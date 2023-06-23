26 комментариев

Виллаш-Боаш так уже 2 года.

Мы уже рассказывали про свободных агентов лета-2023. Но без работы сидят и тренеры: победители Лиги чемпионов, Серии А и АПЛ.

•‎ Андре Виллаш-Боаш не работает с февраля 2021 года, хотя периодически всплывает в списке кандидатов. Последней такой вакансией была сборная Бельгии в январе – в итоге назначили Тедеско.

•‎ Зидан отклонил предложение «Аль-Насра» на 150 млн евро за 2 года. Он хочет работать в клубе из топ-5 лиг.

• Йоахим Лев хочет стать тренером сборной Бразилии. Но пока дальше его желания дело не пошло.

• Про Сульшера вменяемых слухов нет: «Лестер» и «Брюгге» нашли тренеров.

• Рафаэль Бенитес возвращается в Испанию: очень близок к подписанию контракта с «Сельтой».

• Луис Энрике – почти тренер «ПСЖ».

• Тите станет частью тренерской рокировки: идет в «Фенербахче» на место Жезуша, который пойдет в Саудовскую Аравию.

• Марсело Гальярдо‎ мог стать следующим бывшим тренером «Марселя», но не договорились. Но аргентинец хочет в Европу.

•‎ Фавр пока отдыхает.

•‎ Гаттузо и Пирло – кандидаты на место в «Болонье». Но это только если уйдет Мотта.

•‎ У Конте и Тудора схожая схема: если Аллегри уйдет, «Ювентус» придет за кем-то из них.

•‎ Нагельсманн после увольнения из «Баварии» успел отказать 2 клубам: «Тоттенхэму» и «ПСЖ». А еще был интерес «Челси».

•‎ У Виейра были предложения от 3 клубов АПЛ после отставки из «Кристал Пэлас». Он может вернуться к тренерской работе летом.

• А в «Кристал Пэлас» может прийти Грэм Поттер (хотя там почти наверняка останется Рой Ходжсон).

• Случай Ван Нистелроя – нетипичный: Руд ушел из ПСВ, хотя взял Кубок и Суперкубок Нидерландов. Дело в «нехватке поддержки».

•‎ Лэмпард подхватил «Челси» на конец сезона, а летом рассмотрит варианты. Пока без конкретики.

•‎ По Клеману тоже пока никаких новостей.

•‎ Спаллетти взял перерыв на год.‎

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