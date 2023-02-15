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У «МЮ» худший трансферный баланс за 10 лет – минус миллиард 🤯 «Челси» догоняет

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РПЛ попала в антитоп-10 лиг.

Под постом о клубах с лучшим трансферным балансом с сезона-2013/14 пользователь Игнат Тиханин спросил, будет ли такой же про клубы с отрицательным балансом.

Вы заплюсовали и комментарий Игната, и наш ответ.

Обещали –  сделали. Держите топ клубов с худшим трансферным балансом в этом сезоне.

• Клубы с худшим балансом ≠ клубы, которые тратили больше всех. Например, «Манчестер Сити» за Холанда, Филлипса, Аканджи и других отдал 150 млн евро (10-е место по тратам), но продал игроков на 160 и вышел в плюс.

•‎ Сразу 9 клубов из десятки побили свой антирекорд ради трансферов – все они из АПЛ. Еще одно доказательство монструозности Премьер-лиги: лига ушла в минус на 2,08 миллиарда евро! Второе место – у Ла Лиги: -52,8 млн евро (это примерно на 2 миллиарда меньше, да).

• «Барселона» разбила веселую компанию английских клубов. Еще и не побила свой антирекорд: уходила в больший минус в сезонах-2019/20 (-145,6 млн) и 2017/18 (-147,6 млн).

Но каталонцам далеко до топа: это всего 21-е и 20-е места в списке худших транжир с сезона-2013/14.

• Шесть команд топ-10 – представители этого сезона. Это еще жестче, чем клубы с лучшим плюсовым балансом: там было тоже шесть команд этого сезона, но по всей топ-20 (3 в десятке).

• «Челси»-20/23 худший не только по трансферному балансу, но и по затратам – 611 млн. За ним «Барселона»-2017/18 (потратили 380 млн после продажи Неймара) и «Реал»-2019/20 (356 на Азара, Йовича и других).

• Только два клуба появляются в топ-10 дважды: «Челси» и «Сити». Зато самый популярный клуб в двадцатке – «Ман Юнайтед» (4 позиции), который с Эдом Вудвордом регулярно устраивал закупки под новых тренеров.

Не удивительно, что именно «МЮ» – клуб с худшим трансферным балансом с сезона-2013/14.

•‎ При этом на отрезке 5 лет «Юнайтед» уступил первое место «Челси»: -740,4 млн евро с сезона-2018/19. «Ман Сити» вообще выпал из десятки.

• «Челси», «Ювентус» и «Барселона» одновременно находятся и в топ-10 по прибыли с трансферов (3-е, 4-е и 6-е места) за десять лет, и в топ-10 клубов с худшим трансферным балансом.  

•‎ 14 из 20 клубов – из АПЛ. Эти цифры похожи на итоги Deloitte за сезон-2021/22: в отчете аудиторской компании 11 мест в топ-20 клубов по доходам занимают представители Премьер-лиги. 

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С такими заработками можно смело уходить в минус – в следующем сезоне точно пробьют 10 миллиардов.

• Десятка просто великолепна: вообще нет Лиги 1 (Франция в плюсе на 284 млн), на втором месте загнувшийся проект Суперлиги Китая, во второй пятерке – РПЛ.

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Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan

41 комментарий

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Mr. Jones
В целом трансферный баланс - сомнительный показатель. Все же бизнес спортивных клубов - отнюдь не работорговля;))) И кто больше зарабатывает, может больше вкладывать, а с продаж живут те, кто не в состоянии прокормить состав. Другой вопрос - соотношение трат с результатом.
А если уж считать баланс, то нужно брать отрезок, сопоставимый с карьерой игроков, хотя бы в десятилетие - понятное дело, что во время перестройки и смены поколений приходится тратить больше.
Хотя в МЮ картина и вправду нездоровая, но тут уже другая причина - клуб с момента ухода великого и ужасного Фергюсона пытается любой ценой сохранить "статус", избегая серьезной перестройки.
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Rassel_Crowe
Ответ mansur_axe
Не увидишь, от ЛЧ слишком далеко, телескоп нужен.
да не так там и далеко на самом деле, 17 матчей впереди
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dizverst
Ответ messi_leo
Челси все тратит и тратит, но так и остается середняком АПЛ на 10 месте. Зато ее прямо Бетменом рисуют. Ахах. Самая блевотная команда АПЛ. Расформировать и в Чемпионшип. А у владельцев спрашивать за деньги и фэйр-плей. Откуда вливания? На фантиках заработали или все же миллиардер влил?
2 Лиги Чемпионов за последние 10 лет - это уже охренительно крутой результат, а там и Лига Европы и чемпионат Англии и кубки всякие второстепенные. Это точно не середняк. Протрезвей и проспись, а потом глупости пиши
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Rassel_Crowe
Ответ Ахма Начоо
Напомни на каком месте сейчас Ливерпуль? Если Ливер не потратит 150-200 лямов летом как минимум причём они рискуют на ближайшие годы остаться средничком.
даже потратив 600 млн чистыми, он не догонит по тратам с 13/14 сезона МЮ
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Юрий Мельников
Ответ №7
а почему с сезона-2013/14?а не с другого сезона?
ну 10 лет, круглая дата. сделали бы с 2011 писали бы а почему за 12 лет
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Dooomer
Ответ №7
а почему с сезона-2013/14?а не с другого сезона?
К 10 годам подгоняли?
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schwein
Ответ DpeMa111
-320млн и это только один Зенит :)
Зачем вы врете, вы что болельщик Спартака?
с сезона 13/14 по текущих сезон сальдо Зенита - 145 и ему в пятки дышит Динамо (-121 млн, но это другое, вы не понимаете), и совсем недалеко Спартак (-87), Локо (-87) и Краснодар (-91 - дорогие нынче свои воспитанники).
Пруф: https://www.transfermarkt.world/transfers/einnahmenausgaben/statistik/plus/0?ids=a&sa=&saison_id=2013&saison_id_bis=2022&land_id=141&nat=&kontinent_id=&pos=&altersklasse=&w_s=&leihe=&intern=0&plus=0
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Мари Хуан
Ответ Мирворис Мирмахмудов
Получается АПЛ получает деньги за телеправа и раздает их другим лигам покупая у них игроков по 2х цене
Своего рода Робин Гуды
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nbw8wsx7cp
Получается, что если откинуть безумный период американцев, Челси оказался бы в плюсе…
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Иван Пименов
Ответ №7
И почему у английской Баварии Только одно чемпионство и один лч за это время, а сейчас когда с трансферами не повезло клуб болтается на 9 месте и побеждает по праздникам. Очень интересно будет посмотреть сколько понадобится денег Ливерпулю чтобы вернуться в топ 4
А сколько чемпионств и ЛЧ за все это время у главных транжир АПЛ?
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felix-sanchez
АПЛ просто лига мешков какая-то.
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№7
Ответ mansur_axe
Я надеюсь фаны МЮ умеют читать инфу и увидят кто на самом деле мешок, а Ливерпулю я просто аплодирую, английская Бавария.
И почему у английской Баварии Только одно чемпионство и один лч за это время, а сейчас когда с трансферами не повезло клуб болтается на 9 месте и побеждает по праздникам. Очень интересно будет посмотреть сколько понадобится денег Ливерпулю чтобы вернуться в топ 4
+1
-2
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№7
а почему с сезона-2013/14?а не с другого сезона?
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DpeMa111
-320млн и это только один Зенит :)
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El Kapitan
Таки это не к добру, финансовый пузырь Апл слишком раздулся, и это накануне глобальной экономической рецессии переходящей в депрессию. В самом худшем случае может аукнуться уже в этом году.

П.С. выходит, Тебас таки не зря борется за оздоровление бюджетов. Вангую в следующем году массовое переобувание юзеров спорца в отношении него.
+4
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Ахма Начоо
Ответ mansur_axe
Не увидишь, от ЛЧ слишком далеко, телескоп нужен.
Почему лет через 20 всё может быть
+1
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mansur_axe
Ответ Ахма Начоо
Увидим
Не увидишь, от ЛЧ слишком далеко, телескоп нужен.
+4
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Ахма Начоо
Ответ Андрей Andrey
а он не потратит)) и будет опять на вершине. посмотри кто уже в середине поля играет Байчечич .Юрген найдёт молодых 👍
Увидим
+1
0
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Андрей Andrey
Ответ Ахма Начоо
Напомни на каком месте сейчас Ливерпуль? Если Ливер не потратит 150-200 лямов летом как минимум причём они рискуют на ближайшие годы остаться средничком.
а он не потратит)) и будет опять на вершине. посмотри кто уже в середине поля играет Байчечич .Юрген найдёт молодых 👍
+1
-7
-6
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#SharkTeam
10 лет без побед а на трансферы больше лярда. Вот кого забанить давно пора
+8
-5
+3
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serginho1
Ответ *****Mr.Vaart_23*****
Чтото,судя по комента, главное мешка Реала не вижу в топ 10
Тут на прошлой неделе 433 опубликовал топ по трансферным расходам за последние 5 лет. Зенит на 25 месте и все равно обижаются на мешок… Реал в тридцатку не попал…
+1
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Ахма Начоо
Ответ Андрей Andrey
Юрген с Ливерпуль сумел выиграть ЛЧи АПЛ. а по тратам даже вне Топ 10🤣🤣.А МЮ вообще только тратит и ничего не выигрваает.
Комментарий скрыт
+7
-16
-9
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Гласящий Истину!
Примечательно, что в десятку входят английские клубы и Барса. Англичане могут позволить себе транжирить бабулики направо и налево, бездумно скупая всё и всех. У них бюджеты - огонь! Но Барса?! Сейчас она считает каждую копейку и так бездумно и глупо покупать всякий, никому не нужный хлам...
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-2
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Football Forever
Если катарцы купят МЮ, думаю они укрепятся на вершине.
+3
-1
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Astret
Апл хоть и зарабатывает больше всех, но пользы особо мало. Все деньги сливаются на трансферы. То есть, деньги уходят к другим.
+6
-2
+4
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