Отставок так много, что Тен Хаг уже 9-й в топе долгожителей.

2 апреля «Лестер» отправил в отставку Брендана Роджерса – уход североирландца стал рекордным, 11-м увольнением за один сезон АПЛ. Через несколько часов Грэм Поттер обновил рекорд.

•‎ В АПЛ впервые за 18 лет уволили главного тренера уже в августе. Последний раз подобное случилось в сезоне-2004/05: Бобби Робсон был уволен из «Ньюкасла», а Пол Старрок – из «Саутгемптона».

•‎ Только в восьми командах те же тренеры, что и в начале сезона.

•‎ 12 увольнений за сезон – рекорд. Opta вообще считает 13, правда в формулировке «уход»: для перехода в «Челси» Грэм Поттер ушел из «Брайтона».

•‎ Скотта Паркера уволили после четырех игр. В среднем по истории АПЛ тренеров отправляют в отставку после 10,8 матчей в чемпионате. Хотя был и Кенни Далглиш, которого в 1998-м выгнали из «Ньюкасла» после двух туров.

•‎ «Тоттенхэм» 4 раза открывал сезон отставок: в сезоне-1994/95 (Освальдо Ардилес), 2003/04 (Гленн Ходдл), 2007/08 (Мартин Йол), 2008/09 (Хуанде Рамос).

Отставок в этом сезоне так много, что пришедший в конце мая Тен Хаг уже девятый в списке долгожителей. Следом Гари О’Нил, который заменил Скотта Паркера в «Борнмуте».

А вот рекордсмены по количеству увольнений – тут все тренеры, работавшие в этом сезоне Премьер-лиги.

•‎ У Микеля Артеты, Пепа Гвардиолы, Эдди Хау, Эрика тен Хага, Томаса Франка, Юргена Клоппа, Стива Купера, Гари О′Нила, Рубена Сельеса – 0 увольнений.

• Лидеры удивляют. Точнее, Ходжсон тут ожидаемо – мужчине 75 лет, он работает с 1970-х. А вот Лопетеги берет стабильностью увольнений: его выгоняли из «Райо Вальекано», «Порту», сборной Испании, «Реала» и «Севильи».

•‎ Скотт Паркер после увольнения успел возглавить новый клуб («Брюгге») и быть уволенным оттуда.

Букмекеры верят в еще минимум одно увольнение этого сезона: Стива Купера могут выгнать из «Ноттингем Форест» – команда не выигрывает 7 матчей подряд и идет в одном очке от зоны вылета. Кажется, скоро рекорд обновится.