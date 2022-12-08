«Черепашки-ниндзя» – величайший мультик о единоборствах. С ними сравнивают Мбаппе, а главный злодей вдохновлен теркой

Скорее всего, вы хоть раз видели в соцсетях мемы, где Килиана Мбаппе сравнивают с одной из Черепашек-ниндзя. Например, что-то такое.

Или такое.

Шутка родилась из очевидного сходства, но популяризовал ее Тиаго Силва. Защитник рассказывал, что увидел игрушечную маску героя дома у детей и вспомнил, что Мбаппе частенько сравнивали с персонажем. Силва упаковал такую же маску в коробку Dior и подарил Мбаппе в раздевалке. Килиан подкол оценил – никаких обид.

Чуть позже француз даже примерил маску для соцсетей Кимпембе, который ошибочно назвал Мбаппе Донателло, хотя Силва подарил ему маску Микеланджело. Позже Тиаго Силва вернулся к черепашьей теме – поздравляя Мбаппе с 20-летием (через год после подаренной маски) назвал его «маленькой черепашкой». Не отставали и фанаты – на один из матчей «ПСЖ» трио в черепашьих костюмах прорвалось на поле. Их Мбаппе тоже встретил с улыбкой. Среди выбежавших не было только Донателло – самая умная черепаха решила не рисковать.

Шутка дошла даже до Патриса Эвра – вот такой мем он опубликовал у себя в соцсетях.

Такие сравнения должны льстить Мбаппе, ведь «Черепашки-ниндзя» – одна из крупнейших медиафраншиз о супергероях.

Кто такие ниндзя?

Прежде чем переходить к рептилиям, нужно разобраться в истории. Во многом из-за влияния «Черепашек-ниндзя» у многих сложилось не совсем верное восприятие сути ниндзюцу (忍術, в переводе с японского – «искусство скрытности»).

Термин трактовался как японское боевое искусство. На самом же деле ниндзюцу это комплексная дисциплина: искусство шпионажа, методика диверсионной работы в тылу врага, элементы выживания и, конечно, мастерство рукопашного боя.

Сами же ниндзя – не просто мастер единоборств. По сути это разведчик-диверсант, шпион, лазутчик и наемный убийца . Разумеется, высочайшего уровня.

Считается, что тайные кланы ниндзя возникли в Японии одновременно с самурайским сословием в IX-XII веках. Так как в функции ниндзя входили шпионаж, обман и неожиданные атаки, их методы ведения боевых действий считались бесчестными и недостойными чести самураев. Иронично, что в комиксах и мультсериалах Сплинтер воспитывает Черепашек как раз по законам бусидо – кодексу чести самураев.

Традиционно ниндзя выполняли роль наемников, которые предлагали себя в качестве шпионов, наемных убийц, диверсантов, политических провокаторов и террористов большим и маленьким правителям японской феодальной эпохи. Ниндзя предлагали свои услуги лишь тем, кто готов был за них платить.

Считается, что у ниндзя не существовало отдельной оригинальной системы рукопашного боя и боя с различными видами оружия; они изучали и адаптировали под свои нужды все уже имевшиеся в Японии боевые искусства . В то же время, отличия от самурайского стиля все же заметны.

Например, упор на ведение боя в небольших помещениях и ограниченных пространствах (кустарники, бамбуковые чащи, узкие коридоры, традиционные японские комнаты с низким потолком). Из-за этого ниндзя меняли технику и оружие: удары были короче (для размашистых не хватало пространства), холодное оружие – меньше (ниндзя использовали ниндзя-то – более короткие по сравнению с самурайскими катанами мечи).

«Черепашек» придумали как иронию над супергероем Marvel. Главный злодей вдохновлен обычной теркой

«Черепашек» придумали Кевин Истмен и Питер Лэрд – дуэт американских авторов комиксов (они и писали сценарии, и рисовали их). Они познакомились в в Массачусетсе в 1983-м. Через несколько месяцев после знакомства Лэрд пригласил Истмена переехать к нему в Дувр, штат Нью-Гэмпшир для совместной работы – так родилась студия комиксов Mirage.

В ноябре 1983-го Истмен и Лэрд усердно работали над последней главой комикса Fugitoid. Неожиданно Истмен без причины нарисовал черепаху с маской и нунчаками. Друзья посмеялись и решили продолжить.

«Пит нарисовал круче, – вспоминал Кевин, – Тогда, конечно, мне пришлось превзойти его эскиз, поэтому я нарисовал четырех персонажей, стоящих в драматической позе. Это все было сделано карандашом. Пит подписал их и добавил «подростки-мутанты» к части «черепашки-ниндзя». Мы в ту ночь просто смеялись до упаду. Это самая была глупая вещь, что мы сделали».

А вот те самые эскизы, с которых все началось.

Идея о «Черепашках-ниндзя» так понравилась Истмену и Лэрду, что они решили превратить ее в полноценную историю. Но делать это просто так было бы слишком скучно, поэтому авторы решили нежно потроллить Marvel.

Один из главных супергероев вселенной – слепой адвокат Мэтт Мердок, супергерой по прозвищу Сорвиголова (Dardevil). В комиксах он теряет зрение в детстве, когда спасает переходившего дорогу старика. В этот момент Мердока сбивает грузовик, оттуда на парня падает емкость с радиоактивной жидкостью, попадает в лицо – и Мэтт теряет зрение.

Что сделали Истмен и Лэрд? Нарисовали эту же ситуацию с другого ракурса и вплели в нее свой сюжет. Они рассказали, что стало с жидкостью из банки после того, как она отскочила от Мердока.

Разумеется, в комиксах о «Черепашках-ниндзя» мальчик не обозначен как будущий Сорвиголова (не позволяет отсутствие прав на персонажа), но знакомым с обеими франшизами это было понятно и без пояснения.

Кроме того, образ мудрого учителя Сплинтера был вдохновлен слепым мастером единоборств Стиком, который и обучал юного Мердока. Истмен и Лэрд регулярно заигрывали с образом Сорвиголовы: буквально покадрово копировали обложки комиксов Marvel о слепом супергерое.

Иногда вдохновлялись не только Сорвиголовой, но и другими звездами Marvel.

А вот для создания главного антагониста – Ороку-Саки, которого мы привыкли называть Шреддером, заглядывать на страницы Marvel не пришлось.

Кевин Истмен смоделировал доспехи Шреддера на основе трапециевидных терок для сыра , которые он визуализировал на руках персонажа-антагониста (первоначально злодей носил прозвище «Терка» или «Человек-терка»).

При этом сами авторы не рассчитывали на Шреддера как на главного противника Черепашек и даже не подозревали, что персонаж так полюбится фанатам. В 2009-м Шреддер занял 39 место в списке «100 величайших злодеев из комиксов по версии IGN» (топ-3 – Магнетто, Джокер и Доктор Дум).

Как различать черепашек?

Работая над концепцией комикса, Истмен и Лэрд рассматривали вариант дать Черепахам японские имена, но вместо этого итоге назвали их в честь итальянских художников эпохи Возрождения – Леонардо, Донателло, Микеланджело и Рафаэль. Лэрд отметил, что имена «были достаточно чудными и вписывались в концепцию».

В комиксах же это объяснили тем, что Сплинтер выловил книгу об эпохе возрождения в сточной канаве.

Различить героев легко: помогают цвета повязок (хотя в первых комиксах у всех были красными), оружие и черты характера.

•‎ Леонардо (голубая повязка) – лидер и идеалист, тактичный и добросовестный ученик Сплинтера, его тяга справедливости время от времени трансформируется в невероятное занудство (этим он похож на Капитана Америку). Вооружен парой японских мечей – катан.

•‎ Донателло (фиолетовая повязка) – интеллектуал и мечтатель, самая умная из Черепашек. Донни – настоящий гений науки и техники, который оснащал себя и братьев самыми разными гаджетами для борьбы с врагами. Оружие – бо, длинный посох из дерева или бамбука. •‎ Рафаэль (красная повязка) – циничный и агрессивный бунтарь, регулярно конфликтующий с Леонардо из-за лидерства. У Рафаэля есть проблемы с агрессией и гневом, которые, согласно одной из версий комикса, связаны с тем, что он и его братья единственные представителями своего рода и обречены на одиночество. Вооружен парой трезубцев – саев. Это еще одна отсылка к комиксам о Сорвиголове – такое же оружие было у Электры, наемной убийцы и возлюбленной Мэтта Мердока.

•‎ Микеланджело (желтая повязка) – самая веселая и беззаботная из Черепашек, фанат скейтбординга, комиксов и большой любитель пиццы. Он обладает наибольшим потенциалом среди всех сыновей Сплинтера, но предпочитает тренировкам развлечения. Майки громит врагов парой нунчак.

«Черепашки-ниндзя» на экране: создателю не нравилась любовь к пицце, а первый фильм снимал режиссер Billie Jean

В 1987-м Кевин Истмен и Питер Лэрд передали лицензию на «Черепашек» небольшой компании Playmates Toys, которая занялась разработкой тематической продукции.

Playmates Toys выбрали стратегию «Трансформеров», которых Rolling Stone назвал мультсериал «получасовой рекламой игрушек». Собственно, с «Черепашками» должно было быть так же − и производитель настаивал, чтобы мультик вышел до старта продаж.

Поэтому уже в октябре 1987-го вышел мультсериал «Черепашки-ниндзя». Playmates Toys не рисковали, поэтому сделали его плюшевым − это отмечал Лэрд: «Если бы ключевые решения в создании первого мультсериала принимал я, он был бы совсем другим. Там не было бы идиотских персонажей. Шреддер был бы настоящим серьезным злодеем. Эйприл не была бы журналистом, и ее не пришлось бы постоянно спасать. А Черепашки точно бы не помешались так на пицце и не выдавали глупые шутки каждые пять секунд».

Но компания отталкивалась прежде всего от рынка − а там рулили дети. Поэтому злодеи были не слишком агрессивными, а вместо намека на ругательств герои говорили «облом», «фигня» и «кавабанга».

Во многом сериал развернул вселенную «Черепашек»: как раз тут у юных мутантов появились повязки разного цвета, добавились злодеи (Бибоп и Рокстеди) и любовь к пицце, хотя она и не нравилась авторам. А еще определились те самые характеры персонажей, еще раз: лидер Леонардо, бунтарь Рафаэль, тусовщик Микеланджело и технарь Донателло.

Кстати, именно этот мультсериал (а точнее его русская локализация) подарил нам величайший вопрос всех времен.

«А жареных гвоздей не хочешь?».

Продуманный мультсериал − те самые 30 минут современного маркетинга − принес колоссальные деньги: с 1987-го по 1991-й компания заработала более 1,1 миллиарда долларов на разной продукции − больше только у G.I. Joe и «Звездных войн».

Сериал шел до 1996-го. На фоне его успеха выпустили три фильма: в 1990-м, 1991-м и 1993-м. Лучшим − и едва ли не единственной нормальной экранизацией в истории всей франшизы по версии Rotten Tomatoes − оказался первый.

Черепашек играли актеры в костюмах, за анимацию их лиц отвечала студия Джима Хенсона − создателя «Маппетов». Кукольник использовал джойстик для движения глазами, электронную перчатку для челюстей и гарнитуру с инфракрасными датчиками, отслеживающими лицо для работы с губами.

Режиссером первого фильма был Стивен Бэррон − до этого он снимал клипы: Майкл Джексон − «Billie Jean», Toto − «Africa», a-ha − «Take on me» и еще десяток работ для топ-звезд.

«Черепашки-ниндзя» собрали 202 миллиона долларов при бюджете в 13,5 миллионов долларов, что сделало его самым кассовым независимым фильмом. Рекорд держался до 1999-го: «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света» собрал почти 250 млн.

Сиквелы − уже без Бэррона − принесли сильно меньше: 78 и 42 млн долларов соответственно. Зато во втором фильме засветился Vanilla Ice.

Второй мультсериал − мрачный и серьезный. Как хотели авторы комикса

После закрытия первого мультсериала вселенная «Черепашек» замерла на семь лет. Были попытки вернуть TMNT на телевидение, но выходило странно: аниме и телесериал, в котором появляется пятая черепашка (ее сделали девушкой), не выстрелили.

В 2002-м издатель комиксов Mirage Studios и детская интернет-сеть 4Kids Entertainment попробовали еще раз: обратились к главному хейтеру старого мультсериала Питеру Лэрду и предложили сделать как в комиксах.

Получился подростковый мультсериал по канону Mirage Studios − Лэрд заверял сюжет и персонажей:

•‎ Черепашки взрослее;

•‎ нет Бибопа и Рокстеди (хотя есть серии с отсылками на них);

•‎ Сплинтер − не человек, превратившийся в антропоморфную крысу, а мутировавший грызун;

• Эйприл уже не журналистка, а бывший научный работник в лаборатории;

• Кейси стал постоянным персонажем.

Но главное: авторы сделали сюжет цельным − вместо спасения Эйприл из серии в серию через сезон проходит полноценный сюжет.

Впервые на экране Черепашки были показаны как персонажи, которые не только шутят и лихо мутузят соперников, но и сражаются с внутренними демонами и сталкиваются с моральными проблемами .

•‎ Леонардо на протяжении всех сезонов проходит путь Питера Паркера – осознает цену большой силы, с которой неминуемо приходит большая ответственность.

•‎ Рафаэль учится смирению и спокойствию, пытается принять лидерство Леонардо и научиться признавать ошибки.

•‎ Микеланджело сталкивается с проблемой взросления и принятия его неизбежности.

•‎ А Донателло в какой-то момент превращается в жуткого монстра, который сам того не контролируя, чуть не убил братьев и Эйприл.

Новый мультсериал сразу взлетел: стал самым популярным детским телешоу в США в 2003-м. В последние сезоны 4Kids отошел от комиксов ради привлечения новой аудитории (Например, Черепах забрасывало в 2125 год) . Но это не испортило оценок сериала: 8/10 на IMDb и 8,8/10 на TV.com.

Авторы красиво зафиналили историю в анимационном фильме «Черепашки навсегда», в котором главные герои 2003-го объединились с Черепашками-1987 и четверкой из оригинального комикса в битве против двух Шреддеров.

В августе 2023-го выйдет новая попытка сделать хороший фильм по вселенной TMNT − проектом занимаются продюсеры Сет Роген и Эван Голдберг, а снимает Джефф Роу (соавтор «Митчеллы против машин», сценарист второго сезона «Гравити Фолз» и «Разочарования»).

Между «Черепашки навсегда» (2009) и 2023-м были еще два фильма Майкла Бэя. Получилось так же плохо, как и последние «Трансформеры»: в любой непонятной ситуации шути про Эйприл (ее играла Меган Фокс) − даже если только что был слезливый момент. Не лучшим образом фильмы окупились и в прокате: 493 и 245 млн при бюджете 123 и 135.

А лучшую версию «Черепашек» сняли в «Субботним вечером в прямом эфире» (Saturday Night Live, SNL). В апреле 2020-го показал Черепашек в кризисе среднего возраста − логично, им как раз под 40.

Леонардо воспитывает детей, которые залипают в телефоны; Рафаэль проигрывает деньги у букмекеров (ставит на гольф, который даже не смотрит), Микеланджело расстался с Эйприл, потому что ментально так и не вырос, у Донателло нашли странную опухоль, но все хорошо.

А что если снять спецэпизод в коллаборации с Килианом Мбаппе? Раз уж он сам поддерживает эту шутку!