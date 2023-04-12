Буря в стакане
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Слышали, что ЛЧ выигрывают только с хорватами в составе? Серии с испанцами и бразильцами еще длиннее

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Их может прервать только «Интер».

После победы «Реала» в Лиге чемпионов-2021/22 мы отмечали удивительную традицию: начиная с финала-2013, ежегодно хотя бы один хорватский футболист берет главный еврокубок.

Но это не рекорд: бразильцы выигрывают Лигу чемпионов с сезона-2005/06, испанцы – с 2010/11.

Уточнение: мы не считаем вторые гражданства игроков. Пример: у Это’О есть испанское гражданство, но оно не учитывается.

• Серия бразильских игроков в составе победителей ЛЧ могла быть еще дольше – с сезона-1999/00. Помешал «Ливерпуль»-2004/05.  

• Заход на доминирование испанцев обрывал сначала «Милан», затем «Интер».

В последние три сезона к Бразилии, Испании и Хорватии присоединились Франция и Германия. Немцы точно продлят серию: они есть в составе всех оставшихся в ЛЧ клубов. 

А что по другим национальностям?

•‎ Если «Интер» выиграет Лигу чемпионов в этом году, то оборвет бразильскую и испанскую серию и продлит хорватскую.

•‎ У «Сити» обратная ситуация: в составе нет хорватов (Йошко Гвардиол пока не приехал) и французов (Менди отстранен, Лапорт выбрал Испанию), но есть испанцы и бразильцы. 

• Победа «Реала» или «Милана» продлит все три серии.

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24 комментария

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Shuller18
В Интере нет ни одного бразильца, даже удивительно. Зато прилично итальянцев в кои-то веки)
+62
0
+62
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Арам Айрапетян
Real
+19
-4
+15
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МТБ
Бразильцев считать не интересно, понятно, что они просто везде есть.
+7
-1
+6
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Dghg Fghgg
Интер✊
+11
-5
+6
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Hulk90210
технически у Сити есть хорват Анте Палаверса, только его гоняют по арендам.
+5
-1
+4
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МТБ
Ответ Shuller18
В Интере нет ни одного бразильца, даже удивительно. Зато прилично итальянцев в кои-то веки)
Это немного е так. В Интере формально есть Бразилец, Далберт Энрике. Однако он травмирован, ну и клуб хочет от него избавится. Понятно, что он не играет весь сезон и не заявлен в ЕК.
+4
0
+4
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Arthur Jacob
Модрич, Ребич и Брозович
+3
0
+3
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bo_larson
Ответ Hulk90210
технически у Сити есть хорват Анте Палаверса, только его гоняют по арендам.
считаются только заявленные в лч
+3
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Карма такая карма
Если Милан возьмёт ушастого - брошу пить.
+3
-1
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МТБ
Кстати, формально говоря, в Интере на контракте прямо сейчас есть Бразилец. Он давно не в основе, в этом сезоне не играет и не будет, но он есть, пусть и не в заявке в ЕК.
+2
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Flavius
Ответ Карма такая карма
Если Милан возьмёт ушастого - брошу пить.
Брошу пить, если ушастого возьмёт Барса
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AERN
Зато точно победителем будет немец.
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Max Payne
Ответ Карма такая карма
Если Милан возьмёт ушастого - брошу пить.
слабак)
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Пацанчик реальный
Ответ Карма такая карма
Если Милан возьмёт ушастого - брошу пить.
А я наоборот - опять начну!
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Сергей Смирнов
Ответ Карма такая карма
Если Милан возьмёт ушастого - брошу пить.
Не бросишь.😁
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Несусветный Папаша
Ответ Карма такая карма
Если Милан возьмёт ушастого - брошу пить.
принимаю этот челлендж и брошу пить если это будет Интер
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Sergio19882007
Ответ Бахтияр Исаев
После полуфинала на финал выйдет пол команды и ещё полностью усталие и убитие после боя... Я имею ввиду матч Реал с Сити.... Шанс италиянцев очен велика выграт кубок ЛЧ....
Как будто финал через пару дней будет после полуфиналов)
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Шарафат Дадашов
Ответ Карма такая карма
Если Милан возьмёт ушастого - брошу пить.
А я , наоборот, буду отмечать, по полной. 😎
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Бахтияр Исаев
После полуфинала на финал выйдет пол команды и ещё полностью усталие и убитие после боя... Я имею ввиду матч Реал с Сити.... Шанс италиянцев очен велика выграт кубок ЛЧ....
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walle
Давно Милан кубок в руках не держал!)
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Сергей Жарковский
С бразильцами или без Реал есть Реал!👍
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