Лучшие вратари АПЛ прямо сейчас: Алиссон божественно тащит, Мартинес смелее всех выходит на навесы
В топах нет Де Хеа.
Squawka на основе данных Opta собрала топы вратарей АПЛ в пяти категориях. Здесь не только предотвращенные голы, но и важные характеристики современного вратаря: выходы на навесы, сэйвы после ударов из штрафной, точность длинных передач и умение вовремя выйти из штрафной.
Важное примечание: чтобы не давать никому форы, мы взяли данные перед рестартом АПЛ.
• Модель Opta считает предотвращенные голы по формуле «созданные соперником xG минус реально пропущенные голы». Существует еще одна модель подсчета – PSxG (+/-). Она учитывает больше критериев – качество удара (позицию, угол, количество защитников на линии) и фактический результат (был ли гол). По данным Fbref Алиссон спас «Ливерпуль» от восьми голов (+8,3 PSxG).
• Да, Марек Родак попал в топ с 0 предотвращенных − у остальных вратарей минус.
• Пикфорд не только лучший по сэйвам после ударов из штрафной, но и в топ-2 по общему количеству сэйвов (62). Выше только Давид Райя из «Брентфорда» – у него 70 сэйвов.
• Передачи Эдерсона – секретное оружие Пепа. У бразильца уже 2 ассиста в АПЛ, а Гвардиола котирует его даже выше именитых коллег: «Эдерсон – лучший вратарь в плане передач. Да, Виктор Вальдес и Мануэль Нойер были хороши в игре ногами, но именно у Эдерсона лучшее качество паса»
Точнее всех про мощные и точные пасы Эдерсона вперед говорил тренер «Бернли» Шон Дайч в 2018 году: «Это все равно что иметь Рональда Кумана в воротах».
• Еще один балл в копилку Ника Поупа – лучший (пока что) показатель по матчам на ноль. Кипер «Ньюкасла» единоличный лидер – у него 8 матчей без пропущенных.
• Пункт, на который стоит обратить внимание Тен Хагу: Дин Хендерсон даже в «Ноттингеме» показывает качества вратаря, который нужен новому «МЮ».
• Факт о Мартинесе, не связанный с навесами. Эми – один из шести вратарей АПЛ, отразивших пенальти в этом сезоне.
Телеграм-канал «Бури»
«Атлетико» – лидер по играющим чемпионам мира. А кто еще в топе?
Как менялась топ-6 АПЛ в этом сезоне. «Арсенал» и «Сити» = стабильность, «Ливерпуль» был в шестерке всего два тура
Фото: globallookpress.com/Terry Donnelly
Но Хендерсон все равно как то не впечатляет на роль основного.
Команда на 12ом месте идет, чем не повод?
Говоря конкретно о Рэмсдейле, он в целом никогда не играл на выдающемся уровне с точки зрение предотвращенных голов. Только в «Арсенале» цифры выросли (+0,2 в прошлом и +0,5 в этом), до этого постоянно был в минусах. Но это скорее следствие того, что раньше играл за слабые «Борнмут» и «Шеффилд». В остальных компонентах он просто средний. Ну или можно использовать слово «сбалансированный», без перевесов в одном скилле и провисаний в другом.
А в целом такие показатели скорее комплимент обороне «Арсенала» – благодаря ей Рэмсдейл вступает в игру гораздо реже. Как и условный Эдерсон. А вот Алиссону, у которого команда в этом году чудит, явно нужно выручать чаще, что он и делает.
Если верить статистике,он вратарь второй десятки.
А по матчам и не скажешь.
Да,чудит иногда.
Но и спасает частенько.
Непонятно.