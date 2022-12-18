Буря в стакане
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Лучшие вратари АПЛ прямо сейчас: Алиссон божественно тащит, Мартинес смелее всех выходит на навесы

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В топах нет Де Хеа.

Squawka на основе данных Opta собрала топы вратарей АПЛ в пяти категориях. Здесь не только предотвращенные голы, но и важные характеристики современного вратаря: выходы на навесы, сэйвы после ударов из штрафной, точность длинных передач и умение вовремя выйти из штрафной.

Важное примечание: чтобы не давать никому форы, мы взяли данные перед рестартом АПЛ.

• Модель Opta считает предотвращенные голы по формуле «созданные соперником xG минус реально пропущенные голы». Существует еще одна модель подсчета – PSxG (+/-). Она учитывает больше критериев – качество удара (позицию, угол, количество защитников на линии) и фактический результат (был ли гол). По данным Fbref Алиссон спас «Ливерпуль» от восьми голов (+8,3 PSxG).

• Да, Марек Родак попал в топ с 0 предотвращенных ‎− у остальных вратарей минус.

•‎ Пикфорд не только лучший по сэйвам после ударов из штрафной, но и в топ-2 по общему количеству сэйвов (62). Выше только Давид Райя из «Брентфорда» – у него 70 сэйвов.  

•‎ Передачи Эдерсона – секретное оружие Пепа. У бразильца уже 2 ассиста в АПЛ, а Гвардиола котирует его даже выше именитых коллег: «Эдерсон – лучший вратарь в плане передач. Да, Виктор Вальдес и Мануэль Нойер были хороши в игре ногами, но именно у Эдерсона лучшее качество паса»

Точнее всех про мощные и точные пасы Эдерсона вперед говорил тренер «Бернли» Шон Дайч в 2018 году: «Это все равно что иметь Рональда Кумана в воротах».

•‎ Еще один балл в копилку Ника Поупа – лучший (пока что) показатель по матчам на ноль. Кипер «Ньюкасла» единоличный лидер – у него 8 матчей без пропущенных.

•‎ Пункт, на который стоит обратить внимание Тен Хагу: Дин Хендерсон даже в «Ноттингеме» показывает качества вратаря, который нужен новому «МЮ».

•‎ Факт о Мартинесе, не связанный с навесами. Эми – один из шести вратарей АПЛ, отразивших пенальти в этом сезоне.

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Как менялась топ-6 АПЛ в этом сезоне. «Арсенал» и «Сити» = стабильность, «Ливерпуль» был в шестерке всего два тура

Фото: globallookpress.com/Terry Donnelly

25 комментариев

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Папичслав
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Ответ Дмитрий Письменский
Процент сэйвов – самая ненадежная метрика при оценке игры вратарей, которая не говорит о его уровне практически ничего. Этот показатель не учитывает ни сложность ударов, ни дистанцию, ни остроту момента. Единственный вывод (и то, при наличии дополнительных данных), который можно сделать исходя из процента сэйвов – это стиль игры команды в обороне и регулярность остроты у своих ворот.
ок, убедили
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Дмитрий Письменский
Основатель блога
Дмитрий Письменский
SMM / редакция – Sports.ru
47 подписчиков
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Ответ Папичслав
процент сейвов где? бесполезные данные.. ясное дело вратарь нижней команды нафармить сейвы
Процент сэйвов – самая ненадежная метрика при оценке игры вратарей, которая не говорит о его уровне практически ничего. Этот показатель не учитывает ни сложность ударов, ни дистанцию, ни остроту момента. Единственный вывод (и то, при наличии дополнительных данных), который можно сделать исходя из процента сэйвов – это стиль игры команды в обороне и регулярность остроты у своих ворот.
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Чёрный тюльпан
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Ответ Аргинов.Юнайтед
Отсутствие Де Хеа в принципе понятно, даже с небольшим прогрессом в игре ногами этого сезона, он наверное самый незадействованный в игре кипер этого сезона. На навесы не идет, пасы в основном ближнему, ударов по его воротам в этом сезоне (по ощущениям) не так много, как в прошлых. Сейвы чаще простые, пропускает тоже не так много. Но все равно, лично для меня всегда есть уверенность, что он в любом состоянии может вытащить самый мёртвый мяч. Но и пропустить может, весьма внезапно… Но Хендерсон все равно как то не впечатляет на роль основного.
А Хендерсона никто и не рассматривает на роль замены Де Хеа, иначе бы его в аренду клуб не отправил, а оставил как минимум бороться за основу с испанцем, но тен Хаг похоже считает, что он ещё хуже Давида, что в принципе так и есть. Нужно перестать себя обманывать и игроку давать какие-то призрачные надежды, продать его и всё, пока контракт к концу не подошёл, чтобы снова продлять ради продления. У Хендерсона вообще смешной возраст по меркам его позиции, есть английский паспорт, так что минимум 20-ку стоить обязан, а то и все 40.
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Чёрный тюльпан
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Не понял, а где же наш Де Хеа? Мне тут рассказывали, что с ним ну никак нельзя расставаться. Вот и весь ответ, почему тен Хаг хочет вратаря вместо Давида.
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Аргинов.Юнайтед
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Отсутствие Де Хеа в принципе понятно, даже с небольшим прогрессом в игре ногами этого сезона, он наверное самый незадействованный в игре кипер этого сезона. На навесы не идет, пасы в основном ближнему, ударов по его воротам в этом сезоне (по ощущениям) не так много, как в прошлых. Сейвы чаще простые, пропускает тоже не так много. Но все равно, лично для меня всегда есть уверенность, что он в любом состоянии может вытащить самый мёртвый мяч. Но и пропустить может, весьма внезапно…
Но Хендерсон все равно как то не впечатляет на роль основного.
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Папичслав
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процент сейвов где? бесполезные данные.. ясное дело вратарь нижней команды нафармить сейвы
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Старый Негр
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А как сосёт, как сосëт!
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Ответ екибастосЪ
То есть танцы после отраженных пенальти в финале чемпионата, мать его, мира вы считаете недостаточны поводом, что решили так вот "сострить"?
ну бразильцы всей командой танцевали, его что то это не смущало.)
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Ответ ПРЕСЛОВУТЫЙ 2003
Почему мартинес не танцует? Команда на 12ом месте идет, чем не повод?
А что Криш сиу свое не делает? ) Он же скоро будет звездой арабов, как и мечтал.)
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Artūras Grigas
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Ответ Дмитрий Письменский
А скажете, что не так?
Не все слепые днем видят...
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Ответ Yndestad
Надеюсь, мартинес напропускает мешок мячей и сядет на банку.
Надеюсь тебе проведут тест на профориентацию, и все о тебе поймут
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екибастосЪ
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Ответ ПРЕСЛОВУТЫЙ 2003
Почему мартинес не танцует? Команда на 12ом месте идет, чем не повод?
То есть танцы после отраженных пенальти в финале чемпионата, мать его, мира вы считаете недостаточны поводом, что решили так вот "сострить"?
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ПРЕСЛОВУТЫЙ 2003
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Почему мартинес не танцует?
Команда на 12ом месте идет, чем не повод?
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Sa1ntSawFU
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Ответ Красный чай
Алисон как обычно топ на дистанции, а вот что Кепа и Пикфорд прибавили удивляет.
Ну по Кепе сложнее немного, очень мало матчей, сравнивать дистанцию в 6 и в 15 не очень правильно.
+5
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Вертуальный
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Что та Де Хеа нету ни в одной таблице
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Дмитрий Письменский
Основатель блога
Дмитрий Письменский
SMM / редакция – Sports.ru
47 подписчиков
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Ответ Artūras Grigas
Тупее статистики ещё не видел...
А скажете, что не так?
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Дмитрий Письменский
Основатель блога
Дмитрий Письменский
SMM / редакция – Sports.ru
47 подписчиков
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Ответ Доминатор3000
Рамсдэйл - посредственный вратарь чтоль? Если верить статистике,он вратарь второй десятки. А по матчам и не скажешь. Да,чудит иногда. Но и спасает частенько. Непонятно.
Да, картинка в матчах зачастую создает чуть лучшее (или наооборот) впечатление, отличающееся от цифр. По хайлайтам (если не брать первые два матча сезона) вполне прилично смотрится и Де Хеа, хотя статистика абсолютный провал.

Говоря конкретно о Рэмсдейле, он в целом никогда не играл на выдающемся уровне с точки зрение предотвращенных голов. Только в «Арсенале» цифры выросли (+0,2 в прошлом и +0,5 в этом), до этого постоянно был в минусах. Но это скорее следствие того, что раньше играл за слабые «Борнмут» и «Шеффилд». В остальных компонентах он просто средний. Ну или можно использовать слово «сбалансированный», без перевесов в одном скилле и провисаний в другом.

А в целом такие показатели скорее комплимент обороне «Арсенала» – благодаря ей Рэмсдейл вступает в игру гораздо реже. Как и условный Эдерсон. А вот Алиссону, у которого команда в этом году чудит, явно нужно выручать чаще, что он и делает.
+7
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Artūras Grigas
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Тупее статистики ещё не видел...
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Angel LABRUNA
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Ответ Yndestad
Надеюсь, мартинес напропускает мешок мячей и сядет на банку.
А тебя -в дворники
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Rej1sta
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Ответ AsperChelsea
После ЧМ Мартинес просто🤡
О, еще один святоша
+9
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Arima Baki
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Ответ Доминатор3000
Рамсдэйл - посредственный вратарь чтоль? Если верить статистике,он вратарь второй десятки. А по матчам и не скажешь. Да,чудит иногда. Но и спасает частенько. Непонятно.
Ну мяч в основном на половине противника, пусть так и останется. Пусть спасает иногда и не чудит, этого хватит. Защита справляется
+18
0
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Красный чай
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Алисон как обычно топ на дистанции, а вот что Кепа и Пикфорд прибавили удивляет.
+23
0
+23
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Доминатор3000
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Рамсдэйл - посредственный вратарь чтоль?
Если верить статистике,он вратарь второй десятки.
А по матчам и не скажешь.
Да,чудит иногда.
Но и спасает частенько.
Непонятно.
+4
0
+4
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AsperChelsea
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После ЧМ Мартинес просто🤡
+13
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-1
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Yndestad
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Надеюсь, мартинес напропускает мешок мячей и сядет на банку.
+10
-12
-2
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