69 комментариев

5 титулов за 7 лет с Гвардиолой.

«Арсенал» проиграл «Ноттингем Форест» – и автоматически сделал «Ман Сити» чемпионом. 5 титулов Пепа за 7 лет – очень много для АПЛ.

В последний раз так мощно доминировали только в 90-х – «Ман Юнайтед» Алекса Фергюсона выиграл 6 титулов за 8 лет.

Не забываем, что «Ман Сити» обладает рекордом лиги по набранным очкам: в сезоне-2017/18 пробил отметку в 100.

В рейтинге с самыми мощными по набранным очкам чемпионствами тоже очень много «Сити».

И еще немного рекордов «Ман Сити» – хотя из как раз очень много!

И совместных.

Контракт Гвардиолы – минимум до 2025-го. Какие еще рекорды побьет «Ман Сити» с Пепом?

Фото: globallookpress.com/IMAGO/Andrew Yates