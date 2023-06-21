23 комментария

Студенческие соревнования в США – что-то невероятное. В американском футболе и 100+ тысяч на трибунах не редкость, а ТВ-рейтинги финалов баскета выше, чем у НБА.

Интерес огромен ко всем видам, но сейчас остановимся не на мощной бизнес-модели, а на невероятных результатах. Вот недавно завершился чемпионат по легкой атлетике. Даже если вы ее фанат, то вряд ли слышали что-нибудь про Кортни Линдсея. Но ему плевать. Он зажег на NCAA, выиграв 100 метров с временем 9,89 секунды (на данный момент третий результат сезона в мире), а на 200-метровке показав 19,86 (пятое время в мире).

В Остине сразу семеро разменяли знаковые 10 секунд на сотке. За это лето на различных студенческих соревнованиях в США таковых и вовсе 22 (правда, некоторые из них бежали с попутным ветром выше допустимых 2 м/с, поэтому их результаты в официальные топ-листы не попадут). Если что, рекорд России Николая Юшманова – 10,10, стоит он с 1986 года. За 37 лет лишь Андрею Епишину удалось повторить его.

А как вам юная Аскелия Смит, улетевшая в длину на 7,08 м? Или Уэйн Пиннок – студент университета Арканзаса, еще в мае давший 8,37 м? Его приятель по команде Джейдон Хибберт в 18 вообще зарядил 17,87 м в тройном прыжке. На секундочку: в XXI веке лишь четверо спортсменов улетали дальше.

Появись в России атлет, повторивший хотя бы один из этих результатов – тут же стал бы открытием года. Но в США особого ажиотажа нет. Не исключено, что никто из перечисленных спортсменов даже не отберется на августовский чемпионат мира в Будапеште. И есть серьезная вероятность, что большую часть из названных фамилий мы уже не услышим.

Как-то так выходит, что, выстрелив на соревнованиях незначительного по меркам мировой легкой атлетики ранга, спортсмены пропадают . Спринтеры, пачками меняющие 10 секунд, исчезают с такой скоростью, что хоть детективов нанимай.

Кто-то связывает этот феномен с особенностями американского спорта. Вроде как для многих студентов NCAA важнее чего бы то ни было, а учеба в универе предпочтительнее профессиональной карьеры. Другие объясняют всплеск результатов отсутствием допинг-контроля на студенческих стартах – WADA туда не пускают.

Справедливости ради, не все звездные студенты становятся невидимками. NCAA выигрывали как легенды далекого прошлого – от Джесси Оуэнса до Карла Льюиса, так и современные гении: например, рекордсмены мира Арманд Дюплантис или Сидни Маклафин. Тем не менее, количество затерявшихся талантов с космическими результатами, зашкаливает.

Хотите примеры пропавших? Сколько угодно

Вот несколько ребят, которые закончили совсем плохо.

• Рэндольф Росс в 21 год на NCAA-2021 выиграл 400 метров, пробежав за 43,85. С этим результатом тем летом он взял бы золото на Олимпийских играх. Но в Токио студент показал 45,67 и выбыл в первом же раунде, проиграв в забеге спортсменам из Саудовской Аравии, Бельгии и Швейцарии. А следующим летом Росс получил бан на три года за нарушение антидопинговых правил.

• Кениец Майкл Саруни в 22 творил чудеса. 2018-й начался с его мирового рекорда на 600 метров в Альбукерке – 1.14,79. В конце апреля на банальном студенческом турнире он показал солиднейшие 1.43,25 на 800 м – никто и никогда из американских университетов так быстро два круга не бегал.

Вот только спустя год на кенийском отборе на ЧМ-2019 он стал лишь пятым. В Токио-2020 Майкл таки пробился, но выбыл в полуфинале. А вскоре получил дисквал за допинг.

• Главный герой NCAA-2019 – Дивайн Одуруру из Нигерии, по прозвищу Африканская молния. Он оформил дубль, показал 9,86 на 100 метров и 19,73 на 200. Но на ЧМ того же года 100-метровку он проигнорировал, а на 200 вылетел в полуфинале со скромными для себя 20,84. Одуруру тоже не избежал антидопиновой кары – в феврале этого года ему влепили сразу 6 лет.

• А что вы знаете про шестовичку Деми Пейн? Между прочим, эта девушка держит шестой результат в истории в прыжках в помещении – 4,90 м. У Светланы Феофановой, для сравнения, было 4,85 м. Но за пределами Америки у Пейн ничего не получалось.

Единственный ЧМ (в 2015-м) закончился провалом – 4,30 м. Два других заграничных старта в карьере получились чуть успешнее: 4,50 в Канаде и 4,43 в Бразилии. На этом все закончилось. Деми тоже не избежала дисквалификации.

Много таких, кто не запятнал репутацию, продолжал (или продолжает) выступать, но до студенческих рекордов уже не дотягивает.

• Дэниел Робертс в 2019-м пробежал 110 метров с барьерами за 13,00. Этого хватило бы, например, для победы на Олимпиаде-2016. Но печаль в том, что повторить свои секунды Дэниел вот уже 4 года не может. ЧМ-2019 – неудача, Олимпиада в Токио – стоп на полуфинале с грустными 13,33, домашний ЧМ-2022 – снова ничего.

• Джаник Браун из Ямайки на тех же соревнованиях, где свой лучший результат выбил Робертс, пробежала барьерный спринт за 12,40. Девушка, которой только-только исполнилось 21, показала 17-й результат в истории, и по такому поводу «Пума» моментально подписала с ней сочный контракт.

О чем, наверное, пожалела. Потому что на ЧМ в Дохе было уже 12,88, а потом Джаник пробежала 200-метровку зимой – и просто исчезла со всех радаров.

• Кимберли Данкан тоже когда-то феерила. В 21 год она пролетала 100 метров за 10,96, а 200 – за 22,19. С сильным ветром и вовсе 21,80. На студенческих стартах так не бежали ни Мэрлин Отти, ни даже Флоренс Гриффит-Джойнер. Проблема лишь в том, что в последующие 10 лет Кимберли так и не сумела повторить свои секунды.

В карьере американки были два ЧМ, но в Москве-2013 она с 22,91 выбыла в полуфинале, а в Лондоне-2017 дошла до главного забега, где стала шестой с 22,59.

• Пример посвежее? Камбреа Стерджис в финале NCAA-2021 забрала обе спринтерские дистанции: 10,74 (с ветром 2,2) и 22,12. Ее тут же оконтрактили, но последующий отбор на Олимпиаду она провела куда скромнее. Следующий год – пробиться на домашний ЧМ в Юджине снова не удалось.

Как, к слову, и другой суперзвезде студенческих соревнований Ша’Кэрри Ричардсон. В этом сезоне у Стерджис пока все идет только по наклонной.

«NCAA не пускают к себе WADA, а значит, сомневаться в употреблении там запрещенных препаратов вообще не надо». Согласны с Шубенковым?

Сергей Шубенков, один из лучших барьеристов в мировой истории, к результатам в NCAA относится предельно скептически.

– В 2016-м, после нашего отстранения, я впервые задумался: а как обстоят дела с антидопингом в других странах?

Начнем с России, все-таки мы здесь живем. С нашими обвинителями по ряду вопросов я категорически не согласен, но спорить с тем, что явление допинга носило у нас массовый характер, бесполезно. Посчитаем отобранные олимпийские медали и поймем: крыть нечем. Конец 2000-х и начало 2010-х в этом смысле были действительно веселыми.

Но когда AIU взялось за Кению, выяснилось, что там примерно то же, а местами даже и хуже. Те же массовые случаи, расследования, по итогам которых становится понятно, что действуют целые ОПГ с подпольными больницами и непонятными врачами. А мы-то все время считали, что там просто талантливые ребята, которые то ли за счет генетики, то ли за счет страшного рвения выпрыгнуть из бедности показывают сумасшедшие результаты. Но дело оказывается вон в чем!

– А что с Америкой?

– Вот плавно до нее мы и дошли. Оставим даже количество дисквалов у них. Изучая вопрос, я к большому удивлению понял, что в профессиональные лиги – бейсбол, американский футбол и даже НХЛ с НБА – WADA к себе не пускают. А если так, то сомневаться в употреблении там запрещенных препаратов вообще не надо.

И если они этим пользуются, то явно не просто так – значит, есть серьезная методологическая база, специалисты. Последним кирпичиком в сторону моего нынешнего мироощущения стала информация о том, что мировые рекорды, установленные на NCAA, не ратифицируются. Когда начал выяснить причину, оказалось, что дело во все том же отсутствии допинг-контроля. Точнее, он у них есть, но свой. Ловят одну марихуану.

Отсюда и результаты, и массовые приходы/уходы – когда человек с нуля за 4 года добирается близко к мировому рекорду, а потом пропадает. У меня все сложилось. Поэтому их рассказы про чистый спорт, знаете…

Я спрашивал у них: почему вы студентов с их уникальными результатами не привозите на чемпионат мира? Они спокойно всех разорвут и поедут обратно на сессию. Что им, 50 тысяч долларов призовых – не деньги?

– Что ответили?

– Начали рассказывать про контракты. Если студент поедет на такой старт, он лишится кучи преференций в университете. Теперь я понимаю истоки этого.

– Смотри, но при всем этом там появляются и реально большие спортсмены. Вот Грант Холлуэй из твоих родных барьеров. Он и по студентам зажигал, и два последних чемпионата мира забрал.

– Какие-то люди, которые потом задерживаются в профессионалах и держат уровень, безусловно, есть. Но мы же говорим про количество. А явление это не массовое, а скорее даже единичное. Было бы странно, если бы из нескольких десятков потенциальных топ-звезд не выходило вообще никого.

Холлуэй – хорош. Но опять же, больше по 40 стартов в год он уже не делает. Для сравнения у меня летом в районе 10-11. И когда я как-то сделал 15, тут же отловил сигнал от организма. Чуть заднюю в том сезоне не оторвал. Но у него – 40. 40! Это больше, чем в 2 раза. Так он еще в длину прыгает. Как?

Сергей Шубенков рядом с Грантом Холлуэем

– На NCAA-2019 Грант пробежал 110 метров с барьерами за 12,98, выиграл в эстафете 4х100, стал вторым в составе 4х400 (пробежав этап за 43,75) и прыгнул в длину 7,72 м.

– Офигеть. Офигеть! И в длину он за 8 м прыгал. Вот я всю жизнь честно тренируюсь, без каких-либо препаратов, и просто не понимаю: как такое возможно? Видимо, парень такой талантливый.

Хотя, заметь, в профессионалах он стартует сильно меньше. Выступает только в барьерах. Да и в них в среднем стал бежать похуже. Но он сумел выйти из той системы и встроиться в нашу. Так что в целом, парень крут.

«Тут пашут и на каждую команду по 5 докторов. Никакого допинга!» Взгляд изнутри – от участницы NCAA

Есть и другое мнение. На NCAA-2023 выступал наш человек – Елена Куличенко. Она стала третьей в прыжках в высоту (лучший результат в сезоне – 1,90 м). И убеждена, что дело не в WADA, а в подходе.

– Чемпионат NCAA – очень красочный старт, на который даже отобраться сложно. Стадион всегда полный. Хотя билеты в среднем – 50 долларов. Выступать там сплошное удовольствие.

– А еще там сумасшедшие результаты. На сотке 7 человек выбежали из 10 секунд.

– Да безумие! И это круто. Выступаешь и понимаешь, что рядом ребята, которые потом, скорее всего, будут жечь на Олимпиадах.

– В чем секрет таких космических секунд?

– Не знаю. Думаю, дело в отношении. Если сравнивать с Россией, тут просто нереальная интенсивность тренировок. Плюс на каждую команду сразу по пять докторов и массажистов, менеджеры, большой тренерский штаб. То есть ты не сам по себе, а частичка чего-то огромного. Допинга, если ты об этом, здесь нет. Скидывать на это не получится.

– А вот с этим не все согласны. WADA ведь на студенческие старты не пускают. И многие из ребят после NCAA пропадают.

– Многие пропадают, но многие ведь и остаются. Понятно, что так или иначе допинг есть везде. Нет страны, в которой никто никогда и ничего не употреблял. Но вот у нас его сколько было? И где результаты? Почему таких секунд не бывало даже на взрослых чемпионатах России?

Да, кого-то после NCAA не видно. Но точно есть те, кто затем едут на чемпионаты мира. Могу точно говорить за свой университет. Нас проверяют, с нами постоянно проводятся беседы о недопустимости допинга. И девочки, в которых я уверена, бегут 100 метров из 11 секунд, а парни показывают невозможные результаты в многоборье. У нас точно ничего запрещенного нет. А почему тогда должно быть у других? Не думаю, что кто-то стал бы так рисковать.

– В Америке вообще обсуждается вопрос: как студенты показывают такие результаты?

– Понятно, что об этом говорят. И финал на сотке по плотности был жестче, чем олимпийский. Но как это происходит – блин, не знаю. Народ просто тренируется.

– И выступает только на внутренних стартах?

– А сейчас, кстати, можно и на коммерции, включая «Бриллиантовую лигу». Нужно подписать какое-то разрешение. На официальных стартах за сборную – вообще без проблем.

Деталей не знаю, но вот у меня знакомый мальчик из Принстона, с шестом прыгает – Сондре (Гуттормсен, норвежец. Зимой в Альбукерке покорил 6 метров – Sports.ru). Крутой чувак! И везде ездит, выступает. Раньше да, было строго. А теперь можно. Это хорошо, студентам тоже надо зарабатывать.

Фото: texastech.com; Gettyimages.ru/Steph Chambers, Christopher Morris/Corbis; РИА Новости/Алексей Филиппов; David Blair/ZUMAPRESS.com, Li Ming/Xinhua; instagram.com/kulichenko_elena