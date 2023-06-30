Медиафутбольная империя против команды Тарасова – все о финале Winline Медиалиги в «Лужниках»

Гайд от Sports.ru.

1 июля случится событие года в медийном футболе – 2Drots сразятся с «Родиной Медиа» в финале Winline Медиалиги. «Лужники», съемка с 24 камер, шоу-открытие – будет жарко.

Чтобы получить от игры максимальное удовольствие читайте наш гайд по финалу.

Кто такие «Родина Медиа» и 2Dtots? Как они запрыгнули в финал? Кто из игроков станет героем вечера?

Ответы на эти и другие важные вопросы – ниже.

«Родина Медиа» – пример правильного коллаба профессионального клуба с медиафутболом

В середине июня гендир «Зенита» Александр Медведев объявил о создании медиафутбольной команды из Питера. В комьюнити новость захейтили. Главный аргумент – профессиональных клубов в медиафутболе становится слишком много. Может и так, но есть и позитивный пример симбиоза профи и медийщиков – «Родина Медиа».

Дмитрий Тарасов и рэпер Текила были звездами «На Спорте», но летом 2022-го спонсор ушел, и парни покинули клуб. Звезды оперативно договорились с профессиональным футбольным клубом «Родина» и создали медийную команду «Родина Медиа».

Кажется, формально они не аффилированы (это важно с учетом попадания «РМ» в Кубок России). «Родине Медиа» бесплатно предоставили инфраструктуру, стадион, а также персонал профессиональной «Родины». А еще помогли игроками «Родины» и «Родины-2». Очень кстати, ведь с собой из «На Спорте» Тарасовы прихватили только полузащитника Алекса и кипера Швагирева.

Текила поделился с профессиональной «Родиной» медийностью: в матчдэй приезжали выступать артисты Текилы Mia Boyka и Мари Краймбрери, а медийные игроки «РМ» проводили автограф-сессии и приглашали свою фанбазу на трибуны. Профессиональная команда даже приметила несколько лиц из медиафута. По структуре вверх пошел кипер «РМ» Швагирев, а перед стартом сезона-2022/23 москвичи подписали Соломаху из «Эгриси».

Сотрудничество с профиками помогло медийщикам. «Родина Медиа» сходу пробилась в финал второго сезона Медиалиги, а в третьем (не без труда) повторила достижение. И это впечатляет: например, у существующего заметно дольше и более популярного «Амкала» ноль финалов МФЛ.

Главные звезды «Родины Медиа» – риэлтор, лучший ассистент команды и Дмитрий Тарасов

Александр Будаков

У вас наверняка есть сосед с тонной историй про женщин, лихие нулевые и море алкоголя. Будак – амбассадор таких кулстори в Медиалиге. У вратаря богатая профессиональная карьера – игры за «Кубань», «Химки», «Анжи» и другие клубы уровня подвала вышки. А после завершения карьеры Будаков открыл себя в профессии риэлтора. «Теперь в моей жизни очень много футбола, и это даже мешает основной деятельности. Давно работаю в агентстве недвижимости, что мне сильно нравится», – рассказывал Будаков осенью 2022-го.

В медиафутбол Будак влетел на полной скорости. В «Бей Беги» (его первый клуб в Медиалиге) кипер засиял и стал главным открытием медиафутбола в 2022-м. В харизму мужика влюбились все. В особенности руководители «Родины Медиа».

Тарасовы перехватили Будака у Джикии и Соболева перед третьим сезоном. По словам Александра, получает он меньше, чем мог бы в «Бей Беги». А в «Родину Медиа» перешел из-за амбиций. Увы, с ними пока тяжело – Будак сидит под Швагиревым.

Владимир Оленченко

Оленченко – лидер команды по голевым передачам. Он играет в стиле Томаса Мюллера – не блещет техникой, но вовремя оказывается в нужном месте. Так было в четвертьфинале против «Козлов».

У Владимира медийный статус. И его дали не просто так – Оленченко ведет аккаунт в запрещенной социальной сети на 300 тысяч подписчиков. Там он обучает подписчиков различным тренировкам и финтам.

В «Родине Медиа» Оленченко попробовали на разных позициях. На трансфермаркте он заявлен крайним защитником, а у Каряки играл флангового полузащитника и нападающего. Голевая Владимира в четвертьфинале стала победной, а в полуфинале на нем сфолили на пенальти – «самураям» стоит активнее присматривать за фланговым игроком.

Дмитрий Тарасов

Сразу оговорка – Тарасов в этом списке не из-за известности для казуальных болельщиков.

Закончив карьеру в 2021-м, Дима сосредоточился на Медиалиге. Здесь Тарасов стал звездой? Не совсем.

Сибскана, кэп «Амкала», говорил, что против Тарасова играть «сложно, но можно». Босс «Броуков» Райзен утверждал, что Дмитрий не выделяется на фоне остальных игроков медиафута. По ходу третьего сезона Тарасова даже вывели из основы. Его выступления не заходили Андрею Каряке, главному тренеру «РМ».

Похоже, самолюбие в Тарасове все еще сильно. В полуфинале против «Бей Беги» он выдал матч медиафутбольной жизни: классный ассист (увы, на отмененный гол), предголевая без касания и уже настоящий ассист на гол тура. Эти цифры не отражают величия Тарасова – он реально доминировал на поле.

Очень хочется увидеть такого Тарасова в финале.

Путь «Родины» в третьем сезоне: от провального группового этапа до финалиста

«Родина Медиа» против 2Drots – повтор финала второго сезона Медиалиги.

Команды сыграли в декабре, и, несмотря на погоду, матч получился классным: 7 желтых, два пенальти и серия пенальти-булиталити. Мазали все, но 2Drots чуть меньше. После точного удара Гудая им ушло чемпионство.

В начале рассказа о третьем сезоне Медиалиги стоит сделать ремарку – все клубы заметно усилились. В лиге даже оказался номинально профессиональная команда из ФНЛ-2 «Сахалинец» со сквозной заявкой. Поэтому даже финалистам прошлого сезона пришлось непросто.

Ничья с «Матч ТВ» в первом туре и поражение от 2Drots (0:3) во втором скинули «Родину Медиа» на последнее место в группе. И даже тяжелейшая победа над FC Bus не гарантировала проход дальше. Проникнуть на стадию уайлд-кард (туда попадают вторые и третье места из каждой группы) «РМ» помог случай. Судья матча GOATS и Bus принял странное решение (подробнее писали здесь): отобрал у команды Гатаговых гол и поставил пенальти в их ворота. FC Bus опустился на последнее место в группе, а клуб Текилы закрепился на третьей строчке.

В плей-офф «Родина Медиа» вышла в качестве андердога. На стадии уайлд-кард поджидал «Титан» – «Манчестер Сити» медиафутбола. И «титановцы» внезапно пали без шансов, отлетев 0:3. Дальше «Родине» скорее везло с сеткой. 2Drots, «Броуки» и «Амкал» остались в другой половине. Победы в четвертьфинале над крутыми, но проходимыми GOATS и «Бей Беги» вывели «РМ» в финал Медиалиги и позволили клубу получить инвайт в Кубок России.

2Drots – как построить империю с нуля

Никита Панасюк и Евгений Бабенко – дуэт блогеров с пранк-канала Cheburussia TV. В 2016-м парни основали канал 2DROTS, на котором играли в FIFA. Постепенно ролики с игрой перестали приносить топовые просмотры и «самураи» перешли в челленджи. У Бабенко и Панасюка шикарный продюсерский талант, поэтому они без проблем находили интересных пацанов для видосов.

Из футбольных школ цепляли перспективную молодежь, которая отлично смотрелась в кадре. Так в 2Drots появились Даня Крапивников, маленький Мбаппе Ромео Нту, «Белка» Штампони, Илья «Хул» и многие другие медийники. Парни собирали миллионы на челленджах с наказаниями, а их канал стал главным в медиафутболе еще до появления Медиалиги.

Ключевой принцип работы 2D – автономия. В начале пути Некит и Жека были частью «Амкала», но затем ушли из клуба и оборвали с ним все связи. В ролики к амкаловцам не отпускали даже молодых пацанов. Исключения – вратарские челленджи. Жека Спиряков и Федор Маслов отлично общались с Панасюком и Бабенко, поэтому им позволяли забирать некоторых футболистов в «Слабое звено» и «Битву вратарей».

Отсутствие коллабов с другими каналами работало на все 100%. 2Drots собирали топовые просмотры и шикарно выступали на медийных турнирах: дошли до полуфинала первого МКС и до финала второго.

Весной 2022-го медиафутбол изменился: первый сезон Медиалиги, больше букмекерских денег. 2Drots адаптировались – перед стартом в МФЛ они проапгрейдили состав.

В 2D пришло более десяти игроков, выступавших на уровне КФК и не пригодившихся профессионалам: например, защитник Денис Гудаев («Сибирь») и голкипер Дмитрий Сычев (академия ЦСКА). С топ-составом «самураи» катком прошлись по первому сезону Медиалиги и выиграли его.

Усиления из проф футбола продолжились: летом 2022-го в клуб пришли Владислав Ослоновский («Шинник», «Зенит Пенза»), Станислав Манаев («Чертаново», «Тосно»).

Топовые просмотры и результаты – «дроты» легко переманивают игроков внутри лиги. Еще по ходу первого сезона к «самураям» присоединился Артур Бегларян из ЛФК «Рома», после победного финала – Алекс Стиль из BASEMENT, а перед вторым – Гаучо из Reality.

Трансферная политика полностью оправдывается. За три сезона у 2Drots две победы и один выход в финал Медиалиги. Это безусловно сильнейшая команда медийного футбола.

Познакомимся с теми, кто творит величие.

Главные звезды 2Drots – экс-администратор магазина Gucci и автор гола в ворота ЦСКА

Алекс Стиль (Александр Степанов)

Приятная борода, идеально выбритые височки и белоснежная улыбка – по всем признакам перед нами либо администратор магазина Gucci, либо футболист. Александр Степанов – самое настоящее комбо.

Стиль – шустрый крайний полузащитник. Включите матч 2Drots и сразу его заметите. Невысокий, техничный, с низким центром тяжести. Играет на фланге, но любит смещаться в центр. Аршавин, Рибери, Пиняев – выбирайте по вкусу.

Стиль забивает много. Во втором сезоне у него 2 гола и 2 ассиcта, в третьем – уже 4+4.

Стиль забивает красиво.

И очень красиво.

Впервые Стиль засветился на МКС-2020, играя за «Ничего Обычного». Тогда же Даня Чалов, брат форварда ЦСКА, дал ему прозвище Стиль. Алекс провел выдающийся МКС, затем классный первый сезон Медиалиги. Его хантили одновременно «Амкал» и 2Drots: Степанов выбрал второй вариант и не прогадал.

Манна (Станислав Манаев)

Вы помните Манну как того самого парня из «Тосно», который высморкался в пятитысячную купюру. Мы знаем Манну как одного из лучших хавбеков медиафутбола.

Манаев заканчивал академию «Чертаново», слегка поиграл во Второй лиге, но по-настоящему нашел себя в медийном футболе. В июне 2022-го он перешел в 2Drots. Манна играет центрального полузащитника: ведет игру и с удовольствием поддерживает атаки. Во втором сезоне МФЛ у Манны 3 голы и 2 ассиста, в третьем чуть меньше – 2+1.

Главный хайлайт Стаса – гол в ворота ЦСКА. Он оторвался от защитников и перебросил кипера, который опрометчиво выбежал из ворот.

Кажется, у Манны остались счеты с профессиональным футболом. На победу над ЦСКА он отреагировал намного эмоциональнее одноклубников.

Дмитрий Сычев

Если завтра вы впервые посмотрите медиафутбол, то вы поймаете когнитивный диссонанс. С трибун кричат «О, великий Сычев!», комментаторы говорят о Диме Сычеве, но экс-форварда «Локо» и сборной России на поле не видно. Все верно! Медиафутбольный Сычев защищает ворота 2Drots.

Сыча легко описать в трех словах – лучший вратарь медиафутбола. Парень давно выиграл конкуренцию за место в основе и с вероятностью в 90 процентов попадет в любую медиафутбольную сборную. Пора двигаться дальше? Кажется, так думает и сам Дима. Перед финалом он прошел просмотр в «Родине» (профессиональной). Так что, возможно, мы в последний раз слышим легендарное «О, великий Сычев!»

2Drots провалились на групповом этапе, но все же вышли с первого место. Спасибо любимым челленджам

Мы упоминали, что долгое время главным продуктом 2D были челленджи. Экспрессивные чуваки порой гиперболизировали эмоциями, но юным фэнам такой контент заходил. Символично, что именно челленджи позволили 2Drots занять первое место в группе.

На групповом этапе 2Drots было не узнать. «Дроты» проиграли трижды – «Броукам», FC Bus и «Деньгам». Особенно удивил разгром от ФК «Деньги» (одной из худших команд сезона) в последнем туре – 1:5. Но первое место в группе и прямое попадание в плей-офф 2D обеспечили челленджи.

Это специальные соревнования между игроками клубов: например, на точность удара из разных позиций. Победившая команда получает балл в таблицу. У 2Drots две победы в челленджах. Плюсуем два балла к девяти очкам в группе и получаем первое место.

В четвертьфинале «самураи» без проблем прошли ФК «10» – нижегородское табло зафиксировало 2:0. В полуфинале 2D сошлись с «Амкалом». Вокруг битвы сияли рекорды, но 2Drots не выглядели сильнее: 9 ударов (3 в створ) у 2D против 12 ударов (0 в створ) у «Амкала», а единственный гол забили после ошибки кипера Федоса. «Это первый матч, после которого ко мне подходят «дроты» и говорят, что мы выглядели сильнее», – говорил тренер вратарей «Амкала» Евгений Спиряков.

Слабое место «дротов» – нападение. Весной команда потеряла Кутуза – лучшего центрфорварда медийного футбола. Замену ему так и не нашли. Поэтому 2Drots достаточно мало забивают – на групповом этапе лишь 11 голов (7-е место среди всех команд). Обязанности Кутуза взяли на себя Стиль (4 гола в МФЛ-3), Слон (3), Манна (2) и Гаучо (1).

Смогут ли 2Drots преодолеть проблемы с атакой? Узнаем 1 июля.

Где и когда смотреть матч?

• Игра пройдет 1 июня в 20:30. Трансляция будет доступна на ютуб-канале Winline Медиалиги

• Матч можно посмотреть вживую в БСА «Лужники». Билеты по-прежнему в продаже, цена – от 200 рублей

• Билеты продаются одновременно на финал и на матч за 3-е место. В нем сыграют «Амкал» и «Бей Беги». Победитель получит путевку в Кубок России

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Противостояние «Родины Медиа» и 2Drots постепенно становится классикой медиафутбола. Обе команды уже можно причислить к топам индустрии. Мы же рекомендуем вам запомнить главных персонажей матча – вполне возможно, скоро они будут выносить ваши любимые клубы в Кубке России.

Фото: Winline Media Football League