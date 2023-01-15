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200 матчей Анчелотти в «Реале»: трофей каждые 25 игр, рекорды по проценту побед и пропущенным

Реал Мадрид Реал Мадрид
Карло Анчелотти Карло Анчелотти
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Футбол Футбол

Великий Карло.

Игра в полуфинале Суперкубка Испании против «Валенсии» стала для Анчелотти 200-й в роли главного тренера «Реала». К финалу Суперкубка против «Барсы» фиксируем невероятные результаты Карло в Мадриде.

•‎ Анчелотти – четвертый тренер «Реала» с 200+ матчами. До него две сотни пробили Мигель Муньос (605 матчей), Зинедин Зидан (263) и Висенте Дель Боске (246).

•‎ Анчелотти набрал поровну трофеев за два захода в «Реал»: Кубок Испании, ЛЧ, КЧМ и Суперкубок УЕФА в первый раз; ЛЧ, Ла Лигу, Суперкубки УЕФА и Испании − во второй. 

•‎ Через месяц у Карло может быть уже 10 трофеев: сегодня финал Суперкубка Испании, в феврале − клубный чемпионат мира.  

Но чтобы сделать сравнение тренеров более корректным, выделим первые 200 матчей в «Реале» – прости, Бенхакер. 

• Анчелотти – лучший по количеству и проценту побед, а также по пропущенным мячам. А больше «Реал» забивал только при Муньосе.

• Зидан – лучший по трофеям за 200 матчей: каждые 18 игр выигрывал турнир с «Реалом». Анчелотти и Муньос выиграли по 8 трофеев – в среднем каждые 25 игр. 

• «Реалу» было тяжело с Висенте Дель Боске. Зато по трофеям все не сильно хуже других тренеров. 

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Фото: Gettyimages.ru/Gonzalo Arroyo Moreno

13 комментариев

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Николай К
Ответ Николай К
Если Зизу взял на 3 титула больше за 200 матчей, то какое имеет значение процент побед. Очевидно, что Зидан более грамотно планировал важные в турнирном значении матчи.
п.с. разница в титулах - это как раз длинный чемпионат, который несмотря на фантастическую статистику, Анчелотти смог взять только со второго пришествия в Мадрид. Ну и ЛЧ, конечно.
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Игорь Новиков
Папа может, папа может...)
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Николай К
Если Зизу взял на 3 титула больше за 200 матчей, то какое имеет значение процент побед. Очевидно, что Зидан более грамотно планировал важные в турнирном значении матчи.
0
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corazón blanco
Ответ di Malkovich
Классная статистика. В очередной раз убедился, какой же Зидан физрук.
Физруки не добиваются таких результатов в мире футбола. Это только ленивый писал, что Зидан играет в навесы, навесы. На самом деле он тоже тактически грамотный тренер, есть много материалов в интернете, где можно ознакомиться, как Зидан именно тактически переигрывал того же Моуриньо в матче за Суперкубок Европы, того же Аллегри в финале Лиги Чемпионов. Ну и мотиватор он тоже прекрасный. И что больше всего радует, что он многому научился у Карло Анчелотти, будучи его ассистентом, за что он неоднократно был благодарен Карло.
+3
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corazón blanco
Процент побед фантастический. Надеюсь, что Карло еще выиграет много трофеев с Мадридом. Очень рад, что такой тренер пишет историю свою историю вместе с Мадридом. А еще мне нравится, это то, что Анчелотти создал отличную атмосферу в клубе. То, что он зачастую может легко посоветоваться с тем же Кроосом или Модричем и прислушаться.

Сразу вспоминается случай с Рюдигером этим летом: только немец перебрался в Мадрид и сразу раздался звонок в дверь, на пороге стоял Карло Анчелотти. «Он пообедал с моей семьей, – рассказывал Рюдигер. – Провел у нас два часа, мы говорили обо всем. Никогда еще тренер не делал это для меня. Поработав с Карло несколько месяцев я понял, что его отношение к игрокам на недосягаемом уровне».
+2
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Мадрид наказывает!
Ответ Антон Третьяков
Когда Зидан успел 263 матча провести?
когда 3 года подряд раком Европу ставил
+23
-1
+22
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Антон Третьяков
Когда Зидан успел 263 матча провести?
0
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Kyancey
Один из лучших тренеров в истории футбола! Воистину Великий!!!👑
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ßd ßy
Ответ di Malkovich
Классная статистика. В очередной раз убедился, какой же Зидан физрук.
И какой же он физрук ?
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di Malkovich
Классная статистика.
В очередной раз убедился, какой же Зидан физрук.
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-6
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rjy9x9wbcr
Гений !
+3
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+3
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Kasilas__1
Интересно с Моуринью сравнить. У него тоже в Реале была монструозная статистика
+16
-1
+15
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Иван Рыбаков
Просто великий Папа Карло.
+7
0
+7
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