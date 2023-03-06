В словенской Планице завершился чемпионат мира по лыжным видам спорта. Впервые за 69 лет в соревнованиях такого уровня не участвовали спортсмены из России. Причины известны.

Интерес в связи с этим не зашкаливал, но упускать тенденции больших турниров нельзя. По крайней мере, если хотим туда вернуться. А хотят вроде бы все.

Поэтому для разогрева – общий зачет. В котором норвежцы предсказуемо улетели в космос.

А теперь 10 главных выводов-событий-наблюдений по итогам чемпионата мира

1. Доминирование норвежцев: только 2 мужские медали – не их

Без России мужские лыжи растеряли всякую интригу. Норвежцы устроили в Словении междусобойчик: забрали все 6 золотых и 4 из 4 возможных серебряных (в эстафете и командном спринте можно выставлять только по одной команде от страны).

Больше того, у норвежцев еще две личных бронзы. В закрытый клуб медалистов Планицы удалось пробиться только французу Жюлю Шаппа (в спринте) и шведу Вильям Поромаа (в марафоне).

2. Клэбо буксует, но пишет историю

После того, как Йоханнес Бо чуть не урвал все золото биатлонного ЧМ, пошли разговоры о Клэбо. А сумеет ли он увезти полный набор со своего чемпионата мира? Без Большунова это казалось реальным. Однако на деле все получилось куда скромнее: пятикратный олимпийский чемпион предсказуемо взял спринт, командник и эстафету. В остальном – два серебра и 4-е место в разделке.

Таким образом, Клэбо никак не удается развеять спринтерский флер. Теперь он девятикратный чемпион мира. Больше золотых (13) было только у Петтера Нортуга. Но все победы Йоханнеса – это те самые три дисциплины: спринт, командник, эстафета.

– Мне, похоже, придется подождать золота чемпионата мира в дистанционной гонке, – говорил он после марафона. – Проще было получить его два года назад, но нет.

3. Незаметный герой ЧМ: 32-летний Пол Гульберг

Гульберг бегал на Кубке мира еще во времена Легкова и Вылегжанина, однако все это время ничем особо не выделялся. Зато в Планице расцвел: сначала финишировал вторым в спринте, а потом уделал Клэбо на финише марафона. Между двумя событиями – золотые эстафеты и командник. И вообще у него отличный сезон в Кубке мира.

4. Свои же не дали Крюгеру шанс стать Королем лыж

Симен Крюгер красиво забрал скиатлон и разделку. Однако норвежский тренерский штаб это не убедило – его не поставили в марафон. Где у страны была квота на пять участников.

– Интересно, какие результаты я должен был показать, чтобы попасть в команду? Я не мог выступить намного лучше, – делился он переживаниям с NRK.

Накануне 50 км стало известно, что заявленный туда Шюр Рете не выступит. Казалось, тем самым приоткрылось окно возможностей для Крюгера. Однако на гонку вышел Мартин Ниенге. Финишировал пятым.

5. Эбба Андерсон – королева лыж

Главная героиня женской программы – Эбба Андерссон (на фото ниже справа). Она выиграла скиатлон и марафон, зацепила бронзы в гонке на 10 км и в эстафете.

6. Шведки разгромили норвежек (и провалились в эстафете)

Лыжницы из Швеции выиграли сразу 4 золота, хотя вполне могли покрыть все 6 видов. Но, обладая сильнейшими дистанционщицами турнира, они умудрились скатиться в эстафете до бронзы (Норвегия выиграла). А в разделке всех неожиданно умыла американка Джессика Диггинс. Вторая – Фрида Карлссон (на фото ниже слева).

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Чемпионат мира – это не только лыжные гонки. Пробежимся по главному в остальных видах.

7. В лыжном двоеборье – рождение легенды

Каких только исторических рекордов в спорте не было в 2023-м: Леброн, Дюплантис, Шиффрин.

Теперь вот и Ярл Магнус Риибер. Он оформил в Планице хет-трик, благодаря чему стал самым титулованным двоеборцем в истории. У норвежца теперь 8 золотых с чемпионатов мира – это первая строчка в рейтинге всех времен. И ему только 25…

8. Остановите их!

Норвегия выкосила не только мужские лыжи, но и собрала максимум золота в двоеборье: пять из пяти. Такого тотального доминирования одной страны не встретить даже в синхронном плавании. Татьяна Покровская традиционно не выставляла команду на ЧМ на одном из видов программ, чтобы не раздражать остальной мир. Норвежцы, судя по всему, по таким мелочам не заморачиваются.

9. Миссия: выиграть прыжки, когда у тебя в стране нет трамплина

Историческое событие для Северной Америки. На большом трамплине победительницей стала спортсменка из Канады – 19-летняя Александрия Лутитт. Любопытно, что тренируется она как раз в Словении. В родной стране – просто негде. Были трамплины в Калгари, да их закрыли. Тот случай, когда желание сильнее любых обстоятельств.

10. «Организация – отстой»

Весь чемпионат мира сопровождали полупустые трибуны. Организаторы пытались объяснить это коронавирусом, ситуацией в Украине и чрезмерно дорогими билетами – в расчете на вал скандинавов, которые почему-то особого желания ехать в Планицу не проявили. Но вряд ли кого-то эти аргументы убедили.

– Худший чемпионат мира, на котором я был! – заявил VG Федерико Пеллегрино. – Это самый важный турнир для нас после Олимпиады. Организаторы должны были проделать громадную работу перед проведением ЧМ, но они не справились.

Видимо, норвежцы очень богатые, если могут купить эти дорогие билеты. Но они не должны стоить столько же, сколько на футбольный матч в Европе! Это же совершенно разные соревнования. Организаторы проделали плохую работу.

Фото: REUTERS/Borut Zivulovic; globallookpress.com/IMAGO/Eibner/Memmler, Daniel Karmann