20 самых дорогих вратарей мира

В октябре мы опубликовали топ-100 самых дорогих игроков мира по версии Transfermarakt. Помимо того, что в нем практически нет футболистов 30+, в список из 111 позиций не попали голкиперы.

Но как же без них? Поэтому держите отдельный список!

● В итоговом списке 22 позиции, потому что сразу у трех вратарей (Мелье, Викарио, Поуп) одинаковая цена ● В рейтинге доминирует АПЛ – лига представлена сразу 10 голкиперами. У «Арсенала» вообще двое! ● Голкиперов из АПЛ могло бы быть еще больше, но Иллан Мелье вместе с «Лидсом» спустился в Чемпионшип.

● Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов занимает 27-е место (16 млн евро). ● Все еще безработный Давид Де Хеа оценивается ТМ в 8 млн евро – лучший показатель среди футболистов без клуба. На днях появилась информация, что испанец, возможно, подпишет краткосрочный контракт с «Бетисом». ● 37-летний Мануэль Нойер, вернувшийся в старт «Баварии» после длительного восстановления от травмы, оценен Transfermarkt в 5 млн евро.

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