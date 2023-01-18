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Держите топ зимних трансферов с учетом инфляции: Мудрик выпал из 20-ки (а был 4-й), самый дорогой – Торрес

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А Энди Кэролл в топ-5.

На днях мы опубликовали топ-20 крупнейших трансферов зимы – новичок «Челси» Михаил Мудрик занял в нем четвертое место. Но сравнивать суммы некорректно без учета инфляции – да, в футболе она тоже есть.

В 2019 году понятие разобрал Вадим Лукомский. Вот краткие тезисы:

• 10 млн евро в 90-е (ок, тогда не было евро, но был ЭКЮ, по курсу которого можно пересчитать ретротрансферы в евро) и 10 млн евро сейчас – совсем разные деньги.

• Пересчитывать стоимость трансферов с учетом темпа мировой инфляции (или инфляции какой-то страны) тоже бессмысленно. Потому что у футбольного бизнеса своя жизнь, денежные обороты растут высочайшими темпами – в отрыве от любой другой экономики.

• Как быть? Один из способов предложили в 2010-м Пол Томкинс и Грэм Райли, которые создали трансферный индекс (сейчас его высчитывает Британское кредитное бюро TotallyMoney). Все просто: берется средняя стоимость трансфера (в топ-5 лигах) в конкретный год – на разнице между годами выводится трансферный индекс (индекс 94-го по отношению к 2019-му – 14,22, 95-го – 9,5, 96-го – 7,3 и так далее). Подсчеты ведутся с 92-го – потому что более-менее достоверные данные о сделках публикуются только с начала 90-х.

Разобрались с футбольной инфляцией – и теперь пересмотрим топ зимних трансферов с учетом новых знаний. Сначала напомним список без нее.

А вот как выглядел бы этот топ с поправкой на инфляцию.

•‎ Фернандо Торрес − самый дорогой зимний трансфер с 1991 года. Но причиной провала в «Челси» наверняка стал не ценник, а проклятый девятый номер. 

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• Сумма за Торреса кажется космической? Но в списке всех трансферов (летних и зимних) он только 15-й.

•‎ 70 миллионов за Мудрика с учетом инфляции сползли с 4-го на 25-е место. 

•‎ 8 из топ-15 сделок − покупки английских клубов. 

• В топе по три сделки из зимы-1994/95 и 2010/11. 

• Вирджил ван Дейк − единственный защитник в списке.

Больше интересного – в телеграм-канале авторов

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27 комментариев

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salas
Кхех! Вот он загнивающий запад: у них инфляция 30-40% в год за последние 10 лет. А у нас стабильность и даже наоборот дефляция: уже за 30-40 лямов евро купить нереально, даже если Холланд окажется бурятским калмыком, с детства за ромбик.
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Vladislav Khromov
Ответ di Malkovich
Считать футбольную инфляцию само по себе занятие сомнительное, тем более, основываясь только на трансферах топ5 лиг. Почему бы тогда не взять в расчёт бюджеты клубов, стоимости трансляций, билеты на матяи и т.д. А то за 26 лет 9 млн. превратились в 135 - это чересчур наверное.
Абсолютно адекватное занятие: бюджеты клубов выросли в разы. Например, прибыль МЮ 26 лет назад, в 97/98 годах была чуть меньше 50 млн. фунтов. В 2022 уже около 650.

Так что 9 млн. для 50 млн. фунтов (примерно 1/5 от доходов) - вполне сопоставимо с 135 для 650-та.
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ReneHoseman
Ответ Абубакар Магарамов
А можно узнать почему в списке нет Неймара?
неймар, бэйл, зидан, криро... переходили летом
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113k
Ответ Джейме Ланнистер
Не думаю 9,6 миллионов 1994 года сейчас 140 миллионов. Максимум 40-50 миллионов. А инфляцию посчитали под 15% в годовых? Можно пойти ещё дальше. Если Арсенал вместо Мустафи купил бы Биткоин, сейчас могли иметь 3 миллиарда.
ты не правильно считаешь деньги.
Нужно все деньги, которые крутятся в экономике мировой тогда и сейчас сравнивать
Тогда не было бесконечных куе.
В итоге вас дурят как детей.
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Pbl>l<uu&#8242; npblHu,
Инфляция с 2003 была больше чем с 2000 по мнению авторов. Вот и всё что нужно знать об этом топе
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Игнат Степанов
Ребятки, мои хорошие! Не ведитесь, как я, на всякие паблики и каналы по спортпрогнозам – кидалово полное. Найдите в яндексе сервис по фразе: «серебряный прогноз». 10 лет ему! На первом месте выходит. Доверять можно! Проверил.
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Toni Montana
Ответ Абубакар Магарамов
А можно узнать почему в списке нет Неймара?
Неймар не зимний трансфер
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anastasia Krugova
Ответ Абубакар Магарамов
А можно узнать почему в списке нет Неймара?
Потому что он был куплен ЛЕТОМ!!!! а это рейтинг ЗИМНЫХ трансферов ) ты в садике времена года учил ????
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pyatachyok
Ответ dimonivanov
Инфляция в Великобритании в 1994-2019 ни разу не превышала 6%. Интересно, каким образом, для трансфера Коула посчитали прирост в 10% годовых?
Там же все написано! Инфляцию потребительских цен считают по потребительской корзине, футбол ей сильно не соответствует. Товарищи нормировали все на средний уровень цен на футболистов (то есть посчитали примерно так же, как и индекс потребительских цен, но индекс футбольных цен).
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Абубакар Магарамов
А можно узнать почему в списке нет Неймара?
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juveforzajuve
Если бы считали инфляцию в рублях..то была бы другая история
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No Name
Лучше бы остался и закончил карьеру в Ливерпуле !!! Только загубил карьеру Торрес , свою переходом в Челси ….
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Джейме Ланнистер
Не думаю 9,6 миллионов 1994 года сейчас 140 миллионов.
Максимум 40-50 миллионов. А инфляцию посчитали под 15% в годовых?
Можно пойти ещё дальше. Если Арсенал вместо Мустафи купил бы Биткоин, сейчас могли иметь 3 миллиарда.
+4
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**Iscander**
Ответ citynavsexssite
Энди Коул 136 лямов - 94 год Антон - 100 лямов 2023 Мешок на все времена!
Как там Грилиш и Холанд поживают?
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Artūras Grigas
Если посмотреть соотношение курса валют 90-тых и 2000-2010 и 2011-2022 годов - получится СОВСЕМ другие цифры. А эти цифры можно ставить , только если курс валюты был бы одинаковым с 1990 по 2022 г.г.
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Ronaldo187
Ответ kilcher
Я, наверное, что-то в экономике не понимаю, но сомневаюсь, что 9,6 млн сейчас стоят 136,5, сникерс, чупа-чупс, киндер, что еще помню, настолько не подорожали.
В качестве примера: двухкомнатная квартира в которой я живу, в 2002 году обошлась мне в 300 000 р. Сегодня ее стоимость - 5 000 000 р. Сопоставимое изменение с оценкой 9,6 к 136,5.
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ruslanych
Ответ di Malkovich
Считать футбольную инфляцию само по себе занятие сомнительное, тем более, основываясь только на трансферах топ5 лиг. Почему бы тогда не взять в расчёт бюджеты клубов, стоимости трансляций, билеты на матяи и т.д. А то за 26 лет 9 млн. превратились в 135 - это чересчур наверное.
Проще было инфляцию евро посчитать, как он подешевел за прошедшие годы, какая покупательская способность стала. Придумали какую то непонятную схему.
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dimonivanov
Инфляция в Великобритании в 1994-2019 ни разу не превышала 6%. Интересно, каким образом, для трансфера Коула посчитали прирост в 10% годовых?
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Ronaldo187
Ответ kilcher
Я, наверное, что-то в экономике не понимаю, но сомневаюсь, что 9,6 млн сейчас стоят 136,5, сникерс, чупа-чупс, киндер, что еще помню, настолько не подорожали.
Действительно не понимаете=) инфляция основывается на всей товарной массе, а не на цене отдельно взятого чупа-чупса
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Дмитрий Письменский
Автор
Дмитрий Письменский
SMM / редакция – Sports.ru
47 подписчиков
Ответ Morning Again
По Джеко забыли указать год перехода
поправили!
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Falsegoalkeeper
Ответ kilcher
Я, наверное, что-то в экономике не понимаю, но сомневаюсь, что 9,6 млн сейчас стоят 136,5, сникерс, чупа-чупс, киндер, что еще помню, настолько не подорожали.
Тут же суть не в инфляции, а пересчет велся по тому как менялась средняя стоимость трансфера. Относительно других трансферов сегодня 70 миллионов сегодня выделяется меньше, чем 10 в 1994
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citynavsexssite
Энди Коул 136 лямов - 94 год
Антон - 100 лямов 2023

Мешок на все времена!
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-4
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poggrugrugr
Диего Коста перешел летом, но у Атлетико был бан до зимы, так что они не могли его зарегистрировать
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Dm Kznts
Прикольно.
Энди Коул вышел очень дорогущий.
Но он столько голов настрелял что всё равно его трансфер нужно считать очень успешным
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kilcher
Я, наверное, что-то в экономике не понимаю, но сомневаюсь, что 9,6 млн сейчас стоят 136,5, сникерс, чупа-чупс, киндер, что еще помню, настолько не подорожали.
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-1
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