Буря в стакане
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Онана – в топ-4 трансферов вратарей в истории. Но с учетом инфляции не все так просто

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За киперов почти никогда не платят больше 50 млн.

«Манчестер Юнайтед» наконец купил вратаря под систему Тен Хага – за 52,5 млн евро из «Интера» приехал Андре Онана.

Так много за киперов платить не принято.

• По распределению понятно, за игроков каких амплуа платят традиционно много: 54 форварда, 30 полузащитников и 22 защитника. И всего 4 вратаря.

Хотя Юрген Клопп еще в 2018-м призывал переосмыслить важность голкиперов: «Наш клуб нуждался в покупке Алиссона. Мы не в состоянии влиять на трансферную цену. Это ведь рынок. Цена на Алиссона лишь доказывает важность голкиперов в нынешнее время».

Онана сразу влетел на третье место в списке самых дорогих вратарей в истории АПЛ. Кепа лидирует с гигантским отрывом.

• Искать Онана в общем топе трнасферов АПЛ бессмысленно – не влез даже в топ-50.

А вот позиция Андре среди трансферов вратарей во всех лигах. Здесь его подвинул еще вечный Джанлуиджи Буффон.

Но сравнивать ценники Онана и Буффона некорректно без учета инфляции: 52 миллиона в 2001 году и 2023-м – совершенно разные суммы.

Про инфляцию подробно рассказывали вот тут, например. А вот как выглядел бы этот топ с поправкой на инфляцию.

• 6 покупок в топ-10 оформили итальянские клубы. В конце 1990-х и начале 2000-х команды из Серии А платили большие суммы.

•‎ Вы тоже видите двух Себастьянов Фреев? Еще одно доказательство мощи Серии А на стыке веков: сначала за француза заплатил «Интер», затем «Парма».

Тащит лучше Де Хеа, играет ногами как полевой и называет себя полковником – вот зачем Онана Тен Хагу

15 самых дорогих трансферов в истории с учетом инфляции. Так Неймар не первый, хотя в списке дважды

Фото: Gettyimages.ru; Maurizio Borsari/AFLO/Global Look Press

6 комментариев

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граф Якунин
Опять это тупое объяснение инфляции.
21 в 03/04 больше чем чем 26,5 в 01/02
Классика
+13
-2
+11
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Evincive
В конце 1988 года переход Рината Дасаева из московского «Спартака» в испанскую «Севилью» стал рекордным на тот момент трансфером среди вратарей. Андалузцы заплатили за лучшего вратаря мира-88 два миллиона долларов.
+3
0
+3
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Bunyod Turgunov
Ответ граф Якунин
Опять это тупое объяснение инфляции. 21 в 03/04 больше чем чем 26,5 в 01/02 Классика
Так показали и в трансферах Мбаппе и Неймара. Неймару добавили 4 миллиона евро а к Мбаппе 40 с чем-то. Хотя трансфер Мбаппе оформили на год позже
+3
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Xusan Abdulhamid
нифиговые 30% роста цен за 5 лет у Купи
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Женя Гостев
Ответ Bunyod Turgunov
Так показали и в трансферах Мбаппе и Неймара. Неймару добавили 4 миллиона евро а к Мбаппе 40 с чем-то. Хотя трансфер Мбаппе оформили на год позже
А потому что это не инфляция, а маняфантазия.
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