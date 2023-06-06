13 комментариев

Пацанский паблик отдыхает.

Вечно молодой Златан Ибрагимович завершил карьеру, хотя еще прошлым летом обещал никогда не уходить: «Без меня футбол умрет». Но даже уход швед превратил в шоу.

Сначала объяснил причину ухода.

– Когда вы решили, что все – достаточно?

– Когда проснулся и шел дождь, я сказал: «Даже бог плачет».

Потом заткнул фанатов «Вероны», которые освистывали его прощальную речь: «Свистите. Увидеть меня – главный момент в году для вас».

За карьеру Златан поставил такие цитаты на поток. Откуда это пошло? Объяснение такое: «Мой отец заставлял меня смотреть много видео с Мохаммедом Али, и мне нравится его характер. Говори, но отвечай за свои слова. Говори не потому, что ты кем-то себя считаешь, а говори потому, что уверен в себе».

Вот правила жизни от Златана.

GodBye, Златан!