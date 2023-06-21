41 комментарий

Забирайте.

Летом 2023-го заканчиваются контракты многих топ-футболистов. Это не значит, что все они точно уйдут: кто-то (как Де Врей) уже в процессе переподписания с нынешним клубом.

Мы выбрали несколько наиболее ярких вариантов для каждого амплуа.

Уточнение: здесь нет Шкриньяра, Канте, Геррейро и других игроков, которые договорились с новыми клубами и точно переходят.

Набирается неплохая команда – чемпионат Саудовской Аравии точно взяли бы.

Кого взяли бы в свой любимый клуб?

Фото: globallookpress.com/Mutsu Kawamori/AFLO