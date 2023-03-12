60 комментариев

«Челси» и «Ньюкасл» могут не переживать.

Из Англии зазвучали знакомые идеи. Футбольная ассоциация Англии переживает, что Брексит сработал неправильно: исполнительный директор FA Марк Буллингем заявил, что в последние два трансферных окна английские клубы подписывают в два раза больше иностранцев.

При этом из-за сложных условий получения рабочей визы (игроку нужно набрать 15 очков) клубы покупают не перспективных иностранцев, а готовых звезд. Ассоциация готова пойти навстречу – «чтобы клубы могли купить иностранца за 3 миллиона фунтов, а не за 30». В обмен Буллингем хочет большей защиты для игроков, имеющих английскую квалификацию – звучит как лимит.

У Буллингема четкие причины.

•‎ Англичане составляют только 30% от футболистов, выходящих на матчи АПЛ в старте. Еще в ноябре эта цифра была ближе к 33%, два сезона назад – 35%, 10 лет назад – 38%.

•‎ Игровое время футболистов до 21 года после Брексита сократилось вдвое (Буллингем не называет процент).

«Очень важно, чтобы приток игроков был ограничен», — говорит Буллингем. Звучит как лимит.

Очевидно, что АПЛ не избавится от всех легионеров. Но как вообще будут чувствовать себя английские топы без иностранцев?

Важная поправка: в Ассоциации используют термин English-qualified players – футболисты, которые могли бы играть за сборную Англии, даже если сейчас выбрали другую национальную команду. Например, Скотт Мактомини и Эрлинг Холанд (да!) считаются English-qualified, потому что родились в Англии, хотя играют за Шотландию и Норвегию.

Важная поправка-2: мы не затыкали дыры совсем зелеными пацанами из академии – брали только тех, кто выходит более-менее регулярно.

•‎ ‎Слева есть шотландец Тирни, который не требует разрешения на работу, но не подходит под правила Ассоциации.

У «Ливерпуля» получилась полная команда – но без вратаря.

А у «Манчестер Юнайтед» наоборот: есть лишний вратарь Том Хитон (это мы еще не считали Джека Батленда, которого клуб арендовал в этом сезоне).

«Манчестер Сити» наконец пригодится Скотт Карсон – у возрастного англичанина всего 2 матча за «Сити».

В «Тоттенхэм» Кейну придется рулить в атаке самому.

У «Челси» мощнейший состав и еще остается скамейка запасных: Холл, Чуквуэмека, Хадсон-Одои.

А вот состав «Ньюкасла» – почти основа без пары имен и с полной скамейкой (Гиллеспи, Льюис, Дамметт, Хайден, Лонгстафф, Ритчи).

«Ньюкасл» вообще как будто готовится к лимиту – в последние два сезона скупает англичан под основу. И не собирается останавливаться: летом хотят купить Мактомини и побороться за Маунта, если он не подпишет контракт с «Челси».

Фото: Gettyimages.ru/Richard Heathcote