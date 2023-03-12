60 комментариев

Буря в стакане
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В Англии думают про лимит – переживают за игровое время местных. Мы собрали составы топов АПЛ без иностранцев

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«Челси» и «Ньюкасл» могут не переживать.

Из Англии зазвучали знакомые идеи. Футбольная ассоциация Англии переживает, что Брексит сработал неправильно: исполнительный директор FA Марк Буллингем заявил, что в последние два трансферных окна английские клубы подписывают в два раза больше иностранцев.

При этом из-за сложных условий получения рабочей визы (игроку нужно набрать 15 очков) клубы покупают не перспективных иностранцев, а готовых звезд. Ассоциация готова пойти навстречу – «чтобы клубы могли купить иностранца за 3 миллиона фунтов, а не за 30». В обмен Буллингем хочет большей защиты для игроков, имеющих английскую квалификацию – звучит как лимит.

У Буллингема четкие причины.

•‎ Англичане составляют только 30% от футболистов, выходящих на матчи АПЛ в старте. Еще в ноябре эта цифра была ближе к 33%, два сезона назад – 35%, 10 лет назад – 38%.

•‎ Игровое время футболистов до 21 года после Брексита сократилось вдвое (Буллингем не называет процент).

«Очень важно, чтобы приток игроков был ограничен», — говорит Буллингем. Звучит как лимит.

Очевидно, что АПЛ не избавится от всех легионеров. Но как вообще будут чувствовать себя английские топы без иностранцев?

Важная поправка: в Ассоциации используют термин English-qualified players – футболисты, которые могли бы играть за сборную Англии, даже если сейчас выбрали другую национальную команду. Например, Скотт Мактомини и Эрлинг Холанд (да!) считаются English-qualified, потому что родились в Англии, хотя играют за Шотландию и Норвегию.

Важная поправка-2: мы не затыкали дыры совсем зелеными пацанами из академии – брали только тех, кто выходит более-менее регулярно.

•‎ ‎Слева есть шотландец Тирни, который не требует разрешения на работу, но не подходит под правила Ассоциации.

У «Ливерпуля» получилась полная команда – но без вратаря.

А у «Манчестер Юнайтед» наоборот: есть лишний вратарь Том Хитон (это мы еще не считали Джека Батленда, которого клуб арендовал в этом сезоне).

«Манчестер Сити» наконец пригодится Скотт Карсон – у возрастного англичанина всего 2 матча за «Сити».

В «Тоттенхэм» Кейну придется рулить в атаке самому.

У «Челси» мощнейший состав и еще остается скамейка запасных: Холл, Чуквуэмека, Хадсон-Одои.

А вот состав «Ньюкасла» – почти основа без пары имен и с полной скамейкой (Гиллеспи, Льюис, Дамметт, Хайден, Лонгстафф, Ритчи).

«Ньюкасл» вообще как будто готовится к лимиту – в последние два сезона скупает англичан под основу. И не собирается останавливаться: летом хотят купить Мактомини и побороться за Маунта, если он не подпишет контракт с «Челси».

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Фото: Gettyimages.ru/Richard Heathcote

60 комментариев

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FrankieWild
чернокожие англичане, сильно
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AsperChelsea
Ответ redguard
2 брата, Шон и Мэтью.
Не знал, извиняюсь
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stradivari13
Ответ OrenSky
С каких пор Холанд и Мактоминей являются англичанами?)
с тех пор как ты не читаешь а только комментируешь
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stradivari13
Ответ Дмитрий Письменский
Ну перед картинками же все написано, специально перед схемами расписали, чтобы вопросов не было. Умоляю, читайте!
есть стихотворение называется "Люди читают жопой"
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redguard
Ответ AsperChelsea
Лонгстаф и на скамейке и в основе что ли?
2 брата, Шон и Мэтью.
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stradivari13
Ответ ladoga1242
Это с каких пор Холанд стал англичанином?
а может текст статьи прочитать? глазами а не жопой
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stradivari13
Ответ ivan_krylov
С каких пор Холанд английский игрок?
а ты текст статьи читал глазами или жопой?
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AsperChelsea
Лонгстаф и на скамейке и в основе что ли?
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Ruscello
Думается, с Холандом в атаке и сборная Англии могла бы титул взять, вы попробуйте без него.
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Мурад Мурадов
Ответ OrenSky
С каких пор Холанд и Мактоминей являются англичанами?)
Евросоюз типа
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Алексей Толстюк
Ответ ivan_krylov
С каких пор Холанд английский игрок?
Там и Броя англичанином стал и Ампаду и Мактомини. Автору пофиг просто
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Rub1k
Ответ ivan_krylov
С каких пор Холанд английский игрок?
Он не английский игрок, но английское гражданство имеет! Он родился и 3 года там прожил.
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Артем Дорохин
Эрлинг что уже гражданство поменял.
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a2wai
Ответ Dr.Gebbelsss
А Холанд как попал в этот список?)
Надо же для начала, наверное, текст читать, там же прямым текстом написано, что Холланд родился в Англии и в теории мог бы за сборную играть, а такие легами считаться при лимите не будут....
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Dr.Gebbelsss
А Холанд как попал в этот список?)
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eRo
Ага, и при этом без лимита на легионеров сейчас имеется лучшая сборная Англии за последние лет 20, просто, тренер там ссыкло, с двумя людьми на позицию.
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kilcher
Ответ ivan_krylov
С каких пор Холанд английский игрок?
Видимо, так провоцируют комменты)
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Озил, озю и буду озить
Почему у Арсенала Балогана из аренды "вернули", а центрального полузащитника Патино забыли? Да и левый защитник Лино Соуза есть в заявке, воспитанник клуба
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Жека Мамелюк
Броя не англичанин , а албанцев
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Майк Б
Броя - главный англичанин
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Rojo Crio
Думаю можно оттолкнуться от результатов сборной Англии на последних турнирах - ЧМ18 полуфинал, ЧЕ20 финал, ЧМ22 четвертьфинал. И если судить по составу всё более чем в порядке. Получается конкуренция точно не вредит английским игрокам.
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Виьалий
За место в составе должен биться любой. Привилегии не пойдут в плюс клубу. Все как обычно, хотят англичан продавать подороже в рамках АПЛ.
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Максим Черкашин
Ответ En1ex
"Важная поправка-2: мы не затыкали дыры совсем зелеными пацанами из академии – брали только тех, кто выходит более-менее регулярно." Джонс в МЮ очень часто играет... он на тренировках в состав не попадает)
Он талисман.😎
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ivan_krylov
С каких пор Холанд английский игрок?
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Дмитрий Письменский
Основатель блога
Ответ ladoga1242
Это с каких пор Холанд стал англичанином?
Это объяснено в тексте, читайте внимательно.
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