Увольнение Тен Хага ничего не изменит. Проблемы «МЮ» не в тренерах

Эрик работает в аду.

Катастрофу «МЮ» в сезоне-2023/24 идеально описывает неприлично низкий коэффициент на победу «Ливерпуля» в субботу (1.3). После двух поражений подряд (0:3 от «Борнмута» и 0:1 от «Баварии») слухи о возможном увольнении Тен Хага мелькают все чаще.

Шорт-лист тренеров на место ЭТХ стандартный: Зидан, Лопетеги, Де Дзерби, Поттер. Грэм фигурирует в нем чаще других − The Sun вообще утверждает, что сэр Джим Рэтклифф уже встречался с Поттером и в восторге от его навыков. «МЮ» приближается к последней фазе стандартного цикла. Но смена тренера − не панацея: если клуб действительно уволит Тен Хага, то лишь закопает себя еще глубже. Кажется, ни сам «Юнайтед», ни его болельщики так и не осознали, что проблема клуба не в тренерах, которых меняют раз в пару сезонов. «Ман Юнайтед» прогнил и разрушился на всех уровнях.

У «МЮ» ужасное футбольное руководство

О назначении спортивного директора Жозе Моуринью просил еще летом 2018-го – к тому моменту у «МЮ» просто не существовало такой должности в клубной иерархии. С первого дня «Юнайтед» связывали с назначением Пола Митчелла – успешного спортдира, работавшего в «Саутгемптоне», «Тоттенхэме», «РБ Лейпциг» и «Монако». Спустя пять лет клуб все еще интересуется им. «МЮ» совершил клубную революцию только в марте 2021-го. Но не стал приглашать специалиста со стороны, а поставил на должность спортивного директора Джона Мерто – человека, которого еще в 2013-м привел в клуб Дэвид Мойес (я бы не упоминал такое в резюме).

В 2016-м Мерто стал главой отдела футбольного развития «МЮ»: занимался перестройкой академии, а также настраивал работу скаутов и развивал отдел спортивной науки в клубе.

Источники MEN сообщали, что на пост спортдира рассматривали «более крупные имена», но для руководителей «Ман Юнайтед» было важно назначить на должность кого-то из клуба. Мерто якобы заслужил репутацию парня, который решает проблемы: знаком с системой команд, выстраивал женский «МЮ» и привел несколько талантливых юниоров. Зафиксируем: Мерто занимался кучей разных задач внутри клуба (без четкого фокуса на чем-то одном) и получил должность скорее за выслугу лет и статус «хорошего парня», нежели профессиональные навыки. Думаете, он один такой? Должность гендира после ухода Эда Вудворда занимал Ричард Арнольд. Он тоже давно в клубе (16 лет!), но абсолютно не справился с работой. Неудивительно: Арнольд хороший друг Вудворда и прекрасный финансист, но абсолютно нефутбольный человек. Ниже – короткая подборка цитат специалиста, от которого зависел вектор развития «МЮ» в последние годы.

«Нам не нужно покупать игроков ради продажи футболок. В нашем составе 25 футболистов, и все они суперзвезды. Пак Чжи Сун очень популярен в Корее, Чичарито в Мексике, а у Пола Скоулза есть собственный иероглиф в китайском. У нас в составе суперзвезды, 25 Джорджей Клуни», – так Арнольд рассуждал в 2012-м. «Объявление Погба собрало в 10 раз больше взаимодействий в социальных сетях, чем трансфер Де Брюйне годом ранее. Наш охват в соцсетях можно сравнить с религиозным помешательством», – восторг от медийного эффекта после трансфера Погба в 2016-м.

«Мы, черт возьми, просто сожгли кучу денег. Мы потратили миллиард фунтов на футболистов, больше всех в Европе. Я не в восторге от того, в каком мы положении, мне это не очень приятно, мы должны разобраться. Нельзя просто прийти на тренировочную базу и сказать: «Покажите, где тут наш миллиард». Я думаю, что мы исторически не очень хорошо тратим средства. Мы выкинули огромные суммы», – а это осознание Ричарда в 2022-м. В 2022-м Арнольд создал аналитическую группу экспертов внутри клуба. Состав, разумеется, исключительно из легенд «МЮ» – Брайан Робсон, Дэвид Гилл, сэр Алекс Фергюсон. Вместо приглашения топ-спецов из других клубов (или поиска свободных на рынке) Арнольд использовал стандартную методичку «Юнайтед», в которой легендарность и прошлые заслуги котируются выше актуальных навыков. Давайте совсем в лоб: Эд Вудворд после ухода из клуба никому не нужен – наверняка его друга Ричарда Арнольда тоже не позовут рулить футбольным клубом. Питера Кеньона увел «Челси», Дэвид Гилл из «МЮ» уходил в Футбольную ассоциацию Англии, потом стал вице-президентом ФИФА – деталь, которая подчеркивает разницу руководителей. Необходимость замены Арнольда и Мерто была настолько очевидной, что Рэтклифф занялся ей еще до ратификации сделки. Ричард уже объявил о том, что покинет клуб до конца года. Джон уходить не собирается (даже больше – хочет увеличить команду скаутов), но кандидатов на его место хватает – от упомянутого Пола Митчелла до Паоло Мальдини.

«Юнайтед» крайне медленно работает на трансферном рынке

Во многом из-за этого «МЮ» переплатил за Антони летом-2022-го: в начале окна «Аякс» готов был продать 22-летнего бразильца за 80 млн евро, но взвинтил цену на фоне незапланированных потерь других игроков, четкого желания Тен Хага получить бразильца и даты, которая оставляла мало времени на поиск замены.

24 июля «Аякс» отклонил предложение в 60 млн евро. На дальнейшие переговоры, согласование и оформление трансфера «Юнайтед» потребовался еще месяц (!) – игрока официально представили только 29 августа. Проблему не решили и в этом году – на покупку трех игроков (Маунт, Онана, Хейлунд) и аренду Амрабата «Юнайтед» потратил все лето. Переговоры не велись параллельно, работа по следующей сделке начиналась только после полного завершения предыдущей. Из-за этого Онана пропустил стартовые матчи предсезонки, а Расмус Хейлунд приехал в августе. Амрабата арендовали уже на флажке − ждали продаж, которые шли еще тяжелее.

После перехода Маунта Manchester Evening News делились инсайдом: в клубе считают, что Джон Мерто выдержал линию − в прошлом «Юнайтед» мог прогнуться и переплатить. «Вы «Манчестер Юнайтед». У вас куча денег», − якобы слова одного из руководителей клуба, с которым «Юнайтед» проворачивал трансфер. Видимо, Мерто тратит по месяцу, чтобы убедить все стороны: у «Юнайтед» денег нет. На медлительность «МЮ» при трансферах влияет еще и локация Джоэла Глейзера. В январе The Athletic писал, что он живет во Флориде, а офис расположен в Вашингтоне. Именно Джоэл согласует и одобряет все трансферные расходы – согласование сделок из-за разных часовых поясов и удаленности занимает слишком много времени.

Скаутинг «МЮ» мертв, а у клуба нет трансферной стратегии

Еще в декабре 2018 года Жозе Моуринью говорил, что в клубе 58 скаутов, которые «бесцельно разъезжают по миру, но конкретных результатов не дают».

За пять лет «МЮ» слегка уменьшил штат (скаутов теперь 45 − у клубов топ-6 АПЛ не больше 20), но результаты по-прежнему ужасны. «МЮ» не находит талантливых игроков, а новички после перехода в клуб, кажется, только стагнируют. ● «Юнайтед» 2 года гонялся за Санчо, потратил на трансфер 85 млн евро и дал контракт на 5 лет с зарплатой 250 тысяч фунтов в неделю. Но проигнорировал постоянные проблемы с режимом, дисциплиной и профессионализмом. А еще пропустил одну маленькую деталь: футболист, купленный для игры справа не хотел там играть – об этом в конце сентября рассказал Сульшер: «Джейдон – главная цель для усиления правого фланга. Он безмерно талантлив, и мы еще не видели его лучшую версию. Я надеюсь, что это случится, но он предпочитает играть слева. Там, где играет Маркус Рэшфорд». ● «МЮ» заплатил за 28-летнего Варана с годом контракта 40 млн евро и дал 4-летний контракт на 340 тысяч фунтов в неделю. Клуб проигнорировал высокую травматичность Рафы – более того, во время медосмотра врачи «МЮ» зафиксировали, что колени Варана требуют особого внимания из-за высокого риска травм. Клуб не отказался от Рафы, а только пересмотрел структуры зарплаты (меньше ставка, больше бонусы) – и поплатился за халатную работу. За два полных сезона в «Ман Юнайтед» Варан ни разу не сыграл больше 54% от возможного максимума времени за сезон. С момента перехода в «МЮ» Варан получил девять травм – даже уход из сборной не снизил нагрузку на больные колени. А теперь Варан еще и уступил место в старте Магуайру и Эвансу.

● «Юнайтед» потратил все прошлое лето на бездумную погоню за Френки де Йонгом, хотя и игрок, и его агент говорили о желании остаться в «Барсе». В итоге клуб заткнул проблемную позицию опорника 70-миллионным трансфером 30-летнего Каземиро – топового, но совершенно другого футболиста. Бразилец мощно провел первый сезон в Англии, но страшно поплыл на старте нового, а теперь еще вылетел с травмой до Рождества. Казе – самый высокооплачиваемый игрок «МЮ» (350 тысяч фунтов) с контрактом до 2026-го.

Рэтклифф тоже считает трансфер Каземиро показателем сомнительного качества селекции «Юнайтед» – об этом он сказал Арнольду и Мерто на встрече в марте.

В 2019-м The Athletic писал о перестройке скаутской системы «МЮ». В рамках смены курса «Юнайтед»: ● сфокусировался на продвинутой статистике; ● использовал «детективные агентства» для проверки новичков на наличие проблем; ● отказался от покупки «звезд, которые плохо лежат». Смешно, что спустя четыре года «МЮ» делает все ровно наоборот. Бывший сотрудник «МЮ» на правах анонимности рассказывал The Athletic: «Если новички смогли заиграть, человек шесть из отдела рекрутинга скажут: «Да, это я молодец». Если же все идет плохо, ни один из них не возьмет на себя ответственность». Именно поэтому Тен Хаг вынужден обращаться к опции «подписать хоть немного знакомого игрока». Неспособность скаутского отдела дать альтернативы и найти действительно качественные варианты приводит к переплатам и регулярным провалам. Фраза «Тен Хагу купили всех, кого он хотел» говорит лишь о катастрофе селекции «МЮ». Не тренер должен выбирать игроков. Пеп Гвардиола не тратил свободные вечера на изучение статистики Жереми Доку. А Зидан не мотался на выходных в Бразилию, чтобы оценить скиллы Родриго и Винисиуса. Тренер может сформировать запрос – для моего стиля нужен столб, дриблер, пасующий опорник. Дальше включается спортивный директор и скауты. Но только не в «МЮ».

«Ман Юнайтед» дает игрокам слишком большие зарплаты

Финансовая мотивация – один из аргументов в борьбе за футболистов, но «МЮ» явно переплачивает игрокам.

Безумия хватает и за пределами клубного топ-10. Донни ван де Бек (23 матча в старте «МЮ» за три года) зарабатывает 120 тысяч фунтов в неделю – столько же у Виктора Линделефа.

При этом логика переподписаний и условий контрактов – как правило хаос без учета рисков. «МЮ» выдал Давиду Де Хеа рекордный контракт на 375 тысяч в неделю из-за опасений, что он уйдет бесплатно (что в итоге и случилось), Марсьялю – после одного сезона на топ-уровне, Санчо и Антони – просто по факту трансфера в «МЮ». До переезда в АПЛ Джейдон получал в «Боруссии» 53 тысячи фунтов в неделю – «МЮ» сразу дал контракт на 250. Зарплата Антони выросла в 8 раз – с 25 тысяч в «Аяксе» до 200 в «МЮ». Раздутые контракты запускают цепочку проблем – провалившегося футболиста намного сложнее продать, потому что заинтересованные клубы неспособны удовлетворить требования игрока по зарплате. Кстати, о продажах...

«МЮ» не умеет продавать, а составу давно нужна чистка

Прямо сейчас в составе «МЮ» 29 игроков (с учетом арендованного Регилона). В команде есть отголоски эпохи каждого тренера, давно заслуживающие продажи. Это упростило бы жизнь в рамках требований ФФП и разгрузило бы зарплатный бюджет.

Одно из любимых занятий фанатов «МЮ» – составление списков тех, кого нужно продать. Возможно, такие есть и в самом «Юнайтед», но продажи клуба в последние годы вызывают лишь истерику.

С 2020-го «МЮ» заработал на продажах игроков всего 124 млн евро. Для контраста сравним с остальными клубами топ-6 АПЛ. И если в сезоне-2020/21 клубом еще рулил Эд Вудворд, то три следующих сезона – зона ответственности Ричарда Арнольда и Джона Мерто.

Продажа (ну типа) Эрика Байи – яркий пример того, как клуб работает на выход. Ивуарийца продавали с 2021-го – чтобы в сентябре 2023-го он бесплатно ушел в «Бешикташ».

Инфраструктура и стадион устарели

В январе Джесси Лингард раскритиковал тренировочную базу «Манчестер Юнайтед».

«МЮ» так сильно отстает во всем! Посмотрите на инфраструктуру «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»... Они впереди на много миль. Нужно быть актуальным и оставаться актуальным», – рассказал Джесси в подкасте The Diary of a CEO.

Состояние базы в Каррингтоне ругал и Роналду. Летом 2022-го он заявил, что бассейн тренировочного комплекса не соответствует стандартам безопасности, после чего клуб экстренно затеял ремонт. В скандальном интервью Пирсу Моргану Криштиану заметил: «Прогресс нулевой. После ухода сэра Алекса я не вижу эволюции в клубе. Ничего не меняется».

Про отстающую от конкурентов инфраструктуру говорит Гари Невилл: «Если подумать о «Манчестер Юнайтед», который Глейзеры приобрели в 2004 году, то у клуба был лучший стадион в стране и один из лучших в Европе, лучшая тренировочная площадка. Сейчас же подтрибунка стадиона ржавеет и гниет, а Каррингтон, вероятно, даже не входит в пятерку лучших в этой стране».

Визуальная пропасть между Каррингтоном и базами других топ-клубов АПЛ пугает еще больше.

Ситуация с «Олд Траффорд» не лучше – он не попал в список стадионов, которые примут чемпионат Европы-2028. От Манчестера только «Этихад Стэдиум», домашний для «Сити».

Стадион «Юнайтед» построили уже почти 114 лет назад, последняя модернизация была в 2006-м, когда добавили 8000 сидячих мест. За это время другие топ-клубы либо существенно обновили стадионы, либо построили новые. ● Крыша протекает минимум с 2012-го. Да, вопрос не решают 11 лет.

● Еще одна проблема – нашествие грызунов на «Олд Траффорд». Об этом заговорили в далеком 2006-м. В 2013-м и 2015-м санитарная инспекция снова и снова критиковала «Юнайтед» за неправильное хранение пищевых отходов на стадионе. Фотографы несколько раз ловили в кадр мышей, выбегающих на поле во время матчей.

● В марте 2023-го болельщики столкнулись с очередной неприятностью – туалеты заполнились отходами из канализации.

И это не все проблемы – вот тут мы писали подробнее.

Академия собрала вообще все проблемы

Проблемы развития и инфраструктуры перекладываются и на академию. На молодежном Евро-2023 не было ни одного представителя «МЮ» – только Джеймс Гарнер и Эйнджел Гомес, которые к тому моменту уже ушли из клуба. Для сравнения: у «Сити» 6 игроков, у «Челси» 5, у «Ливерпуля» 3.

Неудачи клуба после ухода Фергюсона и отсталая структура не помогают завлечь талантливую молодежь – даже бывшие игроки «Юнайтед» стараются отдать детей в академию «Сити»: Робин ван Перси, Уэйн Руни, Энди Коул, Даррен Флетчер и другие.

Да, таланты вроде Кобби Майну все равно появляются, но это не заслуга структуры: англичанин давно болеет за «Юнайтед» и отбивается от «Сити» с девяти лет.

Академия – не только усиление первой команды, но и ресурс для чистых продаж – очень важно для ФФП: пришли за 0 евро. «Сити» за два сезона продал на 100 млн евро, «Челси» каждый год продает воспитанников на 30+. Что у «Юнайтед»? В этом сезоне продали Энтони Эланга и Дина Хендерсона (суммарно на 35 млн евро) – а до этого. Просто еще раз посмотрите на продажи «МЮ» с 2020-го.

Медштаб «МЮ» не лечит игроков

Хорошая иллюстрация кадрового хаоса в «МЮ» – ситуация с главой медицинской службы. 28 февраля Стив Макнелли ушел в судейскую организацию PGMOL, а «Юнайтед» остался без руководителя медштаба. Нового назначили 22 сентября (через 206 дней!) – вытащили из «Арсенала» Гарри О’Дрисколла.

В промежутке с февраля по сентябрь исполняющим обязанности главы медслужбы «МЮ» был бывший врач «Ливерпуля» Джим Моксон. В самый сложный момент сезона, сразу после аномального чемпионата мира за здоровье отвечал и.о. Иронично, что именно в этом промежутке «Юнайтед» завалили травмы.

Например, в конце апреля Тен Хагу одновременно были недоступны Рэшфорд, Маласиа, Шоу, Варан, Лисандро, Мактоминей, Гарначо и Забитцер. А когда О’Дрисколл приступил к работе в конце сентября, у «МЮ» уже были травмированы Лисандро, Шоу, Уан-Биссака, Маунт, Амрабат, Хейлунд, Майну и Амад. Тен Хагу предъявляли за слишком интенсивные тренировки на предсезонке – возможно, согласование нагрузок с полноценным главврачом не допустило такого. Официально в «МЮ» числится 10 сотрудников медицинской службы (включая О’Дрисколла). Двое работают в клубе еще со времен Фергюсона (назначены в 1997-м и 2002-м), двоих привел Моуринью, одного назначили при Рангнике, еще четверо – из команды Сульшера. Качество их работы можно оценить по историям болезни двух игроков «МЮ». Тирелл Маласиа вне игры уже 150 дней (с 18 июля) и пропустил все матчи «Юнайтед» в сезоне-2023/24. Причина – загадочная травма колена, которую скрывали до середины октября. По данным Manchester Evening News, защитник повредил колено еще в прошлом сезоне, но в «МЮ» пытались вылечить его с помощью обезболивающих уколов. Когда это не помогло (удивительно, да?), Маласии понадобилась операция. А потом еще одна. Игрок не восстановился до сих пор. Еще серьезнее по «МЮ» ударил рецидив травмы Лисандро Мартинеса. Лучший защитник «Ман Юнайтед» получил перелом пятой плюсневой кости 13 апреля в матче ЛЕ против «Севильи». Лисандро восстанавливался летом и выходил в старте в первых шести играх нового сезона.

А потом снова вылетел с той же самой травмой. Оказалось, что два последних матча перед рецидивом аргентинец уже играл через боль – против «Брайтона» и «Баварии» Лисандро выходил на уколах. Обследование ноги после матча в Мюнхене подтвердило худшее опасение – перелом не зажил до конца, футболисту нужна повторная операция. Мартинес пропустил почти треть сезона и вернется к тренировкам с командой только в январе.

*** К Тен Хагу действительно есть вопросы (мы задавали их здесь), но увольнение тренера не залатает дыры – в структуре клуба и крыше «Олд Траффорд». На руины просто придет другой человек. Возможно, он даст краткосрочный эффект в стиле Сульшера-2019 – но совсем скоро хромая система «Ман Юнайтед» непременно нагонит и его. Мгновенно не решит проблемы и новое руководство – мы вряд ли можем предполагать, сколько времени уйдет на строительство абсолютного нового «МЮ», потому что у старого нет даже фундамента и стартовой точки.

В октябрьском разборе проблем «МЮ» Вадим Лукомский писал: «У «Юнайтед» с Тен Хагом долгосрочная перспектива есть. Возможно, он не справится. Но, увольняя тренеров на фоне вполне объяснимого кризиса без учета контекста и сильных сторон, «МЮ» никогда не найдет своего Гвардиолу, Клоппа или нового Фергюсона. Будет бесконечный цикл краткосрочных вспышек, закупок под новую модную идею, состав без идентичности и совместимости».

Сейчас клуб невероятно близок к активации привычного для кризисов паттерна действий.

В интервью BeIN SPORTS сразу после увольнения из «МЮ» Жозе Моуринью говорил: «Если я скажу вам, что считаю одним из главных достижений в своей карьеры второе место с «Манчестер Юнайтед» в АПЛ, вы ответите: «Этот парень сумасшедший. Он выиграл 25 титулов а теперь говорит, что второе место – это одно из его главных достижений?». Я продолжаю повторять это, потому что люди не знают, что происходило за кулисами».

В конце 2023-го эти слова звучат совершенно иначе. И лишь подчеркивают: «Юнайтед» годами стоит на месте, перебирая тренеров, ищет проблему в них, хотя начать нужно с похода к зеркалу.

Фото: Gettyimages.ru/Ash Donelon/Manchester United, Shaun Botterill; Xin Hua/XinHua, IMAGO/Sergio Ruiz / PRESSIN/Global Look Press; East News/Oli SCARFF / AFP, Jose Breton / NurPhoto via AFP