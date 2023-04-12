24 комментария

Их может прервать только «Интер».

После победы «Реала» в Лиге чемпионов-2021/22 мы отмечали удивительную традицию: начиная с финала-2013, ежегодно хотя бы один хорватский футболист берет главный еврокубок.

Но это не рекорд: бразильцы выигрывают Лигу чемпионов с сезона-2005/06, испанцы – с 2010/11.

Уточнение: мы не считаем вторые гражданства игроков. Пример: у Это’О есть испанское гражданство, но оно не учитывается.

• Серия бразильских игроков в составе победителей ЛЧ могла быть еще дольше – с сезона-1999/00. Помешал «Ливерпуль»-2004/05.

• Заход на доминирование испанцев обрывал сначала «Милан», затем «Интер».

В последние три сезона к Бразилии, Испании и Хорватии присоединились Франция и Германия. Немцы точно продлят серию: они есть в составе всех оставшихся в ЛЧ клубов.

А что по другим национальностям?

•‎ Если «Интер» выиграет Лигу чемпионов в этом году, то оборвет бразильскую и испанскую серию и продлит хорватскую.

•‎ У «Сити» обратная ситуация: в составе нет хорватов (Йошко Гвардиол пока не приехал) и французов (Менди отстранен, Лапорт выбрал Испанию), но есть испанцы и бразильцы.

• Победа «Реала» или «Милана» продлит все три серии.