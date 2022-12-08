Роналду никогда не забивал в плей-офф ЧМ. За 7 матчей, 531 минуту и 26 ударов

Есть 1 гол, но в серии пенальти.

Перед 1/8 финала ЧМ-2022 Opta напоминала: Лионель Месси и Криштиану Роналду никогда не забивали в плей-офф чемпионатов мира.

Аргентинец уже исправился: забил Австралии и Нидерландам. А у Роналду пока 0.

А теперь подробнее по каждому чемпионату мира.

Конечно, все помнят, что Криштиану играл на чемпионате мира в Германии. Правда, не благодаря голам, а из-за стычки с Руни в четвертьфинале, после которой англичанина удалили. Но в том матче Криш единственный раз забил в плей-офф − закрыл серию послематчевых пенальти.

На ЧМ-2006 у Криштиану 25 ударов без учета пенальти (15 в плей-офф) и 0 голов с игры − худший результат на турнире.

На ЧМ-2010 Роналду ехал уже капитаном сборной и обладателям «Золотого мяча»-2008. Но этот турнир для него закончился быстро: вылет в 1/8 от испанцев.

Криштиану вообще не шел этот ЧМ: не забивал в отборе, а в ЮАР отличился только против Северной Кореи в группе (1 гол из 7).

Ждете картинку про 2014? Зря – тогда Португалия не вышла из группы с Германий, США и Ганой. У португальцев и американцев было по 4 очка, все решила разница: в первом матче Португалия получила 4 безответных гола от Германии.

Очень показательный скрин: Криштиану попадает в единственного игрока в стенке.

В России Криштиану забил четыре в группе − но в плей-офф опять вылетел в 1/8. Единственный гол Португалии забил Пепе. Кстати, у защитника 2 гола в плей-офф чемпионатов мира (2018 и 2022).

В плей-офф ЧМ-2022 Роналду пока сыграл всего 17 минут: вышел при счете 5:1 в матче со Швейцарией вместо Жоау Феликса.

Фернанду Сантуш назвал решение тактическим: «Изменения в составе? Это была стратегия игры, все игроки разные. Я также выпустил Далота, Рафаэла [Геррейру], хотя Канселу тоже потрясающий игрок. Это то, что, по моему мнению, нам было нужно для игры со Швейцарией».

Наверняка Криштиану выйдет и против Марокко − хотя сомнений, что именно в старте, очень много. Он отказался тренироваться с запасными перед игрой со Швейцарией и хотел уехать из сборной, когда узнал про запас (хотя федерация уже опровергла).

К матчам без голов на ЧМ добавится еще один?

Фото: Gettyimages.ru/Doug Pensinger