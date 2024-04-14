«Байер», игравший в финале Лиги чемпионов. Где они сейчас?

Тот самый Неверкузен.

Команда из Леверкузена ломает историю: «Байер» не просто в шаге от чемпионства в Бундеслиге – параллельно успешно борется за Кубок Германии (уже в финале) и Лигу Европы (обыграли «Вест Хэм» в первом матче 1/4).

Грустную версию этой истории мы уже видели 20 лет назад. В сезоне-2001/02 «Байер» дошел до финала Лиги чемпионов, попал в финал Кубка Германии и единолично лидировал в Бундеслиге за два тура до финиша – и не выиграл ни один из турниров.

Хотя за Лигу чемпионов точно не должно быть стыдно. Во втором групповом этапе ЛЧ «Байер» с первого места выбрался из сложнейшего квартета с «Депортиво», «Арсеналом» и «Ювентусом» – хотя получил от первого и второго по 4 мяча (1:4 и 0:4 соответственно). «Ливерпуль» получил 2:4 в выездном четвертьфинале и тоже сошел с пути. «Байер» стал сыпаться в полуфиналах с «МЮ»: потерял капитана Йенса Новотны, устал играть короткой обоймой (Клаус Топпмеллер по сезону использовал 15-16 человек) – но выполз в финал благодаря правилу выездного гола: 1:1 дома и 2:2 на «Олд Траффорд».

«Реал» сильнее нас во всех компонентах», – честно сказал Топпмеллер перед финалом. Но Леверкузен достойно сражался, не поплыл после гола Рауля и имел шансы перевести игру хотя бы в овертайм.

Но последним в матче стал великий гол Зинедина Зидана.

Почему «Байер» называют Неверкузеном?

«Байер», который мы не забудем

Фото: Gettyimages.ru /Michael Kienzler