Мбаппе на ЧМ постоянно сравнивают с Пеле (голы, матчи, турниры). Давайте проверим!
Килиан почти догнал бразильца по играм.
Франция раньше других вышла в плей-офф благодаря Килиану Мбаппе: у форварда «ПСЖ» 3 гола за 2 первых тура.
Всего на чемпионатах мира Килиан забил 7 мячей: уже обошел Мишеля Платини, Зинедина Зидана (у них по 5) и даже Тьерри Анри (6). Из французов впереди только Жюст Фонтен (13), но Килиану-то всего 23.
Если взять голы на ЧМ до 24, то Мбаппе в топе − столько же у Пеле, больше ни у кого.
Килиана постоянно сравнивают с бразильцем: оба выиграли ЧМ до 20 лет − и были важными игроками в своих сборных на первом же турнире. «Просто пасуйте Килиану», − говорил Дидье Дешам в перерыве финала с Хорватией.
Мбаппе льстит сравнение с Пеле, но он скромно отбивается. «Мне очень приятно, когда говорят, что мы похожи, − признавался француз в 2018-м. − Но я не думаю, что кто-то сможет повторить его достижения. Пеле уникален».
Такую статистику Килиану будет нелегко перебить.
• Килиан почти догнал бразильца по матчам на чемпионатах мира: Пеле пропустил большую часть ЧМ-1962, а в 1966-м Бразилия не вышла из группы (во многом из-за травмы важнейшего игрока).
• Разрыв в ассистах кажется недостижимым, но есть оговорка: 6 голевых (данные Opta) Пеле оформил на ЧМ-1970 уже в зрелом возрасте.
Для адекватного сравнения изучим первые 2 турнира.
Килиан уже сравнялся с Пеле в голах на первых турнирах − и обогнал по количеству матчей.
«Уверен, Пеле не думал во время карьеры, что хочет быть похожим на кого-то или стать лучшим игроком в истории. Я просто Килиан. Хочу приносить как можно больше пользы сборной Франции, не думая о сравнениях с Пеле», − говорит Мбаппе.
Телеграм-канал авторов, где еще больше ЧМ. Подписывайтесь!
«Молитесь за Короля 👑». Мбаппе, Кейн и весь футбольный мир переживают за здоровье Пеле
Фото: globallookpress.com/Federico Pestellini via imago-images.de
Комментарии