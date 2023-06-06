20 комментариев

Что такое российская легкая атлетика в последние годы? Безысходность, слабые результаты, минимум новых лиц, пустые (за исключением разве что последнего чемпионата России в Челябинске) трибуны и полное отсутствие интереса.

В понедельник угасающая Королева спорта внезапно получила мощный разряд.

• место действия – Никольская. Та самая, которая была сердцем и душой футбольного ЧМ-2018. Там установили специальный помост, на котором можно было бежать 60 м;

• привезли мировых звезд (в наше-то время!) – рекордсмена мира по прыжкам в высоту Хавьера Сотомайора, олимпийских чемпионов в барьерах Дайрона Роблеса и Аньера Гарсию, чемпиона мира на 200-метровке Рамиля Гулиева, представляющего Турцию;

• провели забег фигуристок из группы Этери Тутберидзе, каждая из которых популярнее, чем вся наша нынешняя легкая атлетика;

• ведущие: Дмитрий Губерниев и его сын Михаил;

• наконец, на сцену заскочила Ольга Бузова.

Задумка организаторов понятна: собрать столько селебрити, чтобы мимо легкой атлетики было невозможно пройти. Ведь точно соберутся фанаты Загитовой и Валиевой, наверняка – Бузовой, а кто-то из гуляющих по центру Москвы услышит знакомый тембр Губерниева и хотя бы из любопытства завернет посмотреть.

И вот тут-то им и покажут Сергея Шубенкова и Кристину Макаренко – лица российского спринта.

«Сегодня многое в нашей жизни проходит под фанеру». Кокляев о выступлении Бузовой

Когда запела Бузова, некоторые прохожие замерли в ступоре.

– Да ладно, это она? Настоящая? И что, прям так, бесплатно?

Как бы к Ольге ни относились, фан-база у нее огромная. И именно в момент ее выступления Никольская заполнилась. Пела она под фанеру, звук был ужасный, но все равно люди кричали: «Лучшая».

За разъяснениями я обратился к известному музыкальному критику Михаилу Кокляеву. Он, кстати, тоже участвовал. И даже обошел в своем забеге Сотомайера.

– Слушай, да сегодня многое в нашей жизни проходит под фанеру. Куда важнее, что в своем плотном рабочем графике Оля нашла время и пришла сюда. Я с ней знаком. Хорошая, обыкновенная девчонка. Просто попала в эту всю тусовку, к которой была не готова.

– Ее выступление поможет популяризации легкой атлетики?

– Этот день поможет не только легкой атлетике, а всему российскому спорту. Капля в море, с этого все и начинается.

– Просто завтра соревнования продолжатся на стадионе, и, боюсь, никто не придет.

– Послушай, в этой стране очень хороший финансовый институт. Много денег. Все говорят про дефицит, но на самом деле – профицит. И вкладывать его нужно в спорт. Чтобы больше людей было на трибунах, надо сделать так, чтобы в той же легкой атлетике в каждой дисциплине за победу полагался миллион рублей. И сразу же люди пойдут! У этого государства есть возможность платить спортсменам. Просто кто-то заинтересован это не делать. Кто? Следственный комитет выяснит.

Бузова после выступления обменялась парой безобидных реплик с Губерниевым, устроила с ним шуточный забег – и исчезла.

Забег фигуристок превратился в треш: демонстративно трусцой, без борьбы

После ухода Ольги люди не разошлись. Еще бы, намечался забег фигуристок. И он получился самым шумным. Фанаты растянули плакаты героинь и кричали так, что еще чуть-чуть – и впору было бы вводить Fan ID.

Но действо разочаровало.

Вместо реального турнира Акатьева, Загитова, Валиева и Петросян устроили странный договорняк: протрусили и остановились перед самым финишем, чтобы пересечь черту одновременно. Однако задумка провалилась – Софья заскочила за линию раньше. Дернулась назад, но было уже поздно.

Да и вообще при живой-то электронике даже вдвоем показать абсолютно одинаковый результат практически невозможно, так что затея была изначально обречена.

Еще минут за 30 до старта фигуристок организаторы сообщили, что общаться с прессой они после забега не будут. С точки зрения раскрутки легкой атлетики более странного поворота быть не могло. Девушек просто показали, словно диковинных зверушек. Но из их медийного потенциала не выжали вообще ничего.

Это ведь были шоу-забеги. Ну, почему не сделать настоящее шоу? Чтобы после битвы на дорожках Алина Загитова и Кристина Макаренко на скорость почистили картошку. Спринт, в котором обе в равных условиях. Или надели коньки. Или хотя бы вместе спели песню Бузовой.

А разве плохо было бы, если бы у Валиевой спросили, каких легкоатлетов она знает, и Камила назвала бы, скажем, Шубенкова? Это уже какой-то контакт, а не параллельные выступления. Плюс потом были бы совместные фото. Вот так и вышли бы на взаимодействие.

Но все участие фигуристок в фестивале получилось скомканным и неловким. Про шоу не забывал только Губерниев. Он любит потроллить Загитову, а тут извинился перед ней, встав на колено и поцеловав руку.

– Алина, простите меня! Я был по отношению к вам, может быть, чуть-чуть чрезмерен в эфире. И здесь, на глазах у России... Повинную голову меч не сечет, друзья! Алина Загитова, я у ваших ног!

Все хорошо, только немного забыли про самих легкоатлетов

Классно, что ажиотаж на Никольской не спадал до самого конца. В итоге за фото к спринтерам ближе к финишу выстраивались десятки людей – Шубенков и Макаренко пользовались особой популярностью.

Мужчина в белой рубашке так проникся выступлением Кристины, что попросил ее расписаться прямо у него на спине.

– А почему нет? – смеялась самая быстрая девушка России. – В целом, наверное, этот турнир – самое кайфовое, что было в нашей легкой атлетике в последние годы. Думаю, это поможет популяризации. Людям реально было интересно смотреть. А если бы здесь поставили яму с шестом – все бы вообще упали.

– С фигуристками пересеклись?

– Совсем чуть-чуть. У девочки (Аделии Петросян, – Sports.ru) день рождения, она даже принесла нам тортик. Сейчас пойдем с девчонками кушать.

– Признавайся: ты танцевала, когда пела Бузова?

– Нет, мы разминались и ничего не слышали. С ней вообще не виделись. Мне, кстати, немного не понравилось, что тут так подробно говорили о звездных гостях, а про нас – по минимуму. Хотя, наверное, было правильнее чуть-чуть рассказать и про легкоатлетов. Кто такие Ольга Бузова и Алина Загитова, и так все знают. А нас – единицы.

Можно было бы, например, подсветить наши соцсети. Да и вообще сделать хотя бы отдельную страничку этого мероприятия и рассказывать там про ход подготовки к турниру, устроить там представление участников.

Отчасти согласен с Кристиной и Шубенков.

– Больше людей, внимания и эмоций на стартах в России было только на ЧМ в Москве. Но, страшно подумать, с тех пор уже 10 лет прошло.

Были ли мы тут в тени других звезд? Ну вот Бузова прошла, потом смотришь, а на выходе огромная толпа – люди явно ждали именно ее. Да и с фигуристками что-то подобное. Народ пытался их поймать на фотку. Но ведь именно для этого все они и были приглашены – чтобы люди пришли посмотреть и на фигуристок, и на Бузову, и на Губерниева. Ну и на нас заодно. Так что все нормально.

Какой от этого будет выхлоп?

Мероприятие получилось действительно бодреньким, хоть самих легкоатлетов и отодвинули на второстепенные роли. Ну и навскидку можно собрать пять рекомендаций, которые сделают такие турниры лучше.

1. Табло. Без него люди не понимали, кто бежит, по какой дорожке и какой результат в итоге показали участники.

2. Организованная автограф-сессия. Я видел десятки желающих сфоткаться. Причем не только с российскими спринтерами, но и Сотомайором, и с Роблесом. Но как их найти, никто не знал. Хотя те же кубинцы очевидно кайфовали от внимания. Да и наши легкоатлеты им не избалованы.

3. Нормальная раскрутка. Плакаты с Губерниевым и Бузовой на автобусных остановках это хорошо, но странно держать в тайне весь состав участников до последнего дня соревнований. Куда логичнее дней за 10 до начала представлять по паре звезд в день и тем самым подогревать интерес к забегам.

4. Справедливы слова Макаренко: такие мероприятия проходят редко, и ВФЛА нужно максимально использовать для раскрутки своих спортсменов. Они не должны чувствовать себя посторонними на таких турнирах.

5. Не хватило рекламы, что этот забег – начало «Недели легкой атлетики» и приглашений всех на стадион.

В целом, лучше Бузова под фанеру, но потом сотни людей на соревнованиях, чем абсолютная тишина. Вот в конце мая в Сочи прошел командный чемпионат России. Кубинцев на Никольской в воскресенье было больше, чем зрителей там. И от пустых манежей и стадионов уже невыносимо грустно.

Другой вопрос, как теперь перевести перфоманс на Никольской в количество на трибунах. Есть ли какая-то стратегия на этот счет? Я сильно сомневаюсь.

В прошлом году тоже было много разговоров вокруг участия Александры Трусовой в прыжках в длину на все той же «Неделе легкой атлетики», но никакого выхлопа, кроме самоудовлетворения в ВФЛА, это не принесло.

Федерация должна понимать, что Бузова и Загитова – это не конечная цель. Не главное событие, после которого можно на год выдохнуть.

Такие мероприятия – только один из шагов по реанимированию легкой атлетики. Но нужны второй, третий. Потому что, если никто из тех, кто в понедельник был на Никольской, не придет больше ни на один старт на «Неделе легкой атлетике», все усилия по организации забега прямо у Красной площади уйдут в никуда.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Алексей Филиппов, Светлана Шевченко; t.me/sportfucky