Буря в стакане
Блог

Месси vs Марадона на ЧМ: Лео обгонит по играм (и, возможно, голам) − зато у Диего трофей

ПСЖ ПСЖ
ЧМ-2022 ЧМ-2022
Короткий Спортс
Сборная Аргентины по футболу Сборная Аргентины по футболу
Лионель Месси Лионель Месси
чемпионат мира чемпионат мира
Диего Марадона Диего Марадона
Футбол Футбол

Сравниваем после 21 матча.

После матча против Мексики (2:0) Лионель Месси не только успокоил хейтеров, которые уже предвкушали вылет Аргентины, но и сравнялся по матчам на ЧМ с Диего Марадоной − теперь у них по 21 матчу.

У Лео будет минимум 22 (вряд ли он пропустит матч с Польшей), но зафиксируем их статистику сейчас, на равной отметке.

•‎ Лео точно обгонит Диего по матчам − есть еще как минимум одна игра на этом ЧМ.

• Но главное достижение Марадоны пока так и не покорилось Лионелю: с ним Аргентина не выигрывала чемпионат мира. Этот турнир − последний шанс.

• Кстати, эти легенды − не лучшие голеадоры Аргентины на ЧМ: Батистута забил 10.

• Еще на прошлом турнире Месси обошел Марадону по обводкам, но уже наверняка не побьет рекорд: у Диего 53 обводки на ЧМ-1986. Но Лео тоже хорош: 46 на ЧМ-2014 − третий лучший результат в истории (после Марадоны и Жаирзиньо).

• По ассистам Лео отстает не только от Марадоны, но и поляка Гжегожа Лято (у него 7). Правда, Диего большую часть статистики набил за один чемпионат: в победном 1986-м аргентинец забил 5 голов и отдал 5 ассистов. Для сравнения: в 1990-м (Аргентина заняла второе место) у Марадоны всего 2 ассиста и ни одного гола.

Марадона-1986 – пик гениальности. Это лучший индивидуальный перфоманс в истории ЧМ

Месси на ЧМ

2006. 3 матча, 1+1 Аргентина вылетела в четвертьфинале от Германии (1:1, 2:4 по пенальти), но Лео в этом матче не играл.

2010. 5 матчей, 0+1 Вылетел в 1/4 от Германии (0:4).

2014. 7 матчей, 4+1 Дошел до финала, где проиграли Германии (0:1). Лео стал лучшим игроком турнира.

2018. 4 матча, 1+2 Вылетел в 1/8 от Франции (3:4).

2022. 2+ матча, 2+1 Вытащил матч с Мексикой, поэтому Аргентина остается в турнире. 

Важнейший и прекрасный гол Месси. Теперь плей-офф – это не сказка

Марадона на ЧМ

1982. 5 матчей, 2 гола Аргентина вылетела из второго группового турнира, Марадона удалился в матче с Бразилией.

1986. 7 матчей, 5+5 Аргентина выиграла турнир, Диего стал лучшим игроком.

1990. 7 матчей, 0+2 Проиграл Германии в финале (0:1), Марадона получил «Бронзовый мяч» турнира.

1994. 2 матча, 1+1 Аргентина проиграла в 1/8 Румынии (2:3), но уже без Марадоны: перед последним матчем в группе у Марадоны обнаружили положительный результат сразу на 5 веществ: эфедрин, норэфедрин, псевдоэфедрин, норпсевдоэфедрин и метилэфедрин. Его дисквалифицировали.

А вот кому они забивали.

•‎ У Марадоны 4 гола в плей-офф, у Месси − 0.

•‎ Оба не забивали на одном турнире: Марадона пропустил 1990-й, Месси − 2010-й. ‎

Больше ЧМ-2022 − в телеграм-канале авторов. Подписывайтесь!

Лучшие бомбардиры ЧМ за всю историю: Мюллер догоняет Пеле, Роналду на один гол впереди Месси

Самые большие зарплаты ЧМ-2022: трио из «ПСЖ» в лидерах, Бускетс и Азар выше Роналду

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные