Лучшие вратари АПЛ прямо сейчас: Алиссон божественно тащит, Мартинес смелее всех выходит на навесы

В топах нет Де Хеа.

Squawka на основе данных Opta собрала топы вратарей АПЛ в пяти категориях. Здесь не только предотвращенные голы, но и важные характеристики современного вратаря: выходы на навесы, сэйвы после ударов из штрафной, точность длинных передач и умение вовремя выйти из штрафной.

Важное примечание: чтобы не давать никому форы, мы взяли данные перед рестартом АПЛ.

• Модель Opta считает предотвращенные голы по формуле «созданные соперником xG минус реально пропущенные голы». Существует еще одна модель подсчета – PSxG (+/-). Она учитывает больше критериев – качество удара (позицию, угол, количество защитников на линии) и фактический результат (был ли гол). По данным Fbref Алиссон спас «Ливерпуль» от восьми голов (+8,3 PSxG).

• Да, Марек Родак попал в топ с 0 предотвращенных ‎− у остальных вратарей минус.

•‎ Пикфорд не только лучший по сэйвам после ударов из штрафной, но и в топ-2 по общему количеству сэйвов (62). Выше только Давид Райя из «Брентфорда» – у него 70 сэйвов.

•‎ Передачи Эдерсона – секретное оружие Пепа. У бразильца уже 2 ассиста в АПЛ, а Гвардиола котирует его даже выше именитых коллег: «Эдерсон – лучший вратарь в плане передач. Да, Виктор Вальдес и Мануэль Нойер были хороши в игре ногами, но именно у Эдерсона лучшее качество паса»

Точнее всех про мощные и точные пасы Эдерсона вперед говорил тренер «Бернли» Шон Дайч в 2018 году: «Это все равно что иметь Рональда Кумана в воротах».

•‎ Еще один балл в копилку Ника Поупа – лучший (пока что) показатель по матчам на ноль. Кипер «Ньюкасла» единоличный лидер – у него 8 матчей без пропущенных.

•‎ Пункт, на который стоит обратить внимание Тен Хагу: Дин Хендерсон даже в «Ноттингеме» показывает качества вратаря, который нужен новому «МЮ».

•‎ Факт о Мартинесе, не связанный с навесами. Эми – один из шести вратарей АПЛ, отразивших пенальти в этом сезоне.

Фото: globallookpress.com/Terry Donnelly