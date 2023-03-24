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800 голов Месси в двух картинках. Показываем мячи по сезонам и минутам

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Веха.

В ночь на пятницу Лионель Месси забил 800-й гол в профессиональной карьере: закинул Панаме закинул со штрафного в конце второго тайма.

У Лео 701 гол за «Барселону», «ПСЖ» и 99 в сборной. Как и кому забивал Месси, мы подробно подсвечивали вот тут – когда он забил 700 мячей в клубной карьере.

Поэтому отметим раскладку голов (и ассистов) по сезонам – в клубах (выделены красным и синим цветами) и сборной (голубым).

• Месси забивал не меньше 40 голов 10 сезонов подряд: с 2009/10 по 2018/19.

• Сотый гол за национальную команду не придется долго ждать: 28 марта Аргентина сыграет с Кюрасао.

• Любимые соперники в клубной карьере – «Севилья» (38), «Атлетико» (32) и «Валенсия» (31). В сборной – Боливия (8), Уругвай (6) и Эквадор (6).

А вот раскладка по минутам.

• Самый быстрый гол в карьере Месси – 2 минуты и 8 секунды. Начал разгром «Челси» (3:0) в 2018-м.

• Самый поздний гол – на 110-й минуте грудью «Эстудиантесу» на КЧМ-2009.

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Фото: REUTERS/Agustin Marcarian

14 комментариев

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Анатолий Дмитриевич
Ответ DenizKios
У Овечкина 13 таких сезонов
а Леброна сколько?
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DenizKios
Ответ кто-то
40+ голов 10 сезонов подряд, при этом отдавая 10+, а иногда и 20+ голевых передач - великий. Роналду такая статистика даже и не снилась
У Овечкина 13 таких сезонов
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AF007
За вычетом голов арабским коллективам и карликовым сборным, которых у фрукта раза так в три больше, чем у Величайшего, Месси уже давно является лучшим бомбардиром в истории
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Пирс Морган
Живая легенда
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Дастан Жангалиев
Инопланетянин👽
+3
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Emil_shah
После 90 мин. забил 35 голов. И как можно спорить о его гениальности.
+5
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кто-то
40+ голов 10 сезонов подряд, при этом отдавая 10+, а иногда и 20+ голевых передач - великий. Роналду такая статистика даже и не снилась
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Тюменский медвежонок
у меня вопрос к администрации сайта, когда уже наконец забанят пользователя с ником "Игорь Климов"? почему вы даете этим людям спамить в каждой теме одно и тоже сообщение?
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& Co1366
Быстро Лео разгонялся: на 1’ и 2’ нет голов и на 46’ лишь один гол. А потом влетали " как из рога изобилия" !
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данислам дадыбаев
Goat
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Александра Александрова
Это величайший футболист в истории !
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Терминатор///Айлбибекович
Величайший.
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Игорь Климов
Лео Месси является величайшим футболистом! 🇦🇷
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Виталий
Одним словом - великий!
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