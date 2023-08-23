59 комментариев

Получилось скромно.

«Барселона» завершила летнее трансферное окно с 5 новыми игроками – пришли Ориоль Ромеу, Илкай Гюндоган, Иньиго Мартинес, Жоау Фелиш и Жоау Канселу. Причем уложились в 3,4 млн евро – рекордная скромная сумма для «Барсы» и еще один штрих в портрет эпохи рычагов.

• Всего раз в XXI веке «Барса» тратила летом меньше: в сезоне-2006/06 клуб ограничился трансферами Марка ван Боммела и Сантьяго Эскерро. Оба пришли бесплатно. Правда, тем же летом в основу перевели Лионеля Месси. За последние 10 лет «Барселона» 7 раз тратила на летние трансферы больше 100 млн евро.

• Несмотря на скромные траты, клуб здорово поработал с трансферами на выход и заработал 105,4 млн евро. Это лучший баланс клуба за 10 лет. Лето-2019 – рекордное для «Барсы» по тратам. Кого тогда купили?

•‎ Правда, и продали в то лето на 152 миллиона: ушли Малком, Яспер Силлессен, Андре Гомеш и другие.

•‎ В 2023-м в команде остались только Педри и Френки. В июле «Атлетико» выкупил Гризманна за 20 млн евро. За «Барсу» Антуан не играл с лета 2022-го – последние два года француз провел в аренде у Симеоне.

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Фото: East News/PAU BARRENA/AFP/East News