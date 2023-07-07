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Последний чемпионский «Ман Юнайтед». Где они сейчас?

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В конце сезона-2012/13 «Манчестер Юнайтед» попрощался с легендой: сэр Алекс Фергюсон покинул пост главного тренера спустя 27 лет. Этот пост – часть сериала, который зафиксирует 10 лет «МЮ» после Фергюсона – и величие самого сэра Алекса.

Шотландец закончил красиво: взял чемпионство − 13-е в АПЛ и 20-е суммарно для клуба. После этого были 5 разных тренеров (не считая и.о.) и 0 чемпионств. 

От победного состава-2012/13 через 10 лет остался только Давид Де Хеа – да и то без контракта: старый закончился 30 июня, клуб тянет с переговорами по новому.

Фердинанд сказал, что сейчас стоил бы €200 миллионов – с учетом инфляции. Проверяем

Другие тексты сериала:

«Три года оправданий – и все еще дерьмо. Пока, Ферги». В 1989-м фаны «МЮ» жаждали отставки Фергюсона

«В команде я был прокурором, судьей и палачом». Алекс Фергюсон как менеджер, мотиватор и психолог

Провал Мойеса в «МЮ»: куча антирекордов и вера Фергюсона, бунт игроков из-за картошки фри

23 комментария

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Rad0
Только сейчас понимаешь, что пол состава - чистый неликвид, тем ценнее то чемпионство.
пысы. ну и свинью же САФ подложил Мойесу)
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Moe Joe
САФ выжал максимум из того состава.
большая часть матчей вытащили благодаря бешанным камбекам.
Связка Ван Перси - Руни была потрясающей. Ну и Чичарито блестал, когда выходил на замену.
Кстати, рад за Де Хеа, удалось таки взять одно чемпионство. Кто ж знал, что МЮ после 2013 года не возьмёт ни одного чемпионства.
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tfs
САФ в 71 год уже был легендой)
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vanrock
Ничего удивительного. Еще в том сезоне смотрел все матчи и понимал что побеждают вопреки
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zukarello
У МЮ , как и у Бенфики начинается " проклятье Фергюссона#
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Beka Orozobekov
Первое и последнее чемпионство Давида де Хеа
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Dzmitry Lavysh
Андерсон был самым странным персонажем той команды..А За пределами поля вон какой весельчак
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luu
А где Ховард Уэбб?
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MatZo
Воистину Великий тренер САФ был! С такими дровишками взять АПЛ это просто уму непостижимо!
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рашпиль
КАррик. Нет никакого КЭррика, хватит уже внедрять деревенские правила.
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Фан Рубина
С тех пор вернулись к привычной роли середняка.
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#SharkTeam
С первым юбилеем что ли
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maxdux81
Рафаэл был не плох в том сезоне, а так конечно, треть состава-пенсионеры, треть-топы, и треть, которые в нынешних реалиях играли бы максимум за Норвич или Саут)
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Rad0
Ответ Moe Joe
САФ выжал максимум из того состава. большая часть матчей вытащили благодаря бешанным камбекам. Связка Ван Перси - Руни была потрясающей. Ну и Чичарито блестал, когда выходил на замену. Кстати, рад за Де Хеа, удалось таки взять одно чемпионство. Кто ж знал, что МЮ после 2013 года не возьмёт ни одного чемпионства.
Если честно, я ожидал тогда, что в ближайшие пару лет на чемпионство можно не надеяться, но никак не рассчитывал, что засуха затянется на ДЕСЯТЬ, мать его, лет
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