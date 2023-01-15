«Тоттенхэм» − главный лузер Англии? А вот и нет, у 4 топов были серии и похуже
«Ман Сити» не брал трофеи 35 лет.
Главная претензия к «Тоттенхэму» − почти пустая трофейная комната. В 2008-м команда выиграла Кубок лиги − и уже почти 15 лет без новых чашек.
В сети плодят мемы и про пустой шкаф, и про победу в Кубке Audi (товарищеский турнир перед сезоном), а Кейну постоянно советуют уходить из команды (раз, два, три).
Но так ли все плохо? Вот серии без трофеев у клубов топ-6.
• Только «Юнайтед» из классической Big Six закрывал серии быстрее − у остальных периоды без трофеев длились дольше нынешнего «Тоттенхэма».
• В пользу звания «лузер» только количество подходов, в которых команда остановилась за шаг до победы. У других клубов максимум два, у «Тоттенхэма» − 5.
Раз уже вспомнили последний трофей «Тоттенхэма» к этому дню, давайте расскажем про него чуть подробнее.
Вот такой путь прошла команда к Кубку лиги-2008.
• В 1/16 единственный матч в Кубке провел новичок «Тоттенхэма» Гарет Бэйл − валлиец забил первый гол. Кстати, «Мидлсбро» тренировал некий Гарет Саутгейт.
• К 1/8 у «Тоттенхэма» сменился тренер: турнир начинал Мартин Йол, но в конце октября команду возглавил Хуанде Рамос.
• Пятерку «Арсеналу» в ответном матче закинули 5 разных игроков: Джермейн Дженас, Робби Кин, Аарон Леннон, Стид Мальбранк и Никлас Бендтнер (автогол).
• Вообще разнообразие бомбардиров − фишка «Тоттенхэма» в том турнире: 10 разных игроков (и Бендтнер) забили хотя бы по голу, у троих из них − Дженаса, Кина и Мальбранка − дубль.
А вот состав на финал против «Челси».
Это было так давно, что из состава «Тоттенхэма» на тот финал закончили вообще все. У «Челси» до сих пор играет только Саломон Калу: летом подписал контракт с действующим чемпионом Джибути − клубом «Арта/Солар7».
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Фото: Gettyimages.ru/Mike Hewitt
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7 апреля 1991 года в финале Пэлас дожали очень крепкий Эвертон, с помощью дубля в дополнительное время, который оформил некий Иан Райт. Через пару месяцев этот парень переехал в другую часть Лондона, где стал легендой Арсенала.
Так что или 117 лет, или почти 32 года.
https://www.goal.com/en/news/what-is-st-totteringhams-day-arsenal-spurs-top-four-premier-league-taunt-explained/lsnbmicl82jbz4ymppbp9xng
У кого что болит,тот о том и говорит.....
35 лет без трофеев...
Почему шейхи выбрали самый убогий клуб для спонсирования..Пожалели что ли.
Для Тоттенхэма отсутствие трофеев это миссия, кредо, если хотите.