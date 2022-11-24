Месси vs Марадона на ЧМ: Лео обгонит по играм (и, возможно, голам) − зато у Диего трофей

Сравниваем после 21 матча.

После матча против Мексики (2:0) Лионель Месси не только успокоил хейтеров, которые уже предвкушали вылет Аргентины, но и сравнялся по матчам на ЧМ с Диего Марадоной − теперь у них по 21 матчу.

У Лео будет минимум 22 (вряд ли он пропустит матч с Польшей), но зафиксируем их статистику сейчас, на равной отметке.

•‎ Лео точно обгонит Диего по матчам − есть еще как минимум одна игра на этом ЧМ.

• Но главное достижение Марадоны пока так и не покорилось Лионелю: с ним Аргентина не выигрывала чемпионат мира. Этот турнир − последний шанс.

• Кстати, эти легенды − не лучшие голеадоры Аргентины на ЧМ: Батистута забил 10.

• Еще на прошлом турнире Месси обошел Марадону по обводкам, но уже наверняка не побьет рекорд: у Диего 53 обводки на ЧМ-1986. Но Лео тоже хорош: 46 на ЧМ-2014 − третий лучший результат в истории (после Марадоны и Жаирзиньо).

• По ассистам Лео отстает не только от Марадоны, но и поляка Гжегожа Лято (у него 7). Правда, Диего большую часть статистики набил за один чемпионат: в победном 1986-м аргентинец забил 5 голов и отдал 5 ассистов. Для сравнения: в 1990-м (Аргентина заняла второе место) у Марадоны всего 2 ассиста и ни одного гола.

Месси на ЧМ

2006. 3 матча, 1+1 Аргентина вылетела в четвертьфинале от Германии (1:1, 2:4 по пенальти), но Лео в этом матче не играл.

2010. 5 матчей, 0+1 Вылетел в 1/4 от Германии (0:4).

2014. 7 матчей, 4+1 Дошел до финала, где проиграли Германии (0:1). Лео стал лучшим игроком турнира.

2018. 4 матча, 1+2 Вылетел в 1/8 от Франции (3:4).

2022. 2+ матча, 2+1 Вытащил матч с Мексикой, поэтому Аргентина остается в турнире.

Марадона на ЧМ

1982. 5 матчей, 2 гола Аргентина вылетела из второго группового турнира, Марадона удалился в матче с Бразилией.

1986. 7 матчей, 5+5 Аргентина выиграла турнир, Диего стал лучшим игроком.

1990. 7 матчей, 0+2 Проиграл Германии в финале (0:1), Марадона получил «Бронзовый мяч» турнира.

1994. 2 матча, 1+1 Аргентина проиграла в 1/8 Румынии (2:3), но уже без Марадоны: перед последним матчем в группе у Марадоны обнаружили положительный результат сразу на 5 веществ: эфедрин, норэфедрин, псевдоэфедрин, норпсевдоэфедрин и метилэфедрин. Его дисквалифицировали.

А вот кому они забивали.

•‎ У Марадоны 4 гола в плей-офф, у Месси − 0.

•‎ Оба не забивали на одном турнире: Марадона пропустил 1990-й, Месси − 2010-й. ‎