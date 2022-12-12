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Игроки «Интера» и «Баварии» в финале ЧМ − традиция, которой уже 40 лет. Не пропускают с 1982-го

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11 финалов подряд!

В финале чемпионата мира в Катаре сыграют Аргентина и Франция. А значит, в 11-й раз подряд в финале будут игроки «Интера» и «Баварии».

• Встреча «Интера» и «Баварии» состоялась бы в любом случае, мы знали это уже на стадии 1/2 финала: Мартинес и Брозович играли в одном полуфинале, Мазрауи против французов − во втором.

• Люка Эрнандес точно не сыграет в финале, но он есть в заявке на турнир. У других французов тоже спорные шансы именно на старт: Дешам раскритиковал Павара после стартовой игры с Австралией, Упамекано схватил простуду, Коман – запасной. 

• У «Интера» было всего 6 игроков в 5 сборных на этом ЧМ − сразу у 26 клубов представительство больше.

А вот все предыдущие финалы − с 1982 года.

• В 1986-м серию спас Карл-Хайнц Румменигге: после Евро-1984 немец перебрался в «Интер».

•‎ В финале 2014-го – рекорд, сразу 10 футболистов: 3 аргентинца из «Интера» и 7 немцев «Баварии».

•‎ Общий счет по количеству игроков в финалах с 1982-го: «Бавария» 30:21 «Интер».

Это не просто долгая, но и уникальная серия − до 1982 года «Интер» и «Бавария» ни разу не были представлены в финале одновременно. Три раза до последнего матча добирались баварцы (1954, 1966, 1974) и четыре − миланцы (1934, 1938, 1958, 1970).

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Фото: Gettyimages.ru/Lutz Bongarts

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