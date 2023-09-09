27 комментариев

Буря в стакане
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Азар, Де Хеа и еще 13 известных игроков без клуба

Джером Боатенг Джером Боатенг
Шкодран Мустафи Шкодран Мустафи
Давид Де Хеа Давид Де Хеа
Карим Бельараби Карим Бельараби
Аксель Туанзебе Аксель Туанзебе
Фил Джонс Фил Джонс
Джесси Лингард Джесси Лингард
Эден Азар Эден Азар
Эндрос Таунсенд Эндрос Таунсенд
Нико Шульц Нико Шульц
Серхио Асенхо Серхио Асенхо
Дэнни Роуз Дэнни Роуз
Раджа Наингголан Раджа Наингголан
Папу Гомес Папу Гомес
Андре Айю Андре Айю
Футбол Футбол

Трансферное окно в Саудовской Аравии закрылось – теперь топ-клубы до зимы могут не переживать, что их главную звезду переманят десятикратным увеличением зарплаты.

Несмотря на появление нового прибыльного направления для игроков, прошедших пик, на рынке свободных агентов все еще достаточно футболистов. Ниже – 16 самых известных. На графиках указан возраст, позиция и последний клуб каждого футболиста.

• Кажется, Давид Де Хеа создал уникальный прецедент – еще никогда обладатель «Золотой перчатки» не начинал сезон без клуба. Испанец фигурировал в списках возможных сменщиков Куртуа в «Реале» и Нойера в «Баварии», но Анчелотти и Тухель синхронно заблокировали возможный приход Давида. • «Постепенно настало время наслаждаться жизнью вместе с семьей и друзьями, потягивая пиво», – так выглядят ближайшие планы Эдена Азара. Бельгиец не объявлял о завершении карьеры, а по информации Daily Mail им интересовались клубы АПЛ (правда, переживали насчет физической формы). Сам Азар отклонил предложение «Интер Майами» Дэвида Бекхэма и все чаще задумывается об уходе из футбола, хотя близкие отговаривают игрока от такого решения.

• Папу Гомес в декабре стал чемпионом мира (правда, начав турнир в старте, быстро уселся в запас), при этом проведя, возможно, худший сезон в клубной карьере. Аргентинец не вписывался в планы ни одного из тренеров «Севильи» и оказался не нужен клубу. 1 сентября с ним расторгли контракт.

Папу Гомес был звездой «Аталанты», но теперь не нужен «Севилье». Почему так?

• Джесси Лингарда в начале августа связывали с ЦСКА, но слухи прожили всего неделю. На финише трансферного окна футболист мог перейти в «Вест Хэм» (где провел один из лучших отрезков карьеры), но в итоге клуб отказался от подписания.

• Нико Шульц покинул «Боруссию» в июле – клуб расторг с ним контракт и выплатил 2,5 млн евро компенсации. Шульц не играл в официальных матчах с того момента, как в августе 2022-го его обвинили в домашнем насилии. Бывшая девушка игрока утверждала, что он пинал ее в живот за две недели до родов.

Похоже, Шульц из «Дортмунда» бил беременную девушку в живот. Ему грозит 10 лет тюрьмы

• В июле Раджу Наингголана связывали с переходами в «Спартак» и «Динамо». • Последняя футбольная активность Джерома Боатенга – выставочный матч-реванш финала ЛЧ-2012/13. Боатенг и «Бавария» повторили результат 10-летней давности и обыграли «Боруссию» со счетом 2:1.

• Летом Алан Дзагоев тренировался с ЦСКА для поддержания формы, но в клубе даже не обсуждали возможность возвращения полузащитника. 7 сентября появилась информация, что Дзагоев может перейти в греческую «Ламию» к Зорану Тошичу.

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Фото: Oscar J. Barroso/Global Look Press

27 комментариев

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GJaMan
ОПГ Юнайтед - место где заканчиваются карьеры...
+66
-6
+60
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munkz
Ответ Tocuk
Удивляет Туанзебе и МЮ, у которого проблемы с ЦЗ...
От "почему вы не берете свободных агентов на ЦЗ" до "лол, да у них Эванс в защите" - один шаг.
+19
-1
+18
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Sergeev55
Дзагоева в Зенит! 😆😆
+17
-2
+15
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Segden
Ответ Sergeev55
Дзагоева в Зенит! 😆😆
"Раз, два, три! .. "
+13
-3
+10
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Media Team
Клубы рпл пусть попробуют подписать их , туанзебе в Спартак надо срочно
+8
-2
+6
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Robbencheg
Ответ Sergey Kuznetsov
дичайшим образом извиняюсь за свое невежество, но ЛФА это что? Левый Фланговый Атакующий?
Левый Фланг Атаки, автор из игры football manager видимо взял позиции)
+7
-1
+6
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werowolf-gears
По сути всем можно заканчивать карьеры, или ехать по Индиям/Австралиям
+4
-1
+3
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Tocuk
Удивляет Туанзебе и МЮ, у которого проблемы с ЦЗ...
+7
-5
+2
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aidin abdulov
Баварии нужен был вратарь и цз, почему не взяли Де Хеа и Фил Джонса? Неужели настолько плохие, чем израильский вратарь и не взять вообще цз, или те личку просили высокую?
+4
-2
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CaptainFootballiste
Несколько лет назад с ребятами из этого списка можно было бы замахнуться на чемпионство и ЛЧ, грустно...
+3
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Иван Иванов
Ответ aidin abdulov
Баварии нужен был вратарь и цз, почему не взяли Де Хеа и Фил Джонса? Неужели настолько плохие, чем израильский вратарь и не взять вообще цз, или те личку просили высокую?
Де Хеа личку просил высокую, а Фил Джонс настолько плохой.
+2
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bedLaM
Ответ server34
Де Хеа был хорош в Атлетико. В плане денег он, конечно, выиграл перейдя в МЮ, но карьеру загубил. Его игра подходит клубам, которые пожарят в защите, для топ клуба он не подходящий вратарь. Де Хеа бы отлично подошёл клубам, борящимся за выживание. Все хайлайты Де Хеи, когда МЮ возили рылом об газон. Как только у полевых начала налаживаться игра, у Де Хеа начались ошибки и привозы. Поэтому и в сборной он себя не проявил. Испания владеет мячом большую половину времени, а выручить надо пару раз за матч. Де Хеа к такому не привык.
Я знаю одну команду в РПЛ, где пожар в обороне и где нужен такой вратарь)))
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zukarello
Так проходит земная слава
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Иван Иванов
Бельараби вроде талантливый был. Думаю, как минимум должен найти себе клуб в Саудовской Аравии.
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bangura00
Де Хеа в Рому !
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kutavlik
Самый востребованный из вышеперечисленных - несомненно Дзагоев!!!!!
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kutavlik
Готовая команда для РПЛ!!! Пенсионеры и неудачники....
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Argilac Durrandon
Ответ GJaMan
ОПГ Юнайтед - место где заканчиваются карьеры...
Ой, да ладно. Лингардиньо хотел бы играть - нашел бы себе клуб.
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Дмитрий Лагута
Ответ werowolf-gears
По сути всем можно заканчивать карьеры, или ехать по Индиям/Австралиям
Даже удивительно, что саудиты их в свою лигу не взяли.
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Юрий Луговой
Ответ werowolf-gears
По сути всем можно заканчивать карьеры, или ехать по Индиям/Австралиям
ну почему в РПЛ бы многие ещё пошумели
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server34
Де Хеа был хорош в Атлетико. В плане денег он, конечно, выиграл перейдя в МЮ, но карьеру загубил. Его игра подходит клубам, которые пожарят в защите, для топ клуба он не подходящий вратарь. Де Хеа бы отлично подошёл клубам, борящимся за выживание. Все хайлайты Де Хеи, когда МЮ возили рылом об газон. Как только у полевых начала налаживаться игра, у Де Хеа начались ошибки и привозы. Поэтому и в сборной он себя не проявил. Испания владеет мячом большую половину времени, а выручить надо пару раз за матч. Де Хеа к такому не привык.
+1
-1
0
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Андрей Балабаев
Ответ Segden
"Раз, два, три! .. "
У Вардара ****
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Гекдениз Кардениз
Ответ aidin abdulov
Баварии нужен был вратарь и цз, почему не взяли Де Хеа и Фил Джонса? Неужели настолько плохие, чем израильский вратарь и не взять вообще цз, или те личку просили высокую?
Фил Джонс в топ клуб где условный Сити этот шифоньер отвозит на разгром)? Ладно Де Хеа и то не пойму зачем менять Зоммера который тащер видимо тухлого выслал. все не договаривают
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Иван Иванов
Я так понимаю, всех кроме Де Хеа, если и зовут в Саудовскую Аравию, то предлагают зарплату примерно, как и местным футболистом, поэтому они и сидят без клуба...
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Sergey Kuznetsov
дичайшим образом извиняюсь за свое невежество, но ЛФА это что? Левый Фланговый Атакующий?
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