Как Роналду и Месси провели 2022-й? Сравниваем по всем возможным показателям

Не показывайте пост Пирсу Моргану и Кате Авейру.

2022-й закончился для Лионеля Месси и Криштиану Роналду максимально по-разному: один выиграл Кубок мира, второй стал запасным в сборной, наговорил на разрыв контракта с клубом и подписался в Саудовской Аравии.

Фиксируем цифры-2022 для обоих. Сначала общая статистика.

•‎ Чтобы не добивать Криша еще больше, Месси не считали победу в Финалиссиме − полутоварищеском матче между победителем Копа Америка и Евро.

Теперь перейдем к статистике в клубах. Роналду пока не играл за новую команду, но и Месси еще отдыхает после ЧМ.

•‎ Ни Месси, ни Роналду не забивали в плей-офф ЛЧ-2021/22 − все голы в еврокубках уже из этого сезона.

• Роналду лучше по минутам на гол в лиге и xG в еврокубках − с остальным есть проблемы.

И это мы еще не рассматривали сборную отдельно...

• Даже в товарищеских матчах Роналду не был так результативен на уровне Месси − хотя сравнивать их совсем не корректно. Лео забил 10 мячей в матчах с Эстонией (5), Гондурасом (2), Ямайкой (2) и ОАЭ (1+1) − Криш играл в Лиге наций с Испанией, Чехией и Швейцарией.‎

• Лионель наконец-то забил в плей-офф чемпионатов мира. Криштиану так и остался без голов дальше групповых этапов. Зато догнал рекордсмена по матчам за сборную Бадра аль-Мутаву (Кувейт) − у обоих по 196.

А вот в медиа Роналду все еще топ − спасибо новостям про уход и интервью Пирсу Моргану.

•‎ Криштиану – первый человек с 500 миллионами подписчиков в инстаграме [Instagram принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в России]. Больше – только у аккаунта самой платформы (584 миллиона).

•‎ Удивительно, но Месси постит фоточки чаще − примерно раз в 56 часов. А еще создал самый залайканный пост в истории инстаграма: 74 миллиона сердечек у карусели из 10 фото после главной победы.

Обогнал даже яйцо!

•‎‎ В топ-3 Лео еще два поста с трофеем ЧМ-2022.

•‎ Иронично, но самая залайканная фотография Криштиану − та самая реклама Louis Vuitton, на которой тоже есть Месси.

•‎ Месси проиграл Роналду по просмотрам на Sports.ru в 9 месяцах из 12 − но выдал лучший месяц: в декабре посты и новости про Лео собрали 26 миллионов просмотров.

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Топ-3 постов/новостей по просмотрам

Месси:

1. Фотограф из России разрывает мировые конкурсы. Это она поймала пустой взгляд Месси рядом с Кубком мира (900К просмотров)

2. Месси в ярости: наехал на Ван Гала за слова перед матчем, поругался с Давидсом и послал Вегорста (317К)

3. В чем это Месси получил кубок? Что за накидка? (292К)

Роналду:

1. Как Роналду вылетал с ЧМ-2022. 25 фото – слезы, злость и шок (288К)

2. «Золотой мяч»-2022. Бензема стал футболистом года, Левандовски взял приз Герда Мюллера, Куртуа – лучший вратарь, Гави – лучший молодой игрок, «Ман Сити» – лучший клуб (265К)

3. «Мы оказались у него дома и выпили шампанского». Телеведущая рассказала подробности своих отношений с Роналду (224К)

А чего ждут от героев в 2023-м?