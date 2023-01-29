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«Я что, похож на сердитого шотландца?» Кэррик поднял «Мидлсбро» за три месяца – с 19 на 3 место

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Если не следите за Чемпионшипом (не осуждаем), то могли упустить взлет «Мидслбро»: в конце октября команда плелась внизу таблицы (19-21-е места), чудом не касаясь зоны вылета. А теперь идет в зоне плей-офф − то есть может выйти в АПЛ.

Причина такого взлета − Майкл Кэррик, который возглавил клуб 24 октября. Вот результаты команды при нем и Крисе Уайлдере, с которым команда начинала сезон.

•‎ Да, мы писали, что Кэррик принял команду на 19-м месте, Уайлдер оставил ее на 14-м. Между тренерами был и.о. Лео Перкович − за 5 матчей с ним команда набрала 7 очков и провалилась ниже (хотя набирала больше, чем при Уайлдере). 

• В 10 матчах Майкл набрал 22 очка. Больше только у одного тренера в истории «Боро» — Брайна Робсона.

• Команда исправила разницу − прежде всего за счет забитых. Пропускают все так же много (и с перебором по xG).

***

С Кэрриком «Мидслбро» резко сменил курс: после ветеранов Нила Уорнока и Криса Уайлдера клуб позвал неопытного Майкла, который на пару матчей подхватывал «МЮ» − а в остальное время был помощником.

Помогают англичанину такие же молодые ребята:

• 43-летний Джонатан Вудгейт (поработал сезон главным в «Мидлсбро»);

• 43-летний Адам Сэдлер (бывший аналитик и ассистент в «Лестере», тренер «Ман Сити» U-18);

• 37-летний Эрон Дэнкс − помогал Джеррарду в «Вилле», а потом и заменял тренера до прихода Эмери.

На первой же пресс-конференции Майкла спросили, похож ли его тренерский стиль на Алекса Фергюсона. «Я что, похож на сердитого шотландца?» − красивый ответ на глупый вопрос.

Кэррик принес в команду спокойствие. Еще в игроцкую карьеру он признавался, что иногда даже слишком безэмоциональный − но в «Мидслбро» говорят, что это впечатление обманчивое.

«При первой встрече так кажется, да, − говорит спортдир клуба Киран Скотт. − Когда ему становится комфортно, он всех узнает поближе, вы видите другого Майкла. Тогда он начнет говорить больше.

У Майкла... приятная аура. Не кричит, не требует. И он говорит о футболе без остановки. Я имею в виду… нон-стоп».

Майкл добавляет: «Мы можем контролировать только то, что можем, а это, как я надеюсь, заработанные три очка в выходные. Не стоит думать о конце истории, пока она продолжается.

Цель − играть настолько хорошо, насколько возможно. Каждая команда в этой лиге хочет подняться, каждая команда, не выступающая в Премьер-лиге, хочет попасть в туда − это очевидно для клуба, для меня и для игроков».

Видимо, такой подход идеально ложится на «Мидлсбро».

В субботу команда обыграла «Уотфорд» (2:0 − наконец-то без пропущенных!) и выскочила на третье место. Результат временный, но по итогам тура команда не выпадет из плей-офф. Колоссальный результат для тренера-новичка, который подхватил кризисную команду по ходу сезона. 

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Фото: REUTERS/Lee Smith

37 комментариев

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Alex Pog
Ответ Lifar Skladchikov
Да! Ведь Рангник временщик и ради него избавляться от такого ценного кадра?) Думаю Тен Хагу бы он очень понадобился, да и сам бы Кэррик набрался много опыта
Кэррик ушел, потому что ему не дали стать главным тренером. Если бы он был и.о. до лета, а потом пришел бы 10 Хаг, Кэррик бы всеравно ушел я думаю
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LLiriKK
А ведь кто-то из игроков «МЮ» (чуть ли не, прости Господи, Роналду!), когда Кэррик ещё исполнял обязанности главного в клубе, мудро заметил, что из него получится отличный тренер. Видать, не ошибся!)
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Lifar Skladchikov
Ответ Dan Kennedy
Было обидно, когда он ушел, а главным назначили Рангника. Рад, что у него все хорошо в Боро идет.
Да! Ведь Рангник временщик и ради него избавляться от такого ценного кадра?) Думаю Тен Хагу бы он очень понадобился, да и сам бы Кэррик набрался много опыта
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Олег Дорожкин
Ответ rembrandao
Чемпионшип - это как 3к ММР в Доте)
Аахахаха
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Ronny92
Ответ rembrandao
Чемпионшип - это как 3к ММР в Доте)
Чёт в голос
+1
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zy888.8
Ответ GiGgS11
Удачи Кэррику 🤞 Чемпионшип это футбольный ад (в хорошем смысле), из которого тяжело выбраться 😅
Не удивлюсь, если Слуцкий был прав, назвав чампионшип 6 по уровню в Европе. Ну или как минимум в первой 10 ке.
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Mitya26
Пусть он примерит роль Мюнхгаузена в этом сезоне.
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a2wai
Тот случай, когда Кэррик вполне мог бы сейчас феерить в другом клубе, но менеджмент этого клуба пригласил на полсезона немца, который до этого давно не тренировал.

У Кэррика все предпосылки к тому, чтобы быть неплохим тренером, хочется верить в его успех. Для начала, хотя бы в Мидлсбро.
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rembrandao
Ответ GiGgS11
Удачи Кэррику 🤞 Чемпионшип это футбольный ад (в хорошем смысле), из которого тяжело выбраться 😅
Чемпионшип - это как 3к ММР в Доте)
+6
-2
+4
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Алексей Иванов
Если бы МЮ не заменил его на Рагника то миллион % в этом году в ЛЧ играл бы а не ЛЕ,и в том году как минимум слабенький Атлетико точно прошли бы в плей офф
+2
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areyfclm
Ответ Кайрат Кырбасов
Круто, конечно. У меня вопрос в другом, помогает Майклу тот Вудгейт, что на сезон заезжал в Реал???
Он самый
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Кайрат Кырбасов
Круто, конечно. У меня вопрос в другом, помогает Майклу тот Вудгейт, что на сезон заезжал в Реал???
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Леонид Ботвинник
Судя по всему похож, Майкл. Похож )))
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Дмитрий Письменский
Основатель блога
Дмитрий Письменский
SMM / редакция – Sports.ru
48 подписчиков
Ответ Dm Kznts
Уже Боро на третьем месте после победы на Уотфордом
Да, обновили на графике и в заголовке.
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Михаил Ж.
Желаю удачи! Будет здорово снова увидеть их в премьере
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OSHO - ऊर्जा
Майкла было бы не плохо в помощники к Тен Хагу. Может быть эта связка тоже бы дала свои плоды.
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trav
Ответ Anonim 008
Лэмпард тоже в начале своего тренерского пути вытянул Дерби Каунти, но потом мы знаем что случилось…
Куда он его вытянул? Дерби никуда не вышло, его просто позвали в Челси
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рашпиль
Он Каррик. Откуда дерётся это деревенское коверканье фамилий?
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Алексей Толстюк
Ответ Любитель пожрать
Адам Сэдлер уже в футбол подался! Епрст.
Скатился..
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ManUtd_Mercedes-Benz_LH44
Дай Бог у него всё получится.
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Dm Kznts
Уже Боро на третьем месте после победы на Уотфордом
+2
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2ran
Кэррик, верим!
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sLp
Удачи! Верю в Майкла!))
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muse muse
Красавчик Майкл! И как игрок был очень достойным, работящим, скромным парнем приносящим пользу, пусть все сложится у него и с тренерской карьерой в лучшем виде, пока все складывается вполне прилично! Удачи и в дальнейшем)
+6
0
+6
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davidrigen@gmail.com
Сегодня обыграли Уотфорд 2:0 и пока на 3м месте))Каррик хорошо проводит время..))
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