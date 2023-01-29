«Я что, похож на сердитого шотландца?» Кэррик поднял «Мидлсбро» за три месяца – с 19 на 3 место

Если не следите за Чемпионшипом (не осуждаем), то могли упустить взлет «Мидслбро»: в конце октября команда плелась внизу таблицы (19-21-е места), чудом не касаясь зоны вылета. А теперь идет в зоне плей-офф − то есть может выйти в АПЛ.

Причина такого взлета − Майкл Кэррик, который возглавил клуб 24 октября. Вот результаты команды при нем и Крисе Уайлдере, с которым команда начинала сезон.

•‎ Да, мы писали, что Кэррик принял команду на 19-м месте, Уайлдер оставил ее на 14-м. Между тренерами был и.о. Лео Перкович − за 5 матчей с ним команда набрала 7 очков и провалилась ниже (хотя набирала больше, чем при Уайлдере).

• В 10 матчах Майкл набрал 22 очка. Больше только у одного тренера в истории «Боро» — Брайна Робсона.

• Команда исправила разницу − прежде всего за счет забитых. Пропускают все так же много (и с перебором по xG).

***

С Кэрриком «Мидслбро» резко сменил курс: после ветеранов Нила Уорнока и Криса Уайлдера клуб позвал неопытного Майкла, который на пару матчей подхватывал «МЮ» − а в остальное время был помощником.

Помогают англичанину такие же молодые ребята:

• 43-летний Джонатан Вудгейт (поработал сезон главным в «Мидлсбро»);

• 43-летний Адам Сэдлер (бывший аналитик и ассистент в «Лестере», тренер «Ман Сити» U-18);

• 37-летний Эрон Дэнкс − помогал Джеррарду в «Вилле», а потом и заменял тренера до прихода Эмери.

На первой же пресс-конференции Майкла спросили, похож ли его тренерский стиль на Алекса Фергюсона. «Я что, похож на сердитого шотландца?» − красивый ответ на глупый вопрос.

Кэррик принес в команду спокойствие. Еще в игроцкую карьеру он признавался, что иногда даже слишком безэмоциональный − но в «Мидслбро» говорят, что это впечатление обманчивое.

«При первой встрече так кажется, да, − говорит спортдир клуба Киран Скотт. − Когда ему становится комфортно, он всех узнает поближе, вы видите другого Майкла. Тогда он начнет говорить больше.

У Майкла... приятная аура. Не кричит, не требует. И он говорит о футболе без остановки. Я имею в виду… нон-стоп».

Майкл добавляет: «Мы можем контролировать только то, что можем, а это, как я надеюсь, заработанные три очка в выходные. Не стоит думать о конце истории, пока она продолжается.

Цель − играть настолько хорошо, насколько возможно. Каждая команда в этой лиге хочет подняться, каждая команда, не выступающая в Премьер-лиге, хочет попасть в туда − это очевидно для клуба, для меня и для игроков».

Видимо, такой подход идеально ложится на «Мидлсбро».

В субботу команда обыграла «Уотфорд» (2:0 − наконец-то без пропущенных!) и выскочила на третье место. Результат временный, но по итогам тура команда не выпадет из плей-офф. Колоссальный результат для тренера-новичка, который подхватил кризисную команду по ходу сезона.

Фото: REUTERS/Lee Smith