24 комментария

В феврале мы вспоминали о Поле Погба: к тому моменту он еще не дебютировал за «Ювентус» после возвращения.

С тех пор изменилось немногое – хотя два месяца получились насыщенными.

• Забавно, что у Погба только три гола со штрафных в карьере: 2 в «Ювентусе» (оба в сезоне-2015/16) и 1 в «МЮ» (20/21). Видимо, поэтому он и тренирует удары.

По данным La Gazzetta dello Sport, француз вернется через месяц. Медиа добавляет: руководство встретится с Полем в ближайшие дни и попросит пойти на сокращение зарплаты − Погба должен «принять ответственность» за плохой сезон. В случае отказа клуб выставит игрока на трансфер или вообще разорвет контракт.

Не удивительно: пока что минута на поле обходится клубу в 293 тысячи евро.

Но директор туринского клуба Франческо Кальво опровергает слухи:

«Я читал, что мы решили от него избавиться – ни в коем случае. Поль пришел к нам мальчиком, и для него «Ювентус» – это семья. Мы видим, как он проявляет себя, и ждем его на поле. Мы очень сильно верим в него, иначе не заключили бы четырехлетний контракт».

Сам Погба тоже настроен на успех в «Ювентусе». Но на всякий лучше запретить тренировать штрафные.

Фото: Gettyimages.ru/Valerio Pennicino / Stringer