Онана – в топ-4 трансферов вратарей в истории. Но с учетом инфляции не все так просто
За киперов почти никогда не платят больше 50 млн.
«Манчестер Юнайтед» наконец купил вратаря под систему Тен Хага – за 52,5 млн евро из «Интера» приехал Андре Онана.
Так много за киперов платить не принято.
• По распределению понятно, за игроков каких амплуа платят традиционно много: 54 форварда, 30 полузащитников и 22 защитника. И всего 4 вратаря.
Хотя Юрген Клопп еще в 2018-м призывал переосмыслить важность голкиперов: «Наш клуб нуждался в покупке Алиссона. Мы не в состоянии влиять на трансферную цену. Это ведь рынок. Цена на Алиссона лишь доказывает важность голкиперов в нынешнее время».
Онана сразу влетел на третье место в списке самых дорогих вратарей в истории АПЛ. Кепа лидирует с гигантским отрывом.
• Искать Онана в общем топе трнасферов АПЛ бессмысленно – не влез даже в топ-50.
А вот позиция Андре среди трансферов вратарей во всех лигах. Здесь его подвинул еще вечный Джанлуиджи Буффон.
Но сравнивать ценники Онана и Буффона некорректно без учета инфляции: 52 миллиона в 2001 году и 2023-м – совершенно разные суммы.
Про инфляцию подробно рассказывали вот тут, например. А вот как выглядел бы этот топ с поправкой на инфляцию.
• 6 покупок в топ-10 оформили итальянские клубы. В конце 1990-х и начале 2000-х команды из Серии А платили большие суммы.
• Вы тоже видите двух Себастьянов Фреев? Еще одно доказательство мощи Серии А на стыке веков: сначала за француза заплатил «Интер», затем «Парма».
Тащит лучше Де Хеа, играет ногами как полевой и называет себя полковником – вот зачем Онана Тен Хагу
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Фото: Gettyimages.ru; Maurizio Borsari/AFLO/Global Look Press
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