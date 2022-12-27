«Атлетико» – лидер по играющим чемпионам мира. А кто еще в топе?

И что там по лигам.

После ЧМ-2022 «Атлетико» вырвался в лидеры по количеству играющих чемпионов: к Тома Лемару и Антуану Гризманну, которые выиграли титул в 2018-м, добавились Науэль Молина, Родриго Де Поль и Анхель Корреа.

SportingPedia посчитала, сколько чемпионов в остальных командах.

• В 12 клубах минимум два чемпиона мира, еще в 38 по одному. При этом в топ-12 влезла половина действующих чемпионов (39 из 77).

• Доминация Ла Лиги в топе очевидна: 5 из 12 команд с 2+ чемпионами – из испанской вышки.

А как распределились чемпионы по лигам?

• Блез Матюиди на днях объявил о завершении карьеры, но мы его еще считали чемпионом в МЛС.

• Матюиди – единственный закончивший чемпион-2018. Джанлуиджи Буффон – единственный чемпион-2006, играющий до сих пор. Из Испании-2010 продолжают 12 (на картинке выше 11, потому что Фернандо Льоренте без клуба), из Германии-2014 – 15.

• Бундеслига делит 3-4 места, но Германия (если считать лиги суммарно) на втором – благодаря чемпионам мира во второй Бундеслиге и Кевину Гросскройцу, которого занесло в любительский «Бефингхаузен» (пятый дивизион).

Фото: Gettyimages.ru/Fran Santiago / Stringer; globallookpress.com/Soenar Chamid