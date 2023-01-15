200 матчей Анчелотти в «Реале»: трофей каждые 25 игр, рекорды по проценту побед и пропущенным
Великий Карло.
Игра в полуфинале Суперкубка Испании против «Валенсии» стала для Анчелотти 200-й в роли главного тренера «Реала». К финалу Суперкубка против «Барсы» фиксируем невероятные результаты Карло в Мадриде.
• Анчелотти – четвертый тренер «Реала» с 200+ матчами. До него две сотни пробили Мигель Муньос (605 матчей), Зинедин Зидан (263) и Висенте Дель Боске (246).
• Анчелотти набрал поровну трофеев за два захода в «Реал»: Кубок Испании, ЛЧ, КЧМ и Суперкубок УЕФА в первый раз; ЛЧ, Ла Лигу, Суперкубки УЕФА и Испании − во второй.
• Через месяц у Карло может быть уже 10 трофеев: сегодня финал Суперкубка Испании, в феврале − клубный чемпионат мира.
Но чтобы сделать сравнение тренеров более корректным, выделим первые 200 матчей в «Реале» – прости, Бенхакер.
• Анчелотти – лучший по количеству и проценту побед, а также по пропущенным мячам. А больше «Реал» забивал только при Муньосе.
• Зидан – лучший по трофеям за 200 матчей: каждые 18 игр выигрывал турнир с «Реалом». Анчелотти и Муньос выиграли по 8 трофеев – в среднем каждые 25 игр.
• «Реалу» было тяжело с Висенте Дель Боске. Зато по трофеям все не сильно хуже других тренеров.
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Фото: Gettyimages.ru/Gonzalo Arroyo Moreno
Сразу вспоминается случай с Рюдигером этим летом: только немец перебрался в Мадрид и сразу раздался звонок в дверь, на пороге стоял Карло Анчелотти. «Он пообедал с моей семьей, – рассказывал Рюдигер. – Провел у нас два часа, мы говорили обо всем. Никогда еще тренер не делал это для меня. Поработав с Карло несколько месяцев я понял, что его отношение к игрокам на недосягаемом уровне».
В очередной раз убедился, какой же Зидан физрук.