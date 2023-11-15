20 самых дорогих вратарей мира
В октябре мы опубликовали топ-100 самых дорогих игроков мира по версии Transfermarakt. Помимо того, что в нем практически нет футболистов 30+, в список из 111 позиций не попали голкиперы.
Но как же без них? Поэтому держите отдельный список!
● В итоговом списке 22 позиции, потому что сразу у трех вратарей (Мелье, Викарио, Поуп) одинаковая цена ● В рейтинге доминирует АПЛ – лига представлена сразу 10 голкиперами. У «Арсенала» вообще двое! ● Голкиперов из АПЛ могло бы быть еще больше, но Иллан Мелье вместе с «Лидсом» спустился в Чемпионшип.
● Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов занимает 27-е место (16 млн евро). ● Все еще безработный Давид Де Хеа оценивается ТМ в 8 млн евро – лучший показатель среди футболистов без клуба. На днях появилась информация, что испанец, возможно, подпишет краткосрочный контракт с «Бетисом». ● 37-летний Мануэль Нойер, вернувшийся в старт «Баварии» после длительного восстановления от травмы, оценен Transfermarkt в 5 млн евро.
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20 самых дорогих составов мира. «ПСЖ» – третий, «Ливерпуль» ниже «МЮ»
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это рейтинг для рейтинга
К реальности это мало имеет отношение. Цена чего-либо это та сумма, за которую продавец готов отдать это что-либо.
Пусть кто-нибудь попробует уломать Леви на продажу Викарио за 20 млн😂
просто такое чувство что те которые оценивают его так дорого не смотрят
Для меня так Яшин самый крутой вратарь мира пока.
Говорю это как бывший проф. вратарь!
еше одно доказательство что трансфермаркет фантазия школьника
доннарума показал всего 1 сезон на евро и в милане а после этого кто то смотрел его игру? нечего особенного....
алисон как всегда недооценен