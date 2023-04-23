Буря в стакане
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Величие «Сити» Пепа. Такой гегемонии в АПЛ не было со времен «МЮ» 90-х

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5 титулов за 7 лет с Гвардиолой.

«Арсенал» проиграл «Ноттингем Форест» – и автоматически сделал «Ман Сити» чемпионом. 5 титулов Пепа за 7 лет – очень много для АПЛ.

В последний раз так мощно доминировали только в 90-х – «Ман Юнайтед» Алекса Фергюсона выиграл 6 титулов за 8 лет.

Не забываем, что «Ман Сити» обладает рекордом лиги по набранным очкам: в сезоне-2017/18 пробил отметку в 100.

В рейтинге с самыми мощными по набранным очкам чемпионствами тоже очень много «Сити».

И еще немного рекордов «Ман Сити» – хотя из как раз очень много!

И совместных.

Контракт Гвардиолы – минимум до 2025-го. Какие еще рекорды побьет «Ман Сити» с Пепом?

«Ман Сити» – это наука футбола и искусство одновременно. От них не оторваться!

Фото: globallookpress.com/IMAGO/Andrew Yates

69 комментариев

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Ученик Пепа
Хотелось бы чтоб Пеп остался еще лет так на 6-8. Тогда мне кажется не будет вообще рекордов которые принадлежат кому-либо, помимо Сити))
+56
-9
+47
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Leo Messi
Пеп молодец !!!да все молодцы !!! Свой стиль держит и побеждает !!!
+41
-2
+39
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Alexander S
Ответ Любитель побеждать
Величие - это чемпионство с Лестером Раньери, разбавившее гегемонию Сити. А с Сити даже Слуцкий бы смог.
Мммм....
А как думаешь, сборной США по баскетболу вообще нужен тренер или нет?)
+26
-4
+22
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belikovda.90
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Вот это доминирование
+18
-1
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idemidov
>>> В последний раз так мощно доминировали только в 90-х

В табличке сразу после этих слов видно, что МанЮ САФа взял 5 титулов из 7 ещё раз, в 2006-2013.
+16
-1
+15
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Vinnipukh Vinni
Ответ Любитель побеждать
Величие - это чемпионство с Лестером Раньери, разбавившее гегемонию Сити. А с Сити даже Слуцкий бы смог.
Странно, почему великого Раньери после этого величия не захотел подписывать никто из топ клубов. Мало того, Лестер прямо по ходу следующего сезона уволил.
+14
0
+14
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demonstator
Ответ Raul14
посмотрел бы я на его стиль в условном Тоттенхэме) Без шейховских миллиардов:) В Баварии я видел его стиль и как он сбежал оттуда 😂
вот от куда берутся такие глупые идеи?
ты думаешь просто так Гвардиолу тренером назначали?
может потому что он результаты показывал!?
у Тоттенхэма уже были хорошие тренеры и ничего не добились.

так же были много тренеров, которые тренировали Барсу, Баварию и Ман Сити и ничего не добились.
про них тоже скажешь "вот дали бы им Тоттенхэм, посмотрел бы чего добились"?
+16
-4
+12
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vulturecrow
Ответ Ученик Пепа
Хотелось бы чтоб Пеп остался еще лет так на 6-8. Тогда мне кажется не будет вообще рекордов которые принадлежат кому-либо, помимо Сити))
это да, но интриги в АПЛ не будет.
последние 9 лет я плотно проникся НХЛ. и с тех пор европейские лиги с грандами и денежными мешками стали очень скучными. потолок зарплат рулит.
+13
-3
+10
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Vitalii-Just
а ведь вначале многие не верили в Пепа в АПЛ...
+8
-1
+7
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Ali
Сэр Пеп
+6
-1
+5
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ETONEKINO
Ответ Raul14
посмотрел бы я на его стиль в условном Тоттенхэме) Без шейховских миллиардов:) В Баварии я видел его стиль и как он сбежал оттуда 😂
Посмотрел бы я на Стива Джобса в условной "Шиномонтажке на Беговой" без всех этих миллиардов у Apple. Видел я его работу и как выперли оттуда 😂
+4
0
+4
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sonny91
Ответ Raul14
посмотрел бы я на его стиль в условном Тоттенхэме) Без шейховских миллиардов:) В Баварии я видел его стиль и как он сбежал оттуда 😂
через псж(они тратят больше) прошло куча тренеров и никто не выиграл лигу чемп. в баварии он по моему нац чемп не проигрывал и его не увольняли а он ушел сам, больше того, его хотели продлить. не видеть его величие может только тупой хэйтер. он лучший для нац регулярного чемпионата, в плэйофе кубков часто мудрит но все равно его команды выглядят сильнее
+5
-1
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гель кристины
Ответ idemidov
>>> В последний раз так мощно доминировали только в 90-х В табличке сразу после этих слов видно, что МанЮ САФа взял 5 титулов из 7 ещё раз, в 2006-2013.
Да, точно!
+4
0
+4
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Максим Смирнов
Пеп пришел в АПЛ, чтобы доминировать. Артета — чтобы говорить о доминации
+3
0
+3
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Qwef -
Ответ idemidov
>>> В последний раз так мощно доминировали только в 90-х В табличке сразу после этих слов видно, что МанЮ САФа взял 5 титулов из 7 ещё раз, в 2006-2013.
В 90-е +начало нулевых 8 из 11 ,сильно конеш
+4
-1
+3
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Михаил Цыганов 123
Ответ Raul14
посмотрел бы я на его стиль в условном Тоттенхэме) Без шейховских миллиардов:) В Баварии я видел его стиль и как он сбежал оттуда 😂
Гвардиола показывает результат с самого начала своей карьеры, и результаты эти отличные, и потому он может не принимать предложения от условного Тоттенхэма
+3
0
+3
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Alexzers
Арсенал спецон слил типа что бы сити прям не радовались на трибуне )
+2
0
+2
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Эксперимент
Потрясающая работа Пепа, браво,
+2
0
+2
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Ман Сити
https://www.youtube.com/watch?v=f62PqJTb-uE
Как толкают речь Пеп, Родри, Гюндоган и Диаш в раздевалке
+6
-4
+2
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Михаил Цыганов 123
Ответ Raul14
Не хочу говорить что Пеп средний тренер или он физрук какой-то. Он отличный тренер, но дело в том, что он в начале карьеры (в барселоне) возглавил команду, которая особо не нуждалась в тренере. Это очевидный факт. Если не согласен, тогда почему Пепа всегда ставят выше всех а забывают Энрике, ведь он тоже брал требл!? В Баварии Пепу сразу дали понять, что они не будут покупать всех налево и направо! Пеп не выиграл Лигу Чемпионов. А дежурные титулы Бундеслиги выиграли почти все тренеры. Про это лучше молчать. Пеп понял что ему в Баварии ничего не светит и свалил оттуда. Потом они с шейхами нашли друг друга. Но и здесь пока не удалось брать ЛЧ. Ну это пока...
ну во первых Барселона даже не без тренера, с тренером Райкардом в 2008 году осталась без чемпионства, отстав от Реала аж на 20 очков (число примерное, возможно чуть неточное) , и пустили вперëд себя даже Вильярреал, а Пеп всего за год сделал из этой команды уровня нынешнего Атлетико, величайшую команду в истории этого вида спорта, уж это ли не величие? А уж если говорить о том что все кто попадают в немецкий клуб берут Бундеслигу, то я даже не знаю как за 3 года проведённых в Баварии, Пеп умудрился никому еë не упустить
+2
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Михаил Цыганов 123
Ответ Raul14
Берём Почеттино, который из Тоттенхэма сделал около-топа. Вышел в финал ЛЧ. (Да, не выиграл трофей) Но ты можешь гарантировать что Пеп тоже сделает такое с такой командой как Тоттенхэм?) Провалился Поч в ПСЖ потому, что он там не был лидером) Там лидер Мбаппе)
но также если брать того же самого Почеттино в Тоттенхэме, то видим что он не выиграл ни одного трофея, а в финал ЛЧ обыграв Сити по правилу года на выезде, всеми признанным абсолютно дурацким и уже отменëнным, и Аякс - команду-сенсацию того розыгрыша Лиги чемпионов, в той команде наравне с Де Йонгом и Де Лигтом также играли и всякие Шоне и Велтманы
+2
0
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sonny91
Ответ Raul14
Берём Почеттино, который из Тоттенхэма сделал около-топа. Вышел в финал ЛЧ. (Да, не выиграл трофей) Но ты можешь гарантировать что Пеп тоже сделает такое с такой командой как Тоттенхэм?) Провалился Поч в ПСЖ потому, что он там не был лидером) Там лидер Мбаппе)
а ты можешь гарантировать что кто то еще находясь в таких же условиях как пеп сможет повторить такое доминирование в нац чемпионатах-из года в год? я уверен что таких нет. управлять грандом надо тоже уметь
+2
0
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Григорий Славнов
"хотя иХ как раз очень много", поправьте, пожалуйста
+1
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Иван Косяков
Требл все ближе, фанатов Сити с очередным чемпом
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Извилина Заремы
Ответ Vinnipukh Vinni
Странно, почему великого Раньери после этого величия не захотел подписывать никто из топ клубов. Мало того, Лестер прямо по ходу следующего сезона уволил.
Раньери был всегда добротным тренером. Не признанным топ-тренером, а просто хорошим специалистом. Но ему часто не везло. Первый сезон при Абрамовиче в "Челси": 2-е место в АПЛ, полуфинал ЛЧ - увольнение.
Снзон 2009-2010 с "Ромой" - борьба с пиковым "Интером" (который оформил требл в том сезоне) до последних туров, финал КИ.
Я расцениваю то чемпионство с "Лестером" как возрат долга футболом Клаудио.
+1
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