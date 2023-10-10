100 самых дорогих игроков мира

В сентябре мы рассказывали о самых подорожавших и самых подешевевших игроках 2023-го. Пришло время зафиксировать главное – сотню самых дорогих футболистов мира по версии Transfermarkt. Важные детали на старте: в списке ниже – данные ТМ на 23 октября, а самих игроков чуть больше, чем 100. Transfermarkt упорно игнорирует стоимость в 49 млн евро, поэтому сразу у 23 игроков она равна 50 млн евро. Чтобы никого не исключать, мы слегка расширили топ – получилось 111 футболистов.

Напомним, откуда вообще берутся эти цифры. В 2021-м главный редактор русскоязычной версии ТМ Артем Заводник объяснял принцип работы сайта: «У нас нет формулы определении стоимости, есть что-то вроде методички, из чего составляется трансферная стоимость. Это показатели футболиста, спрос на внутреннем и международном рынке (проверяем по своим каналам), возраст, внутренние специфики вроде лимита в России, который тоже влияет на цены игроков.

Собирая данные, используем xG, точность передач и другую статистику, но как базовую информацию. Дальше учитываем нюансы, потому что с высокой точностью передач можно отдавать мяч назад и не обострять. Статистические данные – только часть процесса, они не дают полной картинки. Просмотр матчей все еще необходим, и я бы сказал, даже важнее».

Отказ от алгоритмов, нейросетей и прочей компьютерной помощи – принципиальный момент для Transfermarkt . В проекте считают: ручные оценки намного точнее. А теперь поехали!

• Каждый второй футболист в списке – из АПЛ (56/111).

• В топ-100 пять игроков 30 лет и старше – Сон, Кейн, Салах, Де Брюйне и Неймар.

• Тех, кому еще нет 20, тоже пятеро – Заир-Эмери, Тель, Гави, Ямаль и Фергюсон.

• Самые доминирующие клубы в рейтинге – «Ман Сити» и «Бавария» (по 11 футболистов). Дальше – «ПСЖ» и «Барса» (по 10). У «Арсенала» 9, у «Ливерпуля» – 8, «Реала» – 7, у «МЮ» и «Челси» по 6.

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20 самых дорогих составов мира. «ПСЖ» – третий, «Ливерпуль» ниже «МЮ»

Самые подешевевшие футболисты 2023 года

Самые подорожавшие футболисты 2023 года