Льорис – великий капитан Франции. Он играет с повязкой уже больше 10 лет и дольше Буффона с Касильясом

Восхищаемся.

В матче с Англией Уго Льорис обогнал Лилиана Тюрама и стал рекордсменом сборной Франции (143 матча). Уго провел 4 ЧМ (2010, 2014, 2018 и 2022) и 3 Евро (2012, 2016, 2020) как основной вратарь сборной.

143 матча − не только рекорд, но и уникальный пример стабильности: он единственный вратарь в топ-15 рекордсменов сборной. Остальные киперы − даже Бартез − сильно ниже.

Еще достижение Уго, о котором мы говорим гораздо меньше, чем о сэйвах и сотнях матчей, – многолетнее капитанство в сборной. Здесь он оторвался на космическую дистанцию.

Кстати, Уго может стать единственным игроком, который дважды выиграл чемпионат мира как капитан: Джузеппе Меацца (1938), Даниэль Пассарелла, Беллини (1958), Мауро (1962) и Кафу (2002) играли с повязками только на одном турнире.

Чтобы осознать масштаб достижения, мы сравнили Льориса с четырьмя другими легендарными киперами, которые много лет олицетворяли свои сборные. Это не попытка выявить лучшего (тягаться в величии с Буффоном и Касильясом просто нереально), а скорее комплимент для Уго. Да, добраться до высоченной планки ван дер Сара и Нойера непросто, но кое в чем обойти их все-таки можно.

В четвертьфинале ЧМ мы наконец увидели Уго в деле – до матча с Англией серьезной работы у него не было. Героями стали Жиру (победный гол) и Гризманн (две голевых), а о шести сэйвах Льориса говорили заметно меньше. Но едва ли внимание важно для Уго – как капитана команды его в первую очередь интересует стопроцентный результат.

Приблизиться к нему можно будет уже сегодня.

Фото: REUTERS/Hannah Mckay