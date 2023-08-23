Буря в стакане
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У «Барсы» рекордное трансферное окно. Но есть нюанс

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Получилось скромно.

«Барселона» завершила летнее трансферное окно с 5 новыми игроками – пришли Ориоль Ромеу, Илкай Гюндоган, Иньиго Мартинес, Жоау Фелиш и Жоау Канселу. Причем уложились в 3,4 млн евро – рекордная скромная сумма для «Барсы» и еще один штрих в портрет эпохи рычагов.

• Всего раз в XXI веке «Барса» тратила летом меньше: в сезоне-2006/06 клуб ограничился трансферами Марка ван Боммела и Сантьяго Эскерро. Оба пришли бесплатно. Правда, тем же летом в основу перевели Лионеля Месси. За последние 10 лет «Барселона» 7 раз тратила на летние трансферы больше 100 млн евро.

• Несмотря на скромные траты, клуб здорово поработал с трансферами на выход и заработал 105,4 млн евро. Это лучший баланс клуба за 10 лет.  Лето-2019 – рекордное для «Барсы» по тратам. Кого тогда купили?

•‎ Правда, и продали в то лето на 152 миллиона: ушли Малком, Яспер Силлессен, Андре Гомеш и другие. 

•‎ В 2023-м в команде остались только Педри и Френки. В июле «Атлетико» выкупил Гризманна за 20 млн евро. За «Барсу» Антуан не играл с лета 2022-го – последние два года француз провел в аренде у Симеоне.

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Таблица трансферов Ла Лиги: «Барса» подписала Феликса с Канселу, Фати и Гарсия в арендах, «Реал» продал Одриосолу, Гринвуд залетел в «Хетафе»

Фото: East News/PAU BARRENA/AFP/East News

59 комментариев

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Inside 88 LW
Определенно лучшее трансферное окно. С таким финансовым положением клуба - закрыты все проблемные позиции! Браво!
+123
-1
+122
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Rachid
Лапорта правильно работает - сильный президент Барселоны!!
+72
-2
+70
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Вячеслав Новиков
Замечательно поработали, очень хорошие приобретения и продажи для оздоровления клуба очень нужны
+52
-1
+51
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ЧИКО
Трансферное окно провели великолепно! Представляю состояние Тебаса, который по этапно вынужден был принимать и одобрять, как сейчас модно называть, «Ричаги» Лапорты. Главное, что эти люди, которые пришли в команду, оправдали этот труд и принесли пользу. Сейчас у всех своя задача. Чави должен сплотить команду и работать на победу, а Лапорта будет спокойно исправлять фин. положение клуба. Хорошая работа, Браво!!!
+18
-2
+16
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Алексей Куликов
Ответ Евсей Пролеткин
Неплохо сработали, если все заиграют, как хочет Хави. можем взять лигу Чемпионов
Для начала хотя бы вспомнить, как в плей-офф выходить.
+15
-2
+13
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Александр Опёнышев
Люди в комментариях хвалят гений Лапорты и эти же люди его обсирали до недавнего времени
классика
+11
-1
+10
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vzi
Ответ Rachid
Лапорта правильно работает - сильный президент Барселоны!!
Жоан Лапорта молодец!
Политик, лидер и борец!
+9
-1
+8
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Bigbadaboom
А нам говорят,что Педри воспитанник Барсы, а они его почти за 20 покупали.
+13
-6
+7
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almatbarsa
Ответ Bigbadaboom
А нам говорят,что Педри воспитанник Барсы, а они его почти за 20 покупали.
За 5 плюс бонусы подписывали вроде, с учетом бонусов скорее всего уже получили около 20. А воспитанником он считается официально так как провел 3 года в клубе когда ему было 17-20 лет, то есть по правилам уефа он будет считаться воспитанником
+7
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+7
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messi_leo
Ответ бенедикт
В целом таки неплохое трансферное окно, но нюанс в том, что проблемные позиции закрывали не игроками, числящимися среди лучших на своих позициях, а довольно возрастными свободными агентами. Сиюминутно это может принести пользу, но не на долго. В результате в составе Барселоны из тех, кого можно назвать среди лучших на позиции только Тер Стеген, ну и с натягом может Кунде и Араухо... Движение, конечно, есть, но темп слишком уж низкий...
Араухо и Кунде среди топов без натяжек, Кристенсен - отличный защитник. Бальде в последних матчах допускал ошибки, но в целом он уже около-топ, Жоау Канселу - топ здесь и сейчас, ушел из МС только из-за конфликта с Пепом, Гюндоган - топ, Педри - топ, Де Йонг - топ, Гави - около-топ. Основная проблема в Барсе в том, что отличных или топововых игроков не хватает на всех проблемных позициях. Защита теперь полностью укомплектована - отличными или топовыми игроками, полузащита почти укомплектована такими игроками - узкое место - это опорник, несмотря на то, что Ромеу - хороший игрок, но он не отличный и не топ - просто добротный за копейки. Нападение - вот проблемы. У нас кроме Левандовского там нет топов или отличных игроков, да и сам Лева сильно сдал. Есть игроки, которые могли бы вырасти в кого-то, например, Ламин Ямаль, но он сырой пока и сильно молод - нужно время, Торрес - наконец начал забивать, но возможно, ему надо больше времени, Роке - пока не у нас и вопрос как адаптируется еще, Рафинья - хорош в движении, но забивает мало, ключевых пасов маловато тоже, не на топ-уровне, ну и темная лошадка в том смысле как заиграет, реанимирует ли карьеру - Феликс. По факту в нападении сейчас просто близко 0, не зря у нас много голов от полузащитников. Нападение сейчас сильно далеко от любой топ-команды. У нас нет Месси и в мире в принципе никого такого и близко нет. Нет даже рядом игроков с уровнем Суареса, Неймара, Вильи, Это’О, Рональдиньо. Сравнить с тем же Реалом - Винисиус - топ и много забивает или пасует, Беллингем - однозначный топ, Родриго - уже хороший уровень. У нас же пустота в атаке. Возможно, вырастет быстро Ламин, перезагрузится Феликс, приедет и быстро адаптируется Роке, Торрес наконец стабильно будет забивать. Вот тогда на что-то можно претендовать.
+6
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Алекс Самойлов
Ответ Никита Куломзин
Илкай и Канселу 💯 топ усиление. Надеюсь и Лёва наколотит в этом сезоне мячей 40
и 5 не забьет
+3
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FNT
Ответ Александр Опёнышев
Люди в комментариях хвалят гений Лапорты и эти же люди его обсирали до недавнего времени классика
Мне вообще это напоминает какое-то нашествие ботов. Однозначно удачная операция одна - подписание Гюндогана (да и то он уже все-таки едет с ярмарки, как Левандовски год назад). Все остальное или середняки, или хороший игрок со странным флером (Канселу), или не слишком оправдывающий надежды талант (Феликс).

Играет команда так себе, результаты неплохие, но не поражающие воображение, а в комментах же чуть ли не победы в ЛЧ ждут. Реально похоже на наплыв ботов вроде истории с кадыком.
+9
-6
+3
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Ilia Maksiokov
Ответ Евсей Пролеткин
Неплохо сработали, если все заиграют, как хочет Хави. можем взять лигу Чемпионов
да ну нет....
Ла лигу возьмут..
+3
0
+3
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Bob Ganiev
Ответ Александр Опёнышев
Люди в комментариях хвалят гений Лапорты и эти же люди его обсирали до недавнего времени классика
Есть разные. Напимер такие как я, которые придерживаются мнения, что Месси не место в команде Хави.
+8
-5
+3
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Golfimbyl
По названию статьи сразу на ум анекдот приходит !!
Знает кто ? Василий Иванович, Петька и нюанс
+3
-1
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граф Якунин
Трансферное окно 2006/2006.
Вообще бы темами на наличие ошибок проверять
+3
-1
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Михаил Сергеевич
Ответ Bob Ganiev
Есть разные. Напимер такие как я, которые придерживаются мнения, что Месси не место в команде Хави.
Месси место в любой команде мира, писать противное - не уважать футбол. Другое дело, что не каждый матч, не всегда в основе и часто по счету, потому что ему уже не 23. А пользу он принести может и сегодня.
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Независимый эксперт
В данной ситуации состав позволяет бороться за титулы в Испании, а в ЛЧ основная цель продвинуться как можно дальше. Конечно, по составу команда не среди лидеров. Но таковы теперь финансовые дела клуба.
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Vladimir Vladimirov
Ответ messi_leo
Араухо и Кунде среди топов без натяжек, Кристенсен - отличный защитник. Бальде в последних матчах допускал ошибки, но в целом он уже около-топ, Жоау Канселу - топ здесь и сейчас, ушел из МС только из-за конфликта с Пепом, Гюндоган - топ, Педри - топ, Де Йонг - топ, Гави - около-топ. Основная проблема в Барсе в том, что отличных или топововых игроков не хватает на всех проблемных позициях. Защита теперь полностью укомплектована - отличными или топовыми игроками, полузащита почти укомплектована такими игроками - узкое место - это опорник, несмотря на то, что Ромеу - хороший игрок, но он не отличный и не топ - просто добротный за копейки. Нападение - вот проблемы. У нас кроме Левандовского там нет топов или отличных игроков, да и сам Лева сильно сдал. Есть игроки, которые могли бы вырасти в кого-то, например, Ламин Ямаль, но он сырой пока и сильно молод - нужно время, Торрес - наконец начал забивать, но возможно, ему надо больше времени, Роке - пока не у нас и вопрос как адаптируется еще, Рафинья - хорош в движении, но забивает мало, ключевых пасов маловато тоже, не на топ-уровне, ну и темная лошадка в том смысле как заиграет, реанимирует ли карьеру - Феликс. По факту в нападении сейчас просто близко 0, не зря у нас много голов от полузащитников. Нападение сейчас сильно далеко от любой топ-команды. У нас нет Месси и в мире в принципе никого такого и близко нет. Нет даже рядом игроков с уровнем Суареса, Неймара, Вильи, Это’О, Рональдиньо. Сравнить с тем же Реалом - Винисиус - топ и много забивает или пасует, Беллингем - однозначный топ, Родриго - уже хороший уровень. У нас же пустота в атаке. Возможно, вырастет быстро Ламин, перезагрузится Феликс, приедет и быстро адаптируется Роке, Торрес наконец стабильно будет забивать. Вот тогда на что-то можно претендовать.
Кто топ, а кто не топ можно спорить местами, но в целом очень трезвый комментарий
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Алексей Куликов
Ответ бенедикт
В целом таки неплохое трансферное окно, но нюанс в том, что проблемные позиции закрывали не игроками, числящимися среди лучших на своих позициях, а довольно возрастными свободными агентами. Сиюминутно это может принести пользу, но не на долго. В результате в составе Барселоны из тех, кого можно назвать среди лучших на позиции только Тер Стеген, ну и с натягом может Кунде и Араухо... Движение, конечно, есть, но темп слишком уж низкий...
за топ игроков надо платить 60-100 млн, брали того, кто может принести пользу за недорого.
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Vinnipukh Vinni
Ответ Bigbadaboom
А нам говорят,что Педри воспитанник Барсы, а они его почти за 20 покупали.
Кто и когда это говорил?
С самого начала известно, что его купили у Лас-Пальмаса, никакой тайны в этом нет.
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Ilia Maksiokov
Ответ Vlad
Ла Лигу в этом сезоне могут взять сливки, если Беллингем постарается, хотя Боруссии он не смог помочь взять Бундеслигу.
мне кажется Барселона больше мотивированна на игры против слабых испанских команд,а их очень много.
В общем всё как в прошлом году.
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бенедикт
Ответ Алексей Куликов
за топ игроков надо платить 60-100 млн, брали того, кто может принести пользу за недорого.
... понимаю, как и то, по какой причине это происходит, равно как и понимаю какое должно быть стечение обстоятельств, чтобы достичь серьёзного успеха... но не привыкать, я всё это проходил после дрим- тим Кройфа, когда сначала была небольшая отдушина в виде Бобби Робсона, а затем чёрная полоса, затянувшаяся на много лет...
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бенедикт
В целом таки неплохое трансферное окно, но нюанс в том, что проблемные позиции закрывали не игроками, числящимися среди лучших на своих позициях, а довольно возрастными свободными агентами. Сиюминутно это может принести пользу, но не на долго.
В результате в составе Барселоны из тех, кого можно назвать среди лучших на позиции только Тер Стеген, ну и с натягом может Кунде и Араухо...
Движение, конечно, есть, но темп слишком уж низкий...
+3
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Евсей Пролеткин
Неплохо сработали, если все заиграют, как хочет Хави. можем взять лигу Чемпионов
+4
-3
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