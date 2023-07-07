23 комментария

В конце сезона-2012/13 «Манчестер Юнайтед» попрощался с легендой: сэр Алекс Фергюсон покинул пост главного тренера спустя 27 лет. Этот пост – часть сериала, который зафиксирует 10 лет «МЮ» после Фергюсона – и величие самого сэра Алекса.

Шотландец закончил красиво: взял чемпионство − 13-е в АПЛ и 20-е суммарно для клуба. После этого были 5 разных тренеров (не считая и.о.) и 0 чемпионств.

От победного состава-2012/13 через 10 лет остался только Давид Де Хеа – да и то без контракта: старый закончился 30 июня, клуб тянет с переговорами по новому.

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