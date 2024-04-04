«МЮ», почему так часто допускаешь? В топ-5 только две команды хуже

Пожалейте Онана!

Впечатлительным фанатам «Юнайтед» запретили пересматривать хайлайты матча с «Брентфордом» (1:1) − команда Эрика тен Хага позволила сопернику пробить по воротам 31 раз. Тридцать. Один.

В 2024-м проблема превратилась в катастрофу.

Немного цифр. «Юнайтед» действительно так плох?

В этом сезоне АПЛ «Юнайтед» допустил больше ударов (495), чем «Ман Сити» и «Арсенал» вместе (477).

Только три команды в топ-5 лиг позволяют бить чаще, чем «Юнайтед»: «Вест Хэм» (508), «Лутон» (516) и «Шеффилд Юнайтед» (520). Да-да, «Лутон» и «Шеффилд» из зоны вылета.

У «Вест Хэма» есть оправдание: сыграли на два матча больше − при пересчете на 90 минут пропускают «МЮ» вперед.

31 удар «Брентфорда» не рекорд: в декабре «МЮ» позволил «Ливерпулю» пробить 34 раза.

В 17 матчах АПЛ «МЮ» допустил больше 15 ударов. Это почти столько же, сколько у пятерки команд суммарно.

При этом команда Тен Хага мало пропускает: 40 голов − меньше только у святой троицы лидеров Премьер-лиги.

Почему так много ударов? Дыра в центре поля, игроки устают бегать

● Сразу проговорим важность травм: всего два раза в этом сезоне «Юнайтед» играл лучшей четверкой в защите (Шоу-Мартинес-Варан-Далот). Важнейший левый фланг в этой конфигурации − и вообще билдапе Тен Хага − больше лечится, чем играет.

● Проблема дыры в центре поля тоже никуда не девается − подробно мы расписывали ее тут . В разрывы между линиями «МЮ» при обороне можно поместить 2-3 компактных команды.

После матча с «Фулхэмом» (1:2) Джейми Каррагер объяснял парадокс: «Эта команда любит прессинговать, при этом садясь глубоко. Они пытаются делать две вещи одновременно. Можно делать только одно или другое.

Мы либо прессингуем высоко всей командой, либо защищаемся глубоко всей командой. «Юнайтед» пытается делать и то, и другое».

● В среднем соперники «МЮ» бьют с 15,3 метра − это 11-е место в лиге (лучший «Арсенал», худшая «Астон Вилла»). Но расстояние не равно качество: любовь защиты и Каземиро вжиматься в штрафную, а также дыры в центре оставляют бьющему время и зону для удара.

«МЮ» постоянно допускает моменты после катбэков (откат мяча назад под удар). «Брентфорд» сравнял именно так − но таких эпизодов десятки.

● В 9 из 11 последних матчей команда Тен Хага допустила 20+ ударов по своим воротам − до Нового года таких было всего пять. Кажется, футболисты выдохлись, а потому разрывов все больше.

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Перед сезоном Эрик заявил, что хочет сделать «Юнайтед» лучшей командой, играющей на переходах (кажется, голландец уже сам не рад, что сказал это). Для этого нужны быстрые и выносливые игроки, которые готовы бегать после перехода атаки − в текущем составе таких немного. Здоровых футболистов в целом не очень много.

Каррагер вновь подсвечивает проблему: неправильное расположение в позиционке приводит к перехвату, после которого надо бежать.

«Посмотрите на позиции игроков, − говорит Джейми в студии Sky Sports. − Диогу Далот не может получить передачу. Майну находится на последней линии. Его позиция не может быть правильной. Бруну Фернандеш играет как нападающий. На другом фланге Виктор Линделеф не может принять мяч.

Это приводит к перехвату − теперь всем этим игрокам нужно бежать 40 метров к своим воротам. За матч такое происходит пять или шесть раз − к концу матча они уже не могут ускоряться».

Судя по количеству мышечных травм на тренировках, футболистов и там заставляют бегать. Не удивительно, что они не выдерживают: The Telegraph отмечает , что некоторые игроки жалуются на интенсивность тренировок.

Не удивительно, что к концу матча игроки «Юнайтед» просто стоят у своих ворот. Итог: «Брентфорд» 84 раза коснулся мяча в штрафной «Юнайтед». Для сравнения: у «МЮ» 15 касаний в чужой штрафной − у Айвена Тоуни всего на одно меньше.

Тогда почему «Юнайтед» пропустил всего 40?

Онана тащер, защита качественно блокирует − а иногда просто везет

Соперники часто бьют неподготовленно. «МЮ» четвертый в АПЛ по количеству допущенных ударов, но по суммарному xG соперника только седьмой с огромным отрывом от лидера «Лутона» (50,7 против 62,6).

Средний вес удара по воротам «МЮ» − 0,1 xG. В лиге лучше только «Эвертон» (0,09) и «Арсенал» (0,08).

Несмотря на отличные позиции (смотрите скрины с катбэками), кажется, что соперник часто торопится − сам пугается, насколько все легко?

«Мы должны были забить, у нас были возможности. Но мы слишком торопились в эти моменты», − отмечал Юрген Клопп после 34 ударов своей команды (сыграли 0:0).

Защитники блокируют треть ударов. В матче с «Брентфордом» мяч всего 5 раз долетел до Онана − защитники совершили девять блоков. По заблокированным ударам «МЮ» лучший в лиге, по проценту тоже в топе.

Лидеры по блокированным ударам − Магуйар, Каземиро (по 18) и Варан (16). Как раз те, кто чаще вжимаются в штрафную.

Онана наконец спасает. «Манчестер Юнайтед» лучший по разнице «голы минус xG» в лиге: пропустили на 11,7 гола меньше, чем ожидалось. Но эти цифры не учитывают контекст: считают и заблокированные, и удары мимо, и попадания в каркас.

PSxG (+/-) учитывает больше критериев: качество удара (позицию, угол, количество защитников на линии) и фактический результат (был ли гол). Чем больше PSxG, тем выше вероятность гола.

PSxG в случае соперников «Юнайтед» сильно меньше xG: например, «Брентфорд» набил 1,6 PSxG (при 3,3 xG, забили один гол). Но Андре Онана все равно в топе. Камерунец в АПЛ спас команду от 4,5 голов − лучше только Са (+5,2) и Викарио (+6,2). Даже ужасный старт не помешал Андре выбиться в тройку.

Иногда просто везет. Промах Холанда с метра (0,89 xG! ) и четыре попадания в каркас у «Брентфорда» иначе не объяснить.

***

После матча с «Брентфордом» Тен Хаг заявил: «Беспокоит ли меня количество ударов? Пока мы не пропускаем и добиваемся результатов – нет».

А что будет, когда закончатся кураж Онана и везение?

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Фото: IMAGO/Andrew Yates/Global Look Press