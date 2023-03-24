14 комментариев

800 голов Месси в двух картинках. Показываем мячи по сезонам и минутам
Веха.
В ночь на пятницу Лионель Месси забил 800-й гол в профессиональной карьере: закинул Панаме закинул со штрафного в конце второго тайма.
У Лео 701 гол за «Барселону», «ПСЖ» и 99 в сборной. Как и кому забивал Месси, мы подробно подсвечивали вот тут – когда он забил 700 мячей в клубной карьере.
Поэтому отметим раскладку голов (и ассистов) по сезонам – в клубах (выделены красным и синим цветами) и сборной (голубым).
• Месси забивал не меньше 40 голов 10 сезонов подряд: с 2009/10 по 2018/19.
• Сотый гол за национальную команду не придется долго ждать: 28 марта Аргентина сыграет с Кюрасао.
• Любимые соперники в клубной карьере – «Севилья» (38), «Атлетико» (32) и «Валенсия» (31). В сборной – Боливия (8), Уругвай (6) и Эквадор (6).
А вот раскладка по минутам.
• Самый быстрый гол в карьере Месси – 2 минуты и 8 секунды. Начал разгром «Челси» (3:0) в 2018-м.
• Самый поздний гол – на 110-й минуте грудью «Эстудиантесу» на КЧМ-2009.
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Фото: REUTERS/Agustin Marcarian
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