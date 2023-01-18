Кейн, Осимхен или Влахович? Выбираем идеального форварда для «Ман Юнайтед»

После скандального ухода Криштиану Роналду «Ман Юнайтед» остался с единственным форвардом в составе – Антони Марсьялем. Из-за травм француз пропустил 11 матчей АПЛ, но даже здоровым не всегда тянул высокий темп матчей – об этом говорил Эрик тен Хаг.

Мощно усилиться зимой не вышло – клуб ограничен правилами ФФП. По данным The Athletic, для больших трансферов (хоть зимой, хоть летом) «МЮ» нужны крупные продажи – следствие трансферного дисбаланса в последние годы. Начиная с сезона-2018/19, «Ман Юнайтед» потратил на трансферы 781 млн евро, а на продажах заработал всего 173.

Но даже если бы проблем с ФФП не было, Тен Хаг вряд ли бы получил большой зимний бюджет. «МЮ» выставлен на продажу, потому у Глейзеров уже нет интереса вкладываться в проект, с которым они расстанутся в ближайшем будущем. Сейчас «Ман Юнайтед» довольствуется бюджетным вариантом (Ваут Вегхорст), а за топ-форвардом, очевидно, пойдет летом. Слухов и инсайдов о потенциальных кандидатах очень много, но мы остановимся на трех самых ярких вариантах – Харри Кейне, Душане Влаховиче и Викторе Осимхене.

Дисклеймер на старте: данные в таблице – минимальная база, необходимая для контекста. Они не учитывают уровень соперников, сильные и слабые стороны каждого форварда и систему, в которой они играют сейчас. Порассуждать о том, кто подойдет Тен Хагу больше (исходя из нынешних задач, сильных и слабых сторон) мы предлагаем вам. Обязательно напишите свое мнение в комментариях.

20 января Daily Mail написал, что «МЮ» хочет подписать Кейна летом. Интерес «Юнайтед» к Кейну подтвердил и Пол Херст из The Times. Правда, сам Харри пока настроен на продление контракта с «Тоттенхэмом» – он по-прежнему хочет взять трофеи с клубом. Но окончательное решение форварда будет зависеть от будущего Конте – по данным Фабрицио Романо это ключевой фактор для будущих переговоров.

При этом Мигель Дилейни из Independent писал, что некоторые представители «МЮ» котируют Кейна как фигуру, подобную Робину ван Перси летом 2012-го – звезду с большим опытом в АПЛ, пережившую разочарование из-за отсутствия трофеев, а оттого максимально сосредоточенную на том, чтобы выиграть титул.

Виктор Осимхен, по информации Фабрицио Романо, мечтает играть в АПЛ, но «Наполи» не согласится на предложение меньше 120-130 млн евро. Об этом же писал Флориан Плеттенберг из немецкого Sky Sport – из-за высокой цены вариант с Осимхеном перестал быть для «МЮ» приоритетным, клуб будет искать более дешевые варианты.

Позиция «Наполи» максимально ожидаемая – клуб главный претендент на чемпионство, а Виктор лидирует в гонке бомбардиров Серии А (13 голов).

О желании Влаховича поработать с Тен Хагом 22 января написал Грэм Бэйли (90min.com). Вариант с уходом форварда выглядит вполне реально, учитывая очки, потерянные «Ювентусом» из-за финансовых махинаций. Прямо сейчас «Юве» десятый (23 очка), идущая шестой «Аталанта» (зона еврокубков) опережает его на 12 очков. Душан перешел в «Ювентус» год назад – 28 января 2022-го за 81 млн евро. В сезоне-2022/23 у него 7 голов и 2 ассиста в 15 матчах. Почти два месяца (с начала декабря 2022-го) он не играл из-за травмы паха. По данным Manchester Evening News, «МЮ» вошел в список европейских топ-клубов, которым «Юве» уже предложил трансфер Влаховича.

А как считаете вы? Кто из этих форвардов больше подойдет «Ман Юнайтед» и Эрику тен Хагу?