Я бесконечно восхищаюсь игрой Модрича – он лучший полузащитник мира. И это в 37 лет!

Во время просмотра матча Бразилия – Хорватия я поймал себя на том, что перестал следить за мячом и ловил взглядом в кадре только одного игрока. Луку Модрича. Скорость работы мозга хорвата опережала глаза и телевизионную картинку – он двигался так, будто смотрит на игру не от первого лица, а с тактической камеры с подсветкой свободных зон и возможных вариантов передач. На поле был суперсостав бразильских звезд на любой вкус, но какое до них дело, когда мяч подхватывает Модрич? В этот момент магия окончательно покидает Хогвартс и переносится в мускулистые ноги хорвата.

Да, Модрич уже давно совершил трансфер из «тотально недооцененных» в «объективно гениальных», но, кажется, намерен идти дальше.

Лука – «и это в 37 лет!» нормального человека. Кажется, он и правда лучший полузащитник мира.

Модрич – невероятный трудяга со зверской выносливостью

В начале первого овертайма я немного запереживал: бразильцы разыграли мяч, и первые несколько шагов на чужую половину Модрич сделал пешком. «Кажется, выдохся», – грустно мелькнуло в голове. «Не дождешься», – без слов ответил хорват, постепенно набирая скорость и убегая в прессинг.

Лучшая иллюстрация выносливости и колоссального объема работы – тепловая карта в игре с Бразилией. Я полез искать ее сразу после свистка, чтобы подтвердить собственное впечатление, но все равно обалдел от данных. Лука был буквально везде.

В игре с бразильцами, где темп и настроение матча диктовали именно футболисты Тите, Модрич умудрился сделать больше всего передач (105), передач в финальную треть (22) и действий с мячом (139).

Из-за восторга и шока для многих остался упущенным эпизод начала голевой атаки. Точно ударил Петкович, идеальный ассист на линию штрафной выкатил Оршич, а протащил мяч по половине бразильцев Никола Влашич.

Но важнейшее и самое сложное – запустить эту атаку – досталось Модричу.

После 115 минут изнурительной борьбы он получает неидеальный пас с отскоком от газона, тут же попадает под прессинг Каземиро (!), легким движением корпуса отклеивается от одного из лучших опорников мира и выкатывает мяч на Влашича.

Через 11 секунд мяч будет в воротах.

Сохранение топ-уровня вне зависимости от тайминга и хронометража матчей – важная часть игры Модрича. Предпредголевая передача – одно из свидетельств того, что Лука не проседает в качестве даже в финальных отрезках насыщенных игр. Кажется, для него просто не существует понятия «накопленная усталость». Это подтверждает и Златко Далич: «Он нереален. Лука не устал, он ни разу не остановился. Я хотел заменить его в экстра-тайме (в матче с Бразилией), но он сказал, что полностью готов играть».

В 37 лет (извините, придется упоминать это часто) Модрич врывается в топ ЧМ по количеству сыгранных минут. Да, у хорватов было два матча с овертаймами и забрались они максимально далеко. Но все же давайте зафиксируем.

На этом ЧМ Лука переизобрел себя. По-прежнему топово созидает, но теперь еще и хорош в обороне

Особенность коротких турниров в том, что к ним максимально сложно адаптироваться: минимум времени на подготовку к сопернику и отработку заготовок. Еще сложнее – кардинально менять роль или нагружать себя нетипичнымы функциями. Сложно для кого угодно, но не для Модрича.

В 37 лет (да!), когда многие (если не все) футболисты минимизируют непрофильные задачи, для того чтобы выжать максимум из оставшихся сильных сторон, Лука остается не только топовым созидателем, но и превращается в эталонного помощника для обороны.

Перед матчем с Бразилией мы подробно рассказывали о такой необычной трансформации Модрича.

Вот ключевые тезисы.

• По основным оборонительным статс-показателям Модрич держится в группе лидеров и уступает только профильным опорникам (Тчуамени, де Йонг, Амрабат).

• Статистика отборов, перехватов и возвратов мяча у Модрича лучше, чем на Евро-2020 (35 лет) и ЧМ-2018 (32 года).

• Персональный тренер Модрича Влатко Вучетич убеждал, что хорватский капитан подошел к турниру в лучшей физической форме, которая только может быть у 37-летнего игрока.

Но добавив новых функций, Модрич не просел в привычных и сохранил элитный уровень.

•‎ По продвигающим передачам Модрич обошел даже монстров вроде Месси и Бруну Фернандеша.

•‎ По пасам в финальную треть – уступил Педри и Родри.

•‎ Больше передач в штрафную только у Месси, Дембеле и Ди Марии.

А еще у Луки есть недооцененный скилл, о котором мы говорим гораздо реже, чем о пасах на 30 метров, игрой внешней или работе в прессинге.

Модрич здорово бьет пенальти. Да, делает это не очень часто (24 удара за карьеру), но реализует на абсолютно топовом уровне: 87,5% забитых и всего 3 промаха.

В рамках стиля хорватов, которые в последние годы очень полюбили овертаймы и серии пенальти, навык Модрича становится еще ценнее. Лука единственный игрок в истории ЧМ, который забивал пенальти в трех сериях. Мог бы быть и четвертый, но в игре с Японией его заменили до пенальти.

Модрич доказывает, что в 37 можно не останавливаться и требовать подстройки под себя, а самому прогрессировать и разрушать рамки возраста.

Кажется, Модрич не собирается заканчивать

После матча с Бразилией многие сравнили игру Модрича с шоу от Зидана на ЧМ-2006. Стартовые вводные располагают к историческим параллелям: два капитана, два опытных полузащитника, два десятых номера против насыщенной звездами сборной Бразилии. Зидану было 34, Модричу, если вы вдруг забыли, 37.

Даже есть похожие ракурсы на фото.

Сравнение выглядит комплиментом для Луки, но не учитывает еще одну важную деталь.

Согласитесь, творить магию в окружении Макелеле и Виейра все же чуть проще. Магия в условиях Модрича (не в обиду игрокам сборной Хорватии) явно должна цениться выше.

Это подводит нас к другому аспекту величия Луки – он играет на совершенно топовом уровне в том возрасте, когда другие звезды либо заканчивали, либо сильно сдавали. Смотрите сами.

Список лучших полузащитников жестко субъективный и довольно условный – тут нет попытки найти самого-самого. Зато он выступает отличным фоном для фокуса на футбольном долголетии Модрича.

Хорошо видно, что наиболее популярный возраст для завершения карьеры в сборной – промежуток с 34 до 36 лет (сразу 8 игроков из списка).

С клубной заканчивают примерно в это же время. А если еще играют, то уже в куда менее сложных условиях (Япония, Катар, МЛС). Исключение – Пол Скоулз, который в 37 лет возобновил карьеру и еще полтора сезона отыграл за «МЮ» (но уже без той важной роли, которая была на пике карьеры).

«К сожалению, у меня нет эликсира вечной молодости, если у кого-то он есть, то не стесняйтесь мне сказать», – шутил хорват перед четвертьфиналом. Кажется, что-то о вечной молодости Модрич все-таки знает. И это здорово, потому что прямо по ходу ЧМ Лука решил, что ему еще рано завязывать со сборной.

«Я не ухожу. Чувствую, что в хорошей форме, останусь здесь, пока могу. У меня нет причин уходить. Это мой выбор. Не согласен с тем, что должен покинуть сборную и сосредоточиться на клубном футболе».

Модрич в 37 – важнейший игрок сборной-полуфиналиста ЧМ (на этой стадии пассажиров уже не бывает) и один из системообразующих игроков «Реала» (не забываем про кубок ЛЧ и титул Ла Лиги). Рассуждая о Луке, невозможно говорить о пройденном пике. Кажется, потолок собственных возможностей до конца не знает даже он сам.

Год, когда кроме победы в чемпионате и Лиге чемпионов есть такой маркер оценки как игра на ЧМ, особенно ценен. Можно быть бесконечно крутым на клубном уровне, но полностью провалить чемпионат мира. Такое мы уже видели и в Катаре.

И если для кого-то Модрич был недостаточно ярок на клубном уровне, то игрой на ЧМ окончательно снял все вопросы по лучшему полузащитнику 2022-го: больше никто не выдавал настолько мощный футбол вне зависимости от команды, турнира, тренера и количества проведенных в году матчей.

И это подводит нас к главному – месту Модрича в истории. Он выиграл «Золотой мяч» в эпоху праймовых Месси и Роналду, стал лучшим игроком ЧМ-2018, побил рекорд сборной по числу матчей, сиял в «Реале» при тренерах любого склада (от Моуринью до Зидана), выиграл пять титулов ЛЧ, будучи ключевым игроком, и держит абсолютно космическую планку уже больше десяти лет.

На поле он может все – на топовом или близком к нему уровне: отдает ассисты тривелой, роскошно бьет из-за штрафной, выгрызает мячи, возвращает владение, бесконечно прессингует, хорошо и часто обыгрывает на дриблинге, первым после потерь возвращается в оборону…

Достаточно ли этого, чтобы быть лучшим полузащитником XXI века? Это страшный вопрос, потому что он подвергает сомнению величие других легенд. Но пока за игрой Модрича мы следим в прямом эфире, а магия других остается лишь нарезкой на ютубе, для меня ответ на вопрос о лучшем будет однозначным.

Фото: REUTERS/Dylan Martinez, Hannah Mckay