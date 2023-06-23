26 комментариев

Буря в стакане
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Больше 20 тренеров с именем без работы: от Зидана до Лэмпарда

Профсоюз футболистов и тренеров
Андре Виллаш-Боаш Андре Виллаш-Боаш
Фрэнк Лэмпард Фрэнк Лэмпард
Зинедин Зидан Зинедин Зидан
Тите Тите
Грэм Поттер Грэм Поттер
Юлиан Нагельсманн Юлиан Нагельсманн
Патрик Виейра Патрик Виейра
Йоахим Лев Йоахим Лев
Оле-Гуннар Сульшер Оле-Гуннар Сульшер
Антонио Конте Антонио Конте
Дженнаро Гаттузо Дженнаро Гаттузо
Марсело Гальярдо Марсело Гальярдо
Андреа Пирло Андреа Пирло
Игор Тудор Игор Тудор
Филипп Клеман
Люсьен Фавр Люсьен Фавр
Руд ван Нистелрой Руд ван Нистелрой
Луис Энрике Луис Энрике
Рафаэль Бенитес Рафаэль Бенитес
Жорже Жезуш Жорже Жезуш
Лучано Спаллетти Лучано Спаллетти
Футбол Футбол

Виллаш-Боаш так уже 2 года.

Мы уже рассказывали про свободных агентов лета-2023. Но без работы сидят и тренеры: победители Лиги чемпионов, Серии А и АПЛ.

•‎ Андре Виллаш-Боаш не работает с февраля 2021 года, хотя периодически всплывает в списке кандидатов. Последней такой вакансией была сборная Бельгии в январе – в итоге назначили Тедеско.

•‎ Зидан отклонил предложение «Аль-Насра» на 150 млн евро за 2 года. Он хочет работать в клубе из топ-5 лиг.

• Йоахим Лев хочет стать тренером сборной Бразилии. Но пока дальше его желания дело не пошло.

• Про Сульшера вменяемых слухов нет: «Лестер» и «Брюгге» нашли тренеров. 

• Рафаэль Бенитес возвращается в Испанию: очень близок к подписанию контракта с «Сельтой». 

• Луис Энрике – почти тренер «ПСЖ». 

• Тите станет частью тренерской рокировки: идет в «Фенербахче» на место Жезуша, который пойдет в Саудовскую Аравию. 

• Марсело Гальярдо‎ мог стать следующим бывшим тренером «Марселя», но не договорились. Но аргентинец хочет в Европу. 

•‎ Фавр пока отдыхает. 

•‎ Гаттузо и Пирло – кандидаты на место в «Болонье». Но это только если уйдет Мотта. 

•‎ У Конте и Тудора схожая схема: если Аллегри уйдет, «Ювентус» придет за кем-то из них. 

•‎ Нагельсманн после увольнения из «Баварии» успел отказать 2 клубам: «Тоттенхэму» и «ПСЖ». А еще был интерес «Челси».

•‎ У Виейра были предложения от 3 клубов АПЛ после отставки из «Кристал Пэлас». Он может вернуться к тренерской работе летом.

• А в «Кристал Пэлас» может прийти Грэм Поттер (хотя там почти наверняка останется Рой Ходжсон).

• Случай Ван Нистелроя – нетипичный: Руд ушел из ПСВ, хотя взял Кубок и Суперкубок Нидерландов. Дело в «нехватке поддержки».

•‎ Лэмпард подхватил «Челси» на конец сезона, а летом рассмотрит варианты. Пока без конкретики. 

•‎ По Клеману тоже пока никаких новостей.

•‎ Спаллетти взял перерыв на год.‎

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26 комментариев

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Kanonir152
У Лэмпарда нет имени в тренерском цехе
+30
-2
+28
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D-eisler@yandex.ru
Скоро добавятся Талалаев и Юран, по инерции
+17
0
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Андрей Балабаев
От Зидана до Лэмпарда ехать и ехать, от Гаттузо до Конте лететь и лететь
+11
0
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Давай Так
Мостовой. Потенциально.
+5
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Нурлан Агзамов
Джеррард?
+5
0
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MUthebest
Ответ Kanonir152
У Лэмпарда нет имени в тренерском цехе
а как же рекорд АПЛ 10 поражений подряд?
+6
-1
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Манковский
Лэмпса ждёт третий приход в лондонский Эвертон.
+5
-2
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TravenS
С ума сойти, я-то думал, что такой толковый тренер, как Лэмпард, не должен оставаться без работы. Столько ещё клубов можно вывести на другой уровень)
+5
-3
+2
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Macumazahn
Ответ DolJun
ждем френки в голубом вагоне, гвардиола явно засиделся.
Пеп будет сидеть в Сити до талого. Пока там есть Беригистайн, там будет Гвардиола.
+1
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Rhett Butler
Ответ Нурлан Агзамов
Джеррард?
Вот тоже удивился, Лэмпард есть с Пирло и Гаттузо, СтивиДжи нет, хотя он куда больше достоин тут оказаться
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DolJun
ждем френки в голубом вагоне, гвардиола явно засиделся.
+1
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Руслан Узденов
Ответ Kanonir152
У Лэмпарда нет имени в тренерском цехе
Абсолютно верно. Лэмпард сейчас - это скорее гарант неудачи, чем положительный результат для более - менее серьёзного клуба. Ему нужно с самых низов подниматься.
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Alex Manola
Ответ Isshin88
Что здесь делают Сульшер, Лэмпард, Виейра, Пирло, ван Нистелрой, Гаттузо? Вроде о тренерах разговор?
Они уже все тренеры, и пробовали работать на топ уровне или рядом.
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Recreated
Ответ Zombieset
Пользуясь случаем и моментом. ЗиЗу, с Днем Рождения!
Он не читает спортс.ру, но я ему передам!
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theDemon
Ответ D-eisler@yandex.ru
Скоро добавятся Талалаев и Юран, по инерции
и Мостовой))
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Pb-SE
Задолбали уже со своим Зиданом, который якобы ждёт предложений от топ-клубов. Хотел бы тренировать- возглавил бы условный Ньюкасл или ПСЖ.
Зидан - это Ди Маттео, умноженный на три. И он сам это прекрасно понимает.
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Isshin88
Что здесь делают Сульшер, Лэмпард, Виейра, Пирло, ван Нистелрой, Гаттузо? Вроде о тренерах разговор?
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Макфлай
Гаттузо, Лэмпард, Пирло, Вьейра - это игроки с именем. Как тренеры, увы, достижений пока нет.
Забавно, что Стивена Джеррарда при этом по каким-то причинам отсекли.
Я бы добавил в список как минимум Оливера Гласнера (брал Лигу Европы с "Айнтрахтом") и Джованни ван Бронкхорст (выводил в финал ЛЕ "Рейнджерс").
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Сергей Орлов
Сульшер не тренер, Сульшер – сёмга.
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xion76
Лэмпард: Спасаю клубы от вылета!
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Zombieset
Пользуясь случаем и моментом. ЗиЗу, с Днем Рождения!
+2
-2
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Никита Самарин
Было бы интересно посмотреть в Европе (в хорошем проекте) на Гальярдо, который очень неплохо работал в Ривере.
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Margor
Сульшера в РПЛ
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