Буря в стакане
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«Атлетико» – лидер по играющим чемпионам мира. А кто еще в топе?

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И что там по лигам.

После ЧМ-2022 «Атлетико» вырвался в лидеры по количеству играющих чемпионов: к Тома Лемару и Антуану Гризманну, которые выиграли титул в 2018-м, добавились Науэль Молина, Родриго Де Поль и Анхель Корреа.

SportingPedia посчитала, сколько чемпионов в остальных командах.

• В 12 клубах минимум два чемпиона мира, еще в 38 по одному. При этом в топ-12 влезла половина действующих чемпионов (39 из 77).

• Доминация Ла Лиги в топе очевидна: 5 из 12 команд с 2+ чемпионами – из испанской вышки.

А как распределились чемпионы по лигам?

• Блез Матюиди на днях объявил о завершении карьеры, но мы его еще считали чемпионом в МЛС.

• Матюиди – единственный закончивший чемпион-2018. Джанлуиджи Буффон – единственный чемпион-2006, играющий до сих пор. Из Испании-2010 продолжают 12 (на картинке выше 11, потому что Фернандо Льоренте без клуба), из Германии-2014 – 15.

• Бундеслига делит 3-4 места, но Германия (если считать лиги суммарно) на втором – благодаря чемпионам мира во второй Бундеслиге и Кевину Гросскройцу, которого занесло в любительский «Бефингхаузен» (пятый дивизион).

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Фото: Gettyimages.ru/Fran Santiago / Stringer; globallookpress.com/Soenar Chamid

19 комментариев

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Роман Щербинин
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Ответ Arthur Jacob
Футболисты Интера в финалах 11-й Мундиаль подряд, больше всех финалах забивали игроки Интера и Юве (1982, 1986, 1990, 1998, 2002, 2006, 2018). Больше всего Чемпионов Мира были из Ювентуса - 27 человек
Ну, можно и 2022 год добавить, Ди Мария в Юве
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Direct free kick
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Ответ Paul G.
Диего Симеоне в сборную вроде в 1988 пришел, через 2 года после чемпионства
По только с 1991 стал основным игроком
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Direct free kick
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Ответ Makhasamatman Buch
а кто играет в Германии Д5? да и в других малых лигах интересно тоже
Кевин Гросскройц
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Vitto
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Ответ Адам Хапсироков
Чемпионы у Атлетико есть, трофеев нет
Яиц нет...))
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Makhasamatman Buch
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а кто играет в Германии Д5?
да и в других малых лигах интересно тоже
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Адам Хапсироков
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Чемпионы у Атлетико есть, трофеев нет
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Paul G.
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Ответ Azamat Abdukadyroff
Я про Диего писал
Диего Симеоне в сборную вроде в 1988 пришел, через 2 года после чемпионства
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Ответ Виктор Бутко
А он был чемпионом мира?
только Кубок Америки брал , но дважды , не такой уж и старый Симеоне , в Италии же играл в 90-е
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Эль Иберико
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Что характерно, Севилья и Вильярреал тоже в топе, значит потенциал для роста еще как имеется.
+4
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d.xoxlov
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Ответ Umed Odinaev
Ювентус будет в топе если посчитать по количеству чемпионов которые играли в клубе
Там он вообще первый, если за всю историю брать.
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Arthur Jacob
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Ответ Michael Boldyrev
подумал, что логично только Бавария может бороться с Юве и Интером (у них 21). Проверил - у немцев 24 чемпиона.
Да, игроки Баварии тоже были во всех финалах с 1982 года
+6
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Виктор Бутко
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Ответ Azamat Abdukadyroff
Я про Диего писал
А он был чемпионом мира?
+3
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Azamat Abdukadyroff
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Ответ Paul G.
Интересно, почему? Старший ЧМ не выигрывал, младший где-то в Италии пылит
Я про Диего писал
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Michael Boldyrev
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Ответ Arthur Jacob
Футболисты Интера в финалах 11-й Мундиаль подряд, больше всех финалах забивали игроки Интера и Юве (1982, 1986, 1990, 1998, 2002, 2006, 2018). Больше всего Чемпионов Мира были из Ювентуса - 27 человек
подумал, что логично только Бавария может бороться с Юве и Интером (у них 21). Проверил - у немцев 24 чемпиона.
+1
0
+1
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Arthur Jacob
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Футболисты Интера в финалах 11-й Мундиаль подряд, больше всех финалах забивали игроки Интера и Юве (1982, 1986, 1990, 1998, 2002, 2006, 2018). Больше всего Чемпионов Мира были из Ювентуса - 27 человек
+39
-1
+38
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Arthur Jacob
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Ответ Paul G.
Интересно, почему? Старший ЧМ не выигрывал, младший где-то в Италии пылит
Это старший в Италии, зажигает в Неаполе, а младшие пока в Испании. У него трое сыновей - Джованни, Джанлука и Джулиано
+2
0
+2
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Paul G.
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Ответ Azamat Abdukadyroff
Симеоне тоже можно добавить к Атлетико
Интересно, почему? Старший ЧМ не выигрывал, младший где-то в Италии пылит
+14
0
+14
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Umed Odinaev
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Ювентус будет в топе если посчитать по количеству чемпионов которые играли в клубе
+6
-1
+5
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Azamat Abdukadyroff
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Симеоне тоже можно добавить к Атлетико
+2
-4
-2
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