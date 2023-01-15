«Тоттенхэм» − главный лузер Англии? А вот и нет, у 4 топов были серии и похуже

«Ман Сити» не брал трофеи 35 лет.

Главная претензия к «Тоттенхэму» − почти пустая трофейная комната. В 2008-м команда выиграла Кубок лиги − и уже почти 15 лет без новых чашек.

В сети плодят мемы и про пустой шкаф, и про победу в Кубке Audi (товарищеский турнир перед сезоном), а Кейну постоянно советуют уходить из команды (раз, два, три).

Но так ли все плохо? Вот серии без трофеев у клубов топ-6.

•‎ Только «Юнайтед» из классической Big Six закрывал серии быстрее − у остальных периоды без трофеев длились дольше нынешнего «Тоттенхэма».

•‎ В пользу звания «лузер» только количество подходов, в которых команда остановилась за шаг до победы. У других клубов максимум два, у «Тоттенхэма» − 5.

Раз уже вспомнили последний трофей «Тоттенхэма» к этому дню, давайте расскажем про него чуть подробнее.

Вот такой путь прошла команда к Кубку лиги-2008.

•‎ В 1/16 единственный матч в Кубке провел новичок «Тоттенхэма» Гарет Бэйл − валлиец забил первый гол. Кстати, «Мидлсбро» тренировал некий Гарет Саутгейт.

• К 1/8 у «Тоттенхэма» сменился тренер: турнир начинал Мартин Йол, но в конце октября команду возглавил Хуанде Рамос.

• Пятерку «Арсеналу» в ответном матче закинули 5 разных игроков: Джермейн Дженас, Робби Кин, Аарон Леннон, Стид Мальбранк и Никлас Бендтнер (автогол).

• Вообще разнообразие бомбардиров − фишка «Тоттенхэма» в том турнире: 10 разных игроков (и Бендтнер) забили хотя бы по голу, у троих из них − Дженаса, Кина и Мальбранка − дубль.

А вот состав на финал против «Челси».

Это было так давно, что из состава «Тоттенхэма» на тот финал закончили вообще все. У «Челси» до сих пор играет только Саломон Калу: летом подписал контракт с действующим чемпионом Джибути − клубом «Арта/Солар7».

Фото: Gettyimages.ru/Mike Hewitt