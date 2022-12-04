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Хорватия-1998. Где они сейчас?

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В 1/8 финала ЧМ-2022 Хорватия обыграла Японию в серии пенальти и прошла в четвертьфинал. Что тут удивительного? В последний раз хорваты выигрывали в плей-офф чемпионата мира в основное время 24 года назад: в 1998-м обыграли Нидерланды в матче за третье место (2:1).

Чемпионат мира во Франции для хорватов особенный: он был первым после отделения от Югославии. А тут еще и группа вполне проходимая: Ямайка, Япония и Аргентина – можно цепляться за второе место. Так и получилось: обыграли ямайцев и японцев, минимально уступили аргентинцам и вышли со второго места.

В плей-офф тоже повезло: попали на Румынию, которая заняла первое место в группе с Англией. В вязкой игре все решил пенальти – его реализовал Давор Шукер.

В четвертьфинале Хорватия уничтожила Германию (3:0) – чемпиона Европы-1996 с Клинсманном, Бирхоффом, Хаманном и Маттеусом. Немцы ругались на судью (удалил защитника и сломал игру), но хорватам было плевать.

«Я просто не могу поверить в то, что мы сделали, – сказал Алеша Асанович. – Может быть, утром мы что-то и осознаем. Но сейчас это точно невозможно».

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В полуфинале с Францией хорваты забили первыми (конечно же Шукер), но французы ответили дублем Лилиана Тюрама. У защитника 142 матча за сборную и только 2 гола – он никогда не забивал за Францию, кроме того полуфинала. Видимо, в ответ на хорватское чудо с Германией Франция получила свое.

Но хорваты не грустили: переиграли голландцев Гуса Хиддинка (2:1) и заняли третье место на турнире. Давор Шукер стал лучшим бомбардиром с 6 голами – обогнал Батистуту и Вьери (по 5).

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Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill/Allsport; East News/PATRICK KOVARIK / AFP

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