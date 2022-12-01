Все рекорды ЧМ: 10 голов Венгрии в одном матче, 6 ассистов Пеле, 84 км Мюллера

От простых до уникальных.

В матче 1/8 против Польши Килиан Мбаппе устроил шоу: отдал ассист на Жиру, а во втором тайме оформил роскошный дубль. Француз стал первым игроком, забившим 8-й гол (а потом и 9-й) на чемпионатах мира до 24-летия.

Это хороший повод напомнить и о других рекордах чемпионатов мира – и командных, и индивидуальных. Начнем с простого.

•‎ Из шести ассистов Пеле на ЧМ-1970 два он сделал в финале против Италии.

•‎ Сразу у семи голкиперов одинаковый результат – 5 сухих матчей за один ЧМ. Мы расставили их в хронологическом порядке, но зафиксируем: самая длинная серия без пропущенных голов в минутах – у Вальтера Дзенги. На ЧМ-1990 он не пропускал 517 минут. •‎ Фабьен Бартез – обладатель сразу двух вратарских достижений. Он не только сыграл пять матчей на ноль в рамках одного турнира, но и стал вторым вратарем с десятью матчами без пропущенных на ЧМ (матчи на ноль были в 1998-м, 2002-м и 2006-м). Первый – Питер Шилтон.

От личных рекордов переходим к командным.

•‎ В 1954-м в составе Венгрии играл Шандор Кошич, забивший 11 из 27 голов сборной. Правда, победить сборную ФРГ в финале не удалось. После того, как венгры забили два гола к 8-й минуте, они сами пропустили два в следующие десять. В конце игры Хельмут Ран оформил дубль и вырвал победу для немцев.

•‎ Нужно много голов на ЧМ? Зовите сборную Венгрии. В 1982 они устроили крупнейший погром в истории. После 3:0 в первом тайме венгры забили 7 голов во втором. Ласло Кишш стал автором самого быстрого хет-трика в истории ЧМ – уложился за 7 минут. •‎ Всего в промежутке с 69-й по 76-ю минуту матча сборная Венгрии забила четыре гола. Иронично, но из группы венгры тогда не вышли – стали только третьими, не выигрыв у Аргентины и Бельгии.

•‎ 4 из 5 самых результативных ЧМ – в XXI веке. У ЧМ-2022 пока отличный темп – 134 забитых (2,58 за игру). Есть шансы ворваться в топ-5.

•‎ В 2010-м испанцы выиграли все матчи плей-офф и финал с одинаковым счетом – 1:0. Из 8 голов чемпиона мира 5 забил Давид Вилья, 2 – Андрес Иньеста, 1 – Карлес Пуйоль. •‎ Забраться в 1/4 ЧМ, забив всего два гола за турнир? Не проблема для сборной Ирландии. После трех ничьих в группе (1:1, 0:0, 1:1) ирландцы сыграли 0:0 с Румынией в 1/8. Победили по пенальти (5:4), но в 1/4 проиграли Италии (0:1).

•‎ Тренеру первых чемпионов мира – уругвайцев – на момент финала был 31 год и 252 дня. Но на первом ЧМ в истории был тренер, который обошел даже Альберто Суппичи. Сборную Аргентины тренировал 27-летний Хуан Хосе Трамутола.