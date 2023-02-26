11 комментариев

Гамарджоба
Блог

Дюплантис взломал прыжки с шестом. Но по величию он еще не дорос до Бубки

прыжки с шестом прыжки с шестом
Арман Дюплантис Арман Дюплантис
сборная Швеции сборная Швеции
Сергей Бубка Сергей Бубка
Легкая атлетика Легкая атлетика

Когда на пенсию уходил Усэйн Болт, в мировой легкой атлетике наступила некоторая паника. Этот человек не просто бил рекорды, он делал кассу всему виду спорта. 100-метровка с его участием стабильно залетали в топ ТВ-рейтингов на Олимпийских играх. 

Болт был не только самым быстрым человек в мире, он – рок-звезда, превращающая все вокруг в шоу. 

Не просто так Себастьян Коу уговаривал его остаться после триумфальных Игр в Рио-2016. ЧМ-2017 проходил в не чужом для босса World Athletics Лондоне, а Болт – это гарантированно полные трибуны даже на утренние квалификационные забеги.

Мессия из Швеции: Дюплантис – флагман легкой атлетики после ухода Болта

С уходом Болта мировая лекая атлетика погрустнела и обезличилась. Американские спринтеры бесконечно вляпываются в допинг-истории. Кенийские бегуны во главе с Кипчоге в порядке, но стадион и шоссе – разные истории и аудитории. Выдавала безумную победную серию Ласицкене, однако русские спортсмены из-за бана федерации точно не могли стать визитной карточкой, а сама Маша чрезмерно скромна в медиа. 

Каждому виду спорта для процветания нужны звезды, личности, вокруг которых можно строить и продавать историю. Обезболтченной легкой атлетике их катастрофически не хватало.

И кто бы мог подумать, что спасение придет из Швеции. 

Мондо Дюплантис из 19-летнего вундеркинда, рубившегося с нашим Тимуром Моргуновым на Евро-2018 на запредельных 6 м+ высотах, за 1,5 года расцвел до харизматичного крашера. Он снес рекорды Сергея Бубки, считавшиеся вечными, и теперь на каждом турнире пытается бить теперь уже свои мировые. Его выход на старт – гарантированный спектакль.

Швед, который летает выше Бубки. В чем феномен Армана Дюплантиса?

Его график устрашает:

2018-й: то самое Евро с золотым прыжком на 6,05

⤵️

2020-й: два мировых рекорда – 6,17 и 6,18

⤵️

2021-й: олимпийское золото

⤵️

2022-й: на зимнем ЧМ победа с рекордными 6,20, а потом и на летнем – с 6,21

Сейчас Дюплантис напомнил всему миру, что зима – это не только хоккей, биатлон, лыжи и фигурка, но еще и легкая атлетика. Швед не просто срубил очередной мировой рекорд. Возможно, он выполнил лучшую попытку в истории. Зацените, с каким запасом Мондо берет космические 6,22. 

Если что, второе место на турнире – 5,91. И для остального мира это прекрасный результат.

«Звезды шеста»: там Бубка прыгнул 6,15, спустя 21 год Лавильени 6,16, а теперь Дюплантис – 6,22. Только эти трое били мировые рекорды за последние 39 лет

Турнир, на котором побит рекорд, отдельный разговор.  Называется он «Звезды шеста».

Идеолог – легендарный Сергей Бубка. Он организовал соревнования в родном Донецке на пике карьеры – еще в 90-м. Сам же выиграл первые три старта. Причем в 93-м с главным прыжком в жизни – на 6,15. Мировым рекордом, простоявшим 21 год.

Там же 8 раз побеждала и многократно обновляла высшие достижения в манежах Елена Исинбаева, которая обожала этот турнир. 

А рекорд Бубки сокрушил Рено Лавильени. На все тех же «Звездах шестах» в Донецке. В 2014 году. На глазах Сергея. И это были последние крупные соревнования в городе. Вскоре в регионе начались известные события, и всем стало не до легкой атлетики.

В 2016-м турнир переехал во французский Клермон-Ферран. Организаторы – Бубка и Лавильени, два величайших на тот момент шестовика в истории. До Мондо, начиная с 1984-го, только они били мировые рекорды.

Но спустя семь лет 23-летний Дюплантис готов спорить по величию с обоими. Посмотрите на его попытку и восторг самого Лавельини от происходящего.

Мондо как будто хакнул прыжки с шестом. Во-первых, он заказал рекордные 6,22 сразу после 6,01. Это фантастика. На таком уровне каждый сантиметр – отдельный психологический барьер. Тут же – сразу 21! Нужно быть по-настоящему безбашенным, что так играть с высотой.

Во-вторых, посмотрите на запас. Не зря Константин Волков рассуждал, что этот парень может летать под 6,50.

Так кто лучше: Бубка или Дюплантис?

И если по сравнению с Лавельини Дюплантис уже в другой весовой категории, то Бубку он догнал далеко не по всем показателям. 

Потенциал у Мондо сумасшедший. Но вот если сравнить достижения с украинской легендой прямо сейчас, далеко не все будет в пользу шведа.

Удивляет, что Дюплантис к своим 23 годам уже грознее Бубки по прыжкам за 6 метров. Однако в плане спортивного долголетия и стабильного поедания рекордов Мондо есть куда стремиться. Сергей регулярно добавлял по сантиметру-другому на протяжении 10 лет. И загнал мировой с 5,85 до 6,15. 

Если швед продолжит на тех же скоростях до Олимпиады-2028 и обойдется без травм, то сравнивать его правильнее будет даже не с Бубкой, а с самим Болтом. Но это «если» еще нужно пройти. 

При этом Дюплантис уже икона современной легкой атлетики. Он вышел за пределы вида спорта и прямо сейчас его имя превращается в нарицательное.

Наше дело – просто наблюдать за ним и кайфовать. Чтобы когда-нибудь довольно ворчать внукам. «Так ли хорош был Месси? Дружок, пересмотри финал ЧМ-2022. Этот твой Забивалдиньо, о котором сейчас все поют, его правой ноги не стоит. Юниор-сенегалец прыгнул 6,65? Да Дюплантис на современных шестах летал бы за 7,50…»

Как менялись рекорды в легкой атлетике: 4 до сих пор держит СССР, Исинбаева в отрыве, а самый подозрительный – у американки из 80-х

Фото: Gettyimages.ru/Maja Hitij, Tony Duffy; globallookpress.com/Ronny Hartmann/Keystone Press Agency

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vitto
Ответ ЧакСевернаяКорея
Посмотрите внимательно на майку Бубки - никакого намека на желто блакитный флаг.Называть его украинской легендой,это или специально,чтобы хайпнуть или ...Сам же Сергей прыгал тогда не на таком снаряде,из которого шест сделан сейчас.Дать бы ему современный,он бы налетал куда выше.Что касается шведа,то он явно обделен вниманием СМИ,где на главных местах миллиардеры Месси или Серена.
А какой легендой? Папуасской?
Где сравнение тех и нынешних шестов? А допинг контроль тогда и сейчас?
Если бы да кабы...
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ljorke
Ответ ZdenekTheMAn
Сравнение некорректно. Франко-шведу только 23 года, к 35-ти годам обгонит Бубку по титулам однозначно. В принципе, для этого достаточно победить на полудомашней Олимпиаде в следующем году. Золото ОИ будет учитываться в первую очередь, а всякие там ЧМ, ЧЕ в помещениях даже многим фанатам шеста давно неинтересны.
Удивлен, что у Бубки только одно золото ОИ. Вот Болт пришел и брал золотом на всех ОИ, а тут только одно золото Сеула.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ljorke
Ответ Сергей Довлатов
Я конечно ничего не понимаю в прыжках с шестом, но ведь за это время наверняка появились новые технологии изготовления шестов, новые материалы, а в данном виде спорта от его качества результат зависит напрямую. Это как костюмы в плавании, их придумали , сразу новые рекорды. Насколько корректно сравнивать спортсменов из разных эпох?
Тогда другие почему по сей день прыгают только 5.80?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dalmolchun
Не понимал Бубки. Он мог прыгнуть в прайме на 6,30 или 6,45. Зачем ему было количество рекордов, лучше один рекорд но надолго, на 50-100 лет. А теперь Бубку забудут.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ljorke
60 прыжков за 6 шетров в таком юном возрасте говорит о многом!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Timofey29
,,Взломал,, , ,,хакнул,,- продолжайте в том же духе!)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
BuTaJIbKa
очередное странное сравнение "величий".. оба великие, оба будут в истории ЛА
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ЧакСевернаяКорея
Посмотрите внимательно на майку Бубки - никакого намека на желто блакитный флаг.Называть его украинской легендой,это или специально,чтобы хайпнуть или ...Сам же Сергей прыгал тогда не на таком снаряде,из которого шест сделан сейчас.Дать бы ему современный,он бы налетал куда выше.Что касается шведа,то он явно обделен вниманием СМИ,где на главных местах миллиардеры Месси или Серена.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vitto
Ответ Сергей Довлатов
Я конечно ничего не понимаю в прыжках с шестом, но ведь за это время наверняка появились новые технологии изготовления шестов, новые материалы, а в данном виде спорта от его качества результат зависит напрямую. Это как костюмы в плавании, их придумали , сразу новые рекорды. Насколько корректно сравнивать спортсменов из разных эпох?
Потом костюмы отменили, а рекорды бьются.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Довлатов
Я конечно ничего не понимаю в прыжках с шестом, но ведь за это время наверняка появились новые технологии изготовления шестов, новые материалы, а в данном виде спорта от его качества результат зависит напрямую. Это как костюмы в плавании, их придумали , сразу новые рекорды. Насколько корректно сравнивать спортсменов из разных эпох?
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ZdenekTheMAn
Сравнение некорректно. Франко-шведу только 23 года, к 35-ти годам обгонит Бубку по титулам однозначно. В принципе, для этого достаточно победить на полудомашней Олимпиаде в следующем году. Золото ОИ будет учитываться в первую очередь, а всякие там ЧМ, ЧЕ в помещениях даже многим фанатам шеста давно неинтересны.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий