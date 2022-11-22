Супербанда Уругвая на четвертом ЧМ подряд: как менялись Суарес, Кавани, Годин, Касерес и Муслера

После нулевой ничьей с Южной Кореей сразу пять уругвайских футболистов повторили рекорд сборной и сыграли на четырех ЧМ подряд.

Легенда Уругвая Педро Роча играл на чемпионатах мира в 1962-м, 1966-м, 1970-м и 1974-м. Теперь в компании рекордсменов еще Фернандо Муслера, Диего Годин, Мартин Касерес, Эдинсон Кавани и Луис Суарес – они не пропускают ЧМ с 2010-го.

Футболисты и сами понимают, насколько давно они вместе. Вот позируют с наградами за рекорд.

А вот совместное фото на тренировке.

И еще одно.

Парни сильно изменились за эти 12 лет. Все, кроме Касереса.

Все началось на ЧМ-2010 – с легендарной руки Суареса и первого полуфинала за 40 лет

В ЮАР уругвайцы начали с нулевой ничьей против Франции. Во втором матче хозяев в соло разбил Форлан, а вот единственный гол в матче с Мексикой организовал дуэт Кавани-Суарес. Эди здорово навесил от лицевой, а Луис отклеился от защитника в штрафной и замкнул головой.

В 1/8 финала Уругвай разобрался с Южной Кореей (дубль Суареса), а в четвертьфинале случилась одна из величайших драм на ЧМ. Вы и сами помните: Суарес руками отбил мяч на линии и спас Уругвай от гола.

Луис пытался обмануть португальского арбитра Олегариу Бенкеренсу, уверяя, что рукой сыграл не он, а выпрыгивавший рядом Хорхе Фусиле («Он в любом случае пропускал следующий матч из-за желтой» – оправдывался позже Суарес).

Потом был промах Гьяна на 120-й и серия пенальти, где плащ супергероя перехватил Муслера – голкипер потащил два удара ганцев и вывел Уругвай в полуфинал.

А вот остановить Нидерланды не вышло. Ван Бронкхорст зарядил в девятку от лицевой, а Роббен и Снейдер соорудили два гола за три минуты. Уругвай отправился за бронзой.

К матчу за третье место Суарес вернулся, но это не помогло – Луис ограничился ассистом на Кавани, а медали досталась немцам. Даже несмотря на проигрыш, на ЧМ-2010 Уругвай выдал лучший результат за 40 лет.

ЧМ в Бразилии: Уругвай быстро вылетел (уже в 1/8), но все запомнили только зубы Суареса

На ЧМ-2014 Уругвай попал в группу смерти – с Италией, Англией и Коста-Рикой. Иронично, что начали футболисты Табареса с поражения от номинально самой слабой команды. В матче с костариканцами Кавани забил пенальти, а потом уругвайцы получили три.

Ко второму туру в состав вернулся Суарес (восстанавливался после травмы мениска) и сразу прибил Англию – расстроил партнеров по «Ливерпулю» дублем.

А вот ключевые три очка в игре с Италией добыл Годин – единственный гол забил именно он. Перед голом отличился Суарес – но не так, как стоило. Он укусил за плечо Кьеллини. Арбитр Марко Родригес не показал даже желтой, но в 1/8 финала Луис не сыграл – ФИФА отстранила его от футбола на четыре месяца.

Агент игрока назвал решение «тоталитарным и фашистским» , а пострадавший Кьеллини, наоборот, с пониманием отнесся к выходке форварда. На заседании ФИФА (лично Джорджо не пришел и отвечал на вопросы комиссии по почте) итальянец сказал, что укус Суареса похож на «страстный поцелуй подруги», а бурная реакция защитника на эпизод – лишь попытка удалить Суареса и получить преимущество.

Оставшись без главной ударной силы, Уругвай вылетел уже в первом матче плей-офф – получили два от Хамеса. Первый гол вы точно помните – за него колумбиец получил премию Пушкаша.

ЧМ-2018: идеальный групповой этап и перфоманс Кавани с Португалией

На чемпионате мира в России Уругваю досталась несложная группа – в матчах с Египтом, Саудовской Аравией и Россией Муслера не пропустил ни разу. Выбив 9 из 9 очков уругвайцы вышли в 1/8 финала, где их ждал заряженный Криштиану Роналду, недавно заваливший хет-трик испанцам.

В матче с Португалией наконец засиял Кавани. Сначала Эди идеально замкнул головой подачу на дальней штанге (ассист – у Луиса), а потом в касание пробил обводящим – без шансов для Патрисиу.

У красивой истории грустный конец: на 74-й минуте Кавани получил мышечную травму – покинуть поле ему помог Криштиану Роналду. Эди вылетел на полтора месяца и не сыграл с Францией.

Но вряд ли даже здоровый Кавани спас бы Уругвай в четвертьфинале: французы спокойно забили по голу за тайм и пошли дальше.

*** На ЧМ-2022 у Уругвая новые лидеры. Главная звезда – Феде Вальверде, Муслера уступил место Серхио Рочету, Кавани сражается с травмами, а Суарес уже тяжеловат и не так свеж. Но свой Last dance эти парни заслужили. Возможно, уже в игре с Португалией.

Фото: Instagram/aufoficial; REUTERS/Jennifer Lorenzini; Gettyimages.ru/Matthias Hangst, Julian Finney, Lars Baron, Michael Steele