Буря в стакане
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Фирмино, Рамос и Бускетс. Из свободных агентов лета-2023 набирается топ-команда

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Забирайте.

Летом 2023-го заканчиваются контракты многих топ-футболистов. Это не значит, что все они точно уйдут: кто-то (как Де Врей) уже в процессе переподписания с нынешним клубом.

Мы выбрали несколько наиболее ярких вариантов для каждого амплуа.

Уточнение: здесь нет Шкриньяра, Канте, Геррейро и других игроков, которые договорились с новыми клубами и точно переходят.

Набирается неплохая команда – чемпионат Саудовской Аравии точно взяли бы.

Кого взяли бы в свой любимый клуб?

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Фото: globallookpress.com/Mutsu Kawamori/AFLO

41 комментарий

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Marakana
Для Барсы с этого списка пожелал бы Гондогана. Лидер и великолепный игрок
+23
-1
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ruslanceek
Почему мю не подпишет тюрама как свободного агента и прикроет позицию цф?!
+17
0
+17
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Король Королей
Ндика 32? Эх как время летит..должно быть щелчок Таноса забрал у него 9 лет
+12
0
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Сергей Вольфрам
Лунёв-то тут каким боком - настолько "топ"???
+7
0
+7
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СД18
Ответ Marakana
Для Барсы с этого списка пожелал бы Гондогана. Лидер и великолепный игрок
И Тюрам бы не помешал.
+6
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soulstickers
Ответ ruslanceek
Почему мю не подпишет тюрама как свободного агента и прикроет позицию цф?!
У Тен Хага особое представление о цф. Чего стоит великий бомбардир Ваут Вегхорст 🙈
+8
-3
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ManUtd.KZ
Ответ Никита Бородкин
Тюрам очень хороший игрок. Раз во Францию вызывается регулярно
с хорошими игроками будем за место лиги чемпионов бороться, за чемпионства нам нужный супер топовые игроки
+4
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+4
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Alexlagodny
Ответ Gio Vasadze
Реально новую команду можно собрать и бороться за высокие места в любой Лиге
За высокие места врядли, а в Саудовскую Аравию самый раз))
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Loegaire Bell
Правый так сказать "фланг" с Рамосом, Бельерином и Ди Марией -- это прямо сквозняк в плане обороны. Де Хеа тоже может помочь с привозами.

Реально лакомые трансферы - Ндика, Гюндоган, Тюрам и Камада. Ндика уже на 99% в Роме. Гюндоган всё никак не решит, остаться в Сити, или перейти в Барсу.

Альба и Бускетс - ещё могут попылить, но видимо, сами хотят уже покоя, и вероятно, мы их увидим в МЛС.
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ruslanceek
Ответ ManUtd.KZ
лучше за деньги купить топ форварда, чем бесплатно игрока уровня Тюрама
У нас бюджет не позволяет купить топ форварда,а этот молодой и перспективный
+1
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Дмитрий Илющенко
Ответ ruslanceek
Почему мю не подпишет тюрама как свободного агента и прикроет позицию цф?!
Та и Траоре не хуже Антони)
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Nacho13
Далер Кузяев??? 🤣🤣🤣
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Арсений Артамонов
Бускетс еще вчера в Интер Майами перешел
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Juve164
Тюрьма в Юве нужно, свободный агент к тому же
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Sergi Barjuan
Кузяев в Сити!
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Volchara1986
Всех в факел
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Богдан Агафонов
Ндика в Роме, Де Хеа точно не СА
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Steppenwolf
Половина из этих свободных агентов запросит зарплату 10 +.
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Александр Калашников
Ответ Alexlagodny
За высокие места врядли, а в Саудовскую Аравию самый раз))
Нужно собраться вместе и заявиться. И тренера свободного найти и усё. Название команды готово. Ал-Хурия (свобода)
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Артём Жиренбаев
Неожиданно было видеть супер вратаря Лунёва, да ещё и без работы!
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Wekil Halylow
Ответ Dinar Ibragimov
Кариус, Лунёв, Колашинац, Бельерин, Кузяев, Лингард, Траоре. Неплохую мемную команду можно сколотить
для цирка?
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Achilles 21
ди мария вроде уже в бенфике
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Никита Карпасов
Ауара забыли, хотя он уже перешел в Рому
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Pedri
Камада вроде уже в Милане!!!
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Dauren Ussenov
Ди Марию и Рабьо - в Челси
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