Буря в стакане
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20 самых дорогих вратарей мира

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Футбол Футбол

В октябре мы опубликовали топ-100 самых дорогих игроков мира по версии Transfermarakt. Помимо того, что в нем практически нет футболистов 30+, в список из 111 позиций не попали голкиперы. 

Но как же без них? Поэтому держите отдельный список! 

● В итоговом списке 22 позиции, потому что сразу у трех вратарей (Мелье, Викарио, Поуп) одинаковая цена ● В рейтинге доминирует АПЛ – лига представлена сразу 10 голкиперами. У «Арсенала» вообще двое! ● Голкиперов из АПЛ могло бы быть еще больше, но Иллан Мелье вместе с «Лидсом» спустился в Чемпионшип.

● Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов занимает 27-е место (16 млн евро). ● Все еще безработный Давид Де Хеа оценивается ТМ в 8 млн евро – лучший показатель среди футболистов без клуба. На днях появилась информация, что испанец, возможно, подпишет краткосрочный контракт с «Бетисом». ● 37-летний Мануэль Нойер, вернувшийся в старт «Баварии» после длительного восстановления от травмы, оценен Transfermarkt в 5 млн евро. 

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51 комментарий

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Yri Yrov
бред а не рейтинг
+60
-17
+43
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Пользователь заблокирован
Ответ Yri Yrov
бред а не рейтинг
Это не рейтинг, а стоимость игроков.
+30
0
+30
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mantihor_e
Онана дороже Тер Стегена и Алиссона, смешно
+22
-1
+21
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KIK90
в этом списке топ Алиссон, второй Куртуа
+21
-3
+18
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Дмитрий Илющенко
Ответ novosiBEERsk
Трубин? Он действительно так хорош?
Ну вообще-то тащит
+14
-1
+13
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di Malkovich
Мой фаворит в этом сезоне из воротников - Викарио из Тоттенхэма. Просто открытие. Посмотрим, как дела пойдут дальше.
+16
-3
+13
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Юрий Доронин
Не верится, что Облаку только 30, а Меньяну уже 28.
+10
0
+10
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Met741
Ну и попробуйте купить кого-то из этих киперов за такой прайс)) Бред полный.
+6
0
+6
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novosiBEERsk
Трубин? Он действительно так хорош?
+8
-3
+5
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Т Марк
Ответ j9k4s6mx67
Де Хеа лучше того же Пикфорда, Трубина! Статья просто цифры
)))Злодеии,не дают Давидушке поработать)))
+5
-1
+4
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Санти Воид
Ответ Дмитрий Илющенко
Ну вообще-то тащит
особенно в ЛЧ
+5
-1
+4
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Eziz Sopyyyew
Беккер и Облак самые лучшие и Куртуа конечно
+4
-1
+3
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Kranmeister
Только один вратарь из Бундеслиги и тот Кобель....
+3
0
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S H A R K
Ответ Юрий Доронин
Не верится, что Облаку только 30, а Меньяну уже 28.
Серьёзно? Я думал, что французу около 24
+2
0
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El Kapitan
Симон подозрительно дешево оценен.
+2
-1
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Yri Yrov
Ответ заблокированному пользователю
Это не рейтинг, а стоимость игроков.
рейтинг стоимости киперов, да
+6
-5
+1
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Qqqubik
Облак и Тер Штеген дешевле Онаны?))
это рейтинг для рейтинга
+1
0
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Андрей Балабаев
Ответ Дмитрий Илющенко
Ну вообще-то тащит
Из сетки)
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37old
Как происходит оценка на Трансфермаркт? У них штат аналитиков-экспертов?
К реальности это мало имеет отношение. Цена чего-либо это та сумма, за которую продавец готов отдать это что-либо.
Пусть кто-нибудь попробует уломать Леви на продажу Викарио за 20 млн😂
+1
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Phoebe
Для меня загадка, почему Викарио ни разу не вызывался в сборную.
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untilofend
Ответ Санти Воид
видели мы тут Мамардашвили на матче Реал-Валенсия))) вроде от Эдерсона разница в 10 млн, но в скилле отрыв 10 000 метров
а остальные не смотрел? у всех бывает провал
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Bayern2004
Ответ novosiBEERsk
Трубин? Он действительно так хорош?
По мильону за каждый год жизни.
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Vlados 86
Ответ di Malkovich
Мой фаворит в этом сезоне из воротников - Викарио из Тоттенхэма. Просто открытие. Посмотрим, как дела пойдут дальше.
В серии А был на виду, но Эмполи выгоднее его было продать на сторону, в АПЛ.
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Имя Фамилия
Ответ untilofend
мда уж еше одно доказательство что трансфермаркет фантазия школьника доннарума показал всего 1 сезон на евро и в милане а после этого кто то смотрел его игру? нечего особенного.... алисон как всегда недооценен
Обожаю аргументы в духе не смотрел, значит ничего особенного.
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untilofend
Ответ Имя Фамилия
Обожаю аргументы в духе не смотрел, значит ничего особенного.
я смотрел как раз
просто такое чувство что те которые оценивают его так дорого не смотрят
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Имя Фамилия
Ответ untilofend
я смотрел как раз просто такое чувство что те которые оценивают его так дорого не смотрят
А ну что ты там насмотрел? Я смотрю он через матч спасает ПСЖ от разгромов, клепает хайлайты в духе праймового Буффона, третий в мире по % сэйвов. Буквально последний матч Донна был лучшим.
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j9k4s6mx67
Де Хеа лучше того же Пикфорда, Трубина! Статья просто цифры
+6
-6
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a2wai
Ответ Dario Kaplan
Что здесь делает Трубин?
Конкурирует с Онаной в том, кто больше напривозит)
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The Game
Алисон? Тер Штеген? Почему они так занижены? Почему Доннарума, который между ног пропускает дороже стоит? Да, возраст, но ведь Куртуа на 5, а ему 30 уже
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Ваганов Фидаиль
Куртуа и Облак! Нверное самые крутые вратари.
Для меня так Яшин самый крутой вратарь мира пока.
Говорю это как бывший проф. вратарь!
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JENNINGS
Доннарумма дороже Облака, Куртуа, Тер Штегена, Эдерсона ))) Дальше можно не смотреть)
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Имя Фамилия
Доннарумма в большинстве матчей действительно божит, хоть и недолюбливаю его за историю с Навасом.
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Ковид 19
Онана выше Алиссона ? 🤭😁
+1
-1
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Ruscello
Кошта в Катаре не впечатлил.
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untilofend
мда уж
еше одно доказательство что трансфермаркет фантазия школьника
доннарума показал всего 1 сезон на евро и в милане а после этого кто то смотрел его игру? нечего особенного....
алисон как всегда недооценен
+3
-3
0
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Mak Mak
Цены сильно занижены. Топ вратари должны стоить больше.
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Danik214
Люди проснитесь Алисон должен быть минимум топ 3
+1
-1
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Седесим Куиндесимов
Что-то как-то слишком дешево. Тибо стоит на мой взгляд 65-75 млн. Он и сам топовый вратарь, и играет в Реале.
+1
-1
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