27 комментариев

Трансферное окно в Саудовской Аравии закрылось – теперь топ-клубы до зимы могут не переживать, что их главную звезду переманят десятикратным увеличением зарплаты.

Несмотря на появление нового прибыльного направления для игроков, прошедших пик, на рынке свободных агентов все еще достаточно футболистов. Ниже – 16 самых известных. На графиках указан возраст, позиция и последний клуб каждого футболиста.

• Кажется, Давид Де Хеа создал уникальный прецедент – еще никогда обладатель «Золотой перчатки» не начинал сезон без клуба. Испанец фигурировал в списках возможных сменщиков Куртуа в «Реале» и Нойера в «Баварии», но Анчелотти и Тухель синхронно заблокировали возможный приход Давида. • «Постепенно настало время наслаждаться жизнью вместе с семьей и друзьями, потягивая пиво», – так выглядят ближайшие планы Эдена Азара. Бельгиец не объявлял о завершении карьеры, а по информации Daily Mail им интересовались клубы АПЛ (правда, переживали насчет физической формы). Сам Азар отклонил предложение «Интер Майами» Дэвида Бекхэма и все чаще задумывается об уходе из футбола, хотя близкие отговаривают игрока от такого решения.

• Папу Гомес в декабре стал чемпионом мира (правда, начав турнир в старте, быстро уселся в запас), при этом проведя, возможно, худший сезон в клубной карьере. Аргентинец не вписывался в планы ни одного из тренеров «Севильи» и оказался не нужен клубу. 1 сентября с ним расторгли контракт.

Папу Гомес был звездой «Аталанты», но теперь не нужен «Севилье». Почему так?

• Джесси Лингарда в начале августа связывали с ЦСКА, но слухи прожили всего неделю. На финише трансферного окна футболист мог перейти в «Вест Хэм» (где провел один из лучших отрезков карьеры), но в итоге клуб отказался от подписания.

• Нико Шульц покинул «Боруссию» в июле – клуб расторг с ним контракт и выплатил 2,5 млн евро компенсации. Шульц не играл в официальных матчах с того момента, как в августе 2022-го его обвинили в домашнем насилии. Бывшая девушка игрока утверждала, что он пинал ее в живот за две недели до родов.

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• В июле Раджу Наингголана связывали с переходами в «Спартак» и «Динамо». • Последняя футбольная активность Джерома Боатенга – выставочный матч-реванш финала ЛЧ-2012/13. Боатенг и «Бавария» повторили результат 10-летней давности и обыграли «Боруссию» со счетом 2:1.

• Летом Алан Дзагоев тренировался с ЦСКА для поддержания формы, но в клубе даже не обсуждали возможность возвращения полузащитника. 7 сентября появилась информация, что Дзагоев может перейти в греческую «Ламию» к Зорану Тошичу.

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Фото: Oscar J. Barroso/Global Look Press