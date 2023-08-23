59 комментариев

У «Барсы» рекордное трансферное окно. Но есть нюанс
Получилось скромно.
«Барселона» завершила летнее трансферное окно с 5 новыми игроками – пришли Ориоль Ромеу, Илкай Гюндоган, Иньиго Мартинес, Жоау Фелиш и Жоау Канселу. Причем уложились в 3,4 млн евро – рекордная скромная сумма для «Барсы» и еще один штрих в портрет эпохи рычагов.
• Всего раз в XXI веке «Барса» тратила летом меньше: в сезоне-2006/06 клуб ограничился трансферами Марка ван Боммела и Сантьяго Эскерро. Оба пришли бесплатно. Правда, тем же летом в основу перевели Лионеля Месси. За последние 10 лет «Барселона» 7 раз тратила на летние трансферы больше 100 млн евро.
• Несмотря на скромные траты, клуб здорово поработал с трансферами на выход и заработал 105,4 млн евро. Это лучший баланс клуба за 10 лет. Лето-2019 – рекордное для «Барсы» по тратам. Кого тогда купили?
• Правда, и продали в то лето на 152 миллиона: ушли Малком, Яспер Силлессен, Андре Гомеш и другие.
• В 2023-м в команде остались только Педри и Френки. В июле «Атлетико» выкупил Гризманна за 20 млн евро. За «Барсу» Антуан не играл с лета 2022-го – последние два года француз провел в аренде у Симеоне.
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Таблица трансферов Ла Лиги: «Барса» подписала Феликса с Канселу, Фати и Гарсия в арендах, «Реал» продал Одриосолу, Гринвуд залетел в «Хетафе»
Фото: East News/PAU BARRENA/AFP/East News
классика
Политик, лидер и борец!
Играет команда так себе, результаты неплохие, но не поражающие воображение, а в комментах же чуть ли не победы в ЛЧ ждут. Реально похоже на наплыв ботов вроде истории с кадыком.
Ла лигу возьмут..
Знает кто ? Василий Иванович, Петька и нюанс
Вообще бы темами на наличие ошибок проверять
С самого начала известно, что его купили у Лас-Пальмаса, никакой тайны в этом нет.
В общем всё как в прошлом году.
В результате в составе Барселоны из тех, кого можно назвать среди лучших на позиции только Тер Стеген, ну и с натягом может Кунде и Араухо...
Движение, конечно, есть, но темп слишком уж низкий...