Сколько получат клубы за игроков на ЧМ? «Ман Сити» − лидер, «Аль-Садд» выкинул «МЮ» из топ-10

«Аякс» заработал $1 млн на бывших.

ФИФА выделила 209 миллионов долларов на компенсации: клубы получат по 10 тысяч за каждый день пребывания одного игрока на турнире − оплачивается и неделя подготовки до самого чемпионата мира. В среднем выходят такие суммы:

• ‎180 тысяч за футболиста, вылетевшего в группе;

•‎ 220 тысяч − добравшемуся до 1/8;

• 280 тысяч − четвертьфиналисту;

•‎‎ 370 тысяч − полуфиналисту (все 4 команды играли дополнительный матч).

При этом полную сумму получит только клуб, в котором футболист играл с начала сезона-2020/21 − иначе деньги поделят. Легче всего это понять на примере.

Анхель Ди Мария добрался до финала, поэтому ФИФА выплатит за него 370 тысяч долларов: «Ювентус» получит только треть суммы (за этот сезон), «ПСЖ» − 2/3 за регистрацию игрока в двух предыдущих кампаниях.

А вот 11 клубов, которые получат от ФИФА больше всего.

•‎‎ В первой тройке команды с наибольшим представительством на ЧМ. У «Ман Сити» и «Барселоны» еще и в плей-офф наибольшее количество игроков (по 14).

• А «Бавария» компенсировала ранний вылет немцев четырьмя французами в финале.

• На примере «Аль-Садда» показываем: важно не только количество футболистов, но и сколько лет они в клубе. 13 катарцев «Аль-Садда» вылетели в группе, но клуб получил за них 2,3 миллиона − все они больше трех лет в команде.

• Обратный пример − «Юнайтед»: футболисты дошли на турнире гораздо дальше (есть даже два финалиста), но сразу 6 из 13 представителей пришли в команду только этим летом. Клуб получит за них треть компенсации.

• «Аякс» заработал 1 миллион долларов на бывших: нидерландский клуб получил 2/3 суммы за успехи Тальяфико, Мартинеса, Мазрауи (все − полуфиналисты), Антони (1/4) и Онана (группа).

А вот как выглядела десятка в 2018-м (расчеты Daily Mail).

Не удивляйтесь, что на прошлом ЧМ было больше денег: ФИФА давала те же 209 миллионов, но на меньшее количество игроков (23 в заявке).

Фото: REUTERS/Carl Recine, Dylan Martinez, Kai Pfaffenbach