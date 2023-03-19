24 комментария

2 месяца Погба: травма, 35 минут футбола, опоздание и еще одна травма
В феврале мы вспоминали о Поле Погба: к тому моменту он еще не дебютировал за «Ювентус» после возвращения.
С тех пор изменилось немногое – хотя два месяца получились насыщенными.
• Забавно, что у Погба только три гола со штрафных в карьере: 2 в «Ювентусе» (оба в сезоне-2015/16) и 1 в «МЮ» (20/21). Видимо, поэтому он и тренирует удары.
По данным La Gazzetta dello Sport, француз вернется через месяц. Медиа добавляет: руководство встретится с Полем в ближайшие дни и попросит пойти на сокращение зарплаты − Погба должен «принять ответственность» за плохой сезон. В случае отказа клуб выставит игрока на трансфер или вообще разорвет контракт.
Не удивительно: пока что минута на поле обходится клубу в 293 тысячи евро.
Но директор туринского клуба Франческо Кальво опровергает слухи:
«Я читал, что мы решили от него избавиться – ни в коем случае. Поль пришел к нам мальчиком, и для него «Ювентус» – это семья. Мы видим, как он проявляет себя, и ждем его на поле. Мы очень сильно верим в него, иначе не заключили бы четырехлетний контракт».
Сам Погба тоже настроен на успех в «Ювентусе». Но на всякий лучше запретить тренировать штрафные.
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Фото: Gettyimages.ru/Valerio Pennicino / Stringer
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