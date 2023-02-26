11 комментариев

Когда на пенсию уходил Усэйн Болт, в мировой легкой атлетике наступила некоторая паника. Этот человек не просто бил рекорды, он делал кассу всему виду спорта. 100-метровка с его участием стабильно залетали в топ ТВ-рейтингов на Олимпийских играх.

Болт был не только самым быстрым человек в мире, он – рок-звезда, превращающая все вокруг в шоу.

Не просто так Себастьян Коу уговаривал его остаться после триумфальных Игр в Рио-2016. ЧМ-2017 проходил в не чужом для босса World Athletics Лондоне, а Болт – это гарантированно полные трибуны даже на утренние квалификационные забеги.

Мессия из Швеции: Дюплантис – флагман легкой атлетики после ухода Болта

С уходом Болта мировая лекая атлетика погрустнела и обезличилась. Американские спринтеры бесконечно вляпываются в допинг-истории. Кенийские бегуны во главе с Кипчоге в порядке, но стадион и шоссе – разные истории и аудитории. Выдавала безумную победную серию Ласицкене, однако русские спортсмены из-за бана федерации точно не могли стать визитной карточкой, а сама Маша чрезмерно скромна в медиа.

Каждому виду спорта для процветания нужны звезды, личности, вокруг которых можно строить и продавать историю. Обезболтченной легкой атлетике их катастрофически не хватало.

И кто бы мог подумать, что спасение придет из Швеции.

Мондо Дюплантис из 19-летнего вундеркинда, рубившегося с нашим Тимуром Моргуновым на Евро-2018 на запредельных 6 м+ высотах, за 1,5 года расцвел до харизматичного крашера. Он снес рекорды Сергея Бубки, считавшиеся вечными, и теперь на каждом турнире пытается бить теперь уже свои мировые. Его выход на старт – гарантированный спектакль.

Его график устрашает:

2018-й: то самое Евро с золотым прыжком на 6,05

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2020-й: два мировых рекорда – 6,17 и 6,18

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2021-й: олимпийское золото

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2022-й: на зимнем ЧМ победа с рекордными 6,20, а потом и на летнем – с 6,21

Сейчас Дюплантис напомнил всему миру, что зима – это не только хоккей, биатлон, лыжи и фигурка, но еще и легкая атлетика. Швед не просто срубил очередной мировой рекорд. Возможно, он выполнил лучшую попытку в истории. Зацените, с каким запасом Мондо берет космические 6,22.

Если что, второе место на турнире – 5,91. И для остального мира это прекрасный результат.

«Звезды шеста»: там Бубка прыгнул 6,15, спустя 21 год Лавильени 6,16, а теперь Дюплантис – 6,22. Только эти трое били мировые рекорды за последние 39 лет

Турнир, на котором побит рекорд, отдельный разговор. Называется он «Звезды шеста».

Идеолог – легендарный Сергей Бубка. Он организовал соревнования в родном Донецке на пике карьеры – еще в 90-м. Сам же выиграл первые три старта. Причем в 93-м с главным прыжком в жизни – на 6,15. Мировым рекордом, простоявшим 21 год.

Там же 8 раз побеждала и многократно обновляла высшие достижения в манежах Елена Исинбаева, которая обожала этот турнир.

А рекорд Бубки сокрушил Рено Лавильени. На все тех же «Звездах шестах» в Донецке. В 2014 году. На глазах Сергея. И это были последние крупные соревнования в городе. Вскоре в регионе начались известные события, и всем стало не до легкой атлетики.

В 2016-м турнир переехал во французский Клермон-Ферран. Организаторы – Бубка и Лавильени, два величайших на тот момент шестовика в истории. До Мондо, начиная с 1984-го, только они били мировые рекорды.

Но спустя семь лет 23-летний Дюплантис готов спорить по величию с обоими. Посмотрите на его попытку и восторг самого Лавельини от происходящего.

Мондо как будто хакнул прыжки с шестом. Во-первых, он заказал рекордные 6,22 сразу после 6,01. Это фантастика. На таком уровне каждый сантиметр – отдельный психологический барьер. Тут же – сразу 21! Нужно быть по-настоящему безбашенным, что так играть с высотой.

Во-вторых, посмотрите на запас. Не зря Константин Волков рассуждал, что этот парень может летать под 6,50.

Так кто лучше: Бубка или Дюплантис?

И если по сравнению с Лавельини Дюплантис уже в другой весовой категории, то Бубку он догнал далеко не по всем показателям.

Потенциал у Мондо сумасшедший. Но вот если сравнить достижения с украинской легендой прямо сейчас, далеко не все будет в пользу шведа.

Удивляет, что Дюплантис к своим 23 годам уже грознее Бубки по прыжкам за 6 метров. Однако в плане спортивного долголетия и стабильного поедания рекордов Мондо есть куда стремиться. Сергей регулярно добавлял по сантиметру-другому на протяжении 10 лет. И загнал мировой с 5,85 до 6,15.

Если швед продолжит на тех же скоростях до Олимпиады-2028 и обойдется без травм, то сравнивать его правильнее будет даже не с Бубкой, а с самим Болтом. Но это «если» еще нужно пройти.

При этом Дюплантис уже икона современной легкой атлетики. Он вышел за пределы вида спорта и прямо сейчас его имя превращается в нарицательное.

Наше дело – просто наблюдать за ним и кайфовать. Чтобы когда-нибудь довольно ворчать внукам. «Так ли хорош был Месси? Дружок, пересмотри финал ЧМ-2022. Этот твой Забивалдиньо, о котором сейчас все поют, его правой ноги не стоит. Юниор-сенегалец прыгнул 6,65? Да Дюплантис на современных шестах летал бы за 7,50…»

Фото: Gettyimages.ru/Maja Hitij, Tony Duffy; globallookpress.com/Ronny Hartmann/Keystone Press Agency