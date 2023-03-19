Буря в стакане
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2 месяца Погба: травма, 35 минут футбола, опоздание и еще одна травма

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В феврале мы вспоминали о Поле Погба: к тому моменту он еще не дебютировал за «Ювентус» после возвращения.

С тех пор изменилось немногое – хотя два месяца получились насыщенными.

• Забавно, что у Погба только три гола со штрафных в карьере: 2 в «Ювентусе» (оба в сезоне-2015/16) и 1 в «МЮ» (20/21). Видимо, поэтому он и тренирует удары.

По данным La Gazzetta dello Sport, француз вернется через месяц. Медиа добавляет: руководство встретится с Полем в ближайшие дни и попросит пойти на сокращение зарплаты − Погба должен «принять ответственность» за плохой сезон. В случае отказа клуб выставит игрока на трансфер или вообще разорвет контракт.

Не удивительно: пока что минута на поле обходится клубу в 293 тысячи евро.

Но директор туринского клуба Франческо Кальво опровергает слухи:  

«Я читал, что мы решили от него избавиться – ни в коем случае. Поль пришел к нам мальчиком, и для него «Ювентус» – это семья. Мы видим, как он проявляет себя, и ждем его на поле. Мы очень сильно верим в него, иначе не заключили бы четырехлетний контракт».

Сам Погба тоже настроен на успех в «Ювентусе». Но на всякий лучше запретить тренировать штрафные.

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Погба пропустил 1/8 ЛЕ – из-за опоздания на тренировку. Это любимый прием Аллегри

Фото: Gettyimages.ru/Valerio Pennicino / Stringer

24 комментария

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savik-A.M.
Ответ Вячеслав Смирнов
тик токи зато успевает записывать и на праставке играть
Вот вопрос чисто из любопытства , как травма бедра мешает играть на приставке ?
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Костя Киреев
Ответ Лучший клуб мира
Погба всегда был есть и будет топ игроком
Последние годы Погба становился похожим на футболиста только после пинков и напоминаний райолы о том, что надо новые рекламные контракты подписывать и у клуба деньги клянчить. Сейчас райолы нет, контролировать его некому. Так что о футболисте погба можно забыть. Да и в принципе можно о нем забыть. Рекламные контракты скоро закончатся и никто о нем больше и не вспомнит.
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Лучший клуб мира
Ответ Костя Киреев
Погба перестал быть топ игроком где-то 3-4 года назад. Топ игроком он оставался только в памяти болельщиков ювентуса и игроков в фифу. А сейчас парень вообще пойдет по пути балотелли.
Погба всегда был есть и будет топ игроком
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Костя Киреев
Ответ Лучший клуб мира
Какое то невероятное невезение преследует эту команду. Сначала обидные поражения в финалах, потом взяли вроде бы лучшего игрока этой самой лч и даже не прошли дальше 1/4, а потом вернули вроде бы топ игрока - одного из лучших на своей позиции за последние годы и то тот больше лечится, чем играет..
Погба перестал быть топ игроком где-то 3-4 года назад. Топ игроком он оставался только в памяти болельщиков ювентуса и игроков в фифу.
А сейчас парень вообще пойдет по пути балотелли.
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zarik18
Погба? Да, вроде был такой футболист
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Joey Ramone
Клуб и так последние дни доживает, этот ещё и доит его.
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Лучший клуб мира
Какое то невероятное невезение преследует эту команду. Сначала обидные поражения в финалах, потом взяли вроде бы лучшего игрока этой самой лч и даже не прошли дальше 1/4, а потом вернули вроде бы топ игрока - одного из лучших на своей позиции за последние годы и то тот больше лечится, чем играет..
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kutavlik
Ответ Tiestorzn17
В его то ситуации убрать символические 5-10% с зп добровольно было бы вполне логичным поступком. 10 млн за год фитнеса это абсурд.
Абсурд в том, что его Юве подписал...Ладно бы поехал бабки стричь к богатеньким арабам, без вопросов!!!
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kutavlik
Ответ Denis Dunik
В таком случае как бы не был я против Рабио, но лучше с ним контракт продлить!
Да Рабио в нынешнем Юве - лучший!!! Создает, отдает, забивает, в отборе хорош!!!
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Neyron
Ну, а вы не верили в силу шамана. Там реально порча наложена, по другому это не объяснить.
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kutavlik
Ответ Влад Александров
я думал, он уже закончил)
Так он и так закончил уже давно, просто об этом его агент не знает, поэтому и впаривает всяким Ювентусам, по старой дружбе!!!!
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Сергей Штырков
Ответ Ajvengo
возможно, лишний вес. пухлые быстро травмируются.
Скорее конкуренты из вуду племён вмешиваться любят
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kutavlik
Мне нравится - "травма из-за перетренированности"!!!!!
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Ajvengo
Ответ Кори Тэйлор
С виду здоровый конь. Что там происходит на тренировках, что он вечно в лазарете??
возможно, лишний вес. пухлые быстро травмируются.
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Кори Тэйлор
С виду здоровый конь. Что там происходит на тренировках, что он вечно в лазарете??
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антон шабанов
🤡🤡🤡
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Akyl Alibaev
Ответ Иван Куликов
Pogback!
Ахаха, так громко возвращался) помню в МЮ он тоже так возвращался Pogback
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Влад Александров
я думал, он уже закончил)
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Иван Куликов
Pogback!
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dem
А что вы хотели подписывая французского Балотелли?
Игрок-пустышка, одни понты, причёски и кривляния.
+10
-3
+7
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Сергей Ничипорук
вот бы Коко такой контракт.
+5
-1
+4
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Denis Dunik
В таком случае как бы не был я против Рабио, но лучше с ним контракт продлить!
+3
-1
+2
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Вячеслав Смирнов
тик токи зато успевает записывать и на праставке играть
+7
-3
+4
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Tiestorzn17
В его то ситуации убрать символические 5-10% с зп добровольно было бы вполне логичным поступком.
10 млн за год фитнеса это абсурд.
+15
-1
+14
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