«Атлетико» – лидер по играющим чемпионам мира. А кто еще в топе?
И что там по лигам.
После ЧМ-2022 «Атлетико» вырвался в лидеры по количеству играющих чемпионов: к Тома Лемару и Антуану Гризманну, которые выиграли титул в 2018-м, добавились Науэль Молина, Родриго Де Поль и Анхель Корреа.
SportingPedia посчитала, сколько чемпионов в остальных командах.
• В 12 клубах минимум два чемпиона мира, еще в 38 по одному. При этом в топ-12 влезла половина действующих чемпионов (39 из 77).
• Доминация Ла Лиги в топе очевидна: 5 из 12 команд с 2+ чемпионами – из испанской вышки.
А как распределились чемпионы по лигам?
• Блез Матюиди на днях объявил о завершении карьеры, но мы его еще считали чемпионом в МЛС.
• Матюиди – единственный закончивший чемпион-2018. Джанлуиджи Буффон – единственный чемпион-2006, играющий до сих пор. Из Испании-2010 продолжают 12 (на картинке выше 11, потому что Фернандо Льоренте без клуба), из Германии-2014 – 15.
• Бундеслига делит 3-4 места, но Германия (если считать лиги суммарно) на втором – благодаря чемпионам мира во второй Бундеслиге и Кевину Гросскройцу, которого занесло в любительский «Бефингхаузен» (пятый дивизион).
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Фото: Gettyimages.ru/Fran Santiago / Stringer; globallookpress.com/Soenar Chamid
да и в других малых лигах интересно тоже