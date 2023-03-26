11 комментариев

Романтик!

Вряд ли кто-то ждал феерии от «полтинника» – последней гонки на чемпионате России по лыжным гонкам.

1) марафоны – территория Большунова;

2) это конец сезона, все устали, уже не до фантазий и придумок;

3) тяжелейшая для лыж погода: в Тюмени в районе 4-6 градусов тепла, временами дождь.

По всем лыжегоночным прогнозам намечались тягучие 50 км – примерно как футбол на весенних полях. Вот и тренер сборной России Сергей Турышев в прогнозе «Матч ТВ» перед стартом предрекал вялотекущую динамику.

– В таких условиях ранних отрывов не будет. Скорее всего, придется ждать 30-40 км. Думаю, только после 40 км что-то будет понятно.

В последнее время марафоны примерно по такой схеме и проходят: 40-45 км общей разминки и только потом – разборки. На ЧМ-2023, например, первая семерка разместилась в 11,6 секунды.

Но в Тюмени с первых же метров абсолютно внезапно включил режим ускорения Устюгов. По таким условиям подобного не ожидал, кажется, никто.

Отсечка 1,3 км – отрыв от второго места 4,7 с

3,7 км – 13

6,3 км – 25

К 8,1 км осталось всего пять претендентов на медали. Помимо самого Устюгова это бросившиеся за ним Большунов, Червоткин, Белов и Семиков. Остальные отстали.

К 10 км отвалился Евгений.

На 13,7 км потеряли Илью – он летел почти минуту.

Даже на тот момент не было ощущения, что так все и закончится. Побег Сергея выглядел скорее авантюрой. Разорвать пелотон – да. Но укатать матерых Червоткина и тем более Большунова – едва ли. Было полное ощущение, что Устюгова вот-вот начнет накрывать и хищники из группы Бородавко тут же его слопают.

Потому что на таком уровне подобные побеги не катят. Можно вспомнить красивые (а главное результативные) соло-марафоны Йохана Олссона (ЧМ-2013) или Ханса Холунна (ЧМ-2019), но швед и норвежец начинали атаки в районе 20 км. А Устюгов пошел с первых метров. Романтик! Таких в наше время мало.

К 20 км Большунов и Червоткин подтянулись. Казалось, Сергея вот-вот настигнут. Вот только Александр и Алексей переобуются.

Но после смены лыж ситуация развернулась. Большунову новые откровенно не зашли: к 25 км он летел 20 секунд Червоткину и 45 – Устюгову. В тот момент стало понятно, что король марафонов сегодня не выиграет.

Оставались варианты с погоней Червоткина. Тем более, что на второй половине дистанции у Устюгова постоянно что-то сводило. Однако к 40 км и Алексей уступал минуту. В тот момент лидер гонки решил переобуться второй раз.

– В начале я пытался сопротивляться, но Серега задал серьезный темп, ошибкой было его отпускать, – рассуждал после финиша Алексей. – Хотя я прикидывал по ходу гонки: если бы не отпустил Устюгова, наелся бы сам? А, может, меня бы тогда и Санек съел?

Как верно подметил работавший в эфире Александр Легков, Устюгов превратил этот марафон в шоу-гонку. Двухчасовую баталию было интересно смотреть с первого и до последнего метра. Разве что настроение менялось от «так-так, и когда же его съедят?» до «неужели удержится?» и просто наслаждения красивым фокусом, который удалось провернуть дерзкому лыжнику.

Сергей вообще раскрасил этот сезон.

Никто не сомневался, что Большунов будет выносить большую часть гонок. Но вот относительно Устюгова никакой уверенности не было.

Казалось, вместе с олимпийским золотом он закрыл свой спортивный гештальт. И все последующие публичные сомнения относительно дальнейших выступлений, уход от Егора Сорина на самоподготовку и демонстративное отделение от сборной только усиливали ощущение, что время Устюгова утекло. Он просто докатывается.

На деле же Сергей начал зажигать с первых гонок. Устроил трэшток, запустив мемы про мешки. Сражался с Большуновым как в спринтах (один раз даже до крови), так и на дистанции. Где-то – выигрывал. И после изящного золотого спринта на ЧР поставил точку таким вот эпичным марафоном.

– Сейчас носки не мог надеть, ребята помогали – пресс свело, – устало говорил он после финиша «Матчу». – Тактика? Это было авантюрой, решил попробовать. Ребята знают, что у меня есть такая особенность: провода в голове замыкает. Вот и Петя Седов сейчас написал: передай привет деду, который у тебя в голове провода замыкает. Сегодня, наверное, он тоже замкнул – и что-то пошло-пошло.

Подобный марафон на Олимпийских играх или чемпионате мира вошел бы в историю. Но и убежать в таком дерзком стиле от самого Большунова и цепкого Червоткина – величие.

Чемпионат России по лыжным гонкам-2023

Тюмень

50 км, масс-старт, классический стиль

1. Сергей Устюгов – 2:14.16,3

2. Алексей Червоткин – 1.21,5

3. Александр Большунов – 2.42,2

4. Илья Семиков – 3.41,5

5. Константин Тиунов – 6.36,6

6. Дмитрий Жуль – 6.36,7

7. Евгений Белов – 6.38,2

8. Александр Ившин – 7.00,7

9. Андрей Собакарев – 7.02,5

10. Максим Зубцов – 7.24,7

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков