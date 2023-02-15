У «МЮ» худший трансферный баланс за 10 лет – минус миллиард 🤯 «Челси» догоняет

РПЛ попала в антитоп-10 лиг.

Под постом о клубах с лучшим трансферным балансом с сезона-2013/14 пользователь Игнат Тиханин спросил, будет ли такой же про клубы с отрицательным балансом.

Вы заплюсовали и комментарий Игната, и наш ответ.

Обещали – сделали. Держите топ клубов с худшим трансферным балансом в этом сезоне.

• Клубы с худшим балансом ≠ клубы, которые тратили больше всех. Например, «Манчестер Сити» за Холанда, Филлипса, Аканджи и других отдал 150 млн евро (10-е место по тратам), но продал игроков на 160 и вышел в плюс.

•‎ Сразу 9 клубов из десятки побили свой антирекорд ради трансферов – все они из АПЛ. Еще одно доказательство монструозности Премьер-лиги: лига ушла в минус на 2,08 миллиарда евро! Второе место – у Ла Лиги: -52,8 млн евро (это примерно на 2 миллиарда меньше, да).

• «Барселона» разбила веселую компанию английских клубов. Еще и не побила свой антирекорд: уходила в больший минус в сезонах-2019/20 (-145,6 млн) и 2017/18 (-147,6 млн).

Но каталонцам далеко до топа: это всего 21-е и 20-е места в списке худших транжир с сезона-2013/14.

• Шесть команд топ-10 – представители этого сезона. Это еще жестче, чем клубы с лучшим плюсовым балансом: там было тоже шесть команд этого сезона, но по всей топ-20 (3 в десятке).

• «Челси»-20/23 худший не только по трансферному балансу, но и по затратам – 611 млн. За ним «Барселона»-2017/18 (потратили 380 млн после продажи Неймара) и «Реал»-2019/20 (356 на Азара, Йовича и других).

• Только два клуба появляются в топ-10 дважды: «Челси» и «Сити». Зато самый популярный клуб в двадцатке – «Ман Юнайтед» (4 позиции), который с Эдом Вудвордом регулярно устраивал закупки под новых тренеров.

Не удивительно, что именно «МЮ» – клуб с худшим трансферным балансом с сезона-2013/14.

•‎ При этом на отрезке 5 лет «Юнайтед» уступил первое место «Челси»: -740,4 млн евро с сезона-2018/19. «Ман Сити» вообще выпал из десятки.

• «Челси», «Ювентус» и «Барселона» одновременно находятся и в топ-10 по прибыли с трансферов (3-е, 4-е и 6-е места) за десять лет, и в топ-10 клубов с худшим трансферным балансом.

•‎ 14 из 20 клубов – из АПЛ. Эти цифры похожи на итоги Deloitte за сезон-2021/22: в отчете аудиторской компании 11 мест в топ-20 клубов по доходам занимают представители Премьер-лиги.

С такими заработками можно смело уходить в минус – в следующем сезоне точно пробьют 10 миллиардов.

• Десятка просто великолепна: вообще нет Лиги 1 (Франция в плюсе на 284 млн), на втором месте загнувшийся проект Суперлиги Китая, во второй пятерке – РПЛ.

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan