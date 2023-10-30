Легенды со вторых и третьих мест «Золотого мяча»: кто оставался рядом?

Компания тоже великих.

Обладатели «Золотого мяча» всегда на слуху – наверняка вы легко назовете людей, которые брали награду за последние 30 лет (вот тут можно проверить свои силы). А что насчет тех, кто останавливался совсем рядом с наградой?

Это тоже суперзвезды, которые оставались чуть в тени и занимали вторые-третьи места в голосовании. Вот они.

Кого придется добавить по итогам «ЗМ»-2023?