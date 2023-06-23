26 комментариев

Больше 20 тренеров с именем без работы: от Зидана до Лэмпарда
Виллаш-Боаш так уже 2 года.
Мы уже рассказывали про свободных агентов лета-2023. Но без работы сидят и тренеры: победители Лиги чемпионов, Серии А и АПЛ.
• Андре Виллаш-Боаш не работает с февраля 2021 года, хотя периодически всплывает в списке кандидатов. Последней такой вакансией была сборная Бельгии в январе – в итоге назначили Тедеско.
• Зидан отклонил предложение «Аль-Насра» на 150 млн евро за 2 года. Он хочет работать в клубе из топ-5 лиг.
• Йоахим Лев хочет стать тренером сборной Бразилии. Но пока дальше его желания дело не пошло.
• Про Сульшера вменяемых слухов нет: «Лестер» и «Брюгге» нашли тренеров.
• Рафаэль Бенитес возвращается в Испанию: очень близок к подписанию контракта с «Сельтой».
• Луис Энрике – почти тренер «ПСЖ».
• Тите станет частью тренерской рокировки: идет в «Фенербахче» на место Жезуша, который пойдет в Саудовскую Аравию.
• Марсело Гальярдо мог стать следующим бывшим тренером «Марселя», но не договорились. Но аргентинец хочет в Европу.
• Фавр пока отдыхает.
• Гаттузо и Пирло – кандидаты на место в «Болонье». Но это только если уйдет Мотта.
• У Конте и Тудора схожая схема: если Аллегри уйдет, «Ювентус» придет за кем-то из них.
• Нагельсманн после увольнения из «Баварии» успел отказать 2 клубам: «Тоттенхэму» и «ПСЖ». А еще был интерес «Челси».
• У Виейра были предложения от 3 клубов АПЛ после отставки из «Кристал Пэлас». Он может вернуться к тренерской работе летом.
• А в «Кристал Пэлас» может прийти Грэм Поттер (хотя там почти наверняка останется Рой Ходжсон).
• Случай Ван Нистелроя – нетипичный: Руд ушел из ПСВ, хотя взял Кубок и Суперкубок Нидерландов. Дело в «нехватке поддержки».
• Лэмпард подхватил «Челси» на конец сезона, а летом рассмотрит варианты. Пока без конкретики.
• По Клеману тоже пока никаких новостей.
• Спаллетти взял перерыв на год.
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Зидан - это Ди Маттео, умноженный на три. И он сам это прекрасно понимает.
Забавно, что Стивена Джеррарда при этом по каким-то причинам отсекли.
Я бы добавил в список как минимум Оливера Гласнера (брал Лигу Европы с "Айнтрахтом") и Джованни ван Бронкхорст (выводил в финал ЛЕ "Рейнджерс").