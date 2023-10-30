Буря в стакане
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Легенды со вторых и третьих мест «Золотого мяча»: кто оставался рядом?

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Компания тоже великих.

Обладатели «Золотого мяча» всегда на слуху – наверняка вы легко назовете людей, которые брали награду за последние 30 лет (вот тут можно проверить свои силы). А что насчет тех, кто останавливался совсем рядом с наградой?

Это тоже суперзвезды, которые оставались чуть в тени и занимали вторые-третьи места в голосовании. Вот они.

Кого придется добавить по итогам «ЗМ»-2023?

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18 комментариев

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ЧакЧак
можно было всю тройку написать
+15
0
+15
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Tun
было б интересно знать, на сколько 2 место отстало от 1 во все эти годы
+4
0
+4
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kaviknat
Мальдини - единственный защитник, который дважды был в тройке (за последние 30 лет). Причем, между первым попаданием и втором без малого 10 лет
+4
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+4
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Петрович
Нельзя было нормально тройки написать с количеством голосов, что бы понимать отрыв...
+2
0
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hor1zont
Ответ ЧакЧак
можно было всю тройку написать
согласен, очень интересно взглянуть на отставание от 1го места
+2
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GloryReal
Иньеста выиграл ЧМ 2010. А дали месси.
+4
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Фанат Доры Дуры
Третье место Жоржиньо в 2021, это шутка какая-то)
+2
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Flow market Victor Mercedes
В это году добавится пара Холланда и КДБ😎👍🏻
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Ruscello
В 96м году Феномено знатно прокатили с наградой. Но World Soccer восстановил справедливость.
+1
-1
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Адам Адамов
странно, я думал увижу в этом списке Суареса хотя бы раз
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Боевой Бурят Путина
Снейдер с треблом и финалом ЧМ за пределами тройки - это полный бред, конечно. Роббен ни разу в топ-3 не попадал. А Антоша Гризман 2 раза как Зидан и Анри, чаще чем Рибери😂
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di Malkovich
Казалось, что Шева чаще попадал в тройку - а так всего три раза.
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feanor
Снейдер в 2010 и ван Дайк в 19м должны были получить награду
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Flow market Victor Mercedes
Ответ Иван Лапин
а первым мбаппе будет что ли?
Виниссиус иначе это рассизм
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Arthurino
Рауль 2001 и Анри 2003 это главные кражи нулевых
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Диванный критик
Ответ Фанат Доры Дуры
Третье место Жоржиньо в 2021, это шутка какая-то)
Чемпион Европы и победитель ЛЧ. Играл важную роль и в клубе и в сборной. Вполне себе достойное третье место.
У меня в тот год больше вопросов к победителю, потому что Лева должен был забирать.
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AF007
Ответ GloryReal
Иньеста выиграл ЧМ 2010. А дали месси.
Ок, отдаём зм-10 Иньесте, зм-14 Нойеру. Смотрим, что изменилось. Ах да, ничего, криштик всё также отстаёт от Величайшего на 3 цацки
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