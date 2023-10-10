Буря в стакане
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100 самых дорогих игроков мира

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В сентябре мы рассказывали о самых подорожавших и самых подешевевших игроках 2023-го. Пришло время зафиксировать главное – сотню самых дорогих футболистов мира по версии Transfermarkt. Важные детали на старте: в списке ниже – данные ТМ на 23 октября, а самих игроков чуть больше, чем 100. Transfermarkt упорно игнорирует стоимость в 49 млн евро, поэтому сразу у 23 игроков она равна 50 млн евро. Чтобы никого не исключать, мы слегка расширили топ – получилось 111 футболистов.

Напомним, откуда вообще берутся эти цифры. В 2021-м главный редактор русскоязычной версии ТМ Артем Заводник объяснял принцип работы сайта: «У нас нет формулы определении стоимости, есть что-то вроде методички, из чего составляется трансферная стоимость. Это показатели футболиста, спрос на внутреннем и международном рынке (проверяем по своим каналам), возраст, внутренние специфики вроде лимита в России, который тоже влияет на цены игроков.

Собирая данные, используем xG, точность передач и другую статистику, но как базовую информацию. Дальше учитываем нюансы, потому что с высокой точностью передач можно отдавать мяч назад и не обострять. Статистические данные – только часть процесса, они не дают полной картинки. Просмотр матчей все еще необходим, и я бы сказал, даже важнее».

Отказ от алгоритмов, нейросетей и прочей компьютерной помощи – принципиальный момент для Transfermarkt. В проекте считают: ручные оценки намного точнее. А теперь поехали! 

• Каждый второй футболист в списке – из АПЛ (56/111).

• В топ-100 пять игроков 30 лет и старше – Сон, Кейн, Салах, Де Брюйне и Неймар.

• Тех, кому еще нет 20, тоже пятеро – Заир-Эмери, Тель, Гави, Ямаль и Фергюсон.

• Самые доминирующие клубы в рейтинге – «Ман Сити» и «Бавария» (по 11 футболистов). Дальше – «ПСЖ» и «Барса» (по 10). У «Арсенала» 9, у «Ливерпуля» – 8, «Реала» – 7, у «МЮ» и «Челси» по 6. 

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20 самых дорогих составов мира. «ПСЖ» – третий, «Ливерпуль» ниже «МЮ»

Самые подешевевшие футболисты 2023 года

Самые подорожавшие футболисты 2023 года

122 комментария

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Задняя поверхность бедра Дембеле
Кто-нибудь скажет, почему Коло-Муани стоит 80 млн? Или Нкунку? Или Маунт? Или Олли мать его Уоткинс? Половина из АПЛ просто распиаренные ноунеймы.
+103
-10
+93
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aseke
Смешно. Половину никто за эти деньги не продаст, половину никто за эти деньги не купит.
+43
-1
+42
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ille_brus
Парадокс: раньше самыми дорогими были состоявшиеся, заслуженные игроки 27-30 лет, а сейчас, когда развитие медицины позволяет спокойно играть в 35+, 20-летних, пару раз попавших по мячу (гиперболизируя), начинают оценивать дороже, завышая ценник в разы только лишь из-за возраста. То есть перспективность оценивается неадекватно выше гарантии качества. И еще из занимательного - в списке только один вратарь и это Онана.
+34
-1
+33
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Тлеужан Кусаинов
не ужели Кьеза не стоит и 50 лямов?
+30
-3
+27
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Никита Аксанов
Так много воспитанников Чертаново.
+23
0
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Rishat Ganiev
Ответ BiVG
Родриго и Вальверде по сотке XDDD Прибавка по 30-40 лямов чисто из-за того, что у Реала на контракте??
Родриго нет. Вальверде прекрасен и всё заслуженно
+18
-1
+17
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Will Turner
Ответ neolol0
Спасибо МЮ за то, что за каждым своим трансфером поднимает цены на рынке уже много лет. Вратари традиционно считаются более дешёвыми относительно полевых игроков, но теперь раз МЮ заплатили за косячного Онану 60, то условный Мамардашвили будет стоить за сотку.
А ливерпуль типо за алисона 70 не отдавал?
+15
0
+15
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Задняя поверхность бедра Дембеле
Ответ SOSLAN GABACHIEV
Алиссон ТАА, Шкриньяр, Ван Дейк, Робертсон Райс Вальверде, Собослаи Салах, Осимхен, Винисиус Шикарная команда была бы.
И ни одного с мозгом😂😂
+22
-8
+14
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Задняя поверхность бедра Дембеле
Ответ Имя Фамилия
Нкунку был одним из лучших в мире до травмы.
Где? В Ляйпсиге? Про Вернера то же самое говорили. Только вместо травмы надо говорить Челси. Здесь то же самое. Тут просто нужно понимать, что в АПЛ переплачивают 2-3 цены. И если за мелкого Энцо 100млн норм цена, то тот же Кайседо и Нкунку столько не стоят. Сбда может даже Дзюба попасть, если Ливер или МЮ купят его за 100+. Реально половина тут просто из-за оверпрайса находятся. Тот же Нкунку что сделал и чего добился на международной арене? При всем уважении.
+25
-13
+12
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Виталий Чередниченко
А где Мудрик? )))
+17
-6
+11
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evgen_pes90
Мойсес Кайседо - самый странный выбор в топ 20.
+14
-4
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Rivaldo Vítor Borba Ferreira
Ответ BiVG
Родриго и Вальверде по сотке XDDD Прибавка по 30-40 лямов чисто из-за того, что у Реала на контракте??
Чувак, Вальверде это титан мирового футбола, за такую прессинг машину любой топ клуб отдаст 100-120
+11
-2
+9
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Имя Фамилия
Ответ Задняя поверхность бедра Дембеле
Где? В Ляйпсиге? Про Вернера то же самое говорили. Только вместо травмы надо говорить Челси. Здесь то же самое. Тут просто нужно понимать, что в АПЛ переплачивают 2-3 цены. И если за мелкого Энцо 100млн норм цена, то тот же Кайседо и Нкунку столько не стоят. Сбда может даже Дзюба попасть, если Ливер или МЮ купят его за 100+. Реально половина тут просто из-за оверпрайса находятся. Тот же Нкунку что сделал и чего добился на международной арене? При всем уважении.
Господи что ты несёшь. Нкунку ни разу не сыграл ещё за Челси, а его цена не выросла ни на копейку. Нкунку до травмы это топ-4 игрок мира по игре и по статистике. В позапрошлой ЛЧ он был лучшим бомбардиром турнира, пока Лейпциг не вылетел, забивая в ворота ПСЖ и хет-трики в ворота Сити. Он всегда решает в важных матчах против топ-соперников, будь-то Реал, ПСЖ, Сити, бавария или Дортмунд, а визуально на его игру просто кайф смотреть. Мне больше интересно какого фига он стоит меньше, чем Леау, Родриго и Кварацхелия. Он крайне недооценён, а ты жалуешься, что ценник слишком высокий!)))
+19
-10
+9
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ruslanych
Ответ Тлеужан Кусаинов
не ужели Кьеза не стоит и 50 лямов?
Последний раз он показывал игру на 50+ млн на ЧЕ в 2021 году.
+8
-1
+7
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Имя Фамилия
Ответ Задняя поверхность бедра Дембеле
Да нет же. При всех этих статах - он игрок одного сезона. Вот увидишь, в челси он будет такой же как их нап, даже забыл как зовут. Ну или как вернер - бестолковое создание. Нука напомни когда он грузил хет-трик в ворота сити? Это когда они 7-0 выиграли что ли?😂😂 а может хет-трик из офсайда как Мората?
Ты явно не смотрел ни одной его игры и говоришь какую-то безосновательную чушь. Своим хет-триком он сделал счёт 4:3 по ходу того матча, и только после удаления Анхелиньо он стал разгромным. Он также забивал несколько голов ПСЖ, реалу, и постоянно унижал всех топов в Германии. Он признавался игроком года в позапрошлой Бундеслиге, а в прошлой стал лучшим бомбардиром, сыграв всего 25 матчей. Заиграет ли Нкунку на прежнем уровне это уже совсем другой вопрос, у человека было две тяжелейших травмы, плюс это Челси, где все топы выглядят слабо.
+10
-3
+7
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SV
Ответ BiVG
Родриго и Вальверде по сотке XDDD Прибавка по 30-40 лямов чисто из-за того, что у Реала на контракте??
Родриго точно не тянет на сотку
+11
-5
+6
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Tayriz
Офигеть Стерлингу только 28 лет 👀👀👀, а ощущение такое что он уже ветеран который доигрывает.
Да и стоит прилично ещё, хотя после Сити он уже на топчика не тянет судя по игре за Челси
+6
-1
+5
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Wex815
Ответ Задняя поверхность бедра Дембеле
Кто-нибудь скажет, почему Коло-Муани стоит 80 млн? Или Нкунку? Или Маунт? Или Олли мать его Уоткинс? Половина из АПЛ просто распиаренные ноунеймы.
Пчел, я фанат Арсенала и прекрасно понимаю, почему у Уоткинса так ценник в 80 млн. Смотреть надо АПЛ, что бы разбираться!) Но насчет Маунта я еще бы тоже поспорил
+4
0
+4
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Ruscello
Справедливо. Два лучших игрока сезона 2022-23 заняли два первых места.
Самый яркий прямо сейчас- третий.
Деньги любят счет.
+4
0
+4
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Red_Old_Scull
Конские цены за игроков которые вчера только выпустили из за академии наук и искусства имени Артуру Киннэрду!
+3
0
+3
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Великолепный Пеп
Ответ Will Turner
беллингем: 11 голов - 150 млн нет, ни о каком медиа продвижении не может быть и речи, вы чего
Он до прихода в 100+ оценивался уже. Сейчас у человека в среднем гол на 95 минут в новом клубе, забивает по графику лучших нападающих планеты играя в центре поля.
+3
0
+3
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Имя Фамилия
Ответ Задняя поверхность бедра Дембеле
Кто-нибудь скажет, почему Коло-Муани стоит 80 млн? Или Нкунку? Или Маунт? Или Олли мать его Уоткинс? Половина из АПЛ просто распиаренные ноунеймы.
Нкунку был одним из лучших в мире до травмы.
+19
-16
+3
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Задняя поверхность бедра Дембеле
Ответ Dima
так и есть. англичане умело раздувают из своих просто хороших игроков топовых....
Не умело, а неумышленно. Испанцы, немцы, французы умело пользуются этим
+3
0
+3
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Боевой Бурят Путина
В топ-20 шесть игроков «Реала» - это круто
+3
0
+3
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Марсель_14
5 игроков старше 30 лет!
Де Брюйне пропустили
+2
0
+2
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