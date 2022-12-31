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Как Роналду и Месси провели 2022-й? Сравниваем по всем возможным показателям

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Не показывайте пост Пирсу Моргану и Кате Авейру.

2022-й закончился для Лионеля Месси и Криштиану Роналду максимально по-разному: один выиграл Кубок мира, второй стал запасным в сборной, наговорил на разрыв контракта с клубом и подписался в Саудовской Аравии.

Фиксируем цифры-2022 для обоих. Сначала общая статистика.

•‎ Чтобы не добивать Криша еще больше, Месси не считали победу в Финалиссиме − полутоварищеском матче между победителем Копа Америка и Евро.

Теперь перейдем к статистике в клубах. Роналду пока не играл за новую команду, но и Месси еще отдыхает после ЧМ.

•‎ Ни Месси, ни Роналду не забивали в плей-офф ЛЧ-2021/22 − все голы в еврокубках уже из этого сезона.

• Роналду лучше по минутам на гол в лиге и xG в еврокубках − с остальным есть проблемы.

И это мы еще не рассматривали сборную отдельно...

• Даже в товарищеских матчах Роналду не был так результативен на уровне Месси − хотя сравнивать их совсем не корректно. Лео забил 10 мячей в матчах с Эстонией (5), Гондурасом (2), Ямайкой (2) и ОАЭ (1+1) − Криш играл в Лиге наций с Испанией, Чехией и Швейцарией.‎

• Лионель наконец-то забил в плей-офф чемпионатов мира. Криштиану так и остался без голов дальше групповых этапов. Зато догнал рекордсмена по матчам за сборную Бадра аль-Мутаву (Кувейт) − у обоих по 196.

А вот в медиа Роналду все еще топ − спасибо новостям про уход и интервью Пирсу Моргану.

•‎ Криштиану – первый человек с 500 миллионами подписчиков в инстаграме [Instagram принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в России]. Больше – только у аккаунта самой платформы (584 миллиона).

Как Роналду первый в мире набрал 500 млн подписчиков в инсте? Исследование Sports.ru

•‎ Удивительно, но Месси постит фоточки чаще − примерно раз в 56 часов. А еще создал самый залайканный пост в истории инстаграма: 74 миллиона сердечек у карусели из 10 фото после главной победы.

Обогнал даже яйцо!

Пост Месси после ЧМ – самый залайканный в истории. Рекордное фото яйца держалось почти 4 года!

•‎‎ В топ-3 Лео еще два поста с трофеем ЧМ-2022.

•‎ Иронично, но самая залайканная фотография Криштиану − та самая реклама Louis Vuitton, на которой тоже есть Месси.

•‎ Месси проиграл Роналду по просмотрам на Sports.ru в 9 месяцах из 12 − но выдал лучший месяц: в декабре посты и новости про Лео собрали 26 миллионов просмотров.

Просто оцените этот скачок!

Топ-3 постов/новостей по просмотрам

Месси:

1. Фотограф из России разрывает мировые конкурсы. Это она поймала пустой взгляд Месси рядом с Кубком мира (900К просмотров)

2. Месси в ярости: наехал на Ван Гала за слова перед матчем, поругался с Давидсом и послал Вегорста (317К)

3. В чем это Месси получил кубок? Что за накидка? (292К)

Роналду:

1. Как Роналду вылетал с ЧМ-2022. 25 фото – слезы, злость и шок (288К)

2. «Золотой мяч»-2022. Бензема стал футболистом года, Левандовски взял приз Герда Мюллера, Куртуа – лучший вратарь, Гави – лучший молодой игрок, «Ман Сити» – лучший клуб (265К)

3. «Мы оказались у него дома и выпили шампанского». Телеведущая рассказала подробности своих отношений с Роналду (224К)

А чего ждут от героев в 2023-м?

Телеграм-канал авторов, где еще больше цифр

Все рекорды Месси на чемпионатах мира. Длинный-длинный список

Роналду никогда не забивал в плей-офф ЧМ. За 8 матчей, 548 минут и 27 ударов

55 комментариев

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Алексей Гномов
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Ответ Александр Самбур
Один выиграл что хотел а другой о бос рался как мог везде где только можно
Как и ты
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GOALубь Дортмунда
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Ответ kuznez.molot.
Даже здесь решили принизить достижения Лео,назвав Финалиссиму полутоворняком,и принибрежительно уповянув голы Месси командам по летним товарещиским матчам
Да согласен, на спортсе то и дело, что восхваляют Роналду и принижают Месси, особенно в последнее время
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Arthur Jacob
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Ответ Али Себиев
Финалиссима это всего лишь товарищеский турнир, не надрывайся
Финалиссима это официальный турнир заменивший КК, и он не новый, просто раньше назывался как Кубок Артемио Франки
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Гусеконь
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Месси пример, что даже топового игрока надо встраивать в команду
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Fan_barça_
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Финалиссима - полутоварищеский матч
Господи, увольте человека который это написал
Лига Европы, и Копа Америка - по рассуждениям автора впринципе товарняк
Про Лигу Наций и ЧМ вообще молчу в таком случае...
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MaaRek
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Ответ kuznez.molot.
Даже здесь решили принизить достижения Лео,назвав Финалиссиму полутоворняком,и принибрежительно уповянув голы Месси командам по летним товарещиским матчам
При этом лига Наций, которую многие сборные даже за турнир не считают - это титул. А финалиссима где оба участника в статусе сильнейших на континентах разыгрывают титул нет)
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Fan_barça_
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• Чтобы не добивать Криша, Месси не считали победу в Финалиссиме - полутоварищеском матче между победителем Копа Америка и Евро.

Дальше можно не читать.
Нет ну серьёзно, если считаете всю статистику, победы, кубки и т. д. То считайте всё, а не так чтобы "Не добить Криша"
У Роналду, много кубков, и великолепных сезонов которые он провёл на высшем уровне, сейчас перешёл в клуб где ему платят 200 лямов. Камон одна Финалиссима его уж точно не убьёт. Не фанат Криша, согласен что как человек он просто ужасный, но в плане футбола он один из лучших(для меня в наше время лучший Месси)
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Гегенпрессинг Рангника
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Финалиссима товарищеский турнир после которого вручили кубок. Ок, хотя тут и без неё полный разнос. Самое смешное их всю карьеру сравнивают только по голам, если добавить сюда титулы или любые индивидуальные показатели как продвижение мяча, дриблинг, передачи под удар, созданные шансы это футболисты разного уровня. Если добавить более современные метрики, которые были на ЧМ по инициативе Венгера там разнос опять невероятный. Месси заслуженно выиграл противостояние
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Flavius
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Да сделайте вы уже что-то с комментариями
Откатите
Стили поменяйте
Нельзя же так плевать на мнение пользователей
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Nureke
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Пока Месси продолжает, Роналду практически закончил, после Саудовской Аравии в Европе уже не поиграет, а жаль.
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Юрий Кечко
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Ответ Али Себиев
Сравнивать статистику по г+п (да и по прочим показателям) игрока из АПЛ и фермерской Лиги 1 - это конечно сильно
Фермер лига за последние 5 лет : финал лч, финал ле, полуфинал ле и полуфинал лч
Такие результаты например давно не снятся клубам серии А
Или все лиги кроме апл и ла лиги фермерские ?)))
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Don_Krebs
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Крорче, все что я запомнил из этого поста - это что Роналду догнал Бадра. Как обычно.
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Юрий Кечко
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Ответ vdbzmcp9ty
Сравнили когда один заканчивает со всеми своими проблемами, а другой спад преодолел, давайте ка тогда на цифры 2021 года посмотрим для интереса. Сначала одного с говном смешали когда в лиге 1 было меньше 10 голов, потом другого который уже стар, но не может этого признать.
Ну Месси в том году больше не везло аномально с этими каркасами, по игре он был неплох
Роналду же в прямом смысле в этом году вредитель на поле
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albert_lucky
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Ответ Алекс Андр
Посмотрим на Месси через два с половиной года...
Роналду и 2 года назад ничего не показывал.
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свинья в лесу
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я понимаю, когда футбольные болельщики, болеют за команду.. но когда топят за одного футболиста-это перебор(куда ни сунься,везде вы,месеналду глоры). голубовато выглядит.
надеюсь, вы там не азмунитесь между собой.
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Konstantine Morgenstern
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Ответ Терминатор///Айлбибекович
Это называется-Чистая Победа.
Flawless Victory
...
Finish Him)
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Реал 2-3 Барселона
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Интервью Пирсу Моргану 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅
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Пирс Морган
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Посмотрел, понял, принял
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Пирс Морган
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Ответ Терминатор///Айлбибекович
Это называется-Чистая Победа.
Это называется Фаталити
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Экспертное мнение
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Ответ vdbzmcp9ty
Сравнили когда один заканчивает со всеми своими проблемами, а другой спад преодолел, давайте ка тогда на цифры 2021 года посмотрим для интереса. Сначала одного с говном смешали когда в лиге 1 было меньше 10 голов, потом другого который уже стар, но не может этого признать.
Давайте не будем смотреть на цифры, а на игру? Тогда никому в здравом уме никогда не пришло бы в голову сравнивать их примерно с 2010 года уже.
+2
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hwttm264n2
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Flawless victory!!!
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vdbzmcp9ty
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Сравнили когда один заканчивает со всеми своими проблемами, а другой спад преодолел, давайте ка тогда на цифры 2021 года посмотрим для интереса. Сначала одного с говном смешали когда в лиге 1 было меньше 10 голов, потом другого который уже стар, но не может этого признать.
0
-3
-3
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Экспертное мнение
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Ответ kuznez.molot.
Даже здесь решили принизить достижения Лео,назвав Финалиссиму полутоворняком,и принибрежительно уповянув голы Месси командам по летним товарещиским матчам
По моему Финалиссима ничем не хуже любых суперкубков, по сути это и есть Суперкубок сборных
+9
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kuznez.molot.
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Ответ Kasilas__1
Финалисима не полутоварняк, а 100% товарняк
Да чего уж там,ЧМ тоже товарняк-турнир
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Айлин 1990
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Ответ Али Себиев
Сравнивать статистику по г+п (да и по прочим показателям) игрока из АПЛ и фермерской Лиги 1 - это конечно сильно
Скора ты и твои братья близнецы, будут сравнивать голы из лиги Арабов сравнивать с голами ЛИГИ 1.
Хотя по уровню лига Арабов наверное в рейтинге 100.
А Лига 1 в рейтинге 5.
+1
0
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