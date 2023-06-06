13 комментариев

«Мне всегда нравились парни, которые едут на красный свет». Правила жизни Златана
Пацанский паблик отдыхает.
Вечно молодой Златан Ибрагимович завершил карьеру, хотя еще прошлым летом обещал никогда не уходить: «Без меня футбол умрет». Но даже уход швед превратил в шоу.
Сначала объяснил причину ухода.
– Когда вы решили, что все – достаточно?
– Когда проснулся и шел дождь, я сказал: «Даже бог плачет».
Потом заткнул фанатов «Вероны», которые освистывали его прощальную речь: «Свистите. Увидеть меня – главный момент в году для вас».
Златан закончил карьеру. «Милан» устроил ему красивое прощание при 70 000 болельщиков
За карьеру Златан поставил такие цитаты на поток. Откуда это пошло? Объяснение такое: «Мой отец заставлял меня смотреть много видео с Мохаммедом Али, и мне нравится его характер. Говори, но отвечай за свои слова. Говори не потому, что ты кем-то себя считаешь, а говори потому, что уверен в себе».
Вот правила жизни от Златана.
GodBye, Златан!
Поэтому такого, как Златан, действительно будет не хватать.
В этом и величие Златана. Почти все, что он говорил на публике, не из его уст показалось бы чем то оскорбительным или чрезмерно пафосным. А от него кажется, будто полубог делится своей мудростью)