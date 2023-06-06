Буря в стакане
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«Мне всегда нравились парни, которые едут на красный свет». Правила жизни Златана

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Пацанский паблик отдыхает.

Вечно молодой Златан Ибрагимович завершил карьеру, хотя еще прошлым летом обещал никогда не уходить: «Без меня футбол умрет». Но даже уход швед превратил в шоу.

Сначала объяснил причину ухода.

– Когда вы решили, что все – достаточно?

– Когда проснулся и шел дождь, я сказал: «Даже бог плачет».

Потом заткнул фанатов «Вероны», которые освистывали его прощальную речь: «Свистите. Увидеть меня – главный момент в году для вас».

Златан закончил карьеру. «Милан» устроил ему красивое прощание при 70 000 болельщиков

За карьеру Златан поставил такие цитаты на поток. Откуда это пошло? Объяснение такое: «Мой отец заставлял меня смотреть много видео с Мохаммедом Али, и мне нравится его характер. Говори, но отвечай за свои слова. Говори не потому, что ты кем-то себя считаешь, а говори потому, что уверен в себе».

Вот правила жизни от Златана.

GodBye, Златан!

Великий гол Златана в ворота Англии. Так мог только он

Коллекция ярких моментов от Ибры: безумные голы, ругань с Пепом и много-много клубов

Как Златан менялся с 1999-го до наших дней. Это целая жизнь

13 комментариев

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Охотник на сами знаете кого
сказал бы кто-нибудь из Кавказа про красный свет, все бы его закидали помидорами))
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Michael Boldyrev
Пожалуй, "Львы не сравнивают себя с людьми" не хватает)
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igls54
Ибра - красавчик! Всем бы так научиться любить себя, и соответственно, окружающий мир
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Заур Исмайылов
Боец, мужик, король. Действительно второго ЗЛАТАНА не будет.
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mdaa
удачи в будущем, легенда!
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Джыгурда
GodBye
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Адиль Канатов
я думал ему девушки нравятся...
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Жэд Кэлэд
При всем при этом Златан не тупой, не агрессивный. Это не самоуверенность быдлана (таких хватает в футболе). К тому же он профессионален, не эгоистичен в команде.
Поэтому такого, как Златан, действительно будет не хватать.
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martovecky
Ответ Охотник на сами знаете кого
сказал бы кто-нибудь из Кавказа про красный свет, все бы его закидали помидорами))
"Quod licet Iovi, non licet bovi"

В этом и величие Златана. Почти все, что он говорил на публике, не из его уст показалось бы чем то оскорбительным или чрезмерно пафосным. А от него кажется, будто полубог делится своей мудростью)
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singsinner2
Ответ Охотник на сами знаете кого
сказал бы кто-нибудь из Кавказа про красный свет, все бы его закидали помидорами))
если бы он играл как Ибра, кое что может бы и простилось
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Дмитрий Письменский
Основатель блога
Ответ Michael Boldyrev
Пожалуй, "Львы не сравнивают себя с людьми" не хватает)
блииин, точно, спасибо!
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