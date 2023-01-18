Кейн, Осимхен или Влахович? Выбираем идеального форварда для «Ман Юнайтед»
После скандального ухода Криштиану Роналду «Ман Юнайтед» остался с единственным форвардом в составе – Антони Марсьялем. Из-за травм француз пропустил 11 матчей АПЛ, но даже здоровым не всегда тянул высокий темп матчей – об этом говорил Эрик тен Хаг.
Мощно усилиться зимой не вышло – клуб ограничен правилами ФФП. По данным The Athletic, для больших трансферов (хоть зимой, хоть летом) «МЮ» нужны крупные продажи – следствие трансферного дисбаланса в последние годы. Начиная с сезона-2018/19, «Ман Юнайтед» потратил на трансферы 781 млн евро, а на продажах заработал всего 173.
Но даже если бы проблем с ФФП не было, Тен Хаг вряд ли бы получил большой зимний бюджет. «МЮ» выставлен на продажу, потому у Глейзеров уже нет интереса вкладываться в проект, с которым они расстанутся в ближайшем будущем. Сейчас «Ман Юнайтед» довольствуется бюджетным вариантом (Ваут Вегхорст), а за топ-форвардом, очевидно, пойдет летом. Слухов и инсайдов о потенциальных кандидатах очень много, но мы остановимся на трех самых ярких вариантах – Харри Кейне, Душане Влаховиче и Викторе Осимхене.
Дисклеймер на старте: данные в таблице – минимальная база, необходимая для контекста. Они не учитывают уровень соперников, сильные и слабые стороны каждого форварда и систему, в которой они играют сейчас. Порассуждать о том, кто подойдет Тен Хагу больше (исходя из нынешних задач, сильных и слабых сторон) мы предлагаем вам. Обязательно напишите свое мнение в комментариях.
20 января Daily Mail написал, что «МЮ» хочет подписать Кейна летом. Интерес «Юнайтед» к Кейну подтвердил и Пол Херст из The Times. Правда, сам Харри пока настроен на продление контракта с «Тоттенхэмом» – он по-прежнему хочет взять трофеи с клубом. Но окончательное решение форварда будет зависеть от будущего Конте – по данным Фабрицио Романо это ключевой фактор для будущих переговоров.
При этом Мигель Дилейни из Independent писал, что некоторые представители «МЮ» котируют Кейна как фигуру, подобную Робину ван Перси летом 2012-го – звезду с большим опытом в АПЛ, пережившую разочарование из-за отсутствия трофеев, а оттого максимально сосредоточенную на том, чтобы выиграть титул.
Виктор Осимхен, по информации Фабрицио Романо, мечтает играть в АПЛ, но «Наполи» не согласится на предложение меньше 120-130 млн евро. Об этом же писал Флориан Плеттенберг из немецкого Sky Sport – из-за высокой цены вариант с Осимхеном перестал быть для «МЮ» приоритетным, клуб будет искать более дешевые варианты.
Позиция «Наполи» максимально ожидаемая – клуб главный претендент на чемпионство, а Виктор лидирует в гонке бомбардиров Серии А (13 голов).
О желании Влаховича поработать с Тен Хагом 22 января написал Грэм Бэйли (90min.com). Вариант с уходом форварда выглядит вполне реально, учитывая очки, потерянные «Ювентусом» из-за финансовых махинаций. Прямо сейчас «Юве» десятый (23 очка), идущая шестой «Аталанта» (зона еврокубков) опережает его на 12 очков. Душан перешел в «Ювентус» год назад – 28 января 2022-го за 81 млн евро. В сезоне-2022/23 у него 7 голов и 2 ассиста в 15 матчах. Почти два месяца (с начала декабря 2022-го) он не играл из-за травмы паха. По данным Manchester Evening News, «МЮ» вошел в список европейских топ-клубов, которым «Юве» уже предложил трансфер Влаховича.
А как считаете вы? Кто из этих форвардов больше подойдет «Ман Юнайтед» и Эрику тен Хагу?
Минус за текст. Я ожидал аналитику увидеть, а не сплетни и слухи из твиттера и соцсетей. Все равно что «бабка у подъезда шепнула»
Плюс у вас проблемы с аналитикой. Вот давайте даже далеко не будем ходить - у Кейная я вижу 2 серьёзные травмы, за 6 лет - в сентябре 2016 и в январе 2020. С тех пор пара повреждений, скорее всего от стыков, последнее зафиксировано почти 2 года назад. Это травмат?
По Осимхену - да, я вижу у него травму мениска на полгода. Правда было это аж в сезоне 1617. Вполне возможно неудачная операция, так бывает.
Плечо тоже было, правда, почему-то, вы игнорируете, что было это не 3 раза, а 2 (посмотрите на даты), и первый случай был весной 2018, а следующая была через 2.5 года.
По Влаховичу тоже интересно. Вроде бы проблема есть, но гляжу я на периоды - как-то странно они совпадают со временем перерывов. Т.е. доиграть за клуб травма ему не помешала и внезапно пошло лечение перед лигой наций, а следующий раз датирован ровно следующим днём, после того, как Сербия вылетела с ЧМ, а Влахович забил Швейцарии. При этом и до ЧМ он месяц не играл из-за травмы мышцы, т.е. мы, кроме ЧМ, на поле не видели его 3 месяца.
Честно говоря, выглядит мутно
Торрес в Ливерпуле: 14 голов в 24 и 18 в 22 в сезонах 08-10, но уже в сезоне 10-11 за 23 игры 9 голов.
Т.е. топ.нап скатился с 0,68 до 0.39, а ты это списываешь просто на тренера?
На ЧМ, кстати, он и правда играл в каждом матче... правды ты упускаешь, что играл в среднем по 40 минут и уже сидел за Вильей по сути там.
В ТТХ Кейн уже тоже с несколькими тренерами сыграл, правда вот его статистика выше 0.6 не падала 7 сезонов, и таки упала при Конте, но он там умудрился 9 голевых ещё раздать
Очень громко сказано, однако
Бензема, Левандовски, Мбаппе?
1. Торрес 2010, это действующий чемпион мира и ведущий игрок Ливерпуля. У него была пара травм колена, но они были залечены задолго до трансфера. Вы так говорите, будто он с больничной койки поехал, однако, по факту, они подпортили ему концовку сезона 09-10, но не помешала отыграть в каждом матче ЧМ летом. И в ливерпуле он ничего не сдавал, он был железным игроком старта, если не имел травм, а разница в результативности вполне вписывается в то, что летом у Ливерпуля сменился тренер и команда начала играть иначе.
Кстати, вы же помните, кого подписали вместо Торреса? Кэролла и Суареса. Одного из Ньюкасла, а другого из Нидерландов. Напомнить, кто стал ведущим форвардом клуба, а кого сливали, лишь бы слить? И как там повлияла адаптация к лиге?
2. Да, Ван Дейк играл в Саутгемптоне, но вам пытаются донести, что Магуайр тоже играл и тоже примерно на таком же уровне и это, как-то, не очень помогло
И таких примеров вагон - Кун Агуэро смог, Ришарлисон смог, а Бентеке или Бони не смогли.
Делать выводы по одному голу в одном матче, как аргумент за адаптацию в лиге, это вообще смех. Ну вот забил, а что, если дальше Труссард провалится, осядет в запасе, будет выходить на 5 минут раз в месяц и летом ему будут искать вариант аренды или продажи?
1. Кейн это готовый форвард, с понятным уровнем, не пике формы, притом вариативный. Он может дать результат здесь и сейчас. Из минусов - летом ему ровно 30 лет, что не так много, но понятно, что история не будет очень продолжительной. Потенциально это мега трансфер на 1-2 сезона, а дальше как повезёт, может быть и как с ван Перси, который к этому возрасту уже просел, может быть и лучше.
По мне Кейна стоило бы взять (притом давно), но при условии, что где-то будет Рэшфорд номер 2, в смысле молодой игрок, лет так 17-19, которому надо несколько лет на разгон.
2. Осимхен тоже более-менее готовый форвард, которого можно наблюдать уже несколько лет на хорошем уровне. Так как он Нигериец, говорит на Английском, проблем с коммуникацией с партнёрами быть не должно, плюс вписывается по возрасту и не будет перетягивать на себя внимание, как самая именитая звезда команды.
Из минусов - всё же лига другая, как и команда. Адаптация потребуется, сколько она займёт и пройдёт-ли всё хорошо, не очень понятно. Но главный минус в том, что он Нигериец, а это КАН раз в пару лет, что, потенциально, может помешать, ведь он зимой, посреди сезона.
3. На самом деле плюсы Влаховича не самостоятельные, это что-то типа микса между Кейном и Осимхеном - он европеец, значит у него понятный цикл по сборным, он на год моложе Осимхена, потому по возрасту тоже подходит. По комплекции он ближе к Кейну.
Из минусов - насколько я помню его голы за Юве, обычно это один из двух вариантов - среагировал в штрафной на навесугловойотскок и затолкал, либо получил пас на пространство, убежал и забил. Ну да, там было что-то со штрафных, но я не помню чего-то более сложного. Что касается его пасов, это тоже что-то типа "я бегу по центру и готовлюсь покатить на забегающего партнёра на краю". В смысле и у Кейна и у Осимхена их того, что я видел, комбинационный арсенал шире, как и голы - они и борьбу выигрывают лучше и с партнёрами обыгрываются лучше.