Сары Эррани нашли летрозол. Итальянка объяснила, что ее мама случайно уронила таблетки в бульон, когда готовила тортеллини. Фарсом это точно не назовешь, потому что мама Сары лечилась от рака и действительно применяла препарат, который состоит из летрозола. И хранила таблетки на кухне специально – чтобы постоянно попадались на глаза и она не забывала их выпить.

Трибунал посчитал, что при таких раскладах Эррани практически не виновата, и отстранил ее всего на 2 месяца.

• Сергей Шубенков вообще добился полного снятия санкций. У него похожая история: жена измельчала таблетки для ребенка.

Тоже все есть: заключение врача, рецепт, чеки, выписки со счетов, по которым можно сверить даты и суммы. Но нашему спортсмену, в отличие от итальянки, удалось доказать, что он даже теоретически не мог ничего предусмотреть и каким-либо образом избежать произошедшего. Эррани гипотетически могла проверить, что готовит мама, и увидеть таблетки, а минимальная доза в организме Шубенкова – просто трагичная цепочка событий.

• Футбольный вратарь Андре Онана погорел на фуросимиде. В оправдании говорилось, что он по ошибке принял таблетку жены. В итоге камерунец вынужденно провел 9 месяцев вне футбола.

• А вот британский боксер Тайсон Фьюри убедил, что нандролон у него нашли только из-за строгой диеты: раз в неделю он ел мясо кабана – и наверняка анаболик содержался именно там. Были предоставлены доказательства, что животных в регионе пичкают стероидами для ускорения роста.

Забавно, что Фьюри оправдали, но через какое-то время он все равно отхватил дисквал – за кокаин. И тут к кабанам уже никаких вопросов не возникло.

• По той же схеме пытался объяснить нандролон теннисист Петр Корда. Только сетовал не на кабанов, а на телятину, которую страшно любил. И вот ему суд не поверил совсем, потому что концентрация была такой, будто чех съедал по 40 телят ежедневно. Корду отправили отдыхать на один год.

По поводу того, что фермеры кормят животных запрещенкой, кстати, не вымысел. Так, например, многим спортсменам известно, что есть говядину или свинину в Мексике ни в коем случае нельзя. Высока вероятность, что мясо содержит кленбутерол. На этом погорели сразу пять футболистов мексиканской сборной во главе с Гильермо Очоа и, например, суперзвезда велоспорта Альберто Контадор.

• Попадал на кленбутерол и наш велогонщик Кирилл Свечников, но его спас сохраненный чек из аэропорта Мехико – в результате разбирательств россиянина оправдали.

Та самая история с лошадью, съевшей сено, на которое пописал мужик

Одна из самых невероятных ситуаций приключилась с Надей Петер-Штайнер – швейцарской наездницей.

Важно уточнить, что в этом виде спорта допинг-контроль проходит не только всадник, но и конь. И вот в пробе кобылы по кличке Сора де Фонкомб нашли запрещенный трамадол. Они с Надей получили три года, но швейцарка вырулила из этой истории. По версии Петер-Штайнер, лошадь поела сена, на которое незадолго до этого помочился водитель фургона, употреблявший выписанное врачом обезболивающее. Звучит как насмешка?

Вот только Надя нашла того самого водителя. Мужчина признался, что принимает трамадол по рецепту врача, а во время поездки действительно пописал внутри фургона на сено, которое впоследствии и съела Сора де Фонкомб.

Дисквал сняли.

«Злоумышленники проникли в дом и ввели запрещенку в зубную пасту». Объяснения, от которых голова идет кругом

• Сунь Ян – великий чемпион и главный негодяй мирового плавания в одном лице. Еще на Олимпиаде-2016 над ним смеялись соперники. «Он писает фиолетовой мочой», – говорил про китайца француз Камиль Лакур.

Но самое интересное случилось позже. Как-то к Сунь Яну пришел допинг-офицер, и тот сначала сделал то, что был должен. Но потом расколошматил пробу молотком. И объяснил, что допинг-офицер показался ему странным и не тем, за кого себя выдает.

11-кратому чемпиону мира выписали за этот перформанс 8 лет. Но тот не сдался. Адвокаты Сунь Яна нырнули в глубины биографий судей CAS, выносивших решение. И выяснили, что Франко Фраттини, который был во главе панели, когда-то в соцсетях позволял шуточки по отношению к китайцам. Это дело раздули до масштабов китайской стены и предположили, что итальянец испытывает личную неприязнь к нации. В итоге дело Сунь Яна отправили на пересмотр.

Сам он рассчитывает выступить на Олимпиаде-2024.

• Пловец из Бразилии Габриэль Да Силва Сантос, хоть и выигрывал поменьше Сунь Яна, в этом рейтинге вполне может с ним конкурировать. Клостебол в организме он объяснил тем, что после душа вытерся использованным полотенцем другого члена семьи, который употреблял этот препарат по рецепту врача.

Пловец представил экспертное заключение профессора генетики и молекулярной биологии из университета Рио-де-Жанейро, который провел два эксперимента. В первом случае подопытный 20 минут занимался сексом с партнером, который перед этим использовал 5 граммов крема с клостеболом (в результате испытуемый сдал положительный допинг-тест). Во втором испытуемый нанес крем на гениталии, и всего через 20 минут его проба вновь показала наличие запрещенного вещества в организме. Отстранение отменили. Наука рулит!

• Эдуард Безуглов в книге «Его величество тестостерон» упомянул шикарные примеры: американский футболист обвинил в обнаруженном у него тренболоне… призраков. Как конкретно они его подставили, он не объяснил, а потому получил 4 года. Дитер Бауман, олимпийский чемпион на 5000 м, сразу в двух пробах которого нашли нандролон, выдвинул чуть более скучную, но тоже оригинальную версию: якобы к нему в дом ворвались злоумышленники и… ввели запрещенку в тюбик с зубной пастой. Немцу выписали два года.

• Ну и тяжело пройти мимо Барбары Жикель – 80-летней спортсменки из США. Бабушка установила мировой рекорд в возрастной категории в велотреке. А потом ее зацепил допинг-контроль.

Смак ситуации в том, что она не и думала включать заднюю, а честно сказала: да, давно употребляю препарат, в котором есть метилтестостерон. Но это вовсе не из-за тяги к рекордам, а жизненная необходимость для битвы с бронхитом.

Барбара пару лет пыталась оформить себе терапевтическое исключение, но не смогла.

– Каждый из нас застрял между антидопинговыми правилами, которые нужны, чтобы молодые спортсмены не получали несправедливого преимущества, и медицинской необходимостью, которая нужна для поддержания здоровье в нашем возрасте, – поддержали ее коллеги-ветераны.

Тем не менее, бабушке выписали год дисквалификации.

Оу. Секс – причина десятков дисквалов

Самые популярные объяснения так или иначе связаны с рубрикой 18+.

Начнем с легкого.

Известная история: у теннисиста Ришара Гаске нашли кокаин, а он убедил всех, что никогда в жизни такое не пробовал, и, скорее всего, наркотик попал к нему через поцелуй с незнакомкой Памелой в ночном клубе. Зачли.

Теперь погорячее.

Лоуренс Венсан-Лапуант – 11-кратная чемпионка мира в гребле на каноэ. И обладательница запрещенного лигандрола в одной из проб.

Канадка сообщила, что препарат попал в ее организм в результате «обильного обмена биологическими жидкостями с бывшим бойфрендом». Ее тоже оправдали. Но опять же – надо понимать, что судьи не просто верят на слово. Так, у партнера Лоуренс взяли пробу из волоса, которая подтвердила прием запрещенного препарата в больших концентрациях. В то время как у самой девушки нашли остаточные следы лигандрола.

Канадский шестовик Шон Барбер попался на кокаине перед Олимпиадой-2016. А ведь он был действующим чемпионом мира! Объяснил произошедшее тем, что через сайт знакомств снял проститутку, а та вдобавок ко всему оказалась наркоманкой. И в момент их любви была обдолбана. Опять же: ее нашли, его оправдали. Но удивляет в этой истории другое. Спустя год Барбер сделал каминг-аут.

Да и результаты после положительной пробы почему-то резко пошли вниз.

Еще набор историй с аналогичной тематикой – совсем кратко.

• Интересный букет нашли у капитана женской сборной США по боксу Вирджинии Фукс. Партнер принимал препараты в терапевтических целях и «заразил» половым путем. Фукс оправдана.

• Местеролон у украинской теннисистки Даяны Ястремской. Девушка порезала палец во время готовки салата, после чего использовала заживляющий спрей, в котором содержался клостебол. Дальше по классике: секс – и запрещенка попадает в организм спортсмена. Итог: год дисквалификации.

• Сесиль Каратанчева, теннисистка из Болгарии – нандролон. Все из-за беременности! Наказание – два года.

• Залет у легкоатлета из США Гила Робертса. Девушка путешествовала и простудилась. Но дело было в Индии, а там ей предложили странные народные средства. По возвращении домой они долго и страстно целовались с Гилом и… 16 месяцев отстранения.

• Двукратный олимпийский чемпион по легкой атлетике из США Лашоун Меритт за год трижды провалил допинг-тест. Принимал препараты для увеличения мужского достоинства и повышения потенции. Вердикт: 21 месяц вне спорта.

• Даниэль Плаза, олимпийский чемпионы Барселоны-1992 по спортивной ходьбе. Занимался оральным сексом с женой, организм которой из-за беременности вырабатывал в том числе и нандролон. WADA на тот момент не существовало, а Верховный суд Испании принял версию Даниэля и снял с него обвинения.

Флажки. Британские, американские, кенийские и русские

Отдельная рубрика – флажки. Напомним, что спортсмены каждый день должны быть в доступе для допинг-офицеров в течение часа. Информацию о своем местонахождении они заполняют в системе ADAMS. Если в указанный промежуток времени их не оказывается на месте – это «флажок». Три флажка за год = дисквал.

Но если спортсмен докажет, что в установленный час не появился на месте в силу непредвиденных обстоятельств, высоки шансы, что флажок уберут.

И тут нет предела для фантазий.

Сэр Мо Фара, легенда британского спорта, мало того, что тренировался у скандально известного Альбера Салазара, так еще и флажками не брезговал. Один из них он объяснил тем, что дом у него большой, а находился он в момент прихода офицера в такой комнате, где звонок совершенно не слышно. Даже отправлял видео в качестве доказательств. Но спасло его не это, а то, что пропущен был лишь второй тест за год.

Звезда американского спринта Кристиан Коулмен – отдельная тема. На ЧМ-2019 он попал только из-за исключительных адвокатов. Несмотря на три пропущенных допинг-теста, они нашли лазейку в правилах относительно 12 месяцев, выискали там люфт – и выбили подзащитному право выступить на ЧМ. Где он выиграл 100-метровку. Однако спустя пару месяцев Крис получил новый флажок.

Попросил не судить строго, поскольку вспомнил, что на носу Рождество, а он так и не купил подарки – и побежал исправляться. Про то, что в этот самый час он должен быть дома – забыл напрочь. Чеки в этот раз не спасли. Коулмен пролетел мимо Олимпийских игр в Токио.

Экс-рекордсмен мира в марафоне Уилсон Кипсанг пропущенные тесты оправдал изящнее. Кениец уверял, что один из флажков точно нужно убирать, поскольку он попал в дичайшую пробку из-за перевернутого грузовика на дороге. И даже фоточку приложил.

Однако в антидопинговой комиссии тоже не дураки. Быстро выяснили, что между днем пропущенного теста и днем, когда сделано фото грузовика, разница в несколько месяцев. Но Кипсанг не сдался. Другой флажок он хотел отбить очередным затором, вызванным… оползнем. Знающие хитрого Уилсона эксперты подняли геоархивы и убедились, что ничего подобного в Кении в тот период не происходило. И за обман вместо положенных двух влепили ему четыре года.

Одному из самых талантливых высотников в истории Данилу Лысенко вообще светило 10. Молодому парню решили «помочь». Один из флажков хотели закрыть историей с ДТП, в результате которого наш легкоатлет якобы попал в больницу. Причина пропуска допинг-теста – более чем уважительная.

Однако позже вскрылось, что больницы, в которой вроде как лежал Даня, не существует. И так как, в отличие от Коулмена или Кипсанга, объяснения были не личной инициативой спортсмена, а официальными бумагами из ВФЛА со всеми подписями – прилетело как самому Лысенко, так и федерации. В качестве санкций, например, в Токио-2020 смогли поехать всего 10 российских легкоатлетов.

Фото: Gettyimages.ru/Warren Little, Clive Rose, Lukas Schulze, Buda Mendes, Alexander Hassenstein, Matthias Hangst, Al Bello, Michael Heiman