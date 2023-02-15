У «МЮ» худший трансферный баланс за 10 лет – минус миллиард 🤯 «Челси» догоняет
РПЛ попала в антитоп-10 лиг.
Под постом о клубах с лучшим трансферным балансом с сезона-2013/14 пользователь Игнат Тиханин спросил, будет ли такой же про клубы с отрицательным балансом.
Вы заплюсовали и комментарий Игната, и наш ответ.
Обещали – сделали. Держите топ клубов с худшим трансферным балансом в этом сезоне.
• Клубы с худшим балансом ≠ клубы, которые тратили больше всех. Например, «Манчестер Сити» за Холанда, Филлипса, Аканджи и других отдал 150 млн евро (10-е место по тратам), но продал игроков на 160 и вышел в плюс.
• Сразу 9 клубов из десятки побили свой антирекорд ради трансферов – все они из АПЛ. Еще одно доказательство монструозности Премьер-лиги: лига ушла в минус на 2,08 миллиарда евро! Второе место – у Ла Лиги: -52,8 млн евро (это примерно на 2 миллиарда меньше, да).
• «Барселона» разбила веселую компанию английских клубов. Еще и не побила свой антирекорд: уходила в больший минус в сезонах-2019/20 (-145,6 млн) и 2017/18 (-147,6 млн).
Но каталонцам далеко до топа: это всего 21-е и 20-е места в списке худших транжир с сезона-2013/14.
• Шесть команд топ-10 – представители этого сезона. Это еще жестче, чем клубы с лучшим плюсовым балансом: там было тоже шесть команд этого сезона, но по всей топ-20 (3 в десятке).
• «Челси»-20/23 худший не только по трансферному балансу, но и по затратам – 611 млн. За ним «Барселона»-2017/18 (потратили 380 млн после продажи Неймара) и «Реал»-2019/20 (356 на Азара, Йовича и других).
• Только два клуба появляются в топ-10 дважды: «Челси» и «Сити». Зато самый популярный клуб в двадцатке – «Ман Юнайтед» (4 позиции), который с Эдом Вудвордом регулярно устраивал закупки под новых тренеров.
Не удивительно, что именно «МЮ» – клуб с худшим трансферным балансом с сезона-2013/14.
• При этом на отрезке 5 лет «Юнайтед» уступил первое место «Челси»: -740,4 млн евро с сезона-2018/19. «Ман Сити» вообще выпал из десятки.
• «Челси», «Ювентус» и «Барселона» одновременно находятся и в топ-10 по прибыли с трансферов (3-е, 4-е и 6-е места) за десять лет, и в топ-10 клубов с худшим трансферным балансом.
• 14 из 20 клубов – из АПЛ. Эти цифры похожи на итоги Deloitte за сезон-2021/22: в отчете аудиторской компании 11 мест в топ-20 клубов по доходам занимают представители Премьер-лиги.
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С такими заработками можно смело уходить в минус – в следующем сезоне точно пробьют 10 миллиардов.
• Десятка просто великолепна: вообще нет Лиги 1 (Франция в плюсе на 284 млн), на втором месте загнувшийся проект Суперлиги Китая, во второй пятерке – РПЛ.
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Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan
А если уж считать баланс, то нужно брать отрезок, сопоставимый с карьерой игроков, хотя бы в десятилетие - понятное дело, что во время перестройки и смены поколений приходится тратить больше.
Хотя в МЮ картина и вправду нездоровая, но тут уже другая причина - клуб с момента ухода великого и ужасного Фергюсона пытается любой ценой сохранить "статус", избегая серьезной перестройки.
с сезона 13/14 по текущих сезон сальдо Зенита - 145 и ему в пятки дышит Динамо (-121 млн, но это другое, вы не понимаете), и совсем недалеко Спартак (-87), Локо (-87) и Краснодар (-91 - дорогие нынче свои воспитанники).
Пруф: https://www.transfermarkt.world/transfers/einnahmenausgaben/statistik/plus/0?ids=a&sa=&saison_id=2013&saison_id_bis=2022&land_id=141&nat=&kontinent_id=&pos=&altersklasse=&w_s=&leihe=&intern=0&plus=0
П.С. выходит, Тебас таки не зря борется за оздоровление бюджетов. Вангую в следующем году массовое переобувание юзеров спорца в отношении него.