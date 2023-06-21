41 комментарий

Фирмино, Рамос и Бускетс. Из свободных агентов лета-2023 набирается топ-команда
Забирайте.
Летом 2023-го заканчиваются контракты многих топ-футболистов. Это не значит, что все они точно уйдут: кто-то (как Де Врей) уже в процессе переподписания с нынешним клубом.
Мы выбрали несколько наиболее ярких вариантов для каждого амплуа.
Уточнение: здесь нет Шкриньяра, Канте, Геррейро и других игроков, которые договорились с новыми клубами и точно переходят.
Набирается неплохая команда – чемпионат Саудовской Аравии точно взяли бы.
Кого взяли бы в свой любимый клуб?
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Фото: globallookpress.com/Mutsu Kawamori/AFLO
Реально лакомые трансферы - Ндика, Гюндоган, Тюрам и Камада. Ндика уже на 99% в Роме. Гюндоган всё никак не решит, остаться в Сити, или перейти в Барсу.
Альба и Бускетс - ещё могут попылить, но видимо, сами хотят уже покоя, и вероятно, мы их увидим в МЛС.