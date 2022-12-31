Как Роналду и Месси провели 2022-й? Сравниваем по всем возможным показателям
Не показывайте пост Пирсу Моргану и Кате Авейру.
2022-й закончился для Лионеля Месси и Криштиану Роналду максимально по-разному: один выиграл Кубок мира, второй стал запасным в сборной, наговорил на разрыв контракта с клубом и подписался в Саудовской Аравии.
Фиксируем цифры-2022 для обоих. Сначала общая статистика.
• Чтобы не добивать Криша еще больше, Месси не считали победу в Финалиссиме − полутоварищеском матче между победителем Копа Америка и Евро.
Теперь перейдем к статистике в клубах. Роналду пока не играл за новую команду, но и Месси еще отдыхает после ЧМ.
• Ни Месси, ни Роналду не забивали в плей-офф ЛЧ-2021/22 − все голы в еврокубках уже из этого сезона.
• Роналду лучше по минутам на гол в лиге и xG в еврокубках − с остальным есть проблемы.
И это мы еще не рассматривали сборную отдельно...
• Даже в товарищеских матчах Роналду не был так результативен на уровне Месси − хотя сравнивать их совсем не корректно. Лео забил 10 мячей в матчах с Эстонией (5), Гондурасом (2), Ямайкой (2) и ОАЭ (1+1) − Криш играл в Лиге наций с Испанией, Чехией и Швейцарией.
• Лионель наконец-то забил в плей-офф чемпионатов мира. Криштиану так и остался без голов дальше групповых этапов. Зато догнал рекордсмена по матчам за сборную Бадра аль-Мутаву (Кувейт) − у обоих по 196.
А вот в медиа Роналду все еще топ − спасибо новостям про уход и интервью Пирсу Моргану.
• Криштиану – первый человек с 500 миллионами подписчиков в инстаграме [Instagram принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в России]. Больше – только у аккаунта самой платформы (584 миллиона).
Как Роналду первый в мире набрал 500 млн подписчиков в инсте? Исследование Sports.ru
• Удивительно, но Месси постит фоточки чаще − примерно раз в 56 часов. А еще создал самый залайканный пост в истории инстаграма: 74 миллиона сердечек у карусели из 10 фото после главной победы.
Обогнал даже яйцо!
Пост Месси после ЧМ – самый залайканный в истории. Рекордное фото яйца держалось почти 4 года!
• В топ-3 Лео еще два поста с трофеем ЧМ-2022.
• Иронично, но самая залайканная фотография Криштиану − та самая реклама Louis Vuitton, на которой тоже есть Месси.
• Месси проиграл Роналду по просмотрам на Sports.ru в 9 месяцах из 12 − но выдал лучший месяц: в декабре посты и новости про Лео собрали 26 миллионов просмотров.
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Топ-3 постов/новостей по просмотрам
Месси:
1. Фотограф из России разрывает мировые конкурсы. Это она поймала пустой взгляд Месси рядом с Кубком мира (900К просмотров)
2. Месси в ярости: наехал на Ван Гала за слова перед матчем, поругался с Давидсом и послал Вегорста (317К)
3. В чем это Месси получил кубок? Что за накидка? (292К)
Роналду:
1. Как Роналду вылетал с ЧМ-2022. 25 фото – слезы, злость и шок (288К)
2. «Золотой мяч»-2022. Бензема стал футболистом года, Левандовски взял приз Герда Мюллера, Куртуа – лучший вратарь, Гави – лучший молодой игрок, «Ман Сити» – лучший клуб (265К)
3. «Мы оказались у него дома и выпили шампанского». Телеведущая рассказала подробности своих отношений с Роналду (224К)
А чего ждут от героев в 2023-м?
Господи, увольте человека который это написал
Лига Европы, и Копа Америка - по рассуждениям автора впринципе товарняк
Про Лигу Наций и ЧМ вообще молчу в таком случае...
Дальше можно не читать.
Нет ну серьёзно, если считаете всю статистику, победы, кубки и т. д. То считайте всё, а не так чтобы "Не добить Криша"
У Роналду, много кубков, и великолепных сезонов которые он провёл на высшем уровне, сейчас перешёл в клуб где ему платят 200 лямов. Камон одна Финалиссима его уж точно не убьёт. Не фанат Криша, согласен что как человек он просто ужасный, но в плане футбола он один из лучших(для меня в наше время лучший Месси)
Откатите
Стили поменяйте
Нельзя же так плевать на мнение пользователей
Такие результаты например давно не снятся клубам серии А
Или все лиги кроме апл и ла лиги фермерские ?)))
Роналду же в прямом смысле в этом году вредитель на поле
надеюсь, вы там не азмунитесь между собой.
...
Finish Him)
Хотя по уровню лига Арабов наверное в рейтинге 100.
А Лига 1 в рейтинге 5.