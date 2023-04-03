10 комментариев

Чемпионат Канады по плаванию никогда не считался большим событием даже для местных. В мировом масштабе – просто песчинка.

Но свежий турнир, который только-только завершился в Торонто, взорвал новостную повестку. О нем пишут в Японии, Австралии и ЮАР. В самой Канаде на второй план ушли даже НХЛ и НБА: на каждом сайте – плавание, плавание и еще раз плавание.

Причина – 16-летняя Саммер Макинтош, которая за несколько дней наштамповала два мировых рекорда и еще три – юниорских. Пять дистанций – пять побед.

На 400 м комплексом пало достижение самой Катинки Хоссу, а на 400 кролем австралийки Ариарне Титмус, которая сама недавно обновила секунды главной звезды женского плавания Кэти Ледеки.

Это спектакль уровня праймового Майкла Фелпса.

Ее сестра – фигуристка и приезжала на турнир в Челябинск. Саммер бросила этот вид спорта из-за необъективности

Джилл Хорстед участвовала в Олимпиаде-1984, но на коронных 200 м баттерфляем в финал не вышла. Зато спустя два года на той же дистанции заскочила на пьедестал на Играх Содружества – для Канады это значимый турнир. Та бронза так и осталась главным достижением в карьере.

Хорстед довольно поздно стала мамой. В 37 родила Брук, в 39 – Саммер (сестры Макинтош в детстве – на фото ниже). Джилл с мужем Грегом водили девочек то на секцию футбола, то на конный спорт, то на гимнастику, то на лыжи. В какой-то момент сестрички стали кайфовать от фигурного катания.

В районе 7 лет Макинтош-младшая, выступая на фигурном турнире, упала с прыжка, но к своему удивлению все равно выиграла. Это ее не вдохновило, наоборот – насторожило. Саммер подумала, что вид спорта слишком субъективен и не всегда справедлив.

– Она бросила коньки на следующий день, – смеется Грег.

Саммер сосредоточилась на легкой атлетике и плавании. По крайней мере, там все было честно: кто первый, тот лучший. Быстро стало понятно, что в бассейне дела идут здорово, поэтому Макинтош оставила стадион. В том же году юная спортсменка с восторгом следила за доминированием Кэти Ледеки. Американке на тот момент было всего 16, и на ЧМ в Барселоне она взяли три личных золота.

Тогда 7-летняя Саммер увешала свою комнату ее плакатами и на них же выписывала цитаты кумира.

Интересно, что Брук, старшая сестра, осталась в фигурном катании. Выступает в парах. В сентябре-2019 даже приезжала в Челябинск – на этап юниорского Гран-при. В прошлом году они с Бенжамином Мимаром стали третьими на юниорском ЧМ в Таллине. В этом сезоне неплохо выглядели уже на взрослом Гран-при, а на ЧМ остановились в шаге от топ-10.

Макинтош вешала плакаты Ледеки и выписывала ее цитаты. А теперь плывет быстрее ее

Брук – известная в Канаде спортсменка и надежда на будущее. Саммер, хоть и младшая, – суперзвезда и уже настоящее.

Она с детства пачками била рекорды в разных возрастных категориях. Девочка обожала плавать, и одной-двух дистанций ей всегда было мало. Родители говорят, что Саммер никогда не загоняла себя в рамки только спорта и жила полноценной жизнью. Однако показательно, что своего кота Макинтош назвала Майки. В честь, конечно же, Фелпса.

По словам вундеркинда, всерьез заниматься плаванием она решила в 12. В 13 ей сказали, что есть кое-какие шансы пробиться в Токио-2020 и уже в 14 лет выступить на Олимпиаде.

Девушка настолько загорелась этой идеей, что даже уговорила родителей снять ей отдельную квартиру. Зачем? Чтобы снизить риски заражения ковидом! В разгаре была пандемия. В итоге Саммер отобралась сразу на трех дистанциях: кролевых 200, 400 и 800 м.

Она оказалась самой юной в канадской делегации. И ко всеобщему удивлению не просто не затерялась, но и переписала несколько национальных рекордов, а на 400 м финишировала 4-й.

Окончательно с ее талантом все стало понятно на ЧМ-2022 в Будапеште. 15-летняя очаровашка выжигала с первого соревновательного дня. В итоге она вытащила на подиум эстафету, вынесла 200 м баттерфляем (любимую дистанцию мамы) и 400 м комплексом, а на 400 м кролем напугала саму Ледеки, совсем немного проиграв ей в борьбе за золото.

– Это сюр! – хваталась потом в микст-зоне канадка. – Кэти была моим идолом, я переписывала ее цитаты, а теперь мы с ней соревнуется. Просто безумие!

Из Будапешта Саммер заскочила на Игры Содружества, где сокрушила еще пару юниорских мировых рекордов, взяла два золота и только после этого полетела в Онтарио, где сняла домик на берегу озера и с 11 друзьями отметила 16-летие.

А уже в октябре на этапе Кубка мира в Торонто Макинтош впервые побила Ледеки.

Станет ли она величайшей в истории?

Почти наверняка Саммер будет главной звездой сборной Канады на Олимпиаде-2024. Не плавания, а вообще. Но ее прогресс даже пугает.

Два мировых рекорда за четыре дня на тяжелейших дистанциях – это невероятно. На предстоящем ЧМ в Фукуоке она будет претендовать на пять личных побед.

После взлома убийственного рекорда Хоссу на 400 м комплексом Макинтош признавалась, что у нее онемело все тело и она вообще не может шевелиться.

И самая сложная загадка, которую Саммер пытается разгадать: как правильно раскладывать силы на недельный турнир? Если не будешь выкладываться – тебя проглотят конкуренты (особенно на чемпионате мира); если убиваться на каждой дистанции – тебя просто не хватит. И неделя в таком режиме – это стресс не только физический, но и психологический.

Макинтош тренируется как сумасшедшая. Они с мамой перебрались с Сарасоту. Первая тренировка – в 5 утра.

– Мне приходится вставать в 4:10, чтобы отвезти ее, – признается то ли с грустью, то ли с гордостью мама.

Потом у Саммер уроки – правда, в формате дистанта. Затем снова бассейн. Свободное время она посвящает изучению домашнего декора и дизайна интерьера.

Некоторые эксперты считают, что, плавая так много, Макинтош может загнать себя. Как австралийка Шейна Гоулд, которая в 15 лет выиграла на Олимпиаде-1972 сразу пять медалей, включая три золотых, а уже в 16 завершила карьеру.

Другие уверены, что Макинтош будет величайшей в истории.

Ценители плавания предвкушают финал на 400 м кролем в Париже-2024, который может стать гонкой века.

Во Франции намечается дуэль легендарной Ледеки, австралийской суперзвезды Ариарне Титмус (чемпионки Игр-2020 и экс-рекордсменки мира на этой дистанции) и канадского тинейджера. Генеральная репетиция – на ЧМ в Фукуоке этим летом.

У Макинтош все шансы стать лицом плавания. Курниковой, у которой получилось в спорте.

Саммер не выглядит перекаченной атлеткой, как это порой бывает с юниорками, крушащими рекорды. Она скорее школьница-милашка, которая в бассейне превращается в непобедимую машину.

Фото: instagram.com/summerrmcintosh; instagram.com/funkitaswimwear; globallookpress.com/Frank Gunn/Keystone Press Agency; Gettyimages.ru/Shaun Botterill, Tom Pennington