Держите топ зимних трансферов с учетом инфляции: Мудрик выпал из 20-ки (а был 4-й), самый дорогой – Торрес
А Энди Кэролл в топ-5.
На днях мы опубликовали топ-20 крупнейших трансферов зимы – новичок «Челси» Михаил Мудрик занял в нем четвертое место. Но сравнивать суммы некорректно без учета инфляции – да, в футболе она тоже есть.
В 2019 году понятие разобрал Вадим Лукомский. Вот краткие тезисы:
• 10 млн евро в 90-е (ок, тогда не было евро, но был ЭКЮ, по курсу которого можно пересчитать ретротрансферы в евро) и 10 млн евро сейчас – совсем разные деньги.
• Пересчитывать стоимость трансферов с учетом темпа мировой инфляции (или инфляции какой-то страны) тоже бессмысленно. Потому что у футбольного бизнеса своя жизнь, денежные обороты растут высочайшими темпами – в отрыве от любой другой экономики.
• Как быть? Один из способов предложили в 2010-м Пол Томкинс и Грэм Райли, которые создали трансферный индекс (сейчас его высчитывает Британское кредитное бюро TotallyMoney). Все просто: берется средняя стоимость трансфера (в топ-5 лигах) в конкретный год – на разнице между годами выводится трансферный индекс (индекс 94-го по отношению к 2019-му – 14,22, 95-го – 9,5, 96-го – 7,3 и так далее). Подсчеты ведутся с 92-го – потому что более-менее достоверные данные о сделках публикуются только с начала 90-х.
Разобрались с футбольной инфляцией – и теперь пересмотрим топ зимних трансферов с учетом новых знаний. Сначала напомним список без нее.
А вот как выглядел бы этот топ с поправкой на инфляцию.
• Фернандо Торрес − самый дорогой зимний трансфер с 1991 года. Но причиной провала в «Челси» наверняка стал не ценник, а проклятый девятый номер.
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• Сумма за Торреса кажется космической? Но в списке всех трансферов (летних и зимних) он только 15-й.
• 70 миллионов за Мудрика с учетом инфляции сползли с 4-го на 25-е место.
• 8 из топ-15 сделок − покупки английских клубов.
• В топе по три сделки из зимы-1994/95 и 2010/11.
• Вирджил ван Дейк − единственный защитник в списке.
Так что 9 млн. для 50 млн. фунтов (примерно 1/5 от доходов) - вполне сопоставимо с 135 для 650-та.
Нужно все деньги, которые крутятся в экономике мировой тогда и сейчас сравнивать
Тогда не было бесконечных куе.
В итоге вас дурят как детей.
Максимум 40-50 миллионов. А инфляцию посчитали под 15% в годовых?
Можно пойти ещё дальше. Если Арсенал вместо Мустафи купил бы Биткоин, сейчас могли иметь 3 миллиарда.
Антон - 100 лямов 2023
Мешок на все времена!
Энди Коул вышел очень дорогущий.
Но он столько голов настрелял что всё равно его трансфер нужно считать очень успешным