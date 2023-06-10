Перед финалом Лиги чемпионов Пепа Гвардиолу попросили назвать игрока «Интера», который его поразил. «Андре Онана. Он очень хорошо читает игру, обладает способностью отдать пас сразу в нападение».

А еще камерунец – лучший в ЛЧ по сухим матчам, сэйвам и ожидаемым голам. Хотя на старте были сомнения, что он вытеснит Хандановича из основы.

Онана не играл 9 месяцев. Все из-за той истории с фуросемидом

Вот сюжет вкратце.

В начале февраля 2020-го его на 12 месяцев забанили из-за 40 миллиграмм фуросемида в крови. Тест на допинг Онана сдавал еще в октябре 2020-го – расследование шло почти три месяца. Фуросемид – один из самых сильных и быстродействующих мочегонных препаратов. Обычно его назначают при проблемах с сердцем.

Сам по себе препарат не считается допингом, но есть в числе запрещенных. Все из-за того, что им маскируют следы запрещенных веществ при их выводе из организма. С ростом объема мочи падает и концентрация реального допинга. Его становится сложнее найти.

За Андре заступился гендиректор «Аякса» Эдвин ван дер Сар. «Мы надеялись на условное наказание или более короткую дисквалификацию, чем 12 месяцев, потому что этот препарат не использовался для укрепления его тела и улучшения показателей. Это неправильно», – отмечал бывший вратарь.

«Аякс» все же смог выбить из ФИФА сокращение бана – но только до 9 месяцев. Летом 2021-го клуб пытался продать вратаря: контракт заканчивался через год, а сам он мечтал уйти на повышение: «Мне просто пора уходить – как и всем ребятам нашего старого состава, которые уехали раньше». Но потенциальные покупатели решили не рисковать – в итоге Онана дождался окончания контракта и летом 2022-го свободным агентом перешел в «Интер».

И инсайдеры, и эксперты из бывших футболистов «Интера» были уверены: камерунцу дадут сезон на адаптацию. Франческо Тольдо объяснил позицию почти всех: «Номер один Самир Ханданович, но в сезоне, который будет очень длинным и уникальным из-за зимнего чемпионата мира, необходимо будет найти подходящие моменты, чтобы включить Онану. Также в перспективе он будет играть в стартовом составе в следующем сезоне».

Хотя сам Андре отбивал уверенностью: «Я считаю себя одним из самых лучших в мире».

Ханданович помог Онане с местом в старте. Самир безнадежно постарел и стал одним из худших в Серии А

Но до октября играл только в Лиге чемпионов – в чемпионате стоял Ханданович.

Фаны требовали Андре, журналисты спрашивали, почему камерунец не играет − Индзаги удобно отвечал после неудачных (по его мнению) матчей.

«Я не припоминаю, чтобы Онана делал какие-либо невероятные сэйвы сегодня», − говорил Симоне после 0:2 от «Баварии». Но потом все же добавлял: «Против команды такого уровня необходимо играть идеально – а этого не произошло. Нам следовало более активно накрывать соперников, потому что у «Баварии» есть футболисты, способные убежать в свободную зону в любой момент».

Цифра от Opta: в игре с «Баварией» у Онана 10 спасений. Больше, чем у любого другого вратаря «Интера» в одной игре ЛЧ с сезона-2003/04.

Да, Онана ошибался – в матче с «Барселоной» (1:0) странно вышел на прострел и выбил мяч на ногу сопернику.

Но Ханданович лажал еще хуже. Вот отличный разбор Андрея Клещенка после 1:2 с «Ромой» (Хандановича можно обвинить в обоих голах):

«Интер» безусловно плох, но не настолько, как кажется по результатам. Миланцы недобрали 4 ожидаемых балла – и потому идут девятыми, а не четвертыми.

Старение Хандановича дорого обошлось клубу. Само собой, оно случилось не вдруг. Когда-то Самир просто перестал прыгать за безнадежными мячами. Выглядело это по-своему стильно – будто мастер на опыте экономит силы, – но категория безнадежного незаметно ширилась, захватывая все более берущиеся удары. Сейчас словенец пропускает, даже если мяч летит прямо в него.

Один из лучших киперов лиги последнего десятилетия превратился в 38-летнюю тень, задержавшуюся в топ-клубе. Ханданович – худший вратарь Серии А. Он отразил 62,9% ударов и пропустил на 3,3 гола больше ожидаемых. По первому показателю Самир – в пятерке худших в лиге, по второму – худший.

Поэтому «Интер» пускает на уровне аутсайдеров. Миланцы даже в текущей невзрачной форме в четверке лучших по допущенным моментам (7,1 xGA – выше только «Милан», «Аталанта» и «Рома»), но при этом в пятерке худших по пропущенным. В первую очередь из-за вратаря. У «Интера» худшая разница между реальными и ожидаемыми пропущенными – минус 5,9 гола. 13 мячей в 8 турах – показатель аутсайдеров.

Сложно сказать, почему Индзаги не доверится Онана – камерунец неплох в ЛЧ. Скорее всего, тренер опаздывает с правильной реакцией: зашоренность и консервативность в выборе основы – одна из его слабейших сторон. А может, его напрягает нестабильность Андре. Хотя стабильная безнадежность Самира в любом случае хуже».

Онана – с отрывом лучший голкипер ЛЧ в этом сезоне. Хорош под любым углом!

После неудачного матча Хандановича против «Ромы» Онана выиграл конкуренцию и в Серии А. Но главные чудеса творил в Лиге чемпионов. Начнем с простого – Онана лидирует в списке лучших по количеству игр на ноль. Да, после «Золотой перчатки» Де Хеа в сезоне-2022/23 на подобные достижения стоит смотреть чуть пристальнее, но в случае Андре вклад в 8 сухих матчей реально значительный.

Теперь процент отраженных. Метрика мало говорит об уровне голкипера и сложности ударов, но сойдет как дополнительный штрих к ЛЧ-портрету Онана. Здесь Андре не первый – добрался до середины топ-10. Зато сохранил высокий процент на самой длинной дистанции – у Онаны 1080 минут в этом сезоне ЛЧ. Ни один другой футболист не сыграл больше.

Больше матчей – больше сэйвов. Андре выручал чаще других и по количеству спасений он тоже первый. И вряд ли его кто-то подвинет.

Теперь показатель PSxG ( (Post-shot expected goals).

Напомним его суть – PSxG (+/-) учитывает больше критериев, чем просто разница ожидаемых и реально пропущенных – качество удара (позицию, угол, количество защитников на линии) и фактический результат (был ли гол). Для максимальной точности вычтем из PSxG всех ударов в ворота Онаны реально пропущенные и получим 6,5 предотвращенных голов в 12 матчах. И еще одно первое место.

«Мне не нужна повязка, чтобы командовать». Онана – самый дерзкий парень в «Интере»

После выигранной конкуренции Андре дерзко говорил, что не берет пример с одноклубника и капитана: «Я не удивлен, что стал основным, потому что знаю, чего стою, и понимаю, как сильно я расту от тренировки к тренировке. До приезда я уже знал, что буду бороться за место с таким выдающимся вратарем, как Ханданович.

Но он не мой образец для подражания, потому что мы очень разные. Он − представитель итальянской школы, очень хорош и надежен в воротах. Я чувствую себя более современным игроком».

Вообще дерзость – основа Онана, которая заряжает его. Она видна и в манере игры, и в поведении. Вот несколько примеров.

1. Андре закончил со сборной Камеруна прямо по ходу ЧМ: сыграл один матч и уехал домой. Оказалось, вратарь отказывался играть более «традиционно» – у Онана 26 действий вне штрафной, тренеру это не нравилось.

2. В матче с «Порту» (1:0) Онана кого-то долго отчитывал, а потом Чалханоглу закрыл ему рот рукой. Могло показаться, что так оберегал его от санкций судьи, но в кадре все же возник Эдин Джеко.

Это было в первом тайме – а во втором Онана выдал прекрасный двойной сэйв: отбил удар Эванилсона и среагировал на добивание Тареми, пусть и из офсайда.

После матча Онана объяснил Sky: «Каждый может говорить, что думает. Это и есть адреналин на поле. Если мы злимся и затем побеждаем – так это еще лучше».

Были еще вспышки на тренировке: зацепились с Брозовичем, товарищам пришлось разнимать.

И вот такая мартовская цитата: «Я даю инструкции, мои товарищи по команде должны им следовать. Мне не нужна повязка, чтобы командовать, вратарь – полковник команды».

Андре за сезон освоился в «Интере» и вернул форму «Аякса». Теперь главный матч сезона – и тут опять будет уместна цитата камерунца (после 1/4 с «Бенфикой»): «Я сказал перед матчем: Не бойся. Если ты боишься, не стоит даже надевать бутсы и выходить на поле».

Фото: Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein / Staff, Dean Mouhtaropoulos / Staff, Gabriele Maltinti / Stringer; globallookpress.com/Maurizio Borsari/AFLO; кадры трансляции «Матч ТВ»