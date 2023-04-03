Поттер – 12-й тренер, уволенный в АПЛ. Это рекорд
Отставок так много, что Тен Хаг уже 9-й в топе долгожителей.
2 апреля «Лестер» отправил в отставку Брендана Роджерса – уход североирландца стал рекордным, 11-м увольнением за один сезон АПЛ. Через несколько часов Грэм Поттер обновил рекорд.
• В АПЛ впервые за 18 лет уволили главного тренера уже в августе. Последний раз подобное случилось в сезоне-2004/05: Бобби Робсон был уволен из «Ньюкасла», а Пол Старрок – из «Саутгемптона».
• Только в восьми командах те же тренеры, что и в начале сезона.
• 12 увольнений за сезон – рекорд. Opta вообще считает 13, правда в формулировке «уход»: для перехода в «Челси» Грэм Поттер ушел из «Брайтона».
• Скотта Паркера уволили после четырех игр. В среднем по истории АПЛ тренеров отправляют в отставку после 10,8 матчей в чемпионате. Хотя был и Кенни Далглиш, которого в 1998-м выгнали из «Ньюкасла» после двух туров.
• «Тоттенхэм» 4 раза открывал сезон отставок: в сезоне-1994/95 (Освальдо Ардилес), 2003/04 (Гленн Ходдл), 2007/08 (Мартин Йол), 2008/09 (Хуанде Рамос).
Отставок в этом сезоне так много, что пришедший в конце мая Тен Хаг уже девятый в списке долгожителей. Следом Гари О’Нил, который заменил Скотта Паркера в «Борнмуте».
А вот рекордсмены по количеству увольнений – тут все тренеры, работавшие в этом сезоне Премьер-лиги.
• У Микеля Артеты, Пепа Гвардиолы, Эдди Хау, Эрика тен Хага, Томаса Франка, Юргена Клоппа, Стива Купера, Гари О′Нила, Рубена Сельеса – 0 увольнений.
• Лидеры удивляют. Точнее, Ходжсон тут ожидаемо – мужчине 75 лет, он работает с 1970-х. А вот Лопетеги берет стабильностью увольнений: его выгоняли из «Райо Вальекано», «Порту», сборной Испании, «Реала» и «Севильи».
• Скотт Паркер после увольнения успел возглавить новый клуб («Брюгге») и быть уволенным оттуда.
Букмекеры верят в еще минимум одно увольнение этого сезона: Стива Купера могут выгнать из «Ноттингем Форест» – команда не выигрывает 7 матчей подряд и идет в одном очке от зоны вылета. Кажется, скоро рекорд обновится.
Но говорить об уровне школы на основе такой скромной выборки вряд ли можно, тем более что 13 из 30 последующих чемпионатов выиграл уроженец соседнего Глазго.
Правда, нужно брать в расчет, что в этом сезоне почти половина команд борется за выживание (между 12-и 18-й всего 4 очка), в такой ситуации кто-то паникует, кто-то действует по принципу "хуже все равно не будет". Но некоторые решения, как в Челси, например, неприятно удивляют.
Раньше руководители клубов были куда более терпеливыми.
Сейчас из-за денежной гонки никто не хочет ждать. Всем нужен результат здесь и сейчас. Удивительно, как Арсенал не уволил Артету год и два назад на фоне низких результатов.