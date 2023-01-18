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Кейн, Осимхен или Влахович? Выбираем идеального форварда для «Ман Юнайтед»

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После скандального ухода Криштиану Роналду «Ман Юнайтед» остался с единственным форвардом в составе – Антони Марсьялем. Из-за травм француз пропустил 11 матчей АПЛ, но даже здоровым не всегда тянул высокий темп матчей – об этом говорил Эрик тен Хаг.

Мощно усилиться зимой не вышло – клуб ограничен правилами ФФП. По данным The Athletic, для больших трансферов (хоть зимой, хоть летом) «МЮ» нужны крупные продажи – следствие трансферного дисбаланса в последние годы. Начиная с сезона-2018/19, «Ман Юнайтед» потратил на трансферы 781 млн евро, а на продажах заработал всего 173.

Но даже если бы проблем с ФФП не было, Тен Хаг вряд ли бы получил большой зимний бюджет. «МЮ» выставлен на продажу, потому у Глейзеров уже нет интереса вкладываться в проект, с которым они расстанутся в ближайшем будущем. Сейчас «Ман Юнайтед» довольствуется бюджетным вариантом (Ваут Вегхорст), а за топ-форвардом, очевидно, пойдет летом. Слухов и инсайдов о потенциальных кандидатах очень много, но мы остановимся на трех самых ярких вариантах – Харри Кейне, Душане Влаховиче и Викторе Осимхене.

Дисклеймер на старте: данные в таблице – минимальная база, необходимая для контекста. Они не учитывают уровень соперников, сильные и слабые стороны каждого форварда и систему, в которой они играют сейчас. Порассуждать о том, кто подойдет Тен Хагу больше (исходя из нынешних задач, сильных и слабых сторон) мы предлагаем вам. Обязательно напишите свое мнение в комментариях.

20 января Daily Mail написал, что «МЮ» хочет подписать Кейна летом. Интерес «Юнайтед» к Кейну подтвердил и Пол Херст из The Times. Правда, сам Харри пока настроен на продление контракта с «Тоттенхэмом» – он по-прежнему хочет взять трофеи с клубом. Но окончательное решение форварда будет зависеть от будущего Конте – по данным Фабрицио Романо это ключевой фактор для будущих переговоров.

При этом Мигель Дилейни из Independent писал, что некоторые представители «МЮ» котируют Кейна как фигуру, подобную Робину ван Перси летом 2012-го – звезду с большим опытом в АПЛ, пережившую разочарование из-за отсутствия трофеев, а оттого максимально сосредоточенную на том, чтобы выиграть титул.

Виктор Осимхен, по информации Фабрицио Романо, мечтает играть в АПЛ, но «Наполи» не согласится на предложение меньше 120-130 млн евро. Об этом же писал Флориан Плеттенберг из немецкого Sky Sport – из-за высокой цены вариант с Осимхеном перестал быть для «МЮ» приоритетным, клуб будет искать более дешевые варианты.

Позиция «Наполи» максимально ожидаемая – клуб главный претендент на чемпионство, а Виктор лидирует в гонке бомбардиров Серии А (13 голов).

О желании Влаховича поработать с Тен Хагом 22 января написал Грэм Бэйли (90min.com). Вариант с уходом форварда выглядит вполне реально, учитывая очки, потерянные «Ювентусом» из-за финансовых махинаций. Прямо сейчас «Юве» десятый (23 очка), идущая шестой «Аталанта» (зона еврокубков) опережает его на 12 очков.  Душан перешел в «Ювентус» год назад – 28 января 2022-го за 81 млн евро. В сезоне-2022/23 у него 7 голов и 2 ассиста в 15 матчах. Почти два месяца (с начала декабря 2022-го) он не играл из-за травмы паха.  По данным Manchester Evening News, «МЮ» вошел в список европейских топ-клубов, которым «Юве» уже предложил трансфер Влаховича.

А как считаете вы? Кто из этих форвардов больше подойдет «Ман Юнайтед» и Эрику тен Хагу? 

«Арсенал» показал зрелый футбол (и чемпионский характер?). «МЮ» без Каземиро – другая команда

Какого форварда должен купить «Юнайтед»?
4384 голосa
Осимхен
25%
Виктор Осимхен
Кейн
51%
Харри Кейн
Влахович
15%
Душан Влахович
Другой вариант
9%
Беньямин Шешко

64 комментария

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Lindeman
Ответ Никита Китаев
Торрес был после серьезной травмы колена, из-за которой даже в Ливерпуле сдавать позиции начал. Ван Дейк два с половиной года на достойном уровне играл в Саутгемптоне. Так что очень странные сравнения
Просто примеры которых куча. Не нравится пример Ван Дейка и Торреса, возьми Маскерано и Робби Кина
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МТБ
Ответ dimsdims
Про финансы в самом начале: 1) ФФП складывается не только из разницы куплено-продано, у МЮ отличные доходы и проблем с ФФП быть не должно. (И как все знают из истории с Челси - сумма покупки размазывается для ФФП на срок контракта игрока) 2) "У Глейзеров нет интереса вкладываться" - Глейзеры потратят на покупку игрока не свои деньги, а деньги клуба. И тут ситуация интересная - при покупке форварда стоимость МЮ может вырасти больше, чем сумма трансфера. Условный пример: купив Кейна за 100М фунтов, весь клуб подорожает на 200М.
На 200 не вырастет, но да, логика такова - траты в моменте не 100 лямов, они размазаны траншами. ЗП Кейна тоже вряд-ли будет более 300 в неделю, а медийный рост будет достаточно моментальный, плюс если Юнайтед займёт высокое место, это хорошая позиция на переговорах. Т.е. прикупить летом Кейна, показав неплохую финансовую отчётность и ликвидные активы и потенциал роста (доходы от ЛЧ, коммерции, ТВ и всего такого, как было году так в 2014), это им же очень даже выгодно. Пахнет парой миллиардов кэша, ну или около того.
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D Shamrock
Ответ Я-не-Я
Да все трое подойдут, у всех троих гора преимуществ перед Марсьялем и Вегорстом. Решать будет а)доступность, б)сумма. Леви заложить за Кейна 100, и сам Кейн вроде как хочет остаться. За Осимхена безумный Лаурентис выкатит не меньше 120. Остаётся Влахович. Если верны слухи, что его уже предлагают, то можно будет взять за приемлемые деньги. Но у него зп за 200 000, а МЮ вроде как не хочет платить игрокам больше 200. Так что Шешко, друзья мои, и никто другой.
Шешко подписан Лейпцигом, летом переедет в Бундес.
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D Shamrock
Ответ Kanonir152
Шешко же) 0,5 результативных действий за матч, 19 лет. Стоит 20 млн, попросят больше понятно. Но и за Осимхена 80+ попросят, а Кейн вообще бесценен.
Шешко давно подписан Лейпцигом, его оставили в аренде до лета в Зальцбурге, а летом он перебирается в Бундеслигу.
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Андрей Синельщиков
Забавно: в заге написано «выбираем идеального форварда», но в итоге - просто сбор информации и инсайдов от разных источников. И тем более странно, что выбор только тремя игроками ограничен. Особенно с Кейном ситуация странна: почему он в «МЮ» уйти может, с какого перепугу? Он в «шпорах» останется видимо навсегда. Влахович попросту не подойдёт «Олд Траффорд» – это не его лига банально, он не заиграет. Осимхен еще куда ни шло, но из-за того ФФП «МЮ» вряд ли его себе позволит, Наполи на кураже и ценник руководство неаполитанцев сделает огроменным. Если он и уйдёт в английский клуб, то точно не в «Юнайтед».

Минус за текст. Я ожидал аналитику увидеть, а не сплетни и слухи из твиттера и соцсетей. Все равно что «бабка у подъезда шепнула»
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Сергей Посохов
Ответ DolJun
что такое адаптация к лиге наглядно показал троссард в матче с тем же мю, когда вышел и за 10 минут соорудил победный гол. уникумов типа холанда единица, а 29 лет не такой уж большой возраст, думаю кейн года 3 на уровне еще попылит, так что если удастся его сторговать за приемлемую стоимость - выбор очевиден
Какой холанд уникум? В чем? Он без партнеров ничего особого и не представляет. Закинуть его в любой более слабый клуб его результативность упадет в 4-5 раз моментом. Да и в Германии такой статы бы не было играй в клубе послабей. Про Австрию вообще молчу
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Фанат футбола 777
Ответ Кайрат Кырбасов
"пожалуй, лучший в данное время в мире" Очень громко сказано, однако Бензема, Левандовски, Мбаппе?
"Пожалуй" - ключевое слово, это как один из лучших, всё-таки он постоянно попадает в топ 3 бомбардиров, хотя играет в середничке верхней части таблицы. Конечно я помню про Мбаппе, набравшего отличную форму, Бензема только от травмы востановился, но уже близок к верху, Левандовский в форме потерял, 3 матча без голов.
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МТБ
Ответ Чёрный тюльпан
Авторы в своей статье не рассмотрели, пожалуй, один из главных параметров у игроков - их подверженность травмам. Кейн, кстати, какое-то время в своей карьере любил частенько травмироваться, причём у него прослеживаются одни и те же проблемы - травмы лодыжки, травмы спины и различные проблемы со связками, что уже в возрасте может заметно снизить уровень его игры да и продолжительность в том числе. Осимен при своих 24 годах травмат похлеще Харри: полгода лечил от чего-то колено (у Трансфермаркта нет дополнительной информации об этом эпизоде) и ещё +- столько же он лечил плечо (было это 3 раза подряд: 35, 79 и 62 дня). Влахович вроде как в этом плане получше, но к 22 годам у него уже пубалгия (это хронические проблемы с пахом: https://kinesiopro.ru/blog/pubalgija-prichiny-simptomy-lechenie/ и https://www.futbollab.com/ru/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/pubalgiya-samaya-rasprostranennaya-sportivnaya-travma хорошо написали, что это такое). Ссылки на их историю травм: https://www.transfermarkt.world/harry-kane/verletzungen/spieler/132098 https://www.transfermarkt.world/victor-osimhen/verletzungen/spieler/401923 https://www.transfermarkt.world/dusan-vlahovic/verletzungen/spieler/357498
Круто, но вообще ни о чём не говорит. Всегда привожу пример Харгривза, который до Юнайтед не знал травм, первый сезон в Юнайтед пахал где требуется от и до, а потом сломался и это завершило его карьеру.

Плюс у вас проблемы с аналитикой. Вот давайте даже далеко не будем ходить - у Кейная я вижу 2 серьёзные травмы, за 6 лет - в сентябре 2016 и в январе 2020. С тех пор пара повреждений, скорее всего от стыков, последнее зафиксировано почти 2 года назад. Это травмат?

По Осимхену - да, я вижу у него травму мениска на полгода. Правда было это аж в сезоне 1617. Вполне возможно неудачная операция, так бывает.

Плечо тоже было, правда, почему-то, вы игнорируете, что было это не 3 раза, а 2 (посмотрите на даты), и первый случай был весной 2018, а следующая была через 2.5 года.

По Влаховичу тоже интересно. Вроде бы проблема есть, но гляжу я на периоды - как-то странно они совпадают со временем перерывов. Т.е. доиграть за клуб травма ему не помешала и внезапно пошло лечение перед лигой наций, а следующий раз датирован ровно следующим днём, после того, как Сербия вылетела с ЧМ, а Влахович забил Швейцарии. При этом и до ЧМ он месяц не играл из-за травмы мышцы, т.е. мы, кроме ЧМ, на поле не видели его 3 месяца.
Честно говоря, выглядит мутно
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Авторитетный игрок "Уорриорз"
Ответ МТБ
Нет, нормальные сравнения: 1. Торрес 2010, это действующий чемпион мира и ведущий игрок Ливерпуля. У него была пара травм колена, но они были залечены задолго до трансфера. Вы так говорите, будто он с больничной койки поехал, однако, по факту, они подпортили ему концовку сезона 09-10, но не помешала отыграть в каждом матче ЧМ летом. И в ливерпуле он ничего не сдавал, он был железным игроком старта, если не имел травм, а разница в результативности вполне вписывается в то, что летом у Ливерпуля сменился тренер и команда начала играть иначе. Кстати, вы же помните, кого подписали вместо Торреса? Кэролла и Суареса. Одного из Ньюкасла, а другого из Нидерландов. Напомнить, кто стал ведущим форвардом клуба, а кого сливали, лишь бы слить? И как там повлияла адаптация к лиге? 2. Да, Ван Дейк играл в Саутгемптоне, но вам пытаются донести, что Магуайр тоже играл и тоже примерно на таком же уровне и это, как-то, не очень помогло И таких примеров вагон - Кун Агуэро смог, Ришарлисон смог, а Бентеке или Бони не смогли. Делать выводы по одному голу в одном матче, как аргумент за адаптацию в лиге, это вообще смех. Ну вот забил, а что, если дальше Труссард провалится, осядет в запасе, будет выходить на 5 минут раз в месяц и летом ему будут искать вариант аренды или продажи?
Фигасе, залечил:
Торрес в Ливерпуле: 14 голов в 24 и 18 в 22 в сезонах 08-10, но уже в сезоне 10-11 за 23 игры 9 голов.
Т.е. топ.нап скатился с 0,68 до 0.39, а ты это списываешь просто на тренера?
На ЧМ, кстати, он и правда играл в каждом матче... правды ты упускаешь, что играл в среднем по 40 минут и уже сидел за Вильей по сути там.

В ТТХ Кейн уже тоже с несколькими тренерами сыграл, правда вот его статистика выше 0.6 не падала 7 сезонов, и таки упала при Конте, но он там умудрился 9 голевых ещё раздать
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Кайрат Кырбасов
Ответ Фанат футбола 777
Почему тогда про Кейна не написано про стоимость, всё-таки недавно Ман Сити предлагал 140 млн, это дороже Осимхена. Вообще Кейну уже давно пора уходить из Тоттенхема, он топ форвард, пожалуй, лучший в данное время в мире, а он в 29 играет не в топ клубе
"пожалуй, лучший в данное время в мире"
Очень громко сказано, однако
Бензема, Левандовски, Мбаппе?
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Бухгалтер2021
где то тренируется гринвуд
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Андрей Про спорт
Кокорин, однозначно
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МТБ
Ответ Никита Китаев
Торрес был после серьезной травмы колена, из-за которой даже в Ливерпуле сдавать позиции начал. Ван Дейк два с половиной года на достойном уровне играл в Саутгемптоне. Так что очень странные сравнения
Нет, нормальные сравнения:
1. Торрес 2010, это действующий чемпион мира и ведущий игрок Ливерпуля. У него была пара травм колена, но они были залечены задолго до трансфера. Вы так говорите, будто он с больничной койки поехал, однако, по факту, они подпортили ему концовку сезона 09-10, но не помешала отыграть в каждом матче ЧМ летом. И в ливерпуле он ничего не сдавал, он был железным игроком старта, если не имел травм, а разница в результативности вполне вписывается в то, что летом у Ливерпуля сменился тренер и команда начала играть иначе.

Кстати, вы же помните, кого подписали вместо Торреса? Кэролла и Суареса. Одного из Ньюкасла, а другого из Нидерландов. Напомнить, кто стал ведущим форвардом клуба, а кого сливали, лишь бы слить? И как там повлияла адаптация к лиге?

2. Да, Ван Дейк играл в Саутгемптоне, но вам пытаются донести, что Магуайр тоже играл и тоже примерно на таком же уровне и это, как-то, не очень помогло

И таких примеров вагон - Кун Агуэро смог, Ришарлисон смог, а Бентеке или Бони не смогли.

Делать выводы по одному голу в одном матче, как аргумент за адаптацию в лиге, это вообще смех. Ну вот забил, а что, если дальше Труссард провалится, осядет в запасе, будет выходить на 5 минут раз в месяц и летом ему будут искать вариант аренды или продажи?
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Александр Гончаров
Тут даже обсуждать нечего, Кейн на 4-5 лет закроет вопрос ЦФ, он адаптирован к АПЛ как никто. Он будет своим в любой команде АПЛ.
+2
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МТБ
Все три варинта хороши, по разным причинам:
1. Кейн это готовый форвард, с понятным уровнем, не пике формы, притом вариативный. Он может дать результат здесь и сейчас. Из минусов - летом ему ровно 30 лет, что не так много, но понятно, что история не будет очень продолжительной. Потенциально это мега трансфер на 1-2 сезона, а дальше как повезёт, может быть и как с ван Перси, который к этому возрасту уже просел, может быть и лучше.

По мне Кейна стоило бы взять (притом давно), но при условии, что где-то будет Рэшфорд номер 2, в смысле молодой игрок, лет так 17-19, которому надо несколько лет на разгон.

2. Осимхен тоже более-менее готовый форвард, которого можно наблюдать уже несколько лет на хорошем уровне. Так как он Нигериец, говорит на Английском, проблем с коммуникацией с партнёрами быть не должно, плюс вписывается по возрасту и не будет перетягивать на себя внимание, как самая именитая звезда команды.

Из минусов - всё же лига другая, как и команда. Адаптация потребуется, сколько она займёт и пройдёт-ли всё хорошо, не очень понятно. Но главный минус в том, что он Нигериец, а это КАН раз в пару лет, что, потенциально, может помешать, ведь он зимой, посреди сезона.

3. На самом деле плюсы Влаховича не самостоятельные, это что-то типа микса между Кейном и Осимхеном - он европеец, значит у него понятный цикл по сборным, он на год моложе Осимхена, потому по возрасту тоже подходит. По комплекции он ближе к Кейну.

Из минусов - насколько я помню его голы за Юве, обычно это один из двух вариантов - среагировал в штрафной на навесугловойотскок и затолкал, либо получил пас на пространство, убежал и забил. Ну да, там было что-то со штрафных, но я не помню чего-то более сложного. Что касается его пасов, это тоже что-то типа "я бегу по центру и готовлюсь покатить на забегающего партнёра на краю". В смысле и у Кейна и у Осимхена их того, что я видел, комбинационный арсенал шире, как и голы - они и борьбу выигрывают лучше и с партнёрами обыгрываются лучше.
+3
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Gani
А почему бы не Кейн + Осимхен? Если придут большие деньги, чем черт не шутит 😜
+1
0
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versalio
Ответ Фанат футбола 777
МС пытался подписать Кейна за 140, но шпоры отказались, теперь там норвежец играет, а если Харри туда перейдёт, то Гвардиоле придётся перестраивать всё или сажать одного из двух на лавку
Как бы в курсе. Тут стоял не об этом, а том кто какому клубу подходит.
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Фанат футбола 777
А в чём проблема поставить в нападение величайшего защитника в истории футбола? Как показывает статистика, чем дальше он от ворот МЮ, тем он полезней
+2
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rooney1990
Кейн самый идеальный вариант для МЮ. Но перейдет в строящуюся команду, в которой трофеи не гарантированы даже в следующем сезоне, думаю вряд ли. Если только жирный контракт предложат. Да и на трансфере придется раскошелиться как следует.
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+2
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Фанат футбола 777
К МЮ, наверное, больше всего подходят мощьные напы, готовые бороться в чужой штрафной, коим является Вегост, но он не особо скиловый, поэтому подойдут Кейн или Осимхен
+1
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Фанат футбола 777
Ответ versalio
Кейн почти каждому клубу, так как имеет огромный арсенал скиллов и умений. Идеально для самого Кейна это конечно Ман Сити. Но и Ман Юнайтед тоже подходит.
МС пытался подписать Кейна за 140, но шпоры отказались, теперь там норвежец играет, а если Харри туда перейдёт, то Гвардиоле придётся перестраивать всё или сажать одного из двух на лавку
0
0
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Фанат футбола 777
Ответ YOKODZUMA
Идеального в Торпедо не взяли
Идеальный после Фиорентины пошёл феерить в чемпионате Кипра
+3
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Фанат футбола 777
Почему тогда про Кейна не написано про стоимость, всё-таки недавно Ман Сити предлагал 140 млн, это дороже Осимхена. Вообще Кейну уже давно пора уходить из Тоттенхема, он топ форвард, пожалуй, лучший в данное время в мире, а он в 29 играет не в топ клубе
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Фанат футбола 777
Ответ bengalsckyzh
Манкунианцам нужен Саша Соболев, а не Кейн, Осимхен или Влахович.
Скорее, Кокорин
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Dan Kennedy
Осимхен больше всех нравится, но выйдет дороже всех видимо. Кейн лучший вариант здесь и сейчас, но Леви. А Влахович кот в мешке, он был прекрасен в Фиорентине, но в Ювентусе сдал. И больше всего сомнений именно по Душану.
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