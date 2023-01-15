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«Тоттенхэм» − главный лузер Англии? А вот и нет, у 4 топов были серии и похуже

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«Ман Сити» не брал трофеи 35 лет.

Главная претензия к «Тоттенхэму» − почти пустая трофейная комната. В 2008-м команда выиграла Кубок лиги − и уже почти 15 лет без новых чашек.

В сети плодят мемы и про пустой шкаф, и про победу в Кубке Audi (товарищеский турнир перед сезоном), а Кейну постоянно советуют уходить из команды (раз, два, три).

Но так ли все плохо? Вот серии без трофеев у клубов топ-6.

•‎ Только «Юнайтед» из классической Big Six закрывал серии быстрее − у остальных периоды без трофеев длились дольше нынешнего «Тоттенхэма».

•‎ В пользу звания «лузер» только количество подходов, в которых команда остановилась за шаг до победы. У других клубов максимум два, у «Тоттенхэма» − 5.

Раз уже вспомнили последний трофей «Тоттенхэма» к этому дню, давайте расскажем про него чуть подробнее.

Вот такой путь прошла команда к Кубку лиги-2008.

•‎ В 1/16 единственный матч в Кубке провел новичок «Тоттенхэма» Гарет Бэйл − валлиец забил первый гол. Кстати, «Мидлсбро» тренировал некий Гарет Саутгейт. 

• К 1/8 у «Тоттенхэма» сменился тренер: турнир начинал Мартин Йол, но в конце октября команду возглавил Хуанде Рамос. 

• Пятерку «Арсеналу» в ответном матче закинули 5 разных игроков: Джермейн Дженас, Робби Кин, Аарон Леннон, Стид Мальбранк и Никлас Бендтнер (автогол). 

• Вообще разнообразие бомбардиров − фишка «Тоттенхэма» в том турнире: 10 разных игроков (и Бендтнер) забили хотя бы по голу, у троих из них − Дженаса, Кина и Мальбранка − дубль.

А вот состав на финал против «Челси».

Это было так давно, что из состава «Тоттенхэма» на тот финал закончили вообще все. У «Челси» до сих пор играет только Саломон Калу: летом подписал контракт с действующим чемпионом Джибути − клубом «Арта/Солар7».

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Фото: Gettyimages.ru/Mike Hewitt

22 комментария

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teo_heel
Ответ Maxim Novicov
В таблице не указан важнейший трофей: премия Пушкаша у Сона
Это не клубный трофей. Индивидуальные трофеи не учитываются.
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Седесим Куиндесимов
Ответ Great ManUtd
А ты попробуй выиграть этот Кубок Лиги.
Так в том то и дело, зачем? В чем ценность?
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Седесим Куиндесимов
Ответ Артем Кондаков
да, именно поэтому за последние 10 лет кубок английской лиги 9 раз выигрывался клубом из топ-6
По инерции скорее

Я даже в ФИФА всегда ставлю второй состав на Кубок
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Konservator
Ответ di Malkovich
Есть разница между серией и миссией. Для Тоттенхэма отсутствие трофеев это миссия, кредо, если хотите.
Боюсь, что эта "миссия" существует лишь в воображении болельщиков клубов-конкурентов ))
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UZBEKMAN OKKAAAAAAA !
МС топ только с недавных лет

Если шейх остановит финансирование то опустится на свое дно очень быстро
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Артем Кондаков
Ответ Седесим Куиндесимов
Почему Кубок Лиги кто-то считает серьезным и вообще трофеем. Кубок Англии - это хотя бы история, старейший трофей, Уэмбли и т.д. Все остальные нац. кубки - для аутсайдеров и отчасти середняков
да, именно поэтому за последние 10 лет кубок английской лиги 9 раз выигрывался клубом из топ-6
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Great ManUtd
Ответ vladimir.kostrichko
После этого фанаты сити называли Ливерпуль юбиляром..... У кого что болит,тот о том и говорит..... 35 лет без трофеев... Почему шейхи выбрали самый убогий клуб для спонсирования..Пожалели что ли.
Потому, что название похоже на Манчестер Юнайтед
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Maxim Novicov
В таблице не указан важнейший трофей: премия Пушкаша у Сона
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Great ManUtd
Ответ Седесим Куиндесимов
Почему Кубок Лиги кто-то считает серьезным и вообще трофеем. Кубок Англии - это хотя бы история, старейший трофей, Уэмбли и т.д. Все остальные нац. кубки - для аутсайдеров и отчасти середняков
А ты попробуй выиграть этот Кубок Лиги.
0
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Артем Кондаков
Ответ vladimir.kostrichko
После этого фанаты сити называли Ливерпуль юбиляром..... У кого что болит,тот о том и говорит..... 35 лет без трофеев... Почему шейхи выбрали самый убогий клуб для спонсирования..Пожалели что ли.
все просто, шейхам все равно куда спонсировать, они прекрасно понимают, что влив пару миллиардов фунтов при грамотном управлении можно из любого клуба чемпионшипа сделать многолетнего чемпиона. поэтому и нет смысла переплачивать за топа, необходимо купить убыточный, вечнопроигрывающий клуб-лузер, но с "богатой" историей (желательно, чтобы клуб был основан в 19 веке), которую впоследствии они медийно преобразят.
+1
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Spartakkmk
Сразу вспоминается фраза, про великие клубы Фергюсона:
"Звание чемпиона Англии — удел великих команд. А вот малоизвестные клубы, включая «Ман Сити», в этой борьбе вряд ли могут участвовать"
+1
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Arima Baki
У Тоттенхэма в 21м веке один кубок лиги, кому подходит звание бестрофейник кроме них в топ 6?
+2
0
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Евгений Вырныгаев
Ответ Орёл-Решка
Серия Тоттенхэма так воспринимается, потому что клуб остаётся в топе и регулярно борется за трофеи, но им всегда чего-то недостаёт. А другие клубы топ-6 во времена своих бестрофейных серий сидели в середине таблицы (а то и ниже, Сити в третий дивизион вылетал). Никто же не считает, сколько лет не выигрывал титулы Кристал Пэлас?
117 лет, с начала существования клуба, и это если не считать Кубок полноправных членов, который разыгрывался с 1986 по 1992, как альтернатива из-за бана английских клубов в еврокубках. Участие принимали клубы двух высших дивизионов. По сложности не уступает тому же кубки Лиги.
7 апреля 1991 года в финале Пэлас дожали очень крепкий Эвертон, с помощью дубля в дополнительное время, который оформил некий Иан Райт. Через пару месяцев этот парень переехал в другую часть Лондона, где стал легендой Арсенала.
Так что или 117 лет, или почти 32 года.
+5
0
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Антон Казанский
А почему не упомянут самый частый трофей Тоттенхэма, трофей Saint Totteringham’s Day?

https://www.goal.com/en/news/what-is-st-totteringhams-day-arsenal-spurs-top-four-premier-league-taunt-explained/lsnbmicl82jbz4ymppbp9xng
0
-1
-1
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vladimir.kostrichko
После этого фанаты сити называли Ливерпуль юбиляром.....
У кого что болит,тот о том и говорит.....
35 лет без трофеев...
Почему шейхи выбрали самый убогий клуб для спонсирования..Пожалели что ли.
+5
-3
+2
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di Malkovich
Есть разница между серией и миссией.
Для Тоттенхэма отсутствие трофеев это миссия, кредо, если хотите.
+16
-2
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Серхио Гарсио
Ответ Cover Jover
А до 2007 года у Тоттенхема не было бестрофейных сезонов?
Тогда , если не ошибаюсь, клуб брал хотя бы один трофей в раз 10 лет. 00-е, 90-е, 80-е и тд . (Могу ошибиться)
+3
0
+3
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che_guevara
Ответ Cover Jover
А до 2007 года у Тоттенхема не было бестрофейных сезонов?
Их серия ни разу не длилась дольше той, что приведена в таблице
+6
0
+6
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зато патриот
какие то странные схемы, анелька на фланге
+1
0
+1
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Седесим Куиндесимов
Почему Кубок Лиги кто-то считает серьезным и вообще трофеем. Кубок Англии - это хотя бы история, старейший трофей, Уэмбли и т.д. Все остальные нац. кубки - для аутсайдеров и отчасти середняков
0
-5
-5
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Орёл-Решка
Серия Тоттенхэма так воспринимается, потому что клуб остаётся в топе и регулярно борется за трофеи, но им всегда чего-то недостаёт. А другие клубы топ-6 во времена своих бестрофейных серий сидели в середине таблицы (а то и ниже, Сити в третий дивизион вылетал). Никто же не считает, сколько лет не выигрывал титулы Кристал Пэлас?
+41
-1
+40
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Cover Jover
А до 2007 года у Тоттенхема не было бестрофейных сезонов?
+6
-2
+4
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