23 комментария

Последний чемпионский «Ман Юнайтед». Где они сейчас?
В конце сезона-2012/13 «Манчестер Юнайтед» попрощался с легендой: сэр Алекс Фергюсон покинул пост главного тренера спустя 27 лет. Этот пост – часть сериала, который зафиксирует 10 лет «МЮ» после Фергюсона – и величие самого сэра Алекса.
Шотландец закончил красиво: взял чемпионство − 13-е в АПЛ и 20-е суммарно для клуба. После этого были 5 разных тренеров (не считая и.о.) и 0 чемпионств.
От победного состава-2012/13 через 10 лет остался только Давид Де Хеа – да и то без контракта: старый закончился 30 июня, клуб тянет с переговорами по новому.
Фердинанд сказал, что сейчас стоил бы €200 миллионов – с учетом инфляции. Проверяем
Другие тексты сериала:
пысы. ну и свинью же САФ подложил Мойесу)
большая часть матчей вытащили благодаря бешанным камбекам.
Связка Ван Перси - Руни была потрясающей. Ну и Чичарито блестал, когда выходил на замену.
Кстати, рад за Де Хеа, удалось таки взять одно чемпионство. Кто ж знал, что МЮ после 2013 года не возьмёт ни одного чемпионства.