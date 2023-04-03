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Поттер – 12-й тренер, уволенный в АПЛ. Это рекорд

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Отставок так много, что Тен Хаг уже 9-й в топе долгожителей.

2 апреля «Лестер» отправил в отставку Брендана Роджерса – уход североирландца стал рекордным, 11-м увольнением за один сезон АПЛ. Через несколько часов Грэм Поттер обновил рекорд.

•‎ В АПЛ впервые за 18 лет уволили главного тренера уже в августе. Последний раз подобное случилось в сезоне-2004/05: Бобби Робсон был уволен из «Ньюкасла», а Пол Старрок – из «Саутгемптона».

•‎ Только в восьми командах те же тренеры, что и в начале сезона.

•‎ 12 увольнений за сезон – рекорд. Opta вообще считает 13, правда в формулировке «уход»: для перехода в «Челси» Грэм Поттер ушел из «Брайтона».

•‎ Скотта Паркера уволили после четырех игр. В среднем по истории АПЛ тренеров отправляют в отставку после 10,8 матчей в чемпионате. Хотя был и Кенни Далглиш, которого в 1998-м выгнали из «Ньюкасла» после двух туров.

•‎ «Тоттенхэм» 4 раза открывал сезон отставок: в сезоне-1994/95 (Освальдо Ардилес), 2003/04 (Гленн Ходдл), 2007/08 (Мартин Йол), 2008/09 (Хуанде Рамос).

Отставок в этом сезоне так много, что пришедший в конце мая Тен Хаг уже девятый в списке долгожителей. Следом Гари О’Нил, который заменил Скотта Паркера в «Борнмуте».  

А вот рекордсмены по количеству увольнений – тут все тренеры, работавшие в этом сезоне Премьер-лиги.

•‎ У Микеля Артеты, Пепа Гвардиолы, Эдди Хау, Эрика тен Хага, Томаса Франка, Юргена Клоппа, Стива Купера, Гари О′Нила, Рубена Сельеса – 0 увольнений.

• Лидеры удивляют. Точнее, Ходжсон тут ожидаемо – мужчине 75 лет, он работает с 1970-х. А вот Лопетеги берет стабильностью увольнений: его выгоняли из «Райо Вальекано», «Порту», сборной Испании, «Реала» и «Севильи».

•‎ Скотт Паркер после увольнения успел возглавить новый клуб («Брюгге») и быть уволенным оттуда.

Букмекеры верят в еще минимум одно увольнение этого сезона: Стива Купера могут выгнать из «Ноттингем Форест» – команда не выигрывает 7 матчей подряд и идет в одном очке от зоны вылета. Кажется, скоро рекорд обновится.

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10 комментариев

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Mr. Jones
Ответ Evgeny Trifonov
Нормально в апл физруков тасуют, даже странно что в такой сильной лиге и в стране с такими футбольными традициями,такая слабая тренерская школа. Просто представьте что последний англичанин который выигрывал титул как главный тренер , был Говард Уилкинсон с Лидсом в сезоне 92/93
В сезоне 91-92.
Но говорить об уровне школы на основе такой скромной выборки вряд ли можно, тем более что 13 из 30 последующих чемпионатов выиграл уроженец соседнего Глазго.
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Владимир Кузьменков
Ответ vzi
Думаю, ответ, как раз, в том, что в предыдущем сезоне увольняли много. Назначили новых тренеров в 94/95 по ходу сезона и дали им время поработать спокойно в 95/96. Раньше руководители клубов были куда более терпеливыми. Сейчас из-за денежной гонки никто не хочет ждать. Всем нужен результат здесь и сейчас. Удивительно, как Арсенал не уволил Артету год и два назад на фоне низких результатов.
спасибо, хороший ответ.
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Mr. Jones
АПЛ становится похожей на Серию А и РПЛ;) Динамика не очень.
Правда, нужно брать в расчет, что в этом сезоне почти половина команд борется за выживание (между 12-и 18-й всего 4 очка), в такой ситуации кто-то паникует, кто-то действует по принципу "хуже все равно не будет". Но некоторые решения, как в Челси, например, неприятно удивляют.
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Azamat Rozmetov
Увольнение Тухеля стоит все остальные 11
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achrustalev
Ответ Evgeny Trifonov
Нормально в апл физруков тасуют, даже странно что в такой сильной лиге и в стране с такими футбольными традициями,такая слабая тренерская школа. Просто представьте что последний англичанин который выигрывал титул как главный тренер , был Говард Уилкинсон с Лидсом в сезоне 92/93
То есть это было еще до АПЛ.
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vzi
Ответ Владимир Кузьменков
Сезон 95-96 — всего одно увольнение! Интересно узнать, чем объясняется такая цифра! Тем более, что в предыдущем сезоне число увольнений было очень большим.
Думаю, ответ, как раз, в том, что в предыдущем сезоне увольняли много. Назначили новых тренеров в 94/95 по ходу сезона и дали им время поработать спокойно в 95/96.
Раньше руководители клубов были куда более терпеливыми.
Сейчас из-за денежной гонки никто не хочет ждать. Всем нужен результат здесь и сейчас. Удивительно, как Арсенал не уволил Артету год и два назад на фоне низких результатов.
+2
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слёзыпуховикавенгера
понимаю, конечно, что вероятность неудачного сезона, вылета и потенциальной потери денег мотивируют боссов действовать так, но вряд ли в большинстве кейсов это как-то оправдывается. ощущение будто что менеджмент рассматривает все в краткосрочной перспективе на один сезон, не руководствуясь стратегией.
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Evgeny Trifonov
Нормально в апл физруков тасуют, даже странно что в такой сильной лиге и в стране с такими футбольными традициями,такая слабая тренерская школа. Просто представьте что последний англичанин который выигрывал титул как главный тренер , был Говард Уилкинсон с Лидсом в сезоне 92/93
+4
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Владимир Кузьменков
Сезон 95-96 — всего одно увольнение! Интересно узнать, чем объясняется такая цифра! Тем более, что в предыдущем сезоне число увольнений было очень большим.
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Diablosax
Я вот одного не пойму, почему позволяются такие идиотские растраты... уволили Тухеля - выплатили неустойку, заплатили десятки миллионов за этого ноунейма Поттера чтобы "купить" его, теперь увольняют и его. Это уже какой-то новый уровень лицемерия к деньгам в футболе.
+3
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