200 матчей Анчелотти в «Реале»: трофей каждые 25 игр, рекорды по проценту побед и пропущенным

Великий Карло.

Игра в полуфинале Суперкубка Испании против «Валенсии» стала для Анчелотти 200-й в роли главного тренера «Реала». К финалу Суперкубка против «Барсы» фиксируем невероятные результаты Карло в Мадриде.

•‎ Анчелотти – четвертый тренер «Реала» с 200+ матчами. До него две сотни пробили Мигель Муньос (605 матчей), Зинедин Зидан (263) и Висенте Дель Боске (246).

•‎ Анчелотти набрал поровну трофеев за два захода в «Реал»: Кубок Испании, ЛЧ, КЧМ и Суперкубок УЕФА в первый раз; ЛЧ, Ла Лигу, Суперкубки УЕФА и Испании − во второй.

•‎ Через месяц у Карло может быть уже 10 трофеев: сегодня финал Суперкубка Испании, в феврале − клубный чемпионат мира.

Но чтобы сделать сравнение тренеров более корректным, выделим первые 200 матчей в «Реале» – прости, Бенхакер.

• Анчелотти – лучший по количеству и проценту побед, а также по пропущенным мячам. А больше «Реал» забивал только при Муньосе.

• Зидан – лучший по трофеям за 200 матчей: каждые 18 игр выигрывал турнир с «Реалом». Анчелотти и Муньос выиграли по 8 трофеев – в среднем каждые 25 игр.

• «Реалу» было тяжело с Висенте Дель Боске. Зато по трофеям все не сильно хуже других тренеров.

Фото: Gettyimages.ru/Gonzalo Arroyo Moreno