69 комментариев

Величие «Сити» Пепа. Такой гегемонии в АПЛ не было со времен «МЮ» 90-х
5 титулов за 7 лет с Гвардиолой.
«Арсенал» проиграл «Ноттингем Форест» – и автоматически сделал «Ман Сити» чемпионом. 5 титулов Пепа за 7 лет – очень много для АПЛ.
В последний раз так мощно доминировали только в 90-х – «Ман Юнайтед» Алекса Фергюсона выиграл 6 титулов за 8 лет.
Не забываем, что «Ман Сити» обладает рекордом лиги по набранным очкам: в сезоне-2017/18 пробил отметку в 100.
В рейтинге с самыми мощными по набранным очкам чемпионствами тоже очень много «Сити».
И еще немного рекордов «Ман Сити» – хотя из как раз очень много!
И совместных.
Контракт Гвардиолы – минимум до 2025-го. Какие еще рекорды побьет «Ман Сити» с Пепом?
«Ман Сити» – это наука футбола и искусство одновременно. От них не оторваться!
Фото: globallookpress.com/IMAGO/Andrew Yates
А как думаешь, сборной США по баскетболу вообще нужен тренер или нет?)
В табличке сразу после этих слов видно, что МанЮ САФа взял 5 титулов из 7 ещё раз, в 2006-2013.
ты думаешь просто так Гвардиолу тренером назначали?
может потому что он результаты показывал!?
у Тоттенхэма уже были хорошие тренеры и ничего не добились.
так же были много тренеров, которые тренировали Барсу, Баварию и Ман Сити и ничего не добились.
про них тоже скажешь "вот дали бы им Тоттенхэм, посмотрел бы чего добились"?
последние 9 лет я плотно проникся НХЛ. и с тех пор европейские лиги с грандами и денежными мешками стали очень скучными. потолок зарплат рулит.
Как толкают речь Пеп, Родри, Гюндоган и Диаш в раздевалке
Снзон 2009-2010 с "Ромой" - борьба с пиковым "Интером" (который оформил требл в том сезоне) до последних туров, финал КИ.
Я расцениваю то чемпионство с "Лестером" как возрат долга футболом Клаудио.