За киперов почти никогда не платят больше 50 млн.

«Манчестер Юнайтед» наконец купил вратаря под систему Тен Хага – за 52,5 млн евро из «Интера» приехал Андре Онана.

Так много за киперов платить не принято.

• По распределению понятно, за игроков каких амплуа платят традиционно много: 54 форварда, 30 полузащитников и 22 защитника. И всего 4 вратаря.

Хотя Юрген Клопп еще в 2018-м призывал переосмыслить важность голкиперов: «Наш клуб нуждался в покупке Алиссона. Мы не в состоянии влиять на трансферную цену. Это ведь рынок. Цена на Алиссона лишь доказывает важность голкиперов в нынешнее время ».

Онана сразу влетел на третье место в списке самых дорогих вратарей в истории АПЛ. Кепа лидирует с гигантским отрывом.

• Искать Онана в общем топе трнасферов АПЛ бессмысленно – не влез даже в топ-50.

А вот позиция Андре среди трансферов вратарей во всех лигах. Здесь его подвинул еще вечный Джанлуиджи Буффон.

Но сравнивать ценники Онана и Буффона некорректно без учета инфляции: 52 миллиона в 2001 году и 2023-м – совершенно разные суммы.

Про инфляцию подробно рассказывали вот тут, например. А вот как выглядел бы этот топ с поправкой на инфляцию.

• 6 покупок в топ-10 оформили итальянские клубы. В конце 1990-х и начале 2000-х команды из Серии А платили большие суммы.

•‎ Вы тоже видите двух Себастьянов Фреев? Еще одно доказательство мощи Серии А на стыке веков: сначала за француза заплатил «Интер», затем «Парма».

Фото: Gettyimages.ru; Maurizio Borsari/AFLO/Global Look Press