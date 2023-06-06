20 комментариев

Гамарджоба
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Губерниев встал на колено перед Загитовой, а Бузова спела под фанеру. Так на Никольской спасали легкую атлетику

Сергей Шубенков Сергей Шубенков
Рамиль Гулиев Рамиль Гулиев
Ольга Бузова Ольга Бузова
Дмитрий Губерниев Дмитрий Губерниев
Софья Акатьева Софья Акатьева
Алина Загитова Алина Загитова
Аделия Петросян Аделия Петросян
Бег Бег
Камила Валиева Камила Валиева
Легкая атлетика Легкая атлетика

Что такое российская легкая атлетика в последние годы? Безысходность, слабые результаты, минимум новых лиц, пустые (за исключением разве что последнего чемпионата России в Челябинске) трибуны и полное отсутствие интереса.

В понедельник угасающая Королева спорта внезапно получила мощный разряд.

• место действия – Никольская. Та самая, которая была сердцем и душой футбольного ЧМ-2018. Там установили специальный помост, на котором можно было бежать 60 м;

• привезли мировых звезд (в наше-то время!) – рекордсмена мира по прыжкам в высоту Хавьера Сотомайора, олимпийских чемпионов в барьерах Дайрона Роблеса и Аньера Гарсию, чемпиона мира на 200-метровке Рамиля Гулиева, представляющего Турцию;

• провели забег фигуристок из группы Этери Тутберидзе, каждая из которых популярнее, чем вся наша нынешняя легкая атлетика;

• ведущие: Дмитрий Губерниев и его сын Михаил;

• наконец, на сцену заскочила Ольга Бузова.

Задумка организаторов понятна: собрать столько селебрити, чтобы мимо легкой атлетики было невозможно пройти. Ведь точно соберутся фанаты Загитовой и Валиевой, наверняка – Бузовой, а кто-то из гуляющих по центру Москвы услышит знакомый тембр Губерниева и хотя бы из любопытства завернет посмотреть.

И вот тут-то им и покажут Сергея Шубенкова и Кристину Макаренко – лица российского спринта. 

«Сегодня многое в нашей жизни проходит под фанеру». Кокляев о выступлении Бузовой

Когда запела Бузова, некоторые прохожие замерли в ступоре.

– Да ладно, это она? Настоящая? И что, прям так, бесплатно? 

Как бы к Ольге ни относились, фан-база у нее огромная. И именно в момент ее выступления Никольская заполнилась. Пела она под фанеру, звук был ужасный, но все равно люди кричали: «Лучшая».

За разъяснениями я обратился к известному музыкальному критику Михаилу Кокляеву. Он, кстати, тоже участвовал. И даже обошел в своем забеге Сотомайера.

– Слушай, да сегодня многое в нашей жизни проходит под фанеру. Куда важнее, что в своем плотном рабочем графике Оля нашла время и пришла сюда. Я с ней знаком. Хорошая, обыкновенная девчонка. Просто попала в эту всю тусовку, к которой была не готова.

– Ее выступление поможет популяризации легкой атлетики?

– Этот день поможет не только легкой атлетике, а всему российскому спорту. Капля в море, с этого все и начинается.

– Просто завтра соревнования продолжатся на стадионе, и, боюсь, никто не придет.

– Послушай, в этой стране очень хороший финансовый институт. Много денег. Все говорят про дефицит, но на самом деле – профицит. И вкладывать его нужно в спорт. Чтобы больше людей было на трибунах, надо сделать так, чтобы в той же легкой атлетике в каждой дисциплине за победу полагался миллион рублей. И сразу же люди пойдут! У этого государства есть возможность платить спортсменам. Просто кто-то заинтересован это не делать. Кто? Следственный комитет выяснит.

Бузова после выступления обменялась парой безобидных реплик с Губерниевым, устроила с ним шуточный забег – и исчезла. 

Забег фигуристок превратился в треш: демонстративно трусцой, без борьбы

После ухода Ольги люди не разошлись. Еще бы, намечался забег фигуристок. И он получился самым шумным. Фанаты растянули плакаты героинь и кричали так, что еще чуть-чуть – и впору было бы вводить Fan ID.

Но действо разочаровало.

Вместо реального турнира Акатьева, Загитова, Валиева и Петросян устроили странный договорняк: протрусили и остановились перед самым финишем, чтобы пересечь черту одновременно. Однако задумка провалилась – Софья заскочила за линию раньше. Дернулась назад, но было уже поздно.

Да и вообще при живой-то электронике даже вдвоем показать абсолютно одинаковый результат практически невозможно, так что затея была изначально обречена.

Еще минут за 30 до старта фигуристок организаторы сообщили, что общаться с прессой они после забега не будут. С точки зрения раскрутки легкой атлетики более странного поворота быть не могло. Девушек просто показали, словно диковинных зверушек. Но из их медийного потенциала не выжали вообще ничего. 

Это ведь были шоу-забеги. Ну, почему не сделать настоящее шоу? Чтобы после битвы на дорожках Алина Загитова и Кристина Макаренко на скорость почистили картошку. Спринт, в котором обе в равных условиях. Или надели коньки. Или хотя бы вместе спели песню Бузовой.

А разве плохо было бы, если бы у Валиевой спросили, каких легкоатлетов она знает, и Камила назвала бы, скажем, Шубенкова? Это уже какой-то контакт, а не параллельные выступления. Плюс потом были бы совместные фото. Вот так и вышли бы на взаимодействие.

Но все участие фигуристок в фестивале получилось скомканным и неловким. Про шоу не забывал только Губерниев. Он любит потроллить Загитову, а тут извинился перед ней, встав на колено и поцеловав руку.

– Алина, простите меня! Я был по отношению к вам, может быть, чуть-чуть чрезмерен в эфире. И здесь, на глазах у России... Повинную голову меч не сечет, друзья! Алина Загитова, я у ваших ног!

Все хорошо, только немного забыли про самих легкоатлетов

Классно, что ажиотаж на Никольской не спадал до самого конца. В итоге за фото к спринтерам ближе к финишу выстраивались десятки людей – Шубенков и Макаренко пользовались особой популярностью.

Мужчина в белой рубашке так проникся выступлением Кристины, что попросил ее расписаться прямо у него на спине.

– А почему нет? – смеялась самая быстрая девушка России. – В целом, наверное, этот турнир – самое кайфовое, что было в нашей легкой атлетике в последние годы. Думаю, это поможет популяризации. Людям реально было интересно смотреть. А если бы здесь поставили яму с шестом – все бы вообще упали. 

– С фигуристками пересеклись?

– Совсем чуть-чуть. У девочки (Аделии Петросян, – Sports.ru) день рождения, она даже принесла нам тортик. Сейчас пойдем с девчонками кушать.

– Признавайся: ты танцевала, когда пела Бузова?

– Нет, мы разминались и ничего не слышали. С ней вообще не виделись. Мне, кстати, немного не понравилось, что тут так подробно говорили о звездных гостях, а про нас – по минимуму. Хотя, наверное, было правильнее чуть-чуть рассказать и про легкоатлетов. Кто такие Ольга Бузова и Алина Загитова, и так все знают. А нас – единицы.

Можно было бы, например, подсветить наши соцсети. Да и вообще сделать хотя бы отдельную страничку этого мероприятия и рассказывать там про ход подготовки к турниру, устроить там представление участников.

Отчасти согласен с Кристиной и Шубенков.

– Больше людей, внимания и эмоций на стартах в России было только на ЧМ в Москве. Но, страшно подумать, с тех пор уже 10 лет прошло.

Были ли мы тут в тени других звезд? Ну вот Бузова прошла, потом смотришь, а на выходе огромная толпа – люди явно ждали именно ее. Да и с фигуристками что-то подобное. Народ пытался их поймать на фотку. Но ведь именно для этого все они и были приглашены – чтобы люди пришли посмотреть и на фигуристок, и на Бузову, и на Губерниева. Ну и на нас заодно. Так что все нормально.

Какой от этого будет выхлоп?

Мероприятие получилось действительно бодреньким, хоть самих легкоатлетов и отодвинули на второстепенные роли. Ну и навскидку можно собрать пять рекомендаций, которые сделают такие турниры лучше.

1. Табло. Без него люди не понимали, кто бежит, по какой дорожке и какой результат в итоге показали участники.

2. Организованная автограф-сессия. Я видел десятки желающих сфоткаться. Причем не только с российскими спринтерами, но и Сотомайором, и с Роблесом. Но как их найти, никто не знал. Хотя те же кубинцы очевидно кайфовали от внимания. Да и наши легкоатлеты им не избалованы. 

3. Нормальная раскрутка. Плакаты с Губерниевым и Бузовой на автобусных остановках это хорошо, но странно держать в тайне весь состав участников до последнего дня соревнований. Куда логичнее дней за 10 до начала представлять по паре звезд в день и тем самым подогревать интерес к забегам.

4. Справедливы слова Макаренко: такие мероприятия проходят редко, и ВФЛА нужно максимально использовать для раскрутки своих спортсменов. Они не должны чувствовать себя посторонними на таких турнирах.

5. Не хватило рекламы, что этот забег – начало «Недели легкой атлетики» и приглашений всех на стадион.

В целом, лучше Бузова под фанеру, но потом сотни людей на соревнованиях, чем абсолютная тишина. Вот в конце мая в Сочи прошел командный чемпионат России. Кубинцев на Никольской в воскресенье было больше, чем зрителей там. И от пустых манежей и стадионов уже невыносимо грустно.

Другой вопрос, как теперь перевести перфоманс на Никольской в количество на трибунах. Есть ли какая-то стратегия на этот счет? Я сильно сомневаюсь.

В прошлом году тоже было много разговоров вокруг участия Александры Трусовой в прыжках в длину на все той же «Неделе легкой атлетики», но никакого выхлопа, кроме самоудовлетворения в ВФЛА, это не принесло. 

Федерация должна понимать, что Бузова и Загитова – это не конечная цель. Не главное событие, после которого можно на год выдохнуть.

Такие мероприятия – только один из шагов по реанимированию легкой атлетики. Но нужны второй, третий. Потому что, если никто из тех, кто в понедельник был на Никольской, не придет больше ни на один старт на «Неделе легкой атлетике», все усилия по организации забега прямо у Красной площади уйдут в никуда. 

Расписание «Недели легкой атлетики»

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Алексей Филиппов, Светлана Шевченко; t.me/sportfucky

20 комментариев

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Боевой Бурят Путина
Клоунада, а не спорт
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Дмитрий Турецкий
рвотный рефлекс и кринж обеспечен
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Samantha Manager
Цирк на дроте.
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notfromrashka
Спорт и актёры, которых заслужили россияне 🤣🤣🤣
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Melnikov1968
Ну точно завтра выйду на пробежку, раз Бузова вышла на старт.
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andregalkin
Дно пробито
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шампион
Автор все верно сформулировал. Ну пришли фанаты Бузовой, Загитовой и Валиевой. Как приходили до этого фанаты Трусовой. Повеселились и разошлись.
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Whiskey cat
Валиева растет по часам, уже больше Загитовой. Губерниев шут.
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scorp19
Как и ожидалось цирк с конями
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Hitgoe Himgob
Ответ Боевой Бурят Путина
Клоунада, а не спорт
Цирк так и не уехал
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Роман Волков
Меня взбесили "Договорняки" звёзд.
Организаторам надо было брать тех, кто побежит, а не устроит дурацкое представление.
Надеюсь, что в следующий раз так и будет!✌️
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Дмитрий Воронцов
Похороны Легкой атлетики получились. Как всегда у нас - пир во время чумы
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aleksejsencov7@gmail.com
конкретный шабаш
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Vitalii-Just
Шапито))
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Растиньяк
🤮
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swerh
А медали и БМВ участникам не выдавали?
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закрыт по беспределу
Ну хоть Сотомайора увидели
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Андрей Рядькин
https://youtu.be/_0xw1LM65qY
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