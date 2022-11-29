Мбаппе на ЧМ постоянно сравнивают с Пеле (голы, матчи, турниры). Давайте проверим!

Килиан почти догнал бразильца по играм.

Франция раньше других вышла в плей-офф благодаря Килиану Мбаппе: у форварда «ПСЖ» 3 гола за 2 первых тура.

Всего на чемпионатах мира Килиан забил 7 мячей: уже обошел Мишеля Платини, Зинедина Зидана (у них по 5) и даже Тьерри Анри (6). Из французов впереди только Жюст Фонтен (13), но Килиану-то всего 23.

Если взять голы на ЧМ до 24, то Мбаппе в топе − столько же у Пеле, больше ни у кого.

Килиана постоянно сравнивают с бразильцем: оба выиграли ЧМ до 20 лет − и были важными игроками в своих сборных на первом же турнире. «Просто пасуйте Килиану», − говорил Дидье Дешам в перерыве финала с Хорватией.

Мбаппе льстит сравнение с Пеле, но он скромно отбивается. «Мне очень приятно, когда говорят, что мы похожи, − признавался француз в 2018-м. − Но я не думаю, что кто-то сможет повторить его достижения. Пеле уникален».

Такую статистику Килиану будет нелегко перебить.

•‎ Килиан почти догнал бразильца по матчам на чемпионатах мира: Пеле пропустил большую часть ЧМ-1962, а в 1966-м Бразилия не вышла из группы (во многом из-за травмы важнейшего игрока).

•‎ Разрыв в ассистах кажется недостижимым, но есть оговорка: 6 голевых (данные Opta) Пеле оформил на ЧМ-1970 уже в зрелом возрасте.

Для адекватного сравнения изучим первые 2 турнира.

Килиан уже сравнялся с Пеле в голах на первых турнирах − и обогнал по количеству матчей.

«Уверен, Пеле не думал во время карьеры, что хочет быть похожим на кого-то или стать лучшим игроком в истории. Я просто Килиан. Хочу приносить как можно больше пользы сборной Франции, не думая о сравнениях с Пеле», − говорит Мбаппе.

Фото: globallookpress.com/Federico Pestellini via imago-images.de