А Энди Кэролл в топ-5.

На днях мы опубликовали топ-20 крупнейших трансферов зимы – новичок «Челси» Михаил Мудрик занял в нем четвертое место. Но сравнивать суммы некорректно без учета инфляции – да, в футболе она тоже есть.

В 2019 году понятие разобрал Вадим Лукомский. Вот краткие тезисы:

• 10 млн евро в 90-е (ок, тогда не было евро, но был ЭКЮ , по курсу которого можно пересчитать ретротрансферы в евро) и 10 млн евро сейчас – совсем разные деньги.

• Пересчитывать стоимость трансферов с учетом темпа мировой инфляции (или инфляции какой-то страны) тоже бессмысленно. Потому что у футбольного бизнеса своя жизнь, денежные обороты растут высочайшими темпами – в отрыве от любой другой экономики.

• Как быть? Один из способов предложили в 2010-м Пол Томкинс и Грэм Райли, которые создали трансферный индекс (сейчас его высчитывает Британское кредитное бюро TotallyMoney ). Все просто: берется средняя стоимость трансфера (в топ-5 лигах) в конкретный год – на разнице между годами выводится трансферный индекс (индекс 94-го по отношению к 2019-му – 14,22, 95-го – 9,5, 96-го – 7,3 и так далее). Подсчеты ведутся с 92-го – потому что более-менее достоверные данные о сделках публикуются только с начала 90-х.

Разобрались с футбольной инфляцией – и теперь пересмотрим топ зимних трансферов с учетом новых знаний. Сначала напомним список без нее.

А вот как выглядел бы этот топ с поправкой на инфляцию.

•‎ Фернандо Торрес − самый дорогой зимний трансфер с 1991 года. Но причиной провала в «Челси» наверняка стал не ценник, а проклятый девятый номер.

• Сумма за Торреса кажется космической? Но в списке всех трансферов (летних и зимних) он только 15-й.

•‎ 70 миллионов за Мудрика с учетом инфляции сползли с 4-го на 25-е место.

•‎ 8 из топ-15 сделок − покупки английских клубов.

• В топе по три сделки из зимы-1994/95 и 2010/11.

• Вирджил ван Дейк − единственный защитник в списке.